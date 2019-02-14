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Олимпиакос Динамо К

Навстречу кубку: «Динамо» уступает «Олимпиакосу». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Олимпиакос» — «Динамо К»

«Олимпиакос» на своем поле принимает киевское «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/16 финала. 1-й матч  |   14 февраля 20:55   |  2 тайм
Олимпиакос
2:1
Динамо К
Стадион «Георгиос Караискакис», Пирей | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Хассан 9'
Камара 32'
Диаш 40'
Каштелу 58'
Буяльский 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
93 (в)   Жозе де
21 (з)   Константинос Цимикас
66 (з)   Пап Сиссе
26 (з)   Ягош Вукович
4 (з)   Мохамед Камара 32'
20 (п)   Яссин Мерия
12 (п)    Гильерме
7 (п)   Костас Фортунис
56 (н)   Даниэл Каштелу 58'
31 (н)   Жил Диаш 40'
18 (н)   Ахмед Хассан 9'
71 (в)   Денис Бойко
94 (з)   Томаш Кендзёра
16 (з)   Виталий Миколенко
26 (з)   Никита Бурда
30 (з)   Артём Шабанов
10 (п)   Николай Шапаренко
8 (п)   Владимир Шепелев
29 (п)   Виталий Буяльский 27'
7 (п)   Беньямин Вербич
15 (п)   Виктор Цыганков
9 (н)   Франсиско Соль
Запасной состав
32 (в)   Юрий Лодыгин
35 (з)   Василис Торосидис
5 (п)   Андреас Бухалакис
6 (п)   Бибрас Натхо
11 (п)   Лазарос Христодулопулос
16 (п)   Георгиос Масурас
9 (н)   Мигель Герреро
1 (в)   Георгий Бущан
17 (з)   Сидслей Феррейра
5 (п)   Сергей Сидорчук
6 (п)    Тше
19 (п)   Денис Гармаш
45 (п)   Евгений Смирный
43 (н)   Назарий Русин
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'64
Вербич сам взялся за штрафной удар, но послал мяч выше ворот!
'63
Хороший стандарт Вербич заработал для своей команды. Мяч установлен в трёх метрах от штрафной площади.
'62
Гости сейчас прибирают мяч к своим ногам.
'61
После прострела с левого края Соль сделал скидку на Шапаренко, но у того удар из центра штрафной площади толком не получился!
'60
Вербич вновь берёт игру на себя на левом фланге атаки киевлян, но у соперника в этих ситуациях здорово работает подстраховка.
'58
Цыганков на газоне. Каштелу стал виновником этого. Жёлтая карточка показана португальцу.
'56
Фортунис мягкий заброс на дальний угол вратарской исполнил, но там первым на мяче оказался защитник «Динамо».
'55
Бурда с очень дальней дистанции решился на удар — голкипер «Олимпиакоса» не ошибся в створе ворот.
'53
И со старта второго тайма игра разбивается на многочисленные свистки главного арбитра.
'51
Камара опередил Цыганкова и выбил мяч на угловой. Первый свой корнер киевляне разыграли, но выгоды из этого не извлекли.
'49
Мерия не смог по правилах остановить соперника в центральном круге — фол, но без карточки.
'47
Цимикас с левого фланга выполнил подачу вдоль ворот «Динамо», но до мяча никто не добрался.
'46
Второй тайм матча начался!
'45+2
Судья отправляет команды на перерыв! «Олимпиакос» первый тайм встречи оставляет за собой — 2:1 на табло. Пирейцы уже на 9-й минуте игры отличились — Хассан реализовал голевой момент, затем киевляне в середине тайма счёт сравняли — Буяльский своим ударом не оставил шансов вратарю, но ничейный результат до перерыва не продержался — Диаш классный ударом из-за штрафной вновь подарил грекам лидерство.
'45+2
Миколенко с левого фланга в чужую штрафную навесил, Соль от лицевой линии скидку не сумел сделать.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'44
Атака киевлян остановлена свистком арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'42
«Динамо» держит мяч, но на своей половине поля, не забывая играть и через своего вратаря.
'40
ГОЛ! Неудачный гостями вынос через центр, Диаш за штрафной грудью мяч подработал, а со второго касания с лёта с левой ноги зарядил — получилось точно в угол ворот! Бойко не хватило и прыжка для спасения!
'39
Киевляне к концовке тайма здорово освоились на чужом поля, не позволяя пирейцам доминировать в игре.
'38
Не получилось у «Олимпиакоса» через Каштелу обострить ситуацию у ворот «Динамо» — оборона гостей сработала надёжно.
'36
Вербич подобрал мяч у лицевой, но не смог обыграть Мерию при попытке входа в штрафную хозяев.
'34
Хватает у команд потерь в простых ситуациях — это, конечно, не добавляет динамики игре.
'32
Лопнуло терпение рефери. Камара за грубую игру наказан жёлтой карточкой.
'29
В опасную атаку с ходу убегали греки, но передача на Диаша на фланг не прошла — в подкате Миколенко здорово сыграл на перехвате.
'27
ГОЛ! Кендзёра подключился в атаку по правому краю, далее в подкате прострелил в центр штрафной, Буяльский остался там один и пробил в касание точно в угол ворот!
'26
Диаш отыгрался в стенку с партнёром и постарался пробить из-за штрафной — эта попытка заблокирована.
'25
Шабанов прервал передачу в штрафную гостей после прохода Диаша.
'24
«Олимпиакос» делает выводы и теперь уже при возможности включает прессинг.
'22
Вербич старался длинной передачей начать атаку «Динамо», но в передней линии никто из партнёров за мяч не зацепился.
'20
Чуть не привезли! Неудачный пас на Бойко, опередил Фортунис вратаря и пробил в ближний угол ворот — штанга!
'17
Украинцы на своей половине мяч держат, а греки и не думают прессинговать.
'15
Хватает свистков рефери. Пока фолы мелкие, но судья уже начинает разговаривать с игроками, предупреждая о последствиях.
'13
Стандарт от правой бровки выполнили гости, подача в штрафную закончилась на вратаре.
'11
Гильерме откровенно толкнул в спину Вербича — фол зафиксирован на левом краю атаки «Динамо».
'9
ГОЛ! Последовал заброс в штрафную гостей, Фортунис мяч спиной к воротам принял, далее отпасовал чуть левее на свободного Хассана, а тот с угла вратарской пробил точно в цель!
'9
Перехватили хозяева мяч при попытке Цыганкова найти в штрафной площади Соля.
'8
Шапаренко не дали разогнать контратаку «Динамо» — тактический фол греков в центре поля этому помешал.
'6
Не прошёл пас на фланг в направлении Цыганкова — мяч улетел в аут.
'4
«Олимпиакос» в позиционной атаке долго контролирует мяч, но пока без острых передач к воротам.
'2
Де Са уверенно забрал мяч в руки во вратарской после подачи с правого фланга.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли киевляне.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Олимпиакос» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.