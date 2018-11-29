Хотя Полтава не входит в зону военного положения, но в ней находится Харьков — именно в этот город «Арсенал» собирался прилететь, а затем на автобусе добираться до нужного места. УЕФА не позволил лондонцам избрать такой маршрут и настоял на смене места проведения матча.