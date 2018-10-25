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Жизнь после Карреры: «Спартак» гостит у «Рейнджерс». LIVE

Онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «Спартак»

Московский «Спартак» в Глазго играет против «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 3-й тур  |   25 октября 22:00   |  1 тайм
Рейнджерс
0:0
Спартак М
Стадион «Айброкс», Глазго | Главный судья: Кевин Блом (Гауда, Нидерланды)
Джикия 33'
Фернандо 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Аллан Макгрегор
2 (з)   Джеймс Тавернье
15 (з)   Джон Флэнаган
34 (з)   Джо Уорролл
6 (з)   Коннор Голдсон
8 (п)   Райан Джек
10 (п)   Овимумо Эжариа
23 (п)   Лассана Кулибали
26 (п)   Райан Кент
20 (н)   Альфредо Морелос
21 (н)   Даниэл Кандеяш
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия 33'
16 (з)   Сальваторе Боккетти
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
11 (п)   Лукас Фернандо 45'
22 (п)   Михаил Игнатов
47 (п)   Роман Зобнин
27 (п)   Александр Ломовицкий
88 (п)   Александр Ташаев
9 (н)    Зе
Запасной состав
13 (в)   Уэсли Фодеринхэм
17 (з)   Росс Маккрори
19 (з)   Никола Катич
16 (п)   Эндрю Холлидей
35 (п)   Эрос Грезда
38 (н)   Кайл Лафферти
40 (н)   Гленн Миддлтон
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
29 (з)   Илья Кутепов
26 (п)   Роман Ерёменко
40 (п)   Артём Тимофеев
71 (п)   Ивелин Попов
94 (п)   Софьян Ханни
Удары
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'45+1

Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

'45

Грубо срубил Кандеяша в подкате Фернандо. Получает желтую карточку бразилец.

'44

Кент пробил издали, но несильно. Максименко внимателен.

'43

Давит «Рейнджерс» на ворота Максименко. С трудом отбиваются в обороне красно-белые.

'42

Эжариа здорово сыграл на фланге, оторвался от опеки и навесил в сторону Кандеяша. На угловой переводит мяч Мельгарехо.

'41

Нет взаимодействия у «Спартака» в атаке. Много действий невпопад.

'39

Эжариа упал в штрафной и упустил мяч за лицевую. Считал он, что последним мяча коснулся Рассказов, но нет. Удар от ворот.

'37

Перспективная атака зарождалась у «Спартака», Зобнин пытался сыграть шире и перевести на Ташаева, но попал в Джека.

'35

Мельгарехо обыграл Эжарию на фланге и заставил того сфолить.

'34

Зе Луиш сыграл рукой в центре поля.

'33

Зато получает ее Джикия. За разговоры.

'32

Не удалось из «стандарта» извлечь выгоду, и «Рейнджерс» убежали в контратаку, которую сорвал Ломовицкий. Повезло Александру, что не «наградили» его желтой карточкой.

'31

Зе Луиш классно зацепился за мяч, отдал пяткой на Зобнина, но Роман получил удар по лицу. Штрафной.

'29

Большими силами прессинговали оборону «Рейнджерс» красно-белые. Но хозяева легко из-под давления вышли.

'27

Опасно! Последовала подача с правого фланга на Кулибали. Спасает Максименко, переводя мяч на угловой, который, к слову, ничем не закончился.

'26

Стали больше владеть мячом «Рейнджерс». «Спартак» вынужден обороняться.

'25

Кент сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний. Боккетти заблокировал удар.

'23

А теперь момент у хозяев! Морелас отдал на Кандеяша, тот легко вошел в штрафную и мог пробить в дальний угол. Но решил португалец сделать передачу на дальнюю штангу, но чуть неточно.

'22

Неплохая атака через центр намечалась у «Спартака», и Ломовицкий пытался сделать передачу на ход Зе Луишу. Неточно.

'21

Морелос сыграл грубовато, наступив на ногу Джикии.

'19

Опасно могло быть! Сфолили спартаковцы у своей штрафной. Тавернье выполнил подачу ко вратарской, произошла небольшая суета, которую разрядил Джикия, выбивший мяч подальше.

'17

Ломовицкий хотел отыграться с Игнатовым в «стенку», но вмешался Эжариа, перехвативший мяч.

'16

Много фолов в первой трети тайма. Мельгарехо получил по ногам на чужой половине поля.

'14

Ломовицкий классно обыграл Флэнагана и сместился в центр. Но обокрал его Голдсон.

'12

Зобнин накрыл Джека и пытался убежать в контратаку. Опередил его Голдсон.

'11

Джикия сфолил на Морелосе в центре поля.

'10

Попытались хозяева провести атаку через правый фланг, но пас Тавернье «на третьего» оказался безадресным.

'8

Зе Луиш выпрыгнул выше всех после подачи Фернандо, но пробить толком не сумел.

'7

Зобнин навешивал на Зе Луиша с левого фланга, но Уорролл перевел мяч на угловой.

'6

Джикия со своей половины поля выполнил диагональ в сторону Ломовицкого, но очень неточно.

'5

Тавернье свалил Мельгарехо с ног на левом фланге атаки.

'4

Фернандо пытался развернуть контратаку, но его пас на Зе Луиша оказался неточным.

'3

Много хаоса в действиях и тех, и других. Во многом больше борьбы, нежели футбола пока что.

'1

Морелос выиграл верховую борьбу, но акцентированный удар у него не удался.

'1

В первой же атаке хозяева зарабатывают угловой.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали!

21:58

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы. Все готово к началу матча.

21:50

Много проблем в последнее время в «Спартаке», а увольнение Массимо Карреры только ухудшило атмосферу вокруг команды. Сложнейший выезд в Глазго — хороший шанс взбодриться и вернуться в борьбу за выход из группы.

21:50

Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с рефери Кевином Бломом.

21:45

После 2-х туров «Спартак» замыкает турнирную таблицу группы G с одним набранным баллом. «Рейнджерс», имея в своем активе четыре очка, является лидером группы.

21:41

«Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко; Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Лукас Фернандо, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Зе Луиш.

21:40

Знакомимся со стартовыми составами команд. «Рейнджерс»:

Вратарь: Аллан Макгрегор; Джеймс Тавернье, Джон Флэнаган, Джо Уорролл, Коннор Голдсон, Райан Джек, Овимумо Эжариа, Лассана Кулибали, Райан Кент, Альфредо Морелос, Даниэл Кандеяш.

21:35

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Предлагаем вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча московского «Спартака» после увольнения Массимо Карреры. Соперник — «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.