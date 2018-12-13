Для красно-белых сегодняшний матч — последний в 2018 году. И, наверное, самый важный. В случае победы «Спартак» пробьется в плей-офф Лиги Европы. При ином же результате еврокубковая кампания москвичей завершится. Перед заключительным туром «Спартак» находится на последнем, четвертом месте в группе G и имеет в своем активе пять очков. На первой и второй строчке располагаются «Вильярреал» и «Рапид» соответственно. У них по семь баллов. Третье место с шестью очками занимает шотландский «Рейнджерс».