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Трансляция
С конца
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'45
Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'43
Три подряд угловых заработали и разыграли гости, но все без видимой опасности у ворот Андрея Пятова.
'41
Анте Ребич получил пас на левом краю чужой штрафной, пофинтил и навесил во вратарскую, где Пятов уверенно сыграл на выходе.
'39
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Толком не получаются атаки у обеих команд.
'37
Анте Ребич прошел вперед по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'35
Гачинович опасно прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Быстро и неудачно разыграли этот стандарт гости.
'33
Исмаили исполнил длинную передачу в направлении Мораеса, но тому зацепиться за мяч не удалось.
'31
Йович навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там Ребич оступился и откликнуться на этот пас не сумел.
'29
Шанс для контратаки был у гостей, но не прошла длинная диагональная передача на Анте Ребича.
'27
Анте Ребич перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'25
Гачинович передал мяч Йовичу на линии чужой штрафной, а тот на исполнение пробил выше створа ворот Пятова.
'23
Хинтереггер исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной, где Анте Ребич немного не успел к мячу.
'21
Марлос исполнил неудачную подачу со штрафного с правого фланга атаки. Первым на мяче был Да Кошта.
'19
'18
Хасебе исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Йович в борьбе с Бутко выпустил мяч за боковую линию поля.
'16
Хасебе исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, но там Бутко сумел опередить Костича.
'14
Костич неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции выше створа ворот Андрея Пятова.
'13
Тайсон нарушил правила против Гачиновича поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'11
'10
'9
Пенальти! Н'Дика при помощи фола остановил Мораеса в своей штрафной!
'7
'6
'3
Гачинович зацепился за мяч в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.