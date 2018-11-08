'45+1

Ничего не стал добавлять к первому тайму главный судья. Захватывающим футбол пока совсем не назовёшь. «Челси» в основном контролирует мяч, БАТЭ плотно обороняется, не давая пройти в штрафную. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.