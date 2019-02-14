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Не сможет понять «Краснодару» один из лидеров команды нападающий Ари, получивший на одной из тренировок повреждение. Сегодняшний матч он пропустит.
«Краснодар» по итогам группового этапа занял второе место в группе J, набрав 12 очков. Столько же набрала и «Севилья», но испанцы вышли с первой строчки по дополнительным показателям. «Байер» с 13 баллами стал лидером группы А.
«Байер»:
Вратарь: Лукаш Градецки; Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Свен Бендер, Веделл, Чарлес Арангис, Кай Хавец, Карим Беллараби, Юлиан Брандт, Леон Бэйли, Кевин Фолланд.
Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:
Вратарь: Станислав Крицюк; Александр Мартынович, Урош Спаич, Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров, Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Кристоффер Ульссон, Виктор Классон, Вандерсон, Иван Игнатьев.
Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Следим за матчем Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером».