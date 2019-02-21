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Трансляция
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20:46
«Фенербахче»: Вратарь: Харун Текин;
Шенер Озбайраклы, Садик Чифтпинар, Хассан Али Калдырым, Мартин Шкртел, Виктор Мозес, Жаилсон, Эльйиф Эльмас, Мехмет Топал, Алпер Потук, Андре Айю.
20:45
Стартовые составы команд. «Зенит»: Вратарь: Андрей Лунев;
Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Александр Анюков, Магомед Оздоев, Эрнани, Вильмар Барриос, Сердар Азумн, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.
20:40
Представляем онлайн матча 1/16 Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». Начало запланировано на 20.55 по московскому времени.