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Вильярреал Спартак М

Последний шанс: «Спартак» уступает «Вильярреалу». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Вильярреал» — «Спартак»

Московский «Спартак» в гостях встречается с испанским «Вильярреалом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Группа G. 6-й тур  |   13 декабря 20:55   |  2 тайм
Вильярреал
2:0
Спартак М
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Чуквезе 11'
Токо Экамби 48'
Ломовицкий 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Андрес Фернандес
2 (з)   Марио Гаспар
11 (з)   Коста Хауме
3 (з)   Альваро Гонсалес
6 (з)   Виктор Руис
5 (п)   Сантьяго Касерес
8 (п)   Пабло Форнальс
30 (п)   Самуэль Чуквезе 11'
18 (п)   Хави Фуэго
17 (н)   Карл Токо 48'
7 (н)   Херар Морено
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
71 (п)   Ивелин Попов
27 (п)   Александр Ломовицкий 55' 22'
8 (п)   Денис Глушаков
94 (п)   Софьян Ханни
9 (н)    Зе
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
1 (в)   Серхио Асенхо
4 (з)   Рамиро Мори
24 (з)   Мигель Лаюн
14 (п)   Мануэль Тригерос
16 (п)   Альфонсо Педраса
19 (п)   Санти Касорла
9 (н)   Карлос Бакка
57 (в)   Александр Селихов
3 (з)   Марко Петкович
88 (п)   Александр Ташаев 55'
7 (п)   Джано Ананидзе
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
99 (н)   Педро Роша
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'59

Глушаков подхватил мяч у чужой штрафной и пробил с левой ноги. Плотный удар получился у Дениса, мяч пролетел мимо ворот.

'57

Опасно! Чуквезе выполнил диагональную передачу в штрафную, Экамби опередил Рассказова и пробил. Чуть мимо ворот!

'56

Экамби отреагировал на скидку слева, пробил головой точно, но несильно. Максименко легко мяч поймал.

'54

Первая замена в матче. Александр Ташаев вышел на поле вместо Ломовицкого.

'53

А вот теперь очень повезло «Спартаку». Могли хозяева довести дело до разгрома. Суматоха в штрафной красно-белых, но мяч сначала попал в Максименко, а потом в перекладину.

'52

Тотальное невезение «Спартака»! Виктор Руис буквально выложил мяч Зе Луишу на блюдечке, но тот умудрился пробить почти по пустым воротам и попасть в штангу!

'51

Рассказов здорово прорвался по правому флангу, отдал на Ломовицкого, тот пробросил себе мяч на ход, но далеко.

'49

ГОЛ! Пропускает «Спартак». Экамби сыграл в стенку с Форнальсом, тот его одной передачей вывел один на один с Максименко, и камерунец пробил точно в дальний нижний угол. 2:0.

'48

Коста Хауме подключился к атаке и получил мяч у штрафной. Пробил, но неточно.

'47

Глушаков пробил издали, но мяч пролетел мимо ворот.

'46

Сразу же Ханни заработал опасный штрафной в метрах 25-ти от ворот.

'46

Стартовал второй тайм. Есть 45 минут у «Спартака», чтобы вырвать победу.

'45+1

Одну минуту добавил арбитр к первому тайму, но ничего опасного за это время команды не создали. Звучит свисток судьи, отправляющий футболистов в раздевалки.

'45

Мельгарехо подключился к атаке по левому флангу, вошел в штрафную, получил пас и сразу же пробил. Очень неточно, выше ворот ударил парагваец.

'43

Очень сильной оказалась подача в сторону Джикии. Георгий до мяча не дотянулся.

'43

Форнальс прервал контрвыпад «Спартака», сфолив на Ломовицком.

'41

Опасно атаковали хозяева, Морено один оказался на правом фланге и ворвался в штрафную, где мяч потерял.

'39

Глушаков сфолил в центре поля. Гаспар выполнил длинную передачу низом на ход Чуквезе, но чуть сильно. Не успел форвард «Вильярреала» за мячом.

'37

Морено пытался разрезать оборону «Спартака» одним пасом на Экамби, но Джикия сыграл на высоком уровне и мяч перехватил.

'35

КАК СЕЙЧАС НЕ ЗАБИЛ ХАННИ?! Зе Луиш классно прорвался в штрафную вдоль лицевой и прострелил во вратарскую на Софьяна. Алжирцу надо было только точно пробить, но попал в плечу вратарю «Вильярреала». Угловой.

'34

Марио Гаспар оказался в штрафной «Спартака», дошла до него передача с правого фланга, но пробить капитан «Вильярреала» не смог — попал ногой по газону, а не по мячу.

'33

Большие проблемы имеет «Спартак» с выходом из обороны в атаку. Очень активно прессингуют игроки хозяев защитников красно-белых. Пока что без ошибок от москвичей.

'30

Экамби был уже готов замкнуть пас от Чуквезе с угла вратарской, но передачу прервал Рассказов, переведя мяч на угловой.

'29

Ханни получил мяч на левом фланге у лицевой. Дважды пытался забросить в район вратарской на Адриано, но первый пас оказался заблокирован, а второй и вовсе очень неточным.

'27

Теперь уже алжирец взял игру на себя и попытался обыграть двоих. Неудачно.

'26

Ханни сделал длинную передачу на ход Зе Луишу. Но до нападающего «Спартака» мяч не дошел.

'25

Последовал заброс на Экамби, но тот оказался в положении «вне игры».

'24

Руис сфолил на Зе Луише на своей половине поля. Фиксирует нарушение правил арбитр.

'22

Ломовицкий получил желтую за опасный подкат под Касереса.

'21

Луис Адриано прорвался по центру, отыграл на Зе Луиша, но тот хотел сыграть на третьего. Мяч потерял.

'19

Опасно могло быть в штрафной «Спартака», но после серии отскоков Чуквезе все же оказался в офсайде.

'18

Чуквезе прошел буквально вдоль почти всей штрафной, но пробить ему не дали. Кутепов вовремя выставил ногу и отобрал мяч.

'17

Момент! Нормально угловой разыграть не удалось, но атака все же получилась. Мяч дошел до Глушакова, который пробил с линии штрафной. Чуть выше ворот!

'16

Рассказов увидел подключение Ломовицкого в штрафную и сделал тому пас на ход. Виктор Руис обокрал Александра и перевел мяч на угловой.

'15

Глушаков мечется в центре поля от защитника к защитнику, но мяч отобрать так и не смог.

'13

Опасно! Мог «Спартак» быстро ответить. Разыграли угловой красно-белые, Попов вошел в штрафную после передачи Глушакова и прострелил на Адриано. Тому немного не хватило, чтобы замкнуть передачу из вратарской.

'11

ГОЛ! После удара издали мяч от спины Экамби отскочил к Чуквезе. Тот подработал под левую и пробил по воротам, прошив Мельгарехо и Максименко. 1:0.

'10

Обозначает прессинг «Вильярреал», и ошибаются защитники «Спартака». Джикия был вынужден выбить мяч в аут.

'8

Опасно могло быть! Чуквезе выполнил опасную подачу в штрафную «Спартака», на подборе первым оказался Форнальс, но Рассказов заблокировал его удар. Угловой заработали хозяева, однако реализовать стандарт не сумели.

'7

Чуквезе пробил из-за пределов штрафной. Джикия принял удар на себя.

'5

Херар Морено подключился к атаке по левому фланге, но Мельгарехо прервал передачу на испанца. Угловой заработали хозяева.

'4

Много борьбы будет сегодня. Вновь фол. По ногам получил Ханни.

'3

Зе Луиш очень активно прессинговал Касереса, но отобрал мяч с нарушением правил.

'2

Еще один стандарт заработали красно-белые. На этот раз на чужой половине поля. Но подача Попова оказалась неточной.

'2

Токо Экамби нарушил правила на Попове на половине поля «Спартака».

'1

Матч начался! Поехали!

20:53

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

20:50

Обслуживает сегодняшнюю встречу латвийская бригада арбитров во главе с рефери Андрисом Трейманисом.

20:45

Накануне в тренерском штабе «Вильярреала» произошли серьезные изменения. Хавьер Кальеха был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. На данной должности его сменил Луис Гарсия Пласа.

20:40

Для красно-белых сегодняшний матч — последний в 2018 году. И, наверное, самый важный. В случае победы «Спартак» пробьется в плей-офф Лиги Европы. При ином же результате еврокубковая кампания москвичей завершится. Перед заключительным туром «Спартак» находится на последнем, четвертом месте в группе G и имеет в своем активе пять очков. На первой и второй строчке располагаются «Вильярреал» и «Рапид» соответственно. У них по семь баллов. Третье место с шестью очками занимает шотландский «Рейнджерс».

20:36

«Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко;

Николай Рассказов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Денис Глушаков, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

20:35

Стартовые составы команд. «Вильярреал»: Вратарь: Андрес Фернандес;

Марио Гаспар, Коста Хауме, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Сантьяго Касерес, Пабло Форнальс, Самуэль Чуквезе, Хави Фуэго, Карл Токо Экамби, Херар Морено.

20:30

Игра начнется в 20:55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются испанский «Вильярреал» и московский «Спартак».