- 198690 просмотров Раскрыты новые подробности в деле о трагедии группы Дятлова
- 186215 просмотров Препарат «Эреспал» изымают во Франции, он оказался опасен для сердца
- 185270 просмотров Первый канал представил новые факты в деле о гибели тургруппы Дятлова
- 182866 просмотров В скандале вокруг подкупа Друзя появились новые подробности
- 169589 просмотров Раскрыты новые загадочные факты расследования тайны перевала Дятлова
- 132135 просмотров В здании российского МИД нашли труп
- 108867 просмотров Как Америка накажет Россию за Украину и вмешательство в выборы в США
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'64
Вербич сам взялся за штрафной удар, но послал мяч выше ворот!
'63
Хороший стандарт Вербич заработал для своей команды. Мяч установлен в трёх метрах от штрафной площади.
'62
Гости сейчас прибирают мяч к своим ногам.
'61
После прострела с левого края Соль сделал скидку на Шапаренко, но у того удар из центра штрафной площади толком не получился!
'60
Вербич вновь берёт игру на себя на левом фланге атаки киевлян, но у соперника в этих ситуациях здорово работает подстраховка.
'58
'56
Фортунис мягкий заброс на дальний угол вратарской исполнил, но там первым на мяче оказался защитник «Динамо».
'55
Бурда с очень дальней дистанции решился на удар — голкипер «Олимпиакоса» не ошибся в створе ворот.
'53
И со старта второго тайма игра разбивается на многочисленные свистки главного арбитра.
'51
Камара опередил Цыганкова и выбил мяч на угловой. Первый свой корнер киевляне разыграли, но выгоды из этого не извлекли.
'49
Мерия не смог по правилах остановить соперника в центральном круге — фол, но без карточки.
'47
Цимикас с левого фланга выполнил подачу вдоль ворот «Динамо», но до мяча никто не добрался.
'46
Второй тайм матча начался!
'45+2
Судья отправляет команды на перерыв! «Олимпиакос» первый тайм встречи оставляет за собой — 2:1 на табло. Пирейцы уже на 9-й минуте игры отличились — Хассан реализовал голевой момент, затем киевляне в середине тайма счёт сравняли — Буяльский своим ударом не оставил шансов вратарю, но ничейный результат до перерыва не продержался — Диаш классный ударом из-за штрафной вновь подарил грекам лидерство.
'45+2
Миколенко с левого фланга в чужую штрафную навесил, Соль от лицевой линии скидку не сумел сделать.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'44
Атака киевлян остановлена свистком арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'42
«Динамо» держит мяч, но на своей половине поля, не забывая играть и через своего вратаря.
'40
'39
Киевляне к концовке тайма здорово освоились на чужом поля, не позволяя пирейцам доминировать в игре.
'38
Не получилось у «Олимпиакоса» через Каштелу обострить ситуацию у ворот «Динамо» — оборона гостей сработала надёжно.
'36
Вербич подобрал мяч у лицевой, но не смог обыграть Мерию при попытке входа в штрафную хозяев.
'34
Хватает у команд потерь в простых ситуациях — это, конечно, не добавляет динамики игре.
'32
'29
В опасную атаку с ходу убегали греки, но передача на Диаша на фланг не прошла — в подкате Миколенко здорово сыграл на перехвате.
'27
'26
Диаш отыгрался в стенку с партнёром и постарался пробить из-за штрафной — эта попытка заблокирована.
'25
Шабанов прервал передачу в штрафную гостей после прохода Диаша.
'24
«Олимпиакос» делает выводы и теперь уже при возможности включает прессинг.
'22
Вербич старался длинной передачей начать атаку «Динамо», но в передней линии никто из партнёров за мяч не зацепился.
'20
Чуть не привезли! Неудачный пас на Бойко, опередил Фортунис вратаря и пробил в ближний угол ворот — штанга!
'17
Украинцы на своей половине мяч держат, а греки и не думают прессинговать.
'15
Хватает свистков рефери. Пока фолы мелкие, но судья уже начинает разговаривать с игроками, предупреждая о последствиях.
'13
Стандарт от правой бровки выполнили гости, подача в штрафную закончилась на вратаре.
'11
Гильерме откровенно толкнул в спину Вербича — фол зафиксирован на левом краю атаки «Динамо».
'9
'9
Перехватили хозяева мяч при попытке Цыганкова найти в штрафной площади Соля.
'8
Шапаренко не дали разогнать контратаку «Динамо» — тактический фол греков в центре поля этому помешал.
'6
Не прошёл пас на фланг в направлении Цыганкова — мяч улетел в аут.
'4
«Олимпиакос» в позиционной атаке долго контролирует мяч, но пока без острых передач к воротам.
'2
Де Са уверенно забрал мяч в руки во вратарской после подачи с правого фланга.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли киевляне.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Олимпиакос» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.