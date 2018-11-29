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Зе Луиш заработал опасный штрафной в верховой борьбе с Хоффманном.
Джикия закидывает со своей половины, Зе Луиш скидывает на врывающегося Луиса Адриано, а тот лупит с лета с сопротивлением защитника — выше.
«Рапид» оставляет зоны, спартаковцы пытаются ими пользоваться в быстрых атаках. Но если с наскока не выходит создать момент, спокойно разворачивают наступление в позиционное русло.
Мюльдюр теперь на ногу обыгравшему его Комбарову наступил. Но это было на спартаковской половине поля.
Перехват Мельгарехо и опаснейшая атака 4 в 4. Сам парагваец и решает ударить, но выстрел не выходит от слова «совсем».
Подуспокоилась игра сейчас. «Рапид» с мячом, но перекатывает на своей половине.
Приходится часто фолить австрийцам в центре поля. Ханни сейчас досталось.
В последние минуты «Спартак» уже прочно забрал нити игры в свои руки. Да и владение — 53 на 47 в пользу красно-белых.
Мюлдюр врезался на фланге в Луиса Адриано. Фола нет, но бразильцу нужно время, чтобы прийти в себя.
Подает Комбаров, но Мельгарехо только чиркнул головой по мячу, ударом это не назовешь.
Простенько, но действенно атакуют австрийцы: закидушка на Беришу, тот скидывает набегающему партнеру на линию штрафной, а дальше следует мощный удар. Выше ворот сейчас.
«Рапид» пока больше держит мяч, и вообще игра в основном идет на половине поля «Спартака». Тревожно.
Вроде ничего не было у «Спартака» в атаке, но две выигранных борьбы в воздухе, классный разрезающий пас Мельгарехо с лета, и Зе Луиш убегает один на один, легко направляя мяч в ворота под Штребингером!
Прессингуют высоко австрийцы, и их прессинг имеет успех. В итоге атака закончилась ударом Болинголи из-за штрафной. Мяч приземлился на сетку ворот Реброва сверху.
Очень опасно выбегают в контратаки австрийцы. Бериша едва не выскочил один на один с Ребровым, но пас был все же чуть более сильным, чем нужно. Но дело закончилось угловым все равно. Правда, спартаковцы отбились.
Ещенко сфолил на фланге, но Ребров легко выловил подачу.
Ребров начинает быструю контратаку, введя мяч рукой на Луиса Адриано. «Рапид» обороняется не без паники, но спартаковцы сами губят свое наступление.
Тимофеев сфолил по центру в 25-ти метрах от ворот, а Мартич решился на удар, хотя слева был открытый партнер. Низом и вообще не опасно вышло.
Первый удар в матче наносят гости, но выстрел не опасен — мяч проходит намного выше ворот.
Не форсируют события спартаковцы, медленно ищут ключи к чужой штрафной, но пока не находят.
Первый в матче угловой подал «Спартак» — Комбаров навешивал, — но борьбу в центре австрийской штрафной выиграли защитники гостей.
«Рапид» попробовал провести атаку — не вышло. Но и у спартаковцев пока ничего не выходит в атаке. А вот и первый фол в матче — в центре поля по ногам получил рвавшийся с мячом вперед Денис Глушаков.
Пока возятся команды в центре поля. Старается «Спартак» сразу забрать себе инициативу, но австрийцы выглядят готовыми.
После четырех туров «Спартак» занимает второе место в группе, в то время как его соперник последний в квартете, но плотность сумасшедшая. Напомним, у испанского «Вильярреала» шесть очков, «Спартак» и шотландский «Рейнджерс» набрали по пять, а «Рапид» — четыре. Если сегодня выиграют «Спартак» и «Вильярреал», то красно-белые могут досрочно оформить выход в плей-офф! Кто бы мог подумать еще недавно?!
У «Рапида» не идут дела в австрийском чемпионате, и Дитмар Кюбауэр возглавил команду уже после первой игры со «Спартаком», которую венцы выиграли со счетом 2:0, напомним. Ну а в австрийской Бундеслиге «Рапид» только восьмой с 4 победами, 4 ничьими и 7 поражениями в 15-ти турах.
Олег Кононов говорил перед игрой, что не сторонник ротации и в целом он остался верен себе во втором матче во главе красно-белых, но без изменений он обойтись все же не смог — Фернандо дисквалифицирован, а потому в составе Тимофеев. Не Зобнин, так как он тоже сломался — выбыл на месяц с травмой колена (уже прооперирован). Видимо, схема будет такой же, как в первом матче — 4-2-3-1. Тимофеев начнет рядом с Глушаковым в центре, под нападающим будет Ханни, слева Луис Адриано, справа Лоренсо Мельгарехо, а на острие атаки Зе Луиш. С защитой все очевидно.
Дитмар Кюбауэр выставил с первых минут такой состав «Рапида»:
Штребингер — Мюлдюр, Барач, Хоффманн, Поцман — Бериша, Мартич, Любичич, Болинголи-Мбомбо — Классмюльнер — Алар.
Составы команд уже известны. Вот кому из футболистов «Спартака» Олег Кононов доверил начинать матч с первых минут: Ребров — Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров — Тимофеев, Глушаков — Мельгарехо, Ханни, Луис Адриано — Зе Луиш.
Игра начнется в 18.50 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и австрийским «Рапидом».