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Трансляция
С конца
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'33
Щербицкий выбил мяч после навеса Виллиана.
'32
Лофтус-Чик сбросил мяч под удар Ковачичу, которого закрыл защитник. Мяч отскочил к Виллиану, тот пробил от линии штрафной и заработал угловой.
'30
Пауза в матче. Сигневичу оказывают помощь после неудачного приземления в результате верховой борьбы.
'28
Фабрегас вырезал диагональный навес в штрафную на Жиру — Щербицкий успел выбить мяч кулаком!
'26
Ковачич получил мяч от Виллиана напротив ворот совсем рядом со штрафной и сильно пробил, однако кто-то из защитников сумел заблокировать удар!
'24
Щербицкий вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса Фабрегаса.
'22
БАТЭ фактически не удаётся пересечь центр поля. «Челси», несмотря на счёт и на огромное игровое преимущество, в обороне не расслабляется.
'20
Виллиан в атаке подыграл себе рукой.
'18
Кэхилл опасно пробил головой после очередного углового, однако пытавшийся подправить мяч в сетку Кристенсен замешкался в борьбе с защитником, и голкипер успел забрать его в руки!
'16
На этот раз поймал мяч в руки Щербицкий после навеса с углового.
'14
Сильно пробил под левую штангу Педро от линии штрафной после навеса — Щербицкий в красивом прыжке вытащил мяч!
'13
Ещё один угловой зарабатывает «Челси».
'11
Педро не сумел дотянуться до сильного навеса по флангу.
'9
'8
Удар Виллиана со средней дистанции пришёлся в защитника. Угловой будет.
'6
Скавыш ворвался в штрафную и упал после подката Эмерсона, но тот в мяч сыграл.
'4
С навесом Эмерсона в штрафную защита БАТЭ справилась.
'2
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Челси» — БАТЭ. Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.