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Краснодар Акхисар Беледиеспор

Битва за плей-офф: «Краснодар» проигрывает «Акхисару». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»

«Краснодар» принимает турецкий «Акхисар Беледиеспор» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа J. 5-й тур  |   29 ноября 20:55   |  1 тайм
Краснодар
0:1
Акхисар Беледиеспор
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Ивайло Стоянов (Петрич, Болгария)
Стоцкий 19'
Ари 36'
Сержиньо 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
8 (п)   Юрий Газинский
77 (п)   Шарль Каборе
20 (п)   Кристиан Куэва
89 (п)   Дмитрий Стоцкий 19'
7 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари 36'
1 (в)   Милан Лукач
2 (з)   Авдия Вршаевич
88 (з)   Джанер Османпаша
13 (з)   Мигел Лопеш
10 (п)   Гюрай Вурал
20 (п)   Абдулваид Сиссоко
34 (п)   Адриен Регаттен
6 (п)   Айкут Джевикер
77 (п)    Сержиньо 24'
28 (н)   Элвис 
7 (н)   Элдер Барбоза
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
50 (з)   Артём Голубев
33 (п)   Маурисио Перейра
70 (п)   Торнике Окриашвили
85 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
45 (в)   Халил Ерал
99 (в)   Фатих Озтурк
89 (з)   Кадир Келеш
8 (п)   Эрай Атасевен
17 (п)   Онурджан Гюлер
11 (н)   Онур Айик
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'40
«Акхисар» в концовке тайма всё меньше успевает за соперником! Опасные подходы к воротам Лукача пошли.
'38
Какую красоту отменила стойка ворот! Стоцкий из центра штрафной через себя пробивал — штанга приняла мяч на себя!
'36
Ари после скидки мяча в штрафную упал в чужой штрафной! Судья не нашёл повода указать на «точку», а вот показать жёлтую карточку за симуляцию не забыл.
'35
Лукач после рикошета от своего же защитника успел мяч перевести через перекладину!
'34
Рамирес забрался в положение вне игры, с которым никто спорить не стал.
'33
Куэва от левого края выполнил навес со стандарта, но турецкий защитник головой мяч выбил из штрафной.
'32
Сиссоко надёжен в обороне после паса Каборе в линию атаки.
'30
Ари не дали через центр пройти к штрафной площади «Акхисара».
'28
«Краснодар» добавляет в движении, но пока и соперник не устал.
'26
Вот это момент! После ошибки Спаича гости выходили вдвоём против одного защитника, но Маню пошёл в обводку против Мартыновича и просчитался!
'24
ГОЛ! Вурал выполнил подачу от угла поля, небольшая скидка головой на ближнем углу вратарской помогла Сержиньо в касание мяч направить в сетку ворот!
'23
В контратаке хозяев Газинский низом отдавал передачу от правого края штрафной, рикошет помешал Вандерсону подстроиться под удар!
'22
Сафонов мяч уверенно забрал в руки после подачи от угла поля.
'22
Мартынович после прострела мяч отправил за лицевую линию — угловой для «Акхисара».
'21
Петров подключился в атаку по своему правому флангу, но передача на него получилась слишком сильная.
'19
Стоцкий в грубом подкате сбил Барбозу — заслуженная жёлтая карточка.
'18
Стоцкий красиво пяткой в штрафную пасовал, но Ари к мячу турецкие защитники не подпустили.
'17
Лукач кулаками двинул по мячу после подачи Куэвы во вратарскую.
'16
Заброс в штрафную «Краснодара» в расчёте на Сержиньо, но Сафонов прочитал эту задумку соперника и мяч забрал в руки.
'15
После ошибки вратаря Куэва получил мяч, но не стал пробивать по воротам, а передачу Ари не ждал!
'14
«Акхисар» неплохо держит мяч за счёт передач низом на коротке, пусть пока и без продвижения к воротам.
'12
Опасный прострел Вршаевича с правого края в штрафную хозяев, но Петров на мяче оказался первым, сместившись в центр.
'11
В одно касание Вандерсон играл в чужую штрафную, но Ари немного не понял замысла партнёра по команде.
'10
Теперь уже турки в своей атаке по левому флангу смогли получить право на угловой, но этот стандарт был разыгран неудачно для гостей.
'8
Стандарт хозяев перешёл в позиционную атаку. Ари не стал пробивать по воротам, хотя позиция была для этого подходящая.
'7
Вандерсон из-за штрафной плотный удар низом исполнил — Лукач в прыжке перевёл мяч на угловой!
'5
Маню в быстрой контратаке гостей с острого угла ударил по воротам — Сафонов справился с мячом.
'4
Вандерсон и Каборе свои удары наносили, но их полевые турецкие игроки блокировали.
'3
Каборе перехватил мяч в центре поля, но передачу на бровку выполнил плохую — аут в пользу гостей.
'1
Начался матч в Краснодаре!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.