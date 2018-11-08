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Спартак М Рейнджерс

Последний шанс: «Спартак» уже обыгрывает «Рейнджерс». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Спартак» — «Рейнджерс»

Московский «Спартак» на своем поле принимает шотландский «Рейнджерс» в матче 4-го тура Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 4-й тур  |   08 ноября 20:55   |  2 тайм
Спартак М
4:3
Рейнджерс
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Иван Бебек (Риека, Хорватия)
Попов 15'
Мельгарехо 22'
Рассказов 28'
Фернандо 30'
Голдсон 35' (авт)
Адриано 58'
Ханни 59'
Боккетти 63'
Мельгарехо 77'
Ерёменко 5' (авт)
Кандеяш 27'
Кулибали 34'
Миддлтон 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов 28'
29 (з)   Илья Кутепов
16 (з)   Сальваторе Боккетти 63'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 22' 77'
11 (п)   Лукас Фернандо 30'
26 (п)   Роман Ерёменко 60' 5'
47 (п)   Роман Зобнин
71 (п)   Ивелин Попов 71' 15'
94 (п)   Софьян Ханни 59'
12 (н)   Луис Адриано 58'
1 (в)   Аллан Макгрегор
2 (з)   Джеймс Тавернье
15 (з)   Джон Флэнаган
19 (з)   Никола Катич
6 (з)   Коннор Голдсон 35'
10 (п)   Овимумо Эжариа
23 (п)   Лассана Кулибали 34'
37 (п)   Скотт Эрфилд
20 (н)   Альфредо Морелос
21 (н)   Даниэл Кандеяш 27'
40 (н)   Гленн Миддлтон 41'
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
14 (з)   Георгий Джикия
38 (з)   Андрей Ещенко
8 (п)   Денис Глушаков 60'
40 (п)   Артём Тимофеев 71'
27 (п)   Александр Ломовицкий
9 (н)    Зе
13 (в)   Уэсли Фодеринхэм
34 (з)   Джо Уорролл
17 (з)   Росс Маккрори
36 (з)   Гарет Макаули
8 (п)   Райан Джек
16 (п)   Эндрю Холлидей
35 (п)   Эрос Грезда
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'78
Морелос получил желтую карточку за грубый фол против Фернандо.
'76
Мельгарехо на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, наткнулся на ногу Голдсона, но арбитр вместо пенальти показал желтую карточку за симуляцию.
'75
Перекладина! Фернандо навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Боккетти ударом головой отправил мяч в перекладину! Добивание от защитника «Спартака» уже пришлось в Макгрегора!
'74
Зобнин отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Луиса Адриано, а того при помощи откровенного фола завалил на газон Катич.
'73
Опасная скидка головой была исполнена на Морелоса к штрафной «Спартака», но Кутепов здорово сыграл против форварда на опережение в этом моменте.
'71
Вышел на поле Тимофеев.
'71
Замена у «Спартака». Ушел с поля Ивелин Попов.
'69
Луис Адриано попытался головой сбросить мяч с правого края чужой штрафной в центр на Ханни, но против того на опережение сыграл соперник.
'67
Тавернье подключился к атаке своей команды по правому флангу, но здорово отработал в этом моменте в отборе Ханни, отбив мяч далеко за боковую линию поля.
'65
Ханни обыграл нескольких соперников на левом фланге атаки, но затем попробовал отпасовать назад и рикошетом от соперника мяч ушел в аут.
'63
Боккетти получил желтую карточку за споры с арбитром.
'62
Луис Адриано отпасовал у чужой штрафной на ход Попову, но Ивелина опередил вовремя вышедший из ворот Макгрегор.
'60
Вышел на поле Глушаков.
'60
Замена у «Спартака». Ушел с поля Еременко.
'59
Гол! 4:3! Ханни по центру приблизился к чужой штрафной и ударом с небольшим рикошетом от соперника отправил мяч в дальний угол ворот Макгрегора.
'58
Гол! 3:3! Еременко прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где удар Ханни пяткой парировал голкипер, после чего головой на добивании сыграл Луис Адриано.
'57
Фернандо потерял мяч в центре поля, после чего классную атаку организовали футболисты «Рейнджерс» с завершающим прострелом во вратарскую, где соперник был первым на мяче.
'56
Эджария получил повреждение в единоборстве с Ханни. Пауза у нас в игре.
'54
Рассказов подключился к атаке своей команды по правому флангу, но наткнулся на надежную игру со стороны защитника и выпустил мяч за пределы поля.
'52
Ивелин Попов прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и упал на газон в борьбе с Катичем, но пенальти арбитр поставить не решился.
'50
Кулибали досталось по лицу в единоборстве с Мельгарехо. Заработанное стандартное положение разыграли гости неудачно.
'48
Момент у «Спартака»! Луис Адриано получил пас на левом краю чужой штрафной, откатил мяч под удар Ханни и тот мощно пробил, но отправил мяч прямо в Макгрегора.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:3 по итогам первого тайма нашего матча. Настоящий проходной двор у своих ворот устроили футболисты «Спартака» в первой половине встречи, пропустив от шотландцев сразу три гола. Теперь уже после перерыва «Спартаку» нужно прибавлять не только в атаке, но и обороне.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
После прострела с правого фланга атаки «Рейнджерс» на левый край владений Максименко ударом в касание отправил мяч в цель Морелос, но уже из офсайда.
'42
Гол! 2:3! Боккетти при попытке сыграть в отборе у своей штрафной против Морелоса отправил мяч назад на левый край своих владений, откуда Миддлтон мощным ударом пробил Максименко.
'41
Длительное время контролируют мяч футболисты «Рейнджерс» в эти минуты матча. Однако, до опасных моментов дело не доходит.
'39
Заброс был исполнен Рассказовым к чужой штрафной на Еременко, но Роман плохо обработал мяч, позволив опасность ликвидировать вышедшему из ворот Макгрегору.
'37
Пауза у нас в игре в связи с применением пиротехники болельщиками.
'35
Гол! 2:2! Ивелин Попов отдал классную разрезную передачу низом на правый край чужой штрафной, откуда Рассказов прострелил во вратарскую и Голдсон при попытке сыграть на перехвате отправил мяч в свои ворота!
'34
Опасный прострел низом был исполнен с левого фланга атаки «Рейнджерс» во вратарскую, где Боккетти перехватил этот пас, отправив мяч на угловой. А после подачи с углового фол в атаке со стороны Кулибали зафиксировал арбитр.
'32
Зобнин прошел вперед по левому флангу атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой. После розыгрыша стандарта выстрелил из-за пределов штрафной Еременко, но отправил мяч далеко от цели.
'30
Фернандо получил желтую карточку за фол против Кулибали на чужой половине поля.
'29
Рассказов получил желтую карточку за фол против устремившегося в прорыв по левому флангу атаки Миддлтона.
'27
Гол! 1:2! Фланаган исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где Кандеяш после провала обороны «Спартака» оказался один перед Максименко и уверенным ударом с линии штрафной отправил мяч в угол ворот.
'26
Мельгарехо исполнил подачу с левого фланга атаки на линию вратарской, откуда пробил головой Ивелин Попов выше створа ворот Макгрегора.
'24
Длинная передача была исполнена из глубины поля в направлении Морелоса, а тот лишь нарушил правила в единоборстве с Кутеповым, что и зафиксировал арбитр.
'22
Гол! 1:1! Ивелин Попов исполнил классную подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу во вратарскую, где Мельгарехо в падении ударом головой отправил мяч в сетку!
'20
Роман Еременко получил пас в центральной зоне у чужой штрафной от Луиса Адриано и тут же попытался пробить, но отправил мяч в сторону от ворот Макгрегора.
'19
Морелос попытался убежать в скоростной прорыв к чужой штрафной, но в последний момент сумел колумбийца остановить Роман Еременко.
'17
Мельгарехо подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке прострелить в центр отправил мяч в ноги сопернику.
'15
Ивелин Попов получил желтую карточку за симуляцию у чужой штрафной.
'15
Фернандо получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот Макгрегора.
'14
Боккетти здорово прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Макгрегор лишь в последний момент опередил Луиса Адриано.
'12
После подачи с углового с правого фланга атаки «Спартака» попытался нанести удар с левого края чужой штрафной Еременко, но отправил мяч уж очень далеко от цели.
'10
Боккетти здорово исполнил удар под перекладину ворот метров с 30-ти, но в прыжке выручил свою команду Макгрегор.
'9
Морелос попытался убежать в контратаку по правому флангу, но надежно сыграл против него в отборе Зобнин, отправив мяч за боковую линию поля.
'7
Длительное время сейчас контролируют мяч футболисты московского «Спартака», но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'5
Гол! 0:1! После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Спартака» Еременко в борьбе с Эджарией отправил мяч в угол собственных ворот.
'4
Зобнин оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч рядом с ближней штангой ворот Макгрегора.
'3
Фернандо не по правилам сыграл против соперника на левом фланге атаки. Эджария исполнил безадресную подачу со стандартного положения в руки Максименко.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы: «Спартак» — «Рейнджерс». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.