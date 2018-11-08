Курсы валют$ 66.77 (+0.462) 75.98 (+0.121)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
20:55
ЦСКА Рома
1:2
закончен
20:55
Валенсия Янг Бойз
3:1
закончен
23:00
Бавария АЕК Афины
2:0
закончен
23:00
Бенфика Аякс
1:1
закончен
23:00
Лион Хоффенхайм
2:2
закончен
23:00
Манчестер Сити Шахтёр Д
6:0
закончен
23:00
Виктория Пльзень Реал Мадрид
0:5
закончен
23:00
Ювентус Манчестер Юнайтед
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
2:1
закончен
06:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
06:30
Анахайм ДаксКалгари Флэймз
3:2
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Морнар
90:73
закончен
20:00
Тофаш Альба
101:106
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Ассеко
96:72
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Црвена Звезда
95:80
закончен
21:30
Цедевита Лимож
91:71
закончен
21:45
Монако Брешия
80:86
закончен
22:00
Андорра Галатасарай
95:87
закончен
22:45
Уникаха Ритас
95:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
96:103
закончен
03:00
Кливленд КавальерсОклахома-Сити Тандер
86:95
закончен
03:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
95:88
закончен
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
107:112
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЧикаго Буллз
107:98
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
89:87
закончен
04:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
94:100
закончен
05:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
117:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзТоронто Рэпторс
105:114
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
114:110
закончен
Лига Европы
18:50
Астана Яблонец
2:1
закончен
18:50
Фенербахче Андерлехт
2:0
закончен
20:55
Спартак М Рейнджерс
4:3
2 тайм
20:55
Рапид В Вильярреал
0:0
2 тайм
20:55
Краснодар Стандард
2:1
2 тайм
20:55
Акхисар Беледиеспор Севилья
2:2
2 тайм
20:55
Аполлон Л Айнтрахт Ф
1:3
2 тайм
20:55
Лацио Марсель
2:1
2 тайм
20:55
Динамо К Ренн
3:0
2 тайм
20:55
Мальмё Сарпсборг 08
1:1
2 тайм
20:55
Генк Бешикташ
0:1
2 тайм
20:55
БАТЭ Челси
0:1
2 тайм
20:55
Види ПАОК
1:0
2 тайм
23:00
Байер Цюрих
не начался
23:00
Лудогорец АЕК Ларнака
не начался
23:00
Русенборг Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Селтик РБ Лейпциг
не начался
23:00
Славия П Копенгаген
не начался
23:00
Бордо Зенит
не начался
23:00
Динамо З Спартак Тр
не начался
23:00
Ворскла Карабах
не начался
23:00
Арсенал Спортинг
не начался
23:00
Бетис Милан
не начался
23:00
Олимпиакос Дюделанж
не начался
Еврохоккейтур
19:30
РоссияФинляндия
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзАризона Койотс
не начался
03:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
22:00
Бавария Дарушшафака
online
22:05
Маккаби Т-А Реал Мадрид
21:38
2 четверть
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
не начался
23:45
Гран Канария Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
не начался
Италия / Серия А
22:30
ФрозинонеФиорентина
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96Вольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльСтрасбург
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
не начался
21:00
Будучность Жальгирис
не начался
22:00
Панатинаикос Олимпиакос
не начался
22:30
Баскония Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
не начался
05:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Краснодар Стандард

Взять реванш: «Краснодар» проигрывает «Стандарду». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Стандард»

«Краснодар» на своем поле принимает бельгийский «Стандард» в матче 4-го тура Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа J. 4-й тур  |   08 ноября 20:55   |  2 тайм
Краснодар
1:1
Стандард
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Македония)
Мартынович 14'
Перейра 57'
Каборе 72'
Газинский 73'
Сулейманов 79'
Карсела-Гонсалес 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович 14'
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе 73' 72'
8 (п)   Юрий Газинский 73'
20 (п)   Кристиан Куэва
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари
7 (н)    Вандерсон
13 (в)   Гильермо Очоа
21 (з)   Коллинс Фай
34 (з)   Константинос Лайфис
26 (з)   Кристиан Люиндама
3 (з)   Зиньо Ванхёсден
8 (п)   Гойко Цимирот
18 (п)   Рэзван Марин
19 (п)   Мусса Дженепо
10 (п)   Мехди Карсела-Гонсалес 19'
22 (н)   Максим Лестьенн
9 (н)   Рено Эмон
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
49 (з)   Роман Шишкин
33 (п)   Маурисио Перейра 57'
85 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 73' 79'
1 (в)   Жан-Франсуа Жилле
2 (з)   Режиналь Горо
6 (з)   Милош Косанович
5 (п)   Уче Хенри
28 (п)   Самуэль Бастьен
40 (п)   Поль-Жозе Мпоку
7 (н)   Орланду Са
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'82
ГОЛ!
'79
ГОЛ! Краснодарцы разыграли комбинацию перед штрафной, Сулейманов открылся под пас Вандерсона, выскочил один на один и пробил в дальний угол!
'77
Момент! Вандерсон навесил с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, но Петров не дотянулся до мяча!
'75
Территория полностью за «Краснодаром». Мяч практически не покидает половину поля «Стандарда».
'73
Сулейманов в игре.
'73
Каборе заменён.
'72
Каборе за фол в центре поля получил жёлтую карточку.
'70
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 63% на 37%, а по ударам в створ преимущество у гостей — 3:2.
'68
Дженепо дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Сафонов в падении отбил мяч, тот заметался перед воротами, но хозяева отбились.
'66
Игнатьев появился на поле.
'66
Классон заменён.
'63
Вандерсон с углового навесил во вратарскую, бельгийцы выиграли борьбу и выбили мяч из штрафной.
'61
Контратакой ответили гости, Мартынович успел накрыть дальний удар Эмона.
'59
Красиво накоротке разыграли «быки»! Вандерсон сделал пас на Газинского, тот в касание вывел Ари на ворота, форвард пробил низом — Очоа среагировал!
'57
Фай и Классон столкнулись в центре поля. Арбитр назначил фол в сторону «быков», а Перейра на эмоциях что-то высказал арбитру и получил жёлтую карточку.
'55
Дженепо по центру рвался к штрафной, убежал от двух соперников, но Перейра в последний момент выбил мяч у соперника.
'53
Ари вошёл в штрафную и упал в борьбе с соперником. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'51
Классон прошёл по центру и сделал проникающую передачу в штрафную — Ари не успел к мячу.
'49
Момент у «Краснодара»! Вандерсон на скорости убежал от защитника, вошёл в штрафную и прострелил в центр, но Классон из убойной позиции махнул ногой мимо мяча!
'47
Карсело-Гонсалес красиво убрал Стоцкого и покатил мяч на Лестьенна, тот пробил в дальний угол — промах!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Перейра вышел вместо Куэвы.
'46
Замена в перерыве произошла у «Краснодара».
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Стандарда» после 45 минут. Краснодарцы много владели мячом, но атаки бельгийцев выглядели опаснее. Реактивные Карсело-Гонсалес и Лестьенн доставляли много проблем обороне хозяев.
'44
Вандерсон! Дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол — Очоа всё видел и отбил мяч в сторону.
'43
Падение в штрафной «Стандарда»! Показалось, что Газинского прихватили за футболку. Но арбитр не усмотрел нарушения.
'41
Вандерсон навесил с углового, Мартынович навязал борьбу, но не сумел пробить по воротам.
'39
Дженепо зацепился за мяч в штрафной, полез в обводку на Мартыновича и рухнул на газон. Арбитр показал, что всё было чисто.
'37
Провалилась опорная зона «Краснодара». Эмон по центру дошёл до штрафной, но Петров успел выбить у него мяч.
'35
Момент! Прошёл заброс за спины защитников, Сафонов неуверенно сыграл на выходе, Карсело-Гонсалес достал мяч у лицевой, но с острого угла не попал по пустым воротам.
'33
Прошла подача в штрафную хозяев, Лестьенн из убойной позиции послал мяч в сторону.
'31
Петров из глубины сделал заброс в штрафную — мяч прилетел в руки Очоа.
'29
По владению мячом преимущество у «Краснодара» — 61% на 39%, а по ударам в створ впереди бельгийцы — 3:0.
'27
Опасно! Лестьенн получил заброс из глубины и пробил в касание со входа в штрафную — Сафонов потащил!
'25
Карсело-Гонсалес освободился от опеки и вырезал кросс в штрафную! Мартынович выбил мяч в сторону.
'23
Вандерсон оказался один в штрафной, сместился к центру, пробил низом и попал в ногу Газинского!
'21
Лаифис с левого края вошёл в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
'19
ГОЛ! Лаифис с левого края навесил в штрафную! Карсело-Гонсалес, оставшись один, пробил в касание с отскоком от газона — мяч влетел в дальний угол!
'17
Ари! По центру дошёл до штрафной, развернулся и пробил верхом — мяч прошёл чуть выше девятки.
'15
Цимирот! После подбора мощно пробил в нижний угол — Сафонов сложился и отразил мяч на угловой.
'14
Мартынович в центре поля сбил Корсело-Гонсалеса, сорвав контратаку бельгийцев. Жёлтая карточка.
'13
Очоа уверенно снял верховой мяч после подачи Вандерсона с углового.
'11
Краснодарцы провели атаку по центру, Газинский мягко навесил на дальнюю штангу, но Ари немного не дотянулся до мяча!
'9
Дженепо рвался в атаку по флангу, Классон жёстко поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
'7
Краснодарцы в две передачи дошли до штрафной, Стоцкий прострелил в центр, но бельгийцы перехватили мяч.
'6
«Краснодар» запер соперника на чужой половине поля. Активно идут вперёд хозяева.
'4
Лестьенн зацепился за мяч перед штрафной, попытался выйти на ударную позицию, но краснодарцы выбили у него мяч.
'2
Опасно! Вандерсон сыграл в стенку с Ари, выскочил один на один и аккуратно перебросил Очоа — мяч прошёл рядом со штангой!
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: «Краснодар» — «Стандард». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.