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Трансляция
С конца
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'81
'81
'76
'76
'75
Жоржиньо прошёл к штрафной и мощно пробил по воротам — на трибуны полетел мяч.
'73
'73
'70
Не получается атака правым флангом у «Челси».
'68
Заработали штрафной хозяева, но распорядились им неудачно, попросту отдав мяч «Челси».
'66
Баркли сильно пробил со средней дистанции, направив мяч выше ворот.
'64
'64
'63
Жиру после навеса с углового пробил в прыжке под перекладину — Щербицкий вытащил этот мяч!
'62
'62
'62
Азар нанёс удар низом по центру — Щербицкий на месте.
'61
Жиру получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в правый нижний угол — Щербицкий в прыжке дотянулся до мяча и отбил его в сторону!
'60
Риос получил мяч в штрафной и нанёс плотный удар по воротам — чуть выше цели!
'58
Опасно! Сигневич пробил после прострела в штрафную с левого фланга и попал в левую штангу!
'56
Сильно пробил из-за пределов штрафной Азар, Драгун заблокировал его удар.
'54
Придётся теперь БАТЭ перестраиваться и атаковать. Посмотрим, как белорусскому клубу это удастся.
'52
'50
Азар пробил с заработанного им же стандарта у левого угла штрафной — рядом со штангой пролетел мяч!
'48
Аррисабалага поймал мяч после дальнего навеса Баги в штрафную.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму главный судья. Захватывающим футбол пока совсем не назовёшь. «Челси» в основном контролирует мяч, БАТЭ плотно обороняется, не давая пройти в штрафную. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.
'44
Педро переборщил с силой передачи на Азара, не смог Эден догнать мяч.
'42
Жиру пробил головой после розыгрыша углового и навеса в центр штрафной — мимо ворот.
'40
Жиру нарушил правила в атаке.
'38
Переводят футболисты «Челси» мяч с фланга на фланг, но лазейку в обороне найти никак не удаётся.
'36
Эмерсон решил пробить с дальней дистанции. Понятное решение с учётом того, что в штрафную пройти не удаётся, но точности сильно не хватило.
'34
Снова Щербицкий легко поймал мяч после дальнего заброса.
'32
Щербицкий немного вышел из ворот и спокойно поймал мяч после навеса Лофтус-Чика с левого фланга.
'30
Сильный удар Жоржиньо по воротам из-за пределов штрафной заблокирован.
'28
71 % владения мячом у «Челси» сейчас.
'26
Сигневич обработал мяч на фланге после дальнего навеса, но был в заметном офсайде.
'24
Отошли сейчас игроки БАТЭ к своей штрафной, но моментов у «Челси» пока нет.
'22
Баркли сильно навесил в штрафную, защита перехватила мяч.
'20
Легко справляются хозяева с навесом от угла поля.
'19
Жиру не лучшим образом пробил от линии штрафной, попав в защитника. Угловой будет, впрочем.
'17
Щербицкий легко забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'15
Куча-мала на линии вратарской «Челси» после навеса с углового, блокирует защита пару ударов низом, а потом удаётся вынести мяч!
'13
Бага! Сильно пробил Дмитрий из-за пределов штрафной и сотряс штангу своим ударом!
'11
Дальней передаче Глеба в штрафную немного не хватило точности.
'9
Стасевич навесил в штрафную с дальней дистанции, но получилось слишком сильно, и мяч покинул пределы поля.
'7
Риос сбил Азара в центре поля. Обошлось без «горчичника».
'5
После удара Баркли от линии штрафной мяч задел Жиру и полетел левее ворот.
'3
Неплохой прострел с фланга в штрафную «Челси» последовал, но защите удалось выбить мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: БАТЭ — «Челси». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.