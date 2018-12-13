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Славия П Зенит

Пражская битва: «Зенит» уступает «Славии». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Славия» — «Зенит»

Пражская «Славия» принимает петербургский «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 6-й тур  |   13 декабря 23:00   |  перерыв
Славия П
2:0
Зенит
Стадион «Эден (Синот Тип)», Прага | Главный судья: Эндрю Даллас (Шотландия)
Шкода 25'
Змрхаль 32'
Стох 41'
Набиуллин 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ондржей Коларж
5 (з)   Владимир Цоуфаль
12 (з)   Ярослав Зелены
15 (з)   Ондржей Кудела
22 (п)   Томаш Соучек
13 (п)   Майкл Нгаду-Нгаджуй
17 (п)   Мирослав Стох 41'
10 (п)   Йозеф Гушбауэр
8 (п)   Яромир Змрхаль 32'
21 (н)   Милан Шкода 25'
9 (н)   Петер Олайинка
41 (в)   Михаил Кержаков
19 (з)   Игорь Смольников
15 (з)   Эльмир Набиуллин 36'
13 (з)   Луиш Нету
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
10 (п)   Клаудио Маркизио
33 (п)    Эрнани
17 (п)   Олег Шатов
8 (п)   Матиас Краневиттер
29 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
31 (в)   Пршемысл Коварж
19 (з)   Симон Дели
25 (з)   Михал Фрыдрых
6 (п)   Ян Сикора
16 (п)   Ян Матоушек
20 (п)   Александру Балутэ
27 (п)   Ибрагим Траоре
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
3 (з)   Денис Терентьев
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
11 (н)   Себастьян Дриусси
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Зенит» пока уступает «Славии», что по игре не выглядит удивительным результатом.
'45
Не удался заброс Краневиттера на Заболотного — мяч достался вратарю.
'43
Стох взялся за штрафной удар, но мяч направил намного выше ворот.
'42
Маммана зачем-то пошёл в обводку у своей штрафной, Олайинка мяч забрал, пришлось Эмануэлю фолить.
'41
ГОЛ! Стох от правого края штрафной с левой ноги закрутил мяч в дальний угол ворот с рикошетом от штанги! Шикарное исполнение!
'40
«Славия» не желает сидеть в обороне. Пражане уже ведут перепас на чужой половине поля. Выжали хозяева угловой в итоге.
'38
Хватает у питерцев и потерь мяча в простых ситуациях, что осложняет построение атаки.
'36
Набиуллин сзади по ногам в подкате двинул соперника — бесспорная жёлтая карточка крайнему защитнику «Зенита».
'34
«Зенит» старается отреагировать на пропущенный мяч, активно действуя на чужой половине поля.
'32
ГОЛ! Олайинка резко развернулся, оставив за спиной сразу двух соперников, далее отпасовал на левый край штрафной на ход Гушбауэру, тот прострелил низом в центр, а Змрхалю никто не мешал в касание послать мяч в ворота!
'31
Стох решился на очень дальний удар — Краневиттер мяч блокировал.
'30
Набиуллин после своего флангового прохода сделал подачу в штрафную, но обострения у ворот «Славии» не последовало.
'28
Заброс из глубины поля в штрафную гостей, Кержаков вышел из ворот и кулаком по мячу сыграл.
'27
Коларжа подключили к игре, сделав на чешского вратаря пару передач назад.
'25
Шкода влетел в Мевлю — очевидная жёлтая карточка для капитана «Славии».
'24
Позволили Олайинке принять мяч на грудь у вратарской «Зенита», но уже пробить в упор помешали питерцы!
'22
Смольников скинул мяч на линию чужой штрафной, Маркизио набежал и в касание пробил — получилось неудачно.
'20
Гушбауэр тактический фол совершил, не позволив Эрнани разогнать гостевую атаку с ходу.
'18
Этот стандарт у пражан не сработал — внимательно сыграла оборона питерцев у своих ворот.
'17
Придумали питерцы сами момент у своих ворот. Вынос через центр привёл к потери мяча у штрафной, но хорошо для гостей, что всё закончилось лишь угловым.
'15
Зелены пару раз грубо сфолил. Судья имел повод показать жёлтую карточку, но ограничился лишь разговором с чехом.
'14
Заболотный открывался на входе в чужую штрафную площадь, но заброс мяча на него прервал защитник «Славии».
'12
Справилась оборона «Зенита» после навеса Стоха от угла поля.
'11
Пражский стандарт от левого края штрафной был разыгран на коротке, удар блокировал Нету — ещё один угловой для «Славии».
'10
Пражане по-хозяйски больше контролируют мяч в стартовые минуты матча.
'8
Выбегали питерцы в опасную контратаку, но пас на радиус штрафной под удар был накрыт.
'6
Теперь уже корнер у ворот «Зенита». Нгаду-Нгаджуй головой без помех из центра штрафной пробивал — Кержаков в красивом прыжке мяч отбил!
'5
Цоуфаль опасный прострел в штрафную гостей исполнил — отбились питерцы!
'3
«Зенит» заработал первый угловой в игре, но подача Шатова опасности в себе не несла.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Славия» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.