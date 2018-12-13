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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Зенит» пока уступает «Славии», что по игре не выглядит удивительным результатом.
'45
Не удался заброс Краневиттера на Заболотного — мяч достался вратарю.
'43
Стох взялся за штрафной удар, но мяч направил намного выше ворот.
'42
Маммана зачем-то пошёл в обводку у своей штрафной, Олайинка мяч забрал, пришлось Эмануэлю фолить.
'41
'40
«Славия» не желает сидеть в обороне. Пражане уже ведут перепас на чужой половине поля. Выжали хозяева угловой в итоге.
'38
Хватает у питерцев и потерь мяча в простых ситуациях, что осложняет построение атаки.
'36
'34
«Зенит» старается отреагировать на пропущенный мяч, активно действуя на чужой половине поля.
'32
'31
Стох решился на очень дальний удар — Краневиттер мяч блокировал.
'30
Набиуллин после своего флангового прохода сделал подачу в штрафную, но обострения у ворот «Славии» не последовало.
'28
Заброс из глубины поля в штрафную гостей, Кержаков вышел из ворот и кулаком по мячу сыграл.
'27
Коларжа подключили к игре, сделав на чешского вратаря пару передач назад.
'25
'24
Позволили Олайинке принять мяч на грудь у вратарской «Зенита», но уже пробить в упор помешали питерцы!
'22
Смольников скинул мяч на линию чужой штрафной, Маркизио набежал и в касание пробил — получилось неудачно.
'20
Гушбауэр тактический фол совершил, не позволив Эрнани разогнать гостевую атаку с ходу.
'18
Этот стандарт у пражан не сработал — внимательно сыграла оборона питерцев у своих ворот.
'17
Придумали питерцы сами момент у своих ворот. Вынос через центр привёл к потери мяча у штрафной, но хорошо для гостей, что всё закончилось лишь угловым.
'15
Зелены пару раз грубо сфолил. Судья имел повод показать жёлтую карточку, но ограничился лишь разговором с чехом.
'14
Заболотный открывался на входе в чужую штрафную площадь, но заброс мяча на него прервал защитник «Славии».
'12
Справилась оборона «Зенита» после навеса Стоха от угла поля.
'11
Пражский стандарт от левого края штрафной был разыгран на коротке, удар блокировал Нету — ещё один угловой для «Славии».
'10
Пражане по-хозяйски больше контролируют мяч в стартовые минуты матча.
'8
Выбегали питерцы в опасную контратаку, но пас на радиус штрафной под удар был накрыт.
'6
Теперь уже корнер у ворот «Зенита». Нгаду-Нгаджуй головой без помех из центра штрафной пробивал — Кержаков в красивом прыжке мяч отбил!
'5
Цоуфаль опасный прострел в штрафную гостей исполнил — отбились питерцы!
'3
«Зенит» заработал первый угловой в игре, но подача Шатова опасности в себе не несла.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Славия» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.