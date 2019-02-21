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Трансляция
С конца
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'68
У Озила не получился удар с лёта из пределов штрафной площади — мяч не лёг хорошо на ногу!
'67
На этот раз подача Джаки не стала голевой — мяч покинул штрафную белорусов.
'66
Прострел Монреаля приводит к назначению углового удара у ворот БАТЭ.
'64
'64
'63
'63
'62
«Арсенал» получает возможность ещё более раскованно атаковать.
'60
'59
'59
'58
Мхитарян с угла вратарской головой пробил, но тянулся при этом до мяча, поэтому в створ не попал.
'56
'56
'55
Дорого могла стоить гостям потеря мяча в центре поля. Айуоби в штрафную забежал по левому краю и подкрутил мяч в дальний угол ворот — Щербицкий потащил!
'53
«Арсенал» и после перерыва продолжает много грузить мяч в штрафную соперника.
'51
Джака дальний удар нанёс, но мяч свалился с ноги.
'50
Скавыш подобрал мяч в чужой штрафной, пробил в борьбе с соперником — Чех на месте!
'48
Гюэндузи из-за штрафной прицельно «щекой» пробивал, но мяч завернул за ворота!
'46
Второй тайм матча начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Судья отправил команды на перерыв! «Арсенал» задачу минимум для этого матча уже выполнил — два мяча лондонцы забили, обеспечивая на данный момент себе выход в следующий этап турнира.
'45+1
Минута добавлена к первому тайму. «Арсенал» кружит у штрафной площади гостей.
'44
Обамеянг получил проникающий пас в центр штрафной, Щербицкий вовремя вышел из ворот, сблизился с форвардом «Арсенала» и не позволил себя пробить!
'43
Замучили лондонцы соперника своими прострелами!
'42
Никого не было на дальней штанге после подачи в ту зону в исполнении Лихтштайнера!
'41
Теперь уже БАТЭ нужен забитый мяч для того, чтобы заставить «Арсенал» вновь включиться по полной.
'39
'38
С трудом оборона БАТЭ справилась с прострелом Мхитаряна вдоль ворот! Озил успел нанести удар из пределов штрафной — выше цели!
'36
Попробовали гости применить высокий прессинг, но ничего из этого не вышло — хозяева быстро вышли из обороны в атаку.
'34
Разыграли хозяева ещё один угловой, Лихтштайнер с лёта издали решился на удар — сильно мимо.
'33
Вновь англичане возвращают мяч под свой долгий контроль.
'33
Джака с подбора из-за штрафной в касание зарядил — промах!
'32
Борисовчане сподобились на позиционную атаку, но пока мяч до штрафной площади лондонцев не доходит.
'30
Ещё один удар Обамеянга, но на этот раз головой из центра штрафной — выше ворот!
'30
Обамеянг без помех принял мяч в чужой штрафной, развернулся и низом несильно пробил — вратарь на месте.
'29
Очередной прострел Мхитаряна — мяч выбит за боковую линию.
'28
Озил мягкий заброс к дальней штанге сделал, но Волков опередил соперника, выбив мяч за лицевую линию — угловой.
'27
Мхитарян силовой прострел низом исполнил, но центр обороны БАТЭ сработал надёжно в своей штрафной.
'25
Косельни головой мяч выбил из своей штрафной после подачи Риоса с фланга.
'23
Джака всем видом показывал, что будет бить из-за штрафной, а сам сделал тонкий пас в центр штрафной, но мяч до Обамеянга не дошёл.
'21
Перешёл корнер лондонцев в позиционную атаку, с которой гости справились.
'20
Джака из-за штрафной с левой ноги пробил — Щербицкий кулаками перевёл мяч на угловой!
'19
Мхитарян откликнулся на подачу в штрафную гостей, удар головой точным у Генриха не получился.
'18
Не прошёл заброс Гюэндузи из глубины поля в штрафную соперника.
'16
Два подряд корнера выполнили хозяева. Всё завершилось отмашкой лайнсмена — офсайд.
'14
Стасевич слишком сильную передачу сделал вперёд — Скавыш к мячу никак не успевал.
'13
Белорусы не стесняются и смело бегут большими силами в атаку.
'11
После атаки гостей правым краем Бага навесил на дальний угол вратарской, Драгун зарядил по воротам — Лихтштайнер практически с «ленточки» мяч вынес!
'9
Первая хорошая атака от БАТЭ. Скавыш получил заброс мяча к правому краю штрафной, удар в касание получился мимо цели!
'8
Айуоби из-за штрафной плотный удар нанёс — рядом со штангой!
'7
Озил от угла поля подал к радиусу штрафной, но там партнёры мяч не приняли.
'6
«Арсенал» очень мощно начинает матч. Ещё один корнер для хозяев поля.
'4
'3
Угловой заработали лондонцы. Разыграли на коротке этот стандарт хозяева, Озил доставил мяч в штрафную, голкипер на выходе из ворот сыграл надёжно.
'2
Лихтштайнер от правой бровки выполнил подачу в центр штрафной, Айуоби мяч принял и со второго касания пробил по воротам — Щербицкий справился!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Арсенал» — БАТЭ. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победил БАТЭ — 1:0.