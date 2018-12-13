Вильярреал

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Глушаков подхватил мяч у чужой штрафной и пробил с левой ноги. Плотный удар получился у Дениса, мяч пролетел мимо ворот.
Экамби отреагировал на скидку слева, пробил головой точно, но несильно. Максименко легко мяч поймал.
Рассказов здорово прорвался по правому флангу, отдал на Ломовицкого, тот пробросил себе мяч на ход, но далеко.
Коста Хауме подключился к атаке и получил мяч у штрафной. Пробил, но неточно.
Глушаков пробил издали, но мяч пролетел мимо ворот.
Сразу же Ханни заработал опасный штрафной в метрах 25-ти от ворот.
Стартовал второй тайм. Есть 45 минут у «Спартака», чтобы вырвать победу.
Мельгарехо подключился к атаке по левому флангу, вошел в штрафную, получил пас и сразу же пробил. Очень неточно, выше ворот ударил парагваец.
Очень сильной оказалась подача в сторону Джикии. Георгий до мяча не дотянулся.
Форнальс прервал контрвыпад «Спартака», сфолив на Ломовицком.
Опасно атаковали хозяева, Морено один оказался на правом фланге и ворвался в штрафную, где мяч потерял.
Глушаков сфолил в центре поля. Гаспар выполнил длинную передачу низом на ход Чуквезе, но чуть сильно. Не успел форвард «Вильярреала» за мячом.
Морено пытался разрезать оборону «Спартака» одним пасом на Экамби, но Джикия сыграл на высоком уровне и мяч перехватил.
Марио Гаспар оказался в штрафной «Спартака», дошла до него передача с правого фланга, но пробить капитан «Вильярреала» не смог — попал ногой по газону, а не по мячу.
Большие проблемы имеет «Спартак» с выходом из обороны в атаку. Очень активно прессингуют игроки хозяев защитников красно-белых. Пока что без ошибок от москвичей.
Экамби был уже готов замкнуть пас от Чуквезе с угла вратарской, но передачу прервал Рассказов, переведя мяч на угловой.
Ханни получил мяч на левом фланге у лицевой. Дважды пытался забросить в район вратарской на Адриано, но первый пас оказался заблокирован, а второй и вовсе очень неточным.
Теперь уже алжирец взял игру на себя и попытался обыграть двоих. Неудачно.
Ханни сделал длинную передачу на ход Зе Луишу. Но до нападающего «Спартака» мяч не дошел.
Руис сфолил на Зе Луише на своей половине поля. Фиксирует нарушение правил арбитр.
Луис Адриано прорвался по центру, отыграл на Зе Луиша, но тот хотел сыграть на третьего. Мяч потерял.
Чуквезе прошел буквально вдоль почти всей штрафной, но пробить ему не дали. Кутепов вовремя выставил ногу и отобрал мяч.
Рассказов увидел подключение Ломовицкого в штрафную и сделал тому пас на ход. Виктор Руис обокрал Александра и перевел мяч на угловой.
Глушаков мечется в центре поля от защитника к защитнику, но мяч отобрать так и не смог.
Обозначает прессинг «Вильярреал», и ошибаются защитники «Спартака». Джикия был вынужден выбить мяч в аут.
Опасно могло быть! Чуквезе выполнил опасную подачу в штрафную «Спартака», на подборе первым оказался Форнальс, но Рассказов заблокировал его удар. Угловой заработали хозяева, однако реализовать стандарт не сумели.
Чуквезе пробил из-за пределов штрафной. Джикия принял удар на себя.
Херар Морено подключился к атаке по левому фланге, но Мельгарехо прервал передачу на испанца. Угловой заработали хозяева.
Много борьбы будет сегодня. Вновь фол. По ногам получил Ханни.
Зе Луиш очень активно прессинговал Касереса, но отобрал мяч с нарушением правил.
Еще один стандарт заработали красно-белые. На этот раз на чужой половине поля. Но подача Попова оказалась неточной.
Токо Экамби нарушил правила на Попове на половине поля «Спартака».
Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы.
Обслуживает сегодняшнюю встречу латвийская бригада арбитров во главе с рефери Андрисом Трейманисом.
Накануне в тренерском штабе «Вильярреала» произошли серьезные изменения. Хавьер Кальеха был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. На данной должности его сменил Луис Гарсия Пласа.
Для красно-белых сегодняшний матч — последний в 2018 году. И, наверное, самый важный. В случае победы «Спартак» пробьется в плей-офф Лиги Европы. При ином же результате еврокубковая кампания москвичей завершится. Перед заключительным туром «Спартак» находится на последнем, четвертом месте в группе G и имеет в своем активе пять очков. На первой и второй строчке располагаются «Вильярреал» и «Рапид» соответственно. У них по семь баллов. Третье место с шестью очками занимает шотландский «Рейнджерс».
«Спартак»:
Вратарь: Александр Максименко;
Николай Рассказов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Денис Глушаков, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
Стартовые составы команд. «Вильярреал»: Вратарь: Андрес Фернандес;
Марио Гаспар, Коста Хауме, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Сантьяго Касерес, Пабло Форнальс, Самуэль Чуквезе, Хави Фуэго, Карл Токо Экамби, Херар Морено.
Игра начнется в 20:55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются испанский «Вильярреал» и московский «Спартак».