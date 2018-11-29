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Анюков искал длинной передачей Дзюбу в штрафной соперника. Чуть-чуть не дотянулся Артем до мяча.
Очень много фанатов сегодня. Практически нет свободных мест на стадионе.
Дзюба мог создать неплохой момент, но мяч после передачи из глубины прилетел форварду в спину и отскочил на несколько метров. А могло быть опасно.
Совсем отдали мяч сопернику сине-бело-голубые ближе к концовке поединка. «Копенгаген» перекатывает снаряд от фланга к флангу, но моментов не создает.
Не получилось забить у питерцев. Паредес со всего маху выстрелил в стенку.
Грубо сфолили на Дзюбе недалеко от ворот. Будет опасный штрафной.
Решили немного поатаковать гости. Опасную передачу в штрафную «Зенита» прервал Андрей Лунев.
Паредес мощно приложился к мячу из-за пределов штрафной. Выше ворот.
Дриусси завинтил мяч в штрафную, защита выбила его за боковую линию.
Роберт Мак на правом фланге мастерски разобрался с соперником и простреливал в центр штрафной. Защита справилась с этим пасом словака.
Практически без моментов прошли первые 25 минут встречи. Напомним, счет 0:0 абсолютно устраивает питерцев. Датчанам надо что-то придумывать.
Все в порядке с игроком. Продолжаем.
Нападающий датского клуба Даме Н'Дойе получил повреждение в центре поля. Оказывают помощь форварду медики.
Удивительно, но «Копенгаген» больше владеет мячом. 47 процентов против 53-х.
Прекрасная атмосфера на арене!
Под диктовку питерского клуба проходит первый тайм. Однако гости периодически неплохо огрызаются.
Паредес перспективно навешивал в штрафную, но Вавро опередил Дзюбу и выбил мяч на угловой.
Грубо сыграли против Паредеса после ввода мяча Луневым от ворот. Можно было и желтую дать сопернику.
Мевля в подкате выбил мяч у соперника и остановил перспективную атаку соперника, не дав пройти по флангу к штрафной.
Паредес опустился к защитникам для начала атаки, через Дзюбу вывел Кузяева на простор на левом фланге, но Далера обезмячили.
С самого начала поединка «Зенит» завладел мячом и без остановки атакует ворота соперника.
Пять минут до начала поединка!
Стартовый состав «Копенгагена»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н'Дойе, Сотириу, Хольс.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.
«Зенит» лидирует в группе С Лиги Европы. Российский клуб набрал восемь очков. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, питерцам необходимо сегодня победить или сыграть вничью со счетом 0:0. Однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак накануне ясно дал понять, что его команда будет играть на победу.
Игра начнется в 20.55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и датским «Копенгагеном».