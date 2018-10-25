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Челси БАТЭ

«Челси» в Лондоне обыгрывает БАТЭ. LIVE

Онлайн-трансляция матча «Челси» — БАТЭ

«Челси» на своем поле принимает белорусский БАТЭ в матче 3-го тура Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа L. 3-й тур  |   25 октября 22:00   |  1 тайм
Челси
2:0
БАТЭ
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо, Италия)
Лофтус-Чик 2'
Лофтус-Чик 8'
Глеб 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
33 (з)    Эмерсон
27 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Гари Кэхилл
4 (п)   Сеск Фабрегас
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик 2' 8'
17 (п)   Матео Ковачич
18 (н)   Оливье Жиру
22 (н)    Виллиан
11 (н)   Педро Родригес
48 (в)   Денис Щербицкий
42 (з)   Максим Володько
4 (з)   Александар Филипович
21 (з)   Егор Филипенко
17 (п)   Алексей Риос
8 (п)   Станислав Драгун
25 (п)   Дмитрий Бага
11 (п)   Александр Глеб 34'
22 (п)   Игорь Стасевич
13 (н)   Николай Сигневич
15 (н)   Максим Скавыш
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
2 (з)   Антонио Рюдигер
15 (з)   Виктор Мозес
7 (п)   Н'Голо Канте
8 (п)   Росс Баркли
20 (н)   Каллум Хадсон-Одой
29 (н)   Альваро Мората
35 (в)   Антон Чичкан
5 (п)   Евгений Яблонский
7 (п)   Евгений Березкин
10 (п)   Мирко Иванич
23 (п)   Захар Волков
24 (п)   Яссе Туоминен
94 (п)   Эрвен Мукам
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'33
Щербицкий выбил мяч после навеса Виллиана.
'32
Лофтус-Чик сбросил мяч под удар Ковачичу, которого закрыл защитник. Мяч отскочил к Виллиану, тот пробил от линии штрафной и заработал угловой.
'30
Пауза в матче. Сигневичу оказывают помощь после неудачного приземления в результате верховой борьбы.
'28
Фабрегас вырезал диагональный навес в штрафную на Жиру — Щербицкий успел выбить мяч кулаком!
'26
Ковачич получил мяч от Виллиана напротив ворот совсем рядом со штрафной и сильно пробил, однако кто-то из защитников сумел заблокировать удар!
'24
Щербицкий вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса Фабрегаса.
'22
БАТЭ фактически не удаётся пересечь центр поля. «Челси», несмотря на счёт и на огромное игровое преимущество, в обороне не расслабляется.
'20
Виллиан в атаке подыграл себе рукой.
'18
Кэхилл опасно пробил головой после очередного углового, однако пытавшийся подправить мяч в сетку Кристенсен замешкался в борьбе с защитником, и голкипер успел забрать его в руки!
'16
На этот раз поймал мяч в руки Щербицкий после навеса с углового.
'14
Сильно пробил под левую штангу Педро от линии штрафной после навеса — Щербицкий в красивом прыжке вытащил мяч!
'13
Ещё один угловой зарабатывает «Челси».
'11
Педро не сумел дотянуться до сильного навеса по флангу.
'9
ГОЛ! С первым угловым белорусы справились, но хозяева тут же ещё один заработали. Виллиан здорово закрутил мяч, Лофтус-Чик выпрыгнул выше всех и пробил головой в левый нижний угол!
'8
Удар Виллиана со средней дистанции пришёлся в защитника. Угловой будет.
'6
Скавыш ворвался в штрафную и упал после подката Эмерсона, но тот в мяч сыграл.
'4
С навесом Эмерсона в штрафную защита БАТЭ справилась.
'2
ГОЛ! Легко прошил оборону соперника «Челси». Дзаппакоста спокойно сместился с правого фланга к штрафной и выполнил прострел. Лофтус-Чика никто не держал, и он в касание пробил точно в левый угол.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Челси» — БАТЭ. Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.