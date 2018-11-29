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Закрепить лидерство: «Зенит» принимает «Копенгаген». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Зенит» — «Копенгаген»

Петербургский «Зенит» принимает датский «Копенгаген» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 5-й тур  |   29 ноября 20:55   |  1 тайм
Зенит
0:0
Копенгаген
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
6 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
14 (п)   Далер Кузяев
33 (п)    Эрнани
20 (п)   Роберт Мак
5 (п)   Леандро Паредес
21 (п)   Александр Ерохин
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Стефан Андерсен
22 (з)   Петер Анкерсен
3 (з)   Пьер Бенгтссон
19 (з)   Денис Вавро
5 (з)   Андреас Бьелланд
16 (п)   Ян Грегуш
29 (п)   Роберт Сков
10 (п)    Зека
14 (н)   Даме Н'Дойе
28 (н)   Пиерос Сотириу
26 (н)   Карло Хольс
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
27 (п)   Магомед Оздоев
29 (н)   Антон Заболотный
21 (в)   Йессе Йоронен
4 (з)   Сотирис Папаяннопулос
20 (з)   Николай Бойлесен
6 (п)   Уильям Квист
8 (п)   Николай Томсен
33 (п)   Расмус Фальк
23 (н)   Йонас Винд
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Перерыв

Завершился первый тайм. 0:0. Закрытая игра, футболисты потратили много сил, но создали мало моментов Пока «Зенит» все устраивает. Главное — не пропускать.

'45

Анюков искал длинной передачей Дзюбу в штрафной соперника. Чуть-чуть не дотянулся Артем до мяча.

'43

Очень много фанатов сегодня. Практически нет свободных мест на стадионе.

'41

Дзюба мог создать неплохой момент, но мяч после передачи из глубины прилетел форварду в спину и отскочил на несколько метров. А могло быть опасно.

'39

Совсем отдали мяч сопернику сине-бело-голубые ближе к концовке поединка. «Копенгаген» перекатывает снаряд от фланга к флангу, но моментов не создает.

'37

Не получилось забить у питерцев. Паредес со всего маху выстрелил в стенку.

'35

Грубо сфолили на Дзюбе недалеко от ворот. Будет опасный штрафной.

'33

Решили немного поатаковать гости. Опасную передачу в штрафную «Зенита» прервал Андрей Лунев.

'31

Паредес мощно приложился к мячу из-за пределов штрафной. Выше ворот.

'29

Дриусси завинтил мяч в штрафную, защита выбила его за боковую линию.

'27

Роберт Мак на правом фланге мастерски разобрался с соперником и простреливал в центр штрафной. Защита справилась с этим пасом словака.

'25

Практически без моментов прошли первые 25 минут встречи. Напомним, счет 0:0 абсолютно устраивает питерцев. Датчанам надо что-то придумывать.

'23

Все в порядке с игроком. Продолжаем.

'21

Нападающий датского клуба Даме Н'Дойе получил повреждение в центре поля. Оказывают помощь форварду медики.

'19

Удивительно, но «Копенгаген» больше владеет мячом. 47 процентов против 53-х.

'17

Прекрасная атмосфера на арене!

'15

Под диктовку питерского клуба проходит первый тайм. Однако гости периодически неплохо огрызаются.

'13

Два угловых подряд подал «Зенит». Опасно было. После второго «корнера» Ерохин подставил ногу и попытался пробить под штангу, но немного не попал совсем немного. Опасно.

'11

Паредес перспективно навешивал в штрафную, но Вавро опередил Дзюбу и выбил мяч на угловой.

'9

Грубо сыграли против Паредеса после ввода мяча Луневым от ворот. Можно было и желтую дать сопернику.

'7

Мевля в подкате выбил мяч у соперника и остановил перспективную атаку соперника, не дав пройти по флангу к штрафной.

'5

Паредес опустился к защитникам для начала атаки, через Дзюбу вывел Кузяева на простор на левом фланге, но Далера обезмячили.

'3

С самого начала поединка «Зенит» завладел мячом и без остановки атакует ворота соперника.

'1

Матч начался! Поехали!

20:50

Пять минут до начала поединка!

20:45

Стартовый состав «Копенгагена»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н'Дойе, Сотириу, Хольс.

20:40

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

20:35

«Зенит» лидирует в группе С Лиги Европы. Российский клуб набрал восемь очков. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, питерцам необходимо сегодня победить или сыграть вничью со счетом 0:0. Однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак накануне ясно дал понять, что его команда будет играть на победу.

20:30

Игра начнется в 20.55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном».