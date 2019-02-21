'45+2

В компенсированное время ничего интересного не произошло. Было несколько отличных атак, и «Краснодару» они удавались чаще, чем «Байеру», хотя у хозяев шансы забить тоже были. Тем не менее, этот тайм, как и оба тайма в Краснодаре, завершился нулевой ничьей. Будем надеяться, что во второй 45-минутке гостям удастся поразить ворота Градецки.