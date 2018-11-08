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Трансляция
С конца
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'78
'76
'75
Перекладина! Фернандо навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Боккетти ударом головой отправил мяч в перекладину! Добивание от защитника «Спартака» уже пришлось в Макгрегора!
'74
Зобнин отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Луиса Адриано, а того при помощи откровенного фола завалил на газон Катич.
'73
Опасная скидка головой была исполнена на Морелоса к штрафной «Спартака», но Кутепов здорово сыграл против форварда на опережение в этом моменте.
'71
'71
'69
Луис Адриано попытался головой сбросить мяч с правого края чужой штрафной в центр на Ханни, но против того на опережение сыграл соперник.
'67
Тавернье подключился к атаке своей команды по правому флангу, но здорово отработал в этом моменте в отборе Ханни, отбив мяч далеко за боковую линию поля.
'65
Ханни обыграл нескольких соперников на левом фланге атаки, но затем попробовал отпасовать назад и рикошетом от соперника мяч ушел в аут.
'63
'62
Луис Адриано отпасовал у чужой штрафной на ход Попову, но Ивелина опередил вовремя вышедший из ворот Макгрегор.
'60
'60
'59
'58
'57
Фернандо потерял мяч в центре поля, после чего классную атаку организовали футболисты «Рейнджерс» с завершающим прострелом во вратарскую, где соперник был первым на мяче.
'56
Эджария получил повреждение в единоборстве с Ханни. Пауза у нас в игре.
'54
Рассказов подключился к атаке своей команды по правому флангу, но наткнулся на надежную игру со стороны защитника и выпустил мяч за пределы поля.
'52
Ивелин Попов прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и упал на газон в борьбе с Катичем, но пенальти арбитр поставить не решился.
'50
Кулибали досталось по лицу в единоборстве с Мельгарехо. Заработанное стандартное положение разыграли гости неудачно.
'48
Момент у «Спартака»! Луис Адриано получил пас на левом краю чужой штрафной, откатил мяч под удар Ханни и тот мощно пробил, но отправил мяч прямо в Макгрегора.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:3 по итогам первого тайма нашего матча. Настоящий проходной двор у своих ворот устроили футболисты «Спартака» в первой половине встречи, пропустив от шотландцев сразу три гола. Теперь уже после перерыва «Спартаку» нужно прибавлять не только в атаке, но и обороне.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
После прострела с правого фланга атаки «Рейнджерс» на левый край владений Максименко ударом в касание отправил мяч в цель Морелос, но уже из офсайда.
'42
'41
Длительное время контролируют мяч футболисты «Рейнджерс» в эти минуты матча. Однако, до опасных моментов дело не доходит.
'39
Заброс был исполнен Рассказовым к чужой штрафной на Еременко, но Роман плохо обработал мяч, позволив опасность ликвидировать вышедшему из ворот Макгрегору.
'37
Пауза у нас в игре в связи с применением пиротехники болельщиками.
'35
'34
'32
Зобнин прошел вперед по левому флангу атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой. После розыгрыша стандарта выстрелил из-за пределов штрафной Еременко, но отправил мяч далеко от цели.
'30
'29
'27
'26
Мельгарехо исполнил подачу с левого фланга атаки на линию вратарской, откуда пробил головой Ивелин Попов выше створа ворот Макгрегора.
'24
Длинная передача была исполнена из глубины поля в направлении Морелоса, а тот лишь нарушил правила в единоборстве с Кутеповым, что и зафиксировал арбитр.
'22
'20
Роман Еременко получил пас в центральной зоне у чужой штрафной от Луиса Адриано и тут же попытался пробить, но отправил мяч в сторону от ворот Макгрегора.
'19
Морелос попытался убежать в скоростной прорыв к чужой штрафной, но в последний момент сумел колумбийца остановить Роман Еременко.
'17
Мельгарехо подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке прострелить в центр отправил мяч в ноги сопернику.
'15
'15
Фернандо получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот Макгрегора.
'14
Боккетти здорово прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Макгрегор лишь в последний момент опередил Луиса Адриано.
'12
После подачи с углового с правого фланга атаки «Спартака» попытался нанести удар с левого края чужой штрафной Еременко, но отправил мяч уж очень далеко от цели.
'10
Боккетти здорово исполнил удар под перекладину ворот метров с 30-ти, но в прыжке выручил свою команду Макгрегор.
'9
Морелос попытался убежать в контратаку по правому флангу, но надежно сыграл против него в отборе Зобнин, отправив мяч за боковую линию поля.
'7
Длительное время сейчас контролируют мяч футболисты московского «Спартака», но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'5
'4
Зобнин оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч рядом с ближней штангой ворот Макгрегора.
'3
Фернандо не по правилам сыграл против соперника на левом фланге атаки. Эджария исполнил безадресную подачу со стандартного положения в руки Максименко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: «Спартак» — «Рейнджерс». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.