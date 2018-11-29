Олег Кононов говорил перед игрой, что не сторонник ротации и в целом он остался верен себе во втором матче во главе красно-белых, но без изменений он обойтись все же не смог — Фернандо дисквалифицирован, а потому в составе Тимофеев. Не Зобнин, так как он тоже сломался — выбыл на месяц с травмой колена (уже прооперирован). Видимо, схема будет такой же, как в первом матче — 4-2-3-1. Тимофеев начнет рядом с Глушаковым в центре, под нападающим будет Ханни, слева Луис Адриано, справа Лоренсо Мельгарехо, а на острие атаки Зе Луиш. С защитой все очевидно.