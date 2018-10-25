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Трансляция
С конца
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'41
Марин был выведен на удар в метре от штрафной — мяч низом шёл, но гостевая цель осталась в стороне.
'39
'38
По-прежнему атака у «Стандарда» не ладится. Бельгийские болельщики уже начинают посвистывать.
'37
Классон с радиуса штрафной с левой ноги низом опасно пробивал — мяч прошёл в метре от штанги!
'36
Поконьоли у самой бровки догнал мяч и сделал навес во вратарскую — там Синицын к мячу никого не подпустил.
'35
За счёт стандартов у центра поля хозяева получают возможность большими силами переходить в атаку.
'33
Петров подключился в атаку по правому флангу, Перейра это заметил, но сделал слишком сильную передачу — мяч ушёл за лицевую линию.
'31
Вандерсон у правого угла штрафной мяч подобрал и пробил со второго касания — рядом с дальней штангой!
'30
Проход Каванды был остановлен на входе в штрафную площадь гостей. В ответ краснодарцы в атаке с ходу были остановлены свистком арбитра — Вандерсон попал в офсайд.
'28
Люиндама ликвидировал прорыв Классона через левый край бельгийской штрафной площади.
'27
Классон заставил голкипера хозяев в прыжке за мячом проследовать, пусть и удар Виктора был неточным.
'26
Петров на дальнюю штангу мяч верхом отдавал, Вандерсону не позволили пробить с лёта.
'24
Корнер «Краснодара». Мартынович не успел сыграть на опережение головой после подачи Перейры от угла поля.
'22
Одна из редких атак «Стандарда» через центр смотрелась перспективно, но в итоге ушла на край, а там уже вся острота пропала.
'21
Ари в роли диспетчера себя старался проявить, но передача на Перейру получилась слишком высокой.
'20
У Вандерсона не удался удар из-за штрафной соперника — мяч прошёл вдали от створа.
'19
А вот «Краснодар» очень быстро освоился на чужой поляне. Каборе навесил в штрафную, Ари не стал выпрыгивать, понимая, что Очоа тут будет первым на мяче.
'18
Есть проблемы у хозяев с контролем мяча на чужой половине поля — много брака.
'16
Лайфис неточной передачей загубил атаку «Стандарда» практически в зародыше.
'14
Газинский нашёл пасом у штрафной Ари, бразилец решил сразу ударить по воротам, но попал в защитника.
'13
Не получилось у гостей развить атаку через правый край — мяч улетел в аут.
'11
Опасно! Рамирес мощно со стандарта пробил, Очоа с большим трудом мяч парировал перед собой, а Классон и Мартынович не смогли подстроиться под хорошее добивание из вратарской!
'10
Россияне быструю атаку с ходу провели. Перейра старался своим пасом через центр пустить Ари в прорыв к воротам Очоа, но того от мяча оттеснили.
'8
Синицын почти к линии штрафной удачно вышел за мячом после передачи с центра поля в расчёте на Эмона.
'6
Ари был близок к выходу на ворота при атаке «Краснодара» через центр, но Лайфис в отборе сыграл безупречно.
'4
Первый удар в створ нанесли бельгийцы. Мяч летел низом несильно, Синицын без проблем справился.
'3
Не получилось у «Стандарда» через центр пролезть в чужую штрафную площадь — Спаич в отборе сыграл здорово.
'1
Встреча началась! С центра поля мяч разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Стандард» — «Краснодар». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.