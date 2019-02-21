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Орландо МэджикЧикаго Буллз
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Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
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Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
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Байер Краснодар

Немецкий прием: «Краснодар» борется за Европу. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы «Байер» — «Краснодар»

«Краснодар» встречается с «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала. 2-й матч  |   21 февраля 23:00   |  перерыв
Байер
0:0
Краснодар
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен | Главный судья: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)
Драгович 42'
Ольссон 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Градецки
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
18 (з)    Венделл
6 (з)   Александар Драгович 42'
4 (з)   Жонатан Та
20 (п)   Чарлес Арангис
29 (п)   Кай Хаверц
31 (н)   Кевин Фолланд
13 (н)   Лукас Аларио
10 (н)   Юлиан Брандт
9 (н)   Леон Бэйли
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
14 (п)   Кристофер Ольссон 37'
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
85 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
28 (в)   Рамазан Озкан
5 (з)   Свен Бендер
16 (з)   Тин Едвай
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
21 (п)   Доминик Кор
7 (н)    Паулинью
11 (н)   Исаак Телин
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
50 (з)   Артём Голубев
8 (п)   Юрий Газинский
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Было несколько отличных атак, и «Краснодару» они удавались чаще, чем «Байеру», хотя у хозяев шансы забить тоже были. Тем не менее, этот тайм, как и оба тайма в Краснодаре, завершился нулевой ничьей. Будем надеяться, что во второй 45-минутке гостям удастся поразить ворота Градецки.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Моментище! Классона вывели на отличную позицию, он ворвался в штрафную и пытался пробить мимо Градецки, но вратарь зацепил мяч рукой, отбив его за пределы штрафной! Игнатьев хотел добить, пока Градецки не занял позицию, но послал мяч ударом с лёта выше цели.
'42
А вот Драгович «горчичник» за нарушение правил получил.
'41
Бэйли нарушил правила в подкате, но не так жёстко сыграл при этом, так что здесь без карточки обошлось.
'39
Хаверц рано рванул вперёд за длинной навесной передачей и оказался в офсайде.
'37
Ольссон грубо сыграл в подкате, сбив Брандта.
'35
Обработал Аларио мяч в центре штрафной и мощно пробил низом, но мяч полетел по центру, так что Сафонов сумел с ним справиться.
'33
Хаверц неудачно навесил в штрафную, никого из его партнёров в той зоне не оказалось.
'31
Только сейчас оба игрока пришли в себя, матч возобновился.
'29
Шарль Каборе пострадал в стыке с Хаверцем, ему оказывают помощь.
'27
Брандт оказался один перед штрафной и пробил в ближний угол — рядом со штангой.
'26
Какой проход Петрова! От лицевой линии он идеально навесил на голову Классона, но голкипер хозяев вытянулся в струнку и достал сложнейший мяч.
'25
Ольссон оказался перед штрафной, сделал пас на Игнатьева, тот на Классона, и Виктор пробил в защитника.
'23
Ещё одна подача на ближнюю штангу с углового, отбилась оборона «Краснодара».
'21
Арангис остро навесил с угла поля, мяч попал в сетку с внешней стороны.
'20
Драгович выполнил классный заброс к лицевой линии, хозяева заработали угловой.
'18
Глубоко на своей половине держит мяч «Байер». Классон попытался отобрать мяч, но это действие не увенчалось успехом.
'17
Небольшая суматоха в штрафной краснодарцев возникла, однако до удара по воротам дело не дошло.
'15
Быстрые атаки пытается проводить «Краснодар» и давить на соперника. Нельзя сказать, что всё получается, но пока игра как минимум равная идёт.
'13
Бэйли с мячом убежал от Спаича и нанёс резкий удар из штрафной, целясь в правый угол ворот — рядом со штангой!
'11
Атакует правым флангом «Байер», но прострел в штрафную краснодарцы перехватывают.
'9
Вандерсон с углового навесил в центр штрафной, защита «Байера» выбила мяч.
'7
Момент! Игнатьев получил мяч в центре штрафной после рикошета, но в позиционной борьбе с защитником пробил в руки Градецки.
'5
После розыгрыша «Байером» углового последовал навес, с которым гости легко справились.
'3
Вандерсон красивым финтом обыграл соперника и выполнил разрезающую передачу в штрафную, но точности ей не хватило.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Байер» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.