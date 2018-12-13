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Севилья Краснодар
Эпизод матча «Краснодар» — «Севилья» РИА Новости
Эпизод матча «Краснодар» — «Севилья»

Сохранить лидерство: «Краснодар» проигрывает «Севилье». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Севилья» — «Краснодар»

Испанская «Севилья» принимает «Краснодар» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа J. 6-й тур  |   13 декабря 20:55   |  2 тайм
Севилья
3:0
Краснодар
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Бен-Йеддер 5'
Бен-Йеддер 10'
Промес 40'
Банега 49' (пен)
Газинский 14'
Рамирес 40'
Рамирес 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Серхио Эскудеро
3 (з)   Серджи Гомес
6 (з)   Даниэл Каррису
25 (з)   Габриэль Меркадо
7 (п)   Роке Меса
22 (п)   Франко Васкес
10 (п)   Эвер Банега 49'
21 (н)   Квинси Промес 40'
12 (н)   Андре Силва
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер 5' 10'
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес 40' 48'
4 (з)   Александр Мартынович
3 (з)   Йон Гудни
98 (п)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский 14'
33 (п)   Маурисио Перейра 51'
16 (п)   Виктор Классон
85 (н)   Иван Игнатьев
7 (н)    Вандерсон
Запасной состав
13 (в)   Хуан Сориано
23 (з)   Гильерме Арана
24 (з)   Жорис Ньяньон
5 (п)   Ибраим Амаду
16 (п)   Хесус Навас
8 (н)    Нолито
14 (н)   Луис Мурьель
39 (в)   Матвей Сафонов
88 (в)   Андрей Синицын
49 (з)   Роман Шишкин
50 (з)   Артём Голубев
89 (п)   Дмитрий Стоцкий 51'
20 (п)   Кристиан Куэва
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'51
Стоцкий вышел вместо Перейры.
'51
Замена у «Краснодара».
'49
ГОЛ! Банега с пенальти аккуратно пробил в нижний угол — Крицюк угадал направление удара, но спасти команду не сумел.
'48
Удаление и пенальти! Хозяева провели быструю атаку по центру, Силва выскочил на ворота и пробил в Крицюка, Бен-Йеддер сыграл на добивании, но Рамирес вынес мяч рукой из пустых ворот!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Севильи» после первого тайма. Хозяева активно начали и Бен-Йеддер оформил дубль уже к десятой минуте, воспользовавшись ошибками в обороне. Постепенно «Краснодар» забрал инициативу, но не реализовал свои моменты.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Васкес освободился от опеки и прострелил во вратарскую — Крицюк в падении перехватил мяч.
'42
Каборе сделал заброс на дальнюю штангу, Перейра дотянулся и скинул мяч в центр, но Каррису помешал Вандерсону пробить по воротам.
'40
Рамирес и Промес получили по жёлтой карточке.
'40
Промес проиграл борьбу и схватил руками Рамиресу. И возникла небольшая стычка, но арбитр успокоил игроков.
'37
Явно добавили в активности краснодарцы. Хозяева вынуждены отойти в оборону.
'35
Момент! Вандерсон из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, Вацлик сложился и отразил мяч, но на добивании никого не оказалось.
'33
Газинский поборолся и отобрал мяч в чужой штрафной, но Эскудеро помешал сопернику выйти на ударную позицию.
'31
Вандерсон на фланге качнул защитника, дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'29
Банега с углового навесил в центр штрафной, краснодарцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'27
Рамирес после подбора пробил с дальней дистанции! Вацлик отбил перед собой, но со второй попытки накрыл мяч.
'25
Бен-Йеддер сделал заброс на дальнюю штангу, но Силва не сумел сохранить мяч в поле.
'23
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам в створ впереди хозяева — 3:1.
'21
«Краснодар» постепенно освоился и стал больше времени проводить на чужой половине поля. Но не хватает ударов.
'19
Рамирес подключился к атаке по флангу, но Промес вернулся в оборону и выбил мяч у соперника.
'17
Краснодарцы разыграли комбинацию перед штрафной. Классон пытался бросит в прорыв Игнатьева, но мяч пошёл слишком сильно.
'15
Ответ «Краснодара»! Игнатьев дошёл до штрафной и из-под защитника пробил в угол — Вацлик забрал мяч в руки.
'14
Момент! Эскудеро прострелил с левого края, Силва получил мяч в штрафной и пробил с острого угла — Крицюк выручил!
'14
Газинский в центре поля сбил Банегу и получил «горчичник».
'12
«Севилья» не сбавляет обороты и продолжает идти вперёд. Хороший темп в игре.
'10
ГОЛ! Бен-Йеддер к десятой минуте оформил дубль! Прошёл длинный заброс из глубины, Бен-Йеддер выиграл забег на скорость у Фьолусон, выскочил один на один и пробил мимо вратаря!
'8
Момент у «Краснодара»! Игнатьев открылся на грани офсайда, принял мяч в штрафной, развернулся и пробил верхом — промах!
'5
ГОЛ! Прессинг «Севильи» принёс плоды. Крицюк выбил мяч в борьбу, Каборе сделал неудачную скидку назад, а Бен-Йеддер ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол!
'4
Банега с углового навесил на 11-метровую отметку, Гомес без помех пробил головой — мяч прошёл выше перекладины.
'2
Хозяева сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половине поля. Эскудеро пробил с дальней дистанции и заработал угловой.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Севилья» — «Краснодар». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.