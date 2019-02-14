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В Европу без Мамаева: «Краснодар» принимает «Байер». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы «Краснодар» — «Байер»

«Краснодар» на своем поле принимает леверкузенский «Байер» в матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/16 финала. 1-й матч  |   14 февраля 20:55   |  Матч не начался
Краснодар
0:0
Байер
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
98 (п)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
33 (п)   Маурисио Перейра
14 (п)   Кристофер Ольссон
16 (п)   Виктор Классон
85 (н)   Иван Игнатьев
7 (н)    Вандерсон
1 (в)   Лукаш Градецки
4 (з)   Жонатан Та
23 (з)   Митчелл-Элия Вайзер
5 (з)   Свен Бендер
18 (з)    Венделл
20 (п)   Чарлес Арангис
29 (п)   Кай Хавец
38 (п)   Карим Беллараби
10 (н)   Юлиан Брандт
9 (н)   Леон Бэйли
31 (н)   Кевин Фолланд
Запасной состав
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
50 (з)   Артём Голубев
15 (з)   Николай Марков
47 (п)   Даниил Уткин
53 (п)   Александр Черников
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
28 (в)   Рамазан Озкан
16 (з)   Тин Едвай
6 (з)   Александар Драгович
15 (п)   Юлиан Баумгартлингер
21 (п)   Доминик Кор
13 (н)   Лукас Аларио
7 (н)    Паулинью
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20:45

Не сможет понять «Краснодару» один из лидеров команды нападающий Ари, получивший на одной из тренировок повреждение. Сегодняшний матч он пропустит.

20:40

«Краснодар» по итогам группового этапа занял второе место в группе J, набрав 12 очков. Столько же набрала и «Севилья», но испанцы вышли с первой строчки по дополнительным показателям. «Байер» с 13 баллами стал лидером группы А.

20:36

«Байер»:

Вратарь: Лукаш Градецки; Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Свен Бендер, Веделл, Чарлес Арангис, Кай Хавец, Карим Беллараби, Юлиан Брандт, Леон Бэйли, Кевин Фолланд.

20:35

Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:

Вратарь: Станислав Крицюк; Александр Мартынович, Урош Спаич, Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров, Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Кристоффер Ульссон, Виктор Классон, Вандерсон, Иван Игнатьев.

20:30

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Следим за матчем Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером».