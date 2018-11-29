- 280795 просмотров «Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией
- 213950 просмотров Почему указ о военном положении на Украине опубликовали с ошибкой
- 128747 просмотров В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
- 126751 просмотр Карлсен обыграл Каруану в матче за звание чемпиона мира
- 121386 просмотров Конфликт в Черном море: чего ждать России
- 116093 просмотра Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе
- 112003 просмотра Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»
Владислав Кулач рвался к воротам и решился на дальний удар — мяч свалился с ноги.
Полное доминирование «Арсенала» на поле. Абсолютно потерянными выглядят хозяева.
Грубейшую ошибку в простой передаче в центре поля допускает Ребенок. Эльнени перехватывает и тут же запускает Уиллока в прорыв по левому полуфлангу, а тот добегает до штрафной и катит в притирку со штангой мимо Шуста!
Едва не возник момент у ворот Чеха. Подача с фланга со штрафного, рикошет от защитника «канониров», и Коломоец едва не оказался с мячом в голевой позиции перед воротами, но не сумел обработать снаряд, и Чех взял в руки.
Вот угловой заработали полтавчане. Правда, выжать момента из него не сумели.
60 на 40 владение мячом, в пользу «Арсенала», само собой.
Богдан Шуст присел на колено и так и не прыгнул, а Рэмзи уложил мяч в угол. Голкипер побежал спорить с арбитром, что валлиец сделал слишком большую паузу, но тщетно. Да и не было никакого криминала в действиях бьющего.
Пенальти! Рэмзи сбили в штрафной «Ворсклы». Пердута нарушил правила.
Продолжает «Арсенал» активно давить на чужие ворота. С огромным трудом обороняется «Ворскла».
Очень эмоционально и с матерком Василий Сачко, наставник «Ворсклы», руководит своими подопечными, требуя активнее идти в отбор.
Совсем ничего не получается у украинцев в последние минуты. «Арсенал» очень грамотно контролирует мяч, а когда находится в фазе обороны — перекрывает все зоны.
Рэмзи бьет в обвод стенки, пытаясь обмануть ожидавших подачи соперников — выше ворот.
Опаснейший штрафной зарабатывает «Арсенал» у правого угла штрафной.
На ровном месте пропустили украинцы и теперь пытаются вернуть себе игровой перевес.
Мощная атака «Арсенала», пришедшая с правого флага в центр. Нкетиа здорово разбирался в штрафной, и хотя ему противостояли сразу трое (голкипер и два защитника), вышел победителем — мяч от ноги пытавшегося помешать форварду Артура попал к Смит-Роу, который оформил свой второй гол в нынешней Лиге Европы!
Доводят «канониры» до удара Мэйтленд-Найлза атаку, но Шуст спокойно ловит мяч.
«Арсенал» пытается сбросить атакующий порыв соперника и забрать мяч под контроль.
«Ворскла» довольно бодро начинает, что неудивительно, учитывая состав «Арсенала», который все свои проблемы с выходом в плей-офф уже решил.
Составы команд.
«Ворскла»: Шуст — Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута — Ребенок, Шарпар, Скляр, Сапай — Кулач — Коломоец.
«Арсенал»: Чех — Мэйтленд-Найлз, Холдинг, Лихтштайнер, Дженкинсон — Эльнени, Рэмзи, Гендузи — Смит-Роу, Нкетиа, Уиллок.
Хотя Полтава не входит в зону военного положения, но в ней находится Харьков — именно в этот город «Арсенал» собирался прилететь, а затем на автобусе добираться до нужного места. УЕФА не позволил лондонцам избрать такой маршрут и настоял на смене места проведения матча.
Напомним, три судна Военно-морских сил Украины незаконно вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, игнорируя требования отечественных катеров. Пограничная служба Российской Федерации задержала все три корабля. Для этого пришлось применить силу, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Вскоре им была оказана медицинская помощь. В данный момент все задержанные находятся под арестом. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых областях
Матч пройдет в Киеве, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести игру из Полтавы по причине военного положения, введенного на территории десяти областей Украины с 28 ноября сроком на 30 дней из-за инцидента в Керченском проливе.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской «Воркслой» и британским «Арсеналом».