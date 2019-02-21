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Динамо МТорпедо
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Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
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Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
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06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
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Дарушшафака Фенербахче
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Панатинаикос Химки
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Реал Мадрид Бавария
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Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
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03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
Арсенал БАТЭ

Взять реванш: «Арсенал» обыгрывает БАТЭ. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ

Лондонский «Арсенал» принимает БАТЭ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала. 2-й матч  |   21 февраля 20:55   |  2 тайм
Арсенал
3:0
БАТЭ
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Волков 4' (авт)
Мустафи 39'
Папастатопулос 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Петр Чех
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи 39'
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
6 (з)   Лоран Косельни 56'
10 (п)   Месут Озил
29 (п)   Маттео Гюэндузи 64'
7 (п)   Генрих Мхитарян
34 (п)   Гранит Джака
17 (н)   Алекс Айуоби
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
48 (в)   Денис Щербицкий
4 (з)   Александар Филипович
21 (з)   Егор Филипенко
23 (п)   Захар Волков 4'
17 (п)   Алексей Риос
27 (п)   Слободан Симович
22 (п)   Игорь Стасевич
8 (п)   Станислав Драгун 64'
25 (п)   Дмитрий Бага 58'
26 (н)   Неманья Милич
15 (н)   Максим Скавыш
Запасной состав
19 (в)   Бернд Лено
5 (з)   Сократис Папастатопулос 56' 60'
11 (з)   Лукас Торрейра 64'
31 (з)   Зеад Колашинац
22 (п)   Денис Суарес
8 (п)   Аарон Рэмси
49 (н)   Эдвард Нкетиа
35 (в)   Антон Чичкан
11 (п)   Александр Глеб 58'
7 (п)   Евгений Березкин 64'
5 (п)   Евгений Яблонский
43 (п)   Aliaksandr Nemirko
94 (п)   Эрвен Мукам
9 (н)   Боян Дубайич
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Трансляция
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'68
У Озила не получился удар с лёта из пределов штрафной площади — мяч не лёг хорошо на ногу!
'67
На этот раз подача Джаки не стала голевой — мяч покинул штрафную белорусов.
'66
Прострел Монреаля приводит к назначению углового удара у ворот БАТЭ.
'64
Березкин вышел вместо Драгуна.
'64
БАТЭ своей заменой отвечает.
'63
Торрейра вышел — вторая замена хозяев поля.
'63
Гюэндузи отправился отдыхать.
'62
«Арсенал» получает возможность ещё более раскованно атаковать.
'60
ГОЛ! Джака от углового флажка выполнил навес во вратарскую, Щербицкий кулаком махнул мимо мяча, а вот Папастатопулос головой пробил точно в ворота!
'59
Глеб вернулся на «Эмирейтс»! Лондонские болельщики помнят Александра по играм за «канониров», встретив его аплодисментами.
'59
Бага заменён у гостей.
'58
Мхитарян с угла вратарской головой пробил, но тянулся при этом до мяча, поэтому в створ не попал.
'56
Папастатопулос вышел у хозяев.
'56
Косельни покидает поле. Какое-то повреждение есть у капитана «Арсенала».
'55
Дорого могла стоить гостям потеря мяча в центре поля. Айуоби в штрафную забежал по левому краю и подкрутил мяч в дальний угол ворот — Щербицкий потащил!
'53
«Арсенал» и после перерыва продолжает много грузить мяч в штрафную соперника.
'51
Джака дальний удар нанёс, но мяч свалился с ноги.
'50
Скавыш подобрал мяч в чужой штрафной, пробил в борьбе с соперником — Чех на месте!
'48
Гюэндузи из-за штрафной прицельно «щекой» пробивал, но мяч завернул за ворота!
'46
Второй тайм матча начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Судья отправил команды на перерыв! «Арсенал» задачу минимум для этого матча уже выполнил — два мяча лондонцы забили, обеспечивая на данный момент себе выход в следующий этап турнира.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму. «Арсенал» кружит у штрафной площади гостей.
'44
Обамеянг получил проникающий пас в центр штрафной, Щербицкий вовремя вышел из ворот, сблизился с форвардом «Арсенала» и не позволил себя пробить!
'43
Замучили лондонцы соперника своими прострелами!
'42
Никого не было на дальней штанге после подачи в ту зону в исполнении Лихтштайнера!
'41
Теперь уже БАТЭ нужен забитый мяч для того, чтобы заставить «Арсенал» вновь включиться по полной.
'39
ГОЛ Джака от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Мустафи продавил гостевого защитника и головой вколотил мяч в сетку ворот!
'38
С трудом оборона БАТЭ справилась с прострелом Мхитаряна вдоль ворот! Озил успел нанести удар из пределов штрафной — выше цели!
'36
Попробовали гости применить высокий прессинг, но ничего из этого не вышло — хозяева быстро вышли из обороны в атаку.
'34
Разыграли хозяева ещё один угловой, Лихтштайнер с лёта издали решился на удар — сильно мимо.
'33
Вновь англичане возвращают мяч под свой долгий контроль.
'33
Джака с подбора из-за штрафной в касание зарядил — промах!
'32
Борисовчане сподобились на позиционную атаку, но пока мяч до штрафной площади лондонцев не доходит.
'30
Ещё один удар Обамеянга, но на этот раз головой из центра штрафной — выше ворот!
'30
Обамеянг без помех принял мяч в чужой штрафной, развернулся и низом несильно пробил — вратарь на месте.
'29
Очередной прострел Мхитаряна — мяч выбит за боковую линию.
'28
Озил мягкий заброс к дальней штанге сделал, но Волков опередил соперника, выбив мяч за лицевую линию — угловой.
'27
Мхитарян силовой прострел низом исполнил, но центр обороны БАТЭ сработал надёжно в своей штрафной.
'25
Косельни головой мяч выбил из своей штрафной после подачи Риоса с фланга.
'23
Джака всем видом показывал, что будет бить из-за штрафной, а сам сделал тонкий пас в центр штрафной, но мяч до Обамеянга не дошёл.
'21
Перешёл корнер лондонцев в позиционную атаку, с которой гости справились.
'20
Джака из-за штрафной с левой ноги пробил — Щербицкий кулаками перевёл мяч на угловой!
'19
Мхитарян откликнулся на подачу в штрафную гостей, удар головой точным у Генриха не получился.
'18
Не прошёл заброс Гюэндузи из глубины поля в штрафную соперника.
'16
Два подряд корнера выполнили хозяева. Всё завершилось отмашкой лайнсмена — офсайд.
'14
Стасевич слишком сильную передачу сделал вперёд — Скавыш к мячу никак не успевал.
'13
Белорусы не стесняются и смело бегут большими силами в атаку.
'11
После атаки гостей правым краем Бага навесил на дальний угол вратарской, Драгун зарядил по воротам — Лихтштайнер практически с «ленточки» мяч вынес!
'9
Первая хорошая атака от БАТЭ. Скавыш получил заброс мяча к правому краю штрафной, удар в касание получился мимо цели!
'8
Айуоби из-за штрафной плотный удар нанёс — рядом со штангой!
'7
Озил от угла поля подал к радиусу штрафной, но там партнёры мяч не приняли.
'6
«Арсенал» очень мощно начинает матч. Ещё один корнер для хозяев поля.
'4
ГОЛ Обамеянг с правого фланга прострелил в чужую штрафную, Волков пытался мяч выбить, а в итоге срезал его в собственные ворота!
'3
Угловой заработали лондонцы. Разыграли на коротке этот стандарт хозяева, Озил доставил мяч в штрафную, голкипер на выходе из ворот сыграл надёжно.
'2
Лихтштайнер от правой бровки выполнил подачу в центр штрафной, Айуоби мяч принял и со второго касания пробил по воротам — Щербицкий справился!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Арсенал» — БАТЭ. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победил БАТЭ — 1:0.