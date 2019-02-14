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Спринт 7,5 км, женщины
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2
Мякяряйнен (Финляндия)
+11.5
3
Хильдебранд (Германия)
+21.4
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Мамаев забил семь мячей в матче в СИЗО
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Фигурное катание / ЕЮОФ-2019
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Анна Щербакова (Россия)
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2
Лукреция Беккари (Италия)
173,69
3
Анастасия Архипова (Украина)
161,73
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Шахтёр Д Айнтрахт Ф

Справиться без Ракицкого: «Шахтер» забил «Айнтрахту». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Шахтер» — «Айнтрахт Ф»

Донецкий «Шахтер» играет против «Айнтрахта» из Франкфурта в матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала. 1-й матч  |   14 февраля 23:00   |  1 тайм
Шахтёр Д
1:1
Айнтрахт Ф
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Степаненко 6'
Марлос 9' (пен)
Степаненко 11'
Хинтереггер 7'
Фернандеш 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
5 (з)   Давид Хочолава
2 (з)   Богдан Бутко
4 (з)   Сергей Кривцов
31 (з)    Исмаили
21 (п)   Алан Патрик
7 (п)    Тайсон
74 (п)   Виктор Коваленко
11 (п)    Марлос 9'
6 (п)   Тарас Степаненко 6' 11'
10 (н)   Жуниор Мораес
31 (в)   Кевин Трапп
24 (з)   Данни да
13 (з)   Мартин Хинтереггер 7'
2 (з)   Эван Н'Дика
20 (п)   Макото Хасебе
11 (п)   Мият Гачинович
17 (п)   Себастьян Роде
5 (п)   Желсон Фернандеш 19'
10 (п)   Филип 
8 (н)   Лука Йович
4 (н)   Анте Ребич
Запасной состав
68 (в)   Anatolii Trubin
22 (з)   Николай Матвиенко
27 (п)    Майкон
19 (п)   Манор Соломон
17 (п)   Максим Малышев
50 (п)   Сергей Болбат
8 (н)   Оларенваджу Кайоде
1 (в)   Фредерик Реннов
3 (з)   Симон Фалетт
15 (з)   Йетро Виллемс
23 (з)   Марко Русс
6 (п)   Джонатан де
9 (н)   Себастьен Аллер
39 (н)   Гонсало Пасьенса
Удары
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'45
Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'43
Три подряд угловых заработали и разыграли гости, но все без видимой опасности у ворот Андрея Пятова.
'41
Анте Ребич получил пас на левом краю чужой штрафной, пофинтил и навесил во вратарскую, где Пятов уверенно сыграл на выходе.
'39
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Толком не получаются атаки у обеих команд.
'37
Анте Ребич прошел вперед по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'35
Гачинович опасно прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой. Быстро и неудачно разыграли этот стандарт гости.
'33
Исмаили исполнил длинную передачу в направлении Мораеса, но тому зацепиться за мяч не удалось.
'31
Йович навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там Ребич оступился и откликнуться на этот пас не сумел.
'29
Шанс для контратаки был у гостей, но не прошла длинная диагональная передача на Анте Ребича.
'27
Анте Ребич перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'25
Гачинович передал мяч Йовичу на линии чужой штрафной, а тот на исполнение пробил выше створа ворот Пятова.
'23
Хинтереггер исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной, где Анте Ребич немного не успел к мячу.
'21
Марлос исполнил неудачную подачу со штрафного с правого фланга атаки. Первым на мяче был Да Кошта.
'19
Желсон Фернандеш получил желтую карточку за фол против Мораеса на правом фланге атаки .«Шахтёра».
'18
Хасебе исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, где Йович в борьбе с Бутко выпустил мяч за боковую линию поля.
'16
Хасебе исполнил длинную диагональную передачу на левый фланг атаки, но там Бутко сумел опередить Костича.
'14
Костич неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции выше створа ворот Андрея Пятова.
'13
Тайсон нарушил правила против Гачиновича поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'11
Степаненко получил вторую желтую карточку за фол против Роде в центре поля!
'10
Гол! 1:1! Марлос точным ударом с точки отправил мяч в правый от себя нижний угол ворот.
'9
Пенальти! Н'Дика при помощи фола остановил Мораеса в своей штрафной!
'7
Гол! 0:1! Роде навесил со штрафного с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где Хинтереггер пробил головой мимо Андрея Пятова!
'6
Степаненко получил желтую карточку за грубый подкат поблизости от своей штрафной.
'3
Гачинович зацепился за мяч в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.