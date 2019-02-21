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Трансляция
С конца
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'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Было несколько отличных атак, и «Краснодару» они удавались чаще, чем «Байеру», хотя у хозяев шансы забить тоже были. Тем не менее, этот тайм, как и оба тайма в Краснодаре, завершился нулевой ничьей. Будем надеяться, что во второй 45-минутке гостям удастся поразить ворота Градецки.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Моментище! Классона вывели на отличную позицию, он ворвался в штрафную и пытался пробить мимо Градецки, но вратарь зацепил мяч рукой, отбив его за пределы штрафной! Игнатьев хотел добить, пока Градецки не занял позицию, но послал мяч ударом с лёта выше цели.
'42
'41
Бэйли нарушил правила в подкате, но не так жёстко сыграл при этом, так что здесь без карточки обошлось.
'39
Хаверц рано рванул вперёд за длинной навесной передачей и оказался в офсайде.
'37
'35
Обработал Аларио мяч в центре штрафной и мощно пробил низом, но мяч полетел по центру, так что Сафонов сумел с ним справиться.
'33
Хаверц неудачно навесил в штрафную, никого из его партнёров в той зоне не оказалось.
'31
Только сейчас оба игрока пришли в себя, матч возобновился.
'29
Шарль Каборе пострадал в стыке с Хаверцем, ему оказывают помощь.
'27
Брандт оказался один перед штрафной и пробил в ближний угол — рядом со штангой.
'26
Какой проход Петрова! От лицевой линии он идеально навесил на голову Классона, но голкипер хозяев вытянулся в струнку и достал сложнейший мяч.
'25
Ольссон оказался перед штрафной, сделал пас на Игнатьева, тот на Классона, и Виктор пробил в защитника.
'23
Ещё одна подача на ближнюю штангу с углового, отбилась оборона «Краснодара».
'21
Арангис остро навесил с угла поля, мяч попал в сетку с внешней стороны.
'20
Драгович выполнил классный заброс к лицевой линии, хозяева заработали угловой.
'18
Глубоко на своей половине держит мяч «Байер». Классон попытался отобрать мяч, но это действие не увенчалось успехом.
'17
Небольшая суматоха в штрафной краснодарцев возникла, однако до удара по воротам дело не дошло.
'15
Быстрые атаки пытается проводить «Краснодар» и давить на соперника. Нельзя сказать, что всё получается, но пока игра как минимум равная идёт.
'13
Бэйли с мячом убежал от Спаича и нанёс резкий удар из штрафной, целясь в правый угол ворот — рядом со штангой!
'11
Атакует правым флангом «Байер», но прострел в штрафную краснодарцы перехватывают.
'9
Вандерсон с углового навесил в центр штрафной, защита «Байера» выбила мяч.
'7
Момент! Игнатьев получил мяч в центре штрафной после рикошета, но в позиционной борьбе с защитником пробил в руки Градецки.
'5
После розыгрыша «Байером» углового последовал навес, с которым гости легко справились.
'3
Вандерсон красивым финтом обыграл соперника и выполнил разрезающую передачу в штрафную, но точности ей не хватило.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Байер» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.