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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! «Зенит» в первом тайме был излишне пассивен, за что и был наказан одним пропущенным голом — Камано реализовал пенальти.
'45+1
Анюков головой чётко скинул мяч своему вратарю после заброса Плашила в расчёте на Камано.
'45
Паредес выполнил угловой удар — отбились французы.
'44
Опасно! Анюков прострелил во вратарскую, Заболотный после отскока мяча от газона головой пробил — Костиль потащил!
'43
«Бордо» вновь затевает свои привычные по первому тайму позиционные затяжные атаки.
'41
'41
Навес Паредеса со стандарта на дальнюю штангу — некому пробить по воротам!
'40
На «Зенит» этот пропущенный гол подействовал, как нужный пинок. Начали питерцы охотно бежать в атаку.
'38
Ерохин после подачи Паредеса от флажка пробивал головой из центра штрафной по воротам — выше цели.
'37
Плашил не позволил Ерохину сделать подачу в штрафную — угловой для гостей.
'35
'35
'32
Отскочили питерцы! Сначала Камано с подбора с правой ноги попал в дальнюю штангу, а а затем с левой ноги Франсуа при добивании промахнулся!
'31
'30
Паредес выполнил подачу от угла поля, Нету пробил головой несильно- мяч в створ хозяев не полетел.
'29
Усилия Заболотного в атаке помогли питерцам заработать угловой удар.
'28
Костиль легко опередил Дриусси в борьбе за мяч — вышел голкипер «Бордо» к линии штрафной площади.
'26
Камано решил не смотреть на партнёров на флангах, полез на центр обороны гостей сам, но мяч потерял.
'25
Прошла передача с фланга, из центра штрафной Корнелиус головой пробил — мяч перелетел через перекладину. Лунёв контролировал ситуацию.
'23
'22
У Ерохина не получился удар из сложного положения. Одна из редких атак у «Зенита» прошла.
'20
Калу выполнил подачу со стандартного положения в штрафную соперника — отбились питерцы. Заболотный помешал Корнелиусу пробить с близкого расстояния по воротам.
'18
Лунёв надёжно сыграл на выходе из ворот после заброса мяча от Пунджа в штрафную площадь «Зенита»
'17
После прострела Калу с правого фланга не смог Санкаре мяч обработать в центре чужой штрафной площади.
'15
Продолжает «Бордо» атаковать. Санкаре головой наносил удар по воротам, но уже из положения вне игры.
'14
Санкаре после рикошета подобрал мяч в штрафной гостей, а далее с левой ноги низом пробил — мимо цели!
'12
Вновь Калу! Прошла передача в центр штрафной питерской команды, удар без лишних пауз — блокирована попытка!
'11
Калу еще один дальний удар исполнил — голкипер на месте. А затем уже Мевля блокировал удар Камано из пределов штрафной площади!
'10
Неприятная для «Зенита» подача в штрафную с правого фланга — Камано до мяча головой не дотянулся.
'8
Анюков в классном подкате мяч выбил в аут после атаки хозяев через левый край.
'7
Атака «Зенита» прервана свистком арбитра — Дриусси попался в офсайдную ловушку.
'5
Калу получил мяч на радиусе чужой штрафной и пробил — Лунёв в центре ворот мяч забрал.
'4
Набиуллин сместился со своего левого фланга чуть в центр и выполнил неудачную передачу — Заболотный к мячу не был допущен.
'2
Камано на левом краю штрафной площади мяч догнал и выполнил подачу во вратарскую гостей — Лунёв кулаками сыграл надёжно.
'1
Матч начался! Первого касания мяча в центре поля удостоились футболисты «Зенита».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: «Бордо» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.