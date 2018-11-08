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Трансляция
С конца
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'82
'79
'77
Момент! Вандерсон навесил с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, но Петров не дотянулся до мяча!
'75
Территория полностью за «Краснодаром». Мяч практически не покидает половину поля «Стандарда».
'73
'73
'72
'70
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 63% на 37%, а по ударам в створ преимущество у гостей — 3:2.
'68
Дженепо дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Сафонов в падении отбил мяч, тот заметался перед воротами, но хозяева отбились.
'66
'66
'63
Вандерсон с углового навесил во вратарскую, бельгийцы выиграли борьбу и выбили мяч из штрафной.
'61
Контратакой ответили гости, Мартынович успел накрыть дальний удар Эмона.
'59
Красиво накоротке разыграли «быки»! Вандерсон сделал пас на Газинского, тот в касание вывел Ари на ворота, форвард пробил низом — Очоа среагировал!
'57
'55
Дженепо по центру рвался к штрафной, убежал от двух соперников, но Перейра в последний момент выбил мяч у соперника.
'53
Ари вошёл в штрафную и упал в борьбе с соперником. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'51
Классон прошёл по центру и сделал проникающую передачу в штрафную — Ари не успел к мячу.
'49
Момент у «Краснодара»! Вандерсон на скорости убежал от защитника, вошёл в штрафную и прострелил в центр, но Классон из убойной позиции махнул ногой мимо мяча!
'47
Карсело-Гонсалес красиво убрал Стоцкого и покатил мяч на Лестьенна, тот пробил в дальний угол — промах!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Стандарда» после 45 минут. Краснодарцы много владели мячом, но атаки бельгийцев выглядели опаснее. Реактивные Карсело-Гонсалес и Лестьенн доставляли много проблем обороне хозяев.
'44
Вандерсон! Дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол — Очоа всё видел и отбил мяч в сторону.
'43
Падение в штрафной «Стандарда»! Показалось, что Газинского прихватили за футболку. Но арбитр не усмотрел нарушения.
'41
Вандерсон навесил с углового, Мартынович навязал борьбу, но не сумел пробить по воротам.
'39
Дженепо зацепился за мяч в штрафной, полез в обводку на Мартыновича и рухнул на газон. Арбитр показал, что всё было чисто.
'37
Провалилась опорная зона «Краснодара». Эмон по центру дошёл до штрафной, но Петров успел выбить у него мяч.
'35
Момент! Прошёл заброс за спины защитников, Сафонов неуверенно сыграл на выходе, Карсело-Гонсалес достал мяч у лицевой, но с острого угла не попал по пустым воротам.
'33
Прошла подача в штрафную хозяев, Лестьенн из убойной позиции послал мяч в сторону.
'31
Петров из глубины сделал заброс в штрафную — мяч прилетел в руки Очоа.
'29
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 61% на 39%, а по ударам в створ впереди бельгийцы — 3:0.
'27
Опасно! Лестьенн получил заброс из глубины и пробил в касание со входа в штрафную — Сафонов потащил!
'25
Карсело-Гонсалес освободился от опеки и вырезал кросс в штрафную! Мартынович выбил мяч в сторону.
'23
Вандерсон оказался один в штрафной, сместился к центру, пробил низом и попал в ногу Газинского!
'21
Лаифис с левого края вошёл в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
'19
'17
Ари! По центру дошёл до штрафной, развернулся и пробил верхом — мяч прошёл чуть выше девятки.
'15
Цимирот! После подбора мощно пробил в нижний угол — Сафонов сложился и отразил мяч на угловой.
'14
'13
Очоа уверенно снял верховой мяч после подачи Вандерсона с углового.
'11
Краснодарцы провели атаку по центру, Газинский мягко навесил на дальнюю штангу, но Ари немного не дотянулся до мяча!
'9
Дженепо рвался в атаку по флангу, Классон жёстко поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
'7
Краснодарцы в две передачи дошли до штрафной, Стоцкий прострелил в центр, но бельгийцы перехватили мяч.
'6
«Краснодар» запер соперника на чужой половине поля. Активно идут вперёд хозяева.
'4
Лестьенн зацепился за мяч перед штрафной, попытался выйти на ударную позицию, но краснодарцы выбили у него мяч.
'2
Опасно! Вандерсон сыграл в стенку с Ари, выскочил один на один и аккуратно перебросил Очоа — мяч прошёл рядом со штангой!
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: «Краснодар» — «Стандард». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.