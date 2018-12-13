'45+1

Перерыв! 2:0 в пользу «Севильи» после первого тайма. Хозяева активно начали и Бен-Йеддер оформил дубль уже к десятой минуте, воспользовавшись ошибками в обороне. Постепенно «Краснодар» забрал инициативу, но не реализовал свои моменты.