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Стандард Краснодар

Забыть Мамаева: «Краснодар» покоряет Европу. LIVE

Онлайн-трансляция матча «Стандард» — «Краснодар»

«Краснодар» в Бельгии играет против «Стандарда» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа J. 3-й тур  |   25 октября 22:00   |  1 тайм
Стандард
0:1
Краснодар
Стадион «Морис Дюфран - Склессен», Льеж | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Ари 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Гильермо Очоа
29 (з)   Луис Педро
21 (з)   Коллинс Фай
26 (з)   Кристиан Люиндама
34 (з)   Константинос Лайфис
15 (з)   Себастьен Поконьоли
5 (п)   Уче Хенри
8 (п)   Гойко Цимирот
18 (п)   Рэзван Марин
10 (п)   Мехди Карсела-Гонсалес
9 (н)   Рено Эмон
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари 39'
7 (н)    Вандерсон
Запасной состав
1 (в)   Жан-Франсуа Жилле
2 (з)   Режиналь Горо
6 (з)   Милош Косанович
19 (п)   Мусса Дженепо
28 (п)   Самуэль Бастьен
7 (н)   Орланду Са
22 (н)   Максим Лестьенн
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
49 (з)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
85 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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Трансляция
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'41
Марин был выведен на удар в метре от штрафной — мяч низом шёл, но гостевая цель осталась в стороне.
'39
ГОЛ! Шикарный разрезающий пас Газинского на правый край штрафной на подключение Петрова, Сергей низом зряче прострелил в центр вратарской, а оттуда Ари уже закатил мяч в пустые ворота! Наиграли краснодарцы на этот гол!
'38
По-прежнему атака у «Стандарда» не ладится. Бельгийские болельщики уже начинают посвистывать.
'37
Классон с радиуса штрафной с левой ноги низом опасно пробивал — мяч прошёл в метре от штанги!
'36
Поконьоли у самой бровки догнал мяч и сделал навес во вратарскую — там Синицын к мячу никого не подпустил.
'35
За счёт стандартов у центра поля хозяева получают возможность большими силами переходить в атаку.
'33
Петров подключился в атаку по правому флангу, Перейра это заметил, но сделал слишком сильную передачу — мяч ушёл за лицевую линию.
'31
Вандерсон у правого угла штрафной мяч подобрал и пробил со второго касания — рядом с дальней штангой!
'30
Проход Каванды был остановлен на входе в штрафную площадь гостей. В ответ краснодарцы в атаке с ходу были остановлены свистком арбитра — Вандерсон попал в офсайд.
'28
Люиндама ликвидировал прорыв Классона через левый край бельгийской штрафной площади.
'27
Классон заставил голкипера хозяев в прыжке за мячом проследовать, пусть и удар Виктора был неточным.
'26
Петров на дальнюю штангу мяч верхом отдавал, Вандерсону не позволили пробить с лёта.
'24
Корнер «Краснодара». Мартынович не успел сыграть на опережение головой после подачи Перейры от угла поля.
'22
Одна из редких атак «Стандарда» через центр смотрелась перспективно, но в итоге ушла на край, а там уже вся острота пропала.
'21
Ари в роли диспетчера себя старался проявить, но передача на Перейру получилась слишком высокой.
'20
У Вандерсона не удался удар из-за штрафной соперника — мяч прошёл вдали от створа.
'19
А вот «Краснодар» очень быстро освоился на чужой поляне. Каборе навесил в штрафную, Ари не стал выпрыгивать, понимая, что Очоа тут будет первым на мяче.
'18
Есть проблемы у хозяев с контролем мяча на чужой половине поля — много брака.
'16
Лайфис неточной передачей загубил атаку «Стандарда» практически в зародыше.
'14
Газинский нашёл пасом у штрафной Ари, бразилец решил сразу ударить по воротам, но попал в защитника.
'13
Не получилось у гостей развить атаку через правый край — мяч улетел в аут.
'11
Опасно! Рамирес мощно со стандарта пробил, Очоа с большим трудом мяч парировал перед собой, а Классон и Мартынович не смогли подстроиться под хорошее добивание из вратарской!
'10
Россияне быструю атаку с ходу провели. Перейра старался своим пасом через центр пустить Ари в прорыв к воротам Очоа, но того от мяча оттеснили.
'8
Синицын почти к линии штрафной удачно вышел за мячом после передачи с центра поля в расчёте на Эмона.
'6
Ари был близок к выходу на ворота при атаке «Краснодара» через центр, но Лайфис в отборе сыграл безупречно.
'4
Первый удар в створ нанесли бельгийцы. Мяч летел низом несильно, Синицын без проблем справился.
'3
Не получилось у «Стандарда» через центр пролезть в чужую штрафную площадь — Спаич в отборе сыграл здорово.
'1
Встреча началась! С центра поля мяч разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Стандард» — «Краснодар». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.