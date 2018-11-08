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БАТЭ Челси
Полузащитник «Челси» Виллиан Reuters
Полузащитник «Челси» Виллиан

Белорусское гостеприимство: БАТЭ уступает «Челси». LIVE

Онлайн-трансляция матча БАТЭ — «Челси»

Белорусский БАТЭ на своем поле принимает лондонский «Челси» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа L. 4-й тур  |   08 ноября 20:55   |  2 тайм
БАТЭ
0:1
Челси
Стадион «Борисов-Арена», Борисов | Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Жиру 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
48 (в)   Денис Щербицкий
4 (з)   Александар Филипович
21 (з)   Егор Филипенко
17 (п)   Алексей Риос
8 (п)   Станислав Драгун
23 (п)   Захар Волков
25 (п)   Дмитрий Бага
11 (п)   Александр Глеб 81'
22 (п)   Игорь Стасевич
13 (н)   Николай Сигневич 73'
15 (н)   Максим Скавыш 76'
1 (в)   Кепа Аррисабалага
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
33 (з)    Эмерсон
24 (з)   Гари Кэхилл
27 (з)   Андреас Кристенсен
5 (п)    Жоржиньо
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик 64'
8 (п)   Росс Баркли
18 (н)   Оливье Жиру 52'
11 (н)   Педро Родригес
10 (н)   Эден Азар 62'
Запасной состав
35 (в)   Антон Чичкан
33 (з)   Денис Поляков
24 (п)   Яссе Туоминен 73'
94 (п)   Эрвен Мукам 76'
7 (п)   Евгений Березкин 81'
5 (п)   Евгений Яблонский
10 (п)   Мирко Иванич
13 (в)   Вилли Кабальеро
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
44 (з)   Этан Ампаду
17 (п)   Матео Ковачич 64'
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (н)    Виллиан 62'
20 (н)   Каллум Хадсон-Одой
Самоечитаемое
Трансляция
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'81
Берёзкин на поле.
'81
Глеб отправляется отдыхать.
'76
Мукам вместо него.
'76
Скавыш ушёл с поля.
'75
Жоржиньо прошёл к штрафной и мощно пробил по воротам — на трибуны полетел мяч.
'73
Туоминен заменил Сигневича.
'73
Первая перестановка в составе БАТЭ.
'70
Не получается атака правым флангом у «Челси».
'68
Заработали штрафной хозяева, но распорядились им неудачно, попросту отдав мяч «Челси».
'66
Баркли сильно пробил со средней дистанции, направив мяч выше ворот.
'64
Ковачич в игре.
'64
Лофтус-Чик отправляется отдыхать.
'63
Жиру после навеса с углового пробил в прыжке под перекладину — Щербицкий вытащил этот мяч!
'62
Виллиан на поле.
'62
Заменён Азар.
'62
Азар нанёс удар низом по центру — Щербицкий на месте.
'61
Жиру получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в правый нижний угол — Щербицкий в прыжке дотянулся до мяча и отбил его в сторону!
'60
Риос получил мяч в штрафной и нанёс плотный удар по воротам — чуть выше цели!
'58
Опасно! Сигневич пробил после прострела в штрафную с левого фланга и попал в левую штангу!
'56
Сильно пробил из-за пределов штрафной Азар, Драгун заблокировал его удар.
'54
Придётся теперь БАТЭ перестраиваться и атаковать. Посмотрим, как белорусскому клубу это удастся.
'52
ГОЛ! Эмерсону удалось прорваться в штрафную по левому флангу. Навесил он на Жиру, Оливье пробил головой в ближний угол, а Щербицкий поздно среагировал и поймал мяч уже за линией ворот.
'50
Азар пробил с заработанного им же стандарта у левого угла штрафной — рядом со штангой пролетел мяч!
'48
Аррисабалага поймал мяч после дальнего навеса Баги в штрафную.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму главный судья. Захватывающим футбол пока совсем не назовёшь. «Челси» в основном контролирует мяч, БАТЭ плотно обороняется, не давая пройти в штрафную. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.
'44
Педро переборщил с силой передачи на Азара, не смог Эден догнать мяч.
'42
Жиру пробил головой после розыгрыша углового и навеса в центр штрафной — мимо ворот.
'40
Жиру нарушил правила в атаке.
'38
Переводят футболисты «Челси» мяч с фланга на фланг, но лазейку в обороне найти никак не удаётся.
'36
Эмерсон решил пробить с дальней дистанции. Понятное решение с учётом того, что в штрафную пройти не удаётся, но точности сильно не хватило.
'34
Снова Щербицкий легко поймал мяч после дальнего заброса.
'32
Щербицкий немного вышел из ворот и спокойно поймал мяч после навеса Лофтус-Чика с левого фланга.
'30
Сильный удар Жоржиньо по воротам из-за пределов штрафной заблокирован.
'28
71 % владения мячом у «Челси» сейчас.
'26
Сигневич обработал мяч на фланге после дальнего навеса, но был в заметном офсайде.
'24
Отошли сейчас игроки БАТЭ к своей штрафной, но моментов у «Челси» пока нет.
'22
Баркли сильно навесил в штрафную, защита перехватила мяч.
'20
Легко справляются хозяева с навесом от угла поля.
'19
Жиру не лучшим образом пробил от линии штрафной, попав в защитника. Угловой будет, впрочем.
'17
Щербицкий легко забрал мяч в руки после дальнего навеса.
'15
Куча-мала на линии вратарской «Челси» после навеса с углового, блокирует защита пару ударов низом, а потом удаётся вынести мяч!
'13
Бага! Сильно пробил Дмитрий из-за пределов штрафной и сотряс штангу своим ударом!
'11
Дальней передаче Глеба в штрафную немного не хватило точности.
'9
Стасевич навесил в штрафную с дальней дистанции, но получилось слишком сильно, и мяч покинул пределы поля.
'7
Риос сбил Азара в центре поля. Обошлось без «горчичника».
'5
После удара Баркли от линии штрафной мяч задел Жиру и полетел левее ворот.
'3
Неплохой прострел с фланга в штрафную «Челси» последовал, но защите удалось выбить мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: БАТЭ — «Челси». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.