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Ворскла Арсенал

Война перенесла матч в Киев: «Ворскла» гибнет под давлением «Арсенала». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал»

Украинская «Ворскла» принимает британский «Арсенал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Игра была перенесена из Полтавы по причине военного положения, введенного президентом Петром Порошенко в десяти областях страны из-за инцидента между тремя украинскими кораблями и пограничной службой России в Керченском проливе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E. 5-й тур  |   29 ноября 20:55   |  1 тайм
Ворскла
0:3
Арсенал
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
Скляр 29'
Шарпар 32'
Смит 10'
Рэмси 27' (пен)
Уиллок 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Богдан Шуст
66 (з)    Артур
17 (з)   Владимир Чеснаков
4 (з)   Игорь Пердута
44 (з)   Ардин Даллку
23 (з)   Вадим Сапай 36'
11 (п)   Вячеслав Шарпар 32'
6 (п)   Александр Скляр 29'
82 (п)   Павел Ребенок
26 (н)   Юрий Коломоец
10 (н)   Владислав Кулач
1 (в)   Петр Чех
25 (з)   Карл Дженкинсон
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
16 (з)   Роб Холдинг
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
8 (п)   Аарон Рэмси 27'
29 (п)   Маттео Гюэндузи
55 (п)   Эмиль Смит 10'
59 (п)   Джозеф Уиллок 41'
49 (н)   Эдвард Нкетиа
Запасной состав
21 (в)   Александр Ткаченко
40 (з)   Тарас Сакив
50 (з)   Ibrahim Kane
33 (з)   Александр Чижов
13 (п)   Марьян Мысык
14 (н)   Николас Морес 36'
9 (н)   Михаил Сергийчук
26 (в)   Дамиан Мартинес
47 (з)   Зехария Медли
52 (з)   Джорди Осей-Туту
7 (п)   Генрих Мхитарян
87 (п)   Букайо Сака
43 (п)   Чарли Гильмур
72 (н)   Тайрис Джон-Джулс
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'45

Владислав Кулач рвался к воротам и решился на дальний удар — мяч свалился с ноги.

'44

Полное доминирование «Арсенала» на поле. Абсолютно потерянными выглядят хозяева.

'41

Грубейшую ошибку в простой передаче в центре поля допускает Ребенок. Эльнени перехватывает и тут же запускает Уиллока в прорыв по левому полуфлангу, а тот добегает до штрафной и катит в притирку со штангой мимо Шуста!

'41

ГООООООООООЛ! Джозеф Уиллок — 0:3!

'39

Едва не возник момент у ворот Чеха. Подача с фланга со штрафного, рикошет от защитника «канониров», и Коломоец едва не оказался с мячом в голевой позиции перед воротами, но не сумел обработать снаряд, и Чех взял в руки.

'37

Вот угловой заработали полтавчане. Правда, выжать момента из него не сумели.

'36

60 на 40 владение мячом, в пользу «Арсенала», само собой.

'34

Еше момент у Нкетиа. Спиной остановил длинную передачу в штрафной, подстроился под мяч и выстрелил в ближний угол, но слишком сильно и высоко.

'32

Продолжают фолить и получать желтые карточки украинцы. На этот раз Шарпар наказан за фол в центре поля на Нкетиа.

'29

И продолжает «Арсенал» давить, а Скляр получает желтую карточку за фол на фланге.

'27

Богдан Шуст присел на колено и так и не прыгнул, а Рэмзи уложил мяч в угол. Голкипер побежал спорить с арбитром, что валлиец сделал слишком большую паузу, но тщетно. Да и не было никакого криминала в действиях бьющего.

'27

ГОООООООООООООООООООООЛ! Арон Рэмзи — 0:2!

'26

Пенальти! Рэмзи сбили в штрафной «Ворсклы». Пердута нарушил правила.

'25

Продолжает «Арсенал» активно давить на чужие ворота. С огромным трудом обороняется «Ворскла».

'22

Очень эмоционально и с матерком Василий Сачко, наставник «Ворсклы», руководит своими подопечными, требуя активнее идти в отбор.

'20

Совсем ничего не получается у украинцев в последние минуты. «Арсенал» очень грамотно контролирует мяч, а когда находится в фазе обороны — перекрывает все зоны.

'18

Рэмзи бьет в обвод стенки, пытаясь обмануть ожидавших подачи соперников — выше ворот.

'17

Опаснейший штрафной зарабатывает «Арсенал» у правого угла штрафной.

'15

Опаснейший момент был бы у хозяев, но получивший мяч в штрафной после паса из глубины Кулач оказался в офсайде.

'13

На ровном месте пропустили украинцы и теперь пытаются вернуть себе игровой перевес.

'11

Мощная атака «Арсенала», пришедшая с правого флага в центр. Нкетиа здорово разбирался в штрафной, и хотя ему противостояли сразу трое (голкипер и два защитника), вышел победителем — мяч от ноги пытавшегося помешать форварду Артура попал к Смит-Роу, который оформил свой второй гол в нынешней Лиге Европы!

'11

ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Эмил Смит-Роу — 0:1!

'9

Доводят «канониры» до удара Мэйтленд-Найлза атаку, но Шуст спокойно ловит мяч.

'7

«Арсенал» пытается сбросить атакующий порыв соперника и забрать мяч под контроль.

'5

Угловой зарабатывают полтавчане и доводят дело до удара, но Чеснаков бьет с лета параллельно лицевой линии. Однако на этом атака не заканчивается, и во второй ее фазе «канониров» выручает Чех.

'3

«Ворскла» довольно бодро начинает, что неудивительно, учитывая состав «Арсенала», который все свои проблемы с выходом в плей-офф уже решил.

20:55

Составы команд.

«Ворскла»: Шуст — Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута — Ребенок, Шарпар, Скляр, Сапай — Кулач — Коломоец.

«Арсенал»: Чех — Мэйтленд-Найлз, Холдинг, Лихтштайнер, Дженкинсон — Эльнени, Рэмзи, Гендузи — Смит-Роу, Нкетиа, Уиллок.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:50

Хотя Полтава не входит в зону военного положения, но в ней находится Харьков — именно в этот город «Арсенал» собирался прилететь, а затем на автобусе добираться до нужного места. УЕФА не позволил лондонцам избрать такой маршрут и настоял на смене места проведения матча.

20:45

Напомним, три судна Военно-морских сил Украины незаконно вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, игнорируя требования отечественных катеров. Пограничная служба Российской Федерации задержала все три корабля. Для этого пришлось применить силу, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Вскоре им была оказана медицинская помощь. В данный момент все задержанные находятся под арестом. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых областях

Задержанные погранслужбой ФСБ малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины в порту Керчи, 26 ноября 2018 года

20:40

Матч пройдет в Киеве, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести игру из Полтавы по причине военного положения, введенного на территории десяти областей Украины с 28 ноября сроком на 30 дней из-за инцидента в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко во время военных учений в Житомирской области, 21 ноября 2018 года

20:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской «Воркслой» и британским «Арсеналом».