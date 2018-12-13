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Трансляция
С конца
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'51
'51
'49
'48
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Севильи» после первого тайма. Хозяева активно начали и Бен-Йеддер оформил дубль уже к десятой минуте, воспользовавшись ошибками в обороне. Постепенно «Краснодар» забрал инициативу, но не реализовал свои моменты.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Васкес освободился от опеки и прострелил во вратарскую — Крицюк в падении перехватил мяч.
'42
Каборе сделал заброс на дальнюю штангу, Перейра дотянулся и скинул мяч в центр, но Каррису помешал Вандерсону пробить по воротам.
'40
'40
'37
Явно добавили в активности краснодарцы. Хозяева вынуждены отойти в оборону.
'35
Момент! Вандерсон из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, Вацлик сложился и отразил мяч, но на добивании никого не оказалось.
'33
Газинский поборолся и отобрал мяч в чужой штрафной, но Эскудеро помешал сопернику выйти на ударную позицию.
'31
Вандерсон на фланге качнул защитника, дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'29
Банега с углового навесил в центр штрафной, краснодарцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'27
Рамирес после подбора пробил с дальней дистанции! Вацлик отбил перед собой, но со второй попытки накрыл мяч.
'25
Бен-Йеддер сделал заброс на дальнюю штангу, но Силва не сумел сохранить мяч в поле.
'23
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам в створ впереди хозяева — 3:1.
'21
«Краснодар» постепенно освоился и стал больше времени проводить на чужой половине поля. Но не хватает ударов.
'19
Рамирес подключился к атаке по флангу, но Промес вернулся в оборону и выбил мяч у соперника.
'17
Краснодарцы разыграли комбинацию перед штрафной. Классон пытался бросит в прорыв Игнатьева, но мяч пошёл слишком сильно.
'15
Ответ «Краснодара»! Игнатьев дошёл до штрафной и из-под защитника пробил в угол — Вацлик забрал мяч в руки.
'14
Момент! Эскудеро прострелил с левого края, Силва получил мяч в штрафной и пробил с острого угла — Крицюк выручил!
'14
'12
«Севилья» не сбавляет обороты и продолжает идти вперёд. Хороший темп в игре.
'10
'8
Момент у «Краснодара»! Игнатьев открылся на грани офсайда, принял мяч в штрафной, развернулся и пробил верхом — промах!
'5
'4
Банега с углового навесил на 11-метровую отметку, Гомес без помех пробил головой — мяч прошёл выше перекладины.
'2
Хозяева сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половине поля. Эскудеро пробил с дальней дистанции и заработал угловой.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Севилья» — «Краснодар». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.