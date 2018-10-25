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02:30
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03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
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Зенит Бордо

Без помощи Кокорина: «Зенит» забил в ворота «Бордо». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — Бордо»

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Бордо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 3-й тур  |   25 октября 19:55   |  перерыв
Зенит
1:1
Бордо
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Паредес 38'
Дзюба 40'
Бриан 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
30 (з)   Эмануэль Маммана
15 (з)   Эльмир Набиуллин
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
5 (п)   Леандро Паредес 38'
21 (п)   Александр Ерохин
22 (н)   Артём Дзюба 40'
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Бенуа Костиль
6 (з)   Игор Левчук
29 (з)   Максим Пундж
5 (з)    Отавио
4 (з)   Жюль Кунде
25 (з)    Пабло
17 (п)   Орельен Чуаэми
13 (п)   Юнусс Санкаре
10 (н)   Самуэль Калу
7 (н)   Джимми Бриан 26'
8 (н)   Янн Карамо
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
23 (з)   Миха Мевля
10 (п)   Клаудио Маркизио
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
29 (н)   Антон Заболотный
16 (в)   Гаэтан Пуссен
3 (з)   Серхи Паленсия
14 (з)   Вукашин Йованович
18 (п)   Ярослав Плашил
19 (п)   Лукас Лерагер
28 (п)   Зеду Юссуф
12 (н)   Николя де
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`46

Стартовал второй тайм! Замен в составах команд нет.

`45+3

ПЕРЕРЫВ! После первого тайма счет 1:1. Отправляются команды в раздевалку. Отдохнем и мы!

`45+1

Иванович оказался на газоне и корчится от боли. Медики «Зенита» оказали сербу помощь. Надо полагать, обошлось без серьезного повреждения.

`45

Три минуты к первому тайму компенсирует арбитр.

`43

Самый активный у «Бордо» пока определенно Карамо. Большая опасность для «Зенита».

`40

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! СРАВНИВАЕТ «ЗЕНИТ» СЧЕТ! Практически аналогичный с «Бордо» мяч забивают хозяева. С Набиуллина пошла передача в штрафную гостей, где Дзюба переиграл защитника французов и головой переправил мяч в ворота. 1:1!

`38

Паредес очень завелся. В рядовом эпизоде очень грубо заехал Сакаре по ноге и справедливо получил желтую карточку.

`37

А вот и огонь на поле! Завязалась потасовка между игроками «Зенита» и «Бордо». У судьи претензии к Калу и Паредесу. Слишком агрессивно аргентинец призывал подняться Калу.

`34

Пундж получил от Мака прямой ногой от Мака — очень болезненно. Но все в порядке с французом.

`33

МОМЕНТИЩЕ! Заработал «Зенит» угловой, в итоге абсолютно свободный Маммана то ли пробивал, то ли сбрасывал, но на дальней штанге не смогли замкнуть хозяева.

`32

Поменялась у нас картина игры по сравнению с началом матча. Теперь «Бордо» не ограничивается острыми контрвыпадами, а предпочитает контролировать мяч. «Зенит» в шоке.

`30

Очень долго подбирались гости к воротам «Зенита», в итоге Калу не увидел вариантов лучше, чем пробить издали. Высоко.

`28

Все тот же Бриан в борьбе с Нету очень высоко выпрыгнул и выгрыз мяч для своей команды, но сыграл рукой. Это нарушение.

`26

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Открывают счет гости! Пошла передача в центр штрафной «Зенита», откуда Бриан головой переправил мяч в ворота. Без шансов для Лунева. Очень неожиданно «Бордо выходит вперед.

`24

КАРАМООО!!! Калу очень спокойной обыграл Набиуллина в штрафной и навесил в центр, где оказался Калу. Нигериец с близкого расстояния пробивал головой, а «Зенит» спас только Иванович — именно в его филейную часть угодил мяч.

`22

Очередной фол на Кузяеве в центре поля. Чуаэми пошел в жесткий отбор и попал по ноге Далеру. Судья зафиксировал нарушение правил.

`20

ВОТ ЭТО МОМЕНТ! Набиуллин спокойной прошел Левчука и ворвался в штрафную, откуда простреливал в центр, там подставил ногу Кузяев — в сантиметрах пролетел мяч от ворот.

`18

Мак с левого фланга красиво вырезал на Дзюбу, но оказался Артем закрыт.

`16

КАК ОПАСНО БЫЛО! Игроки «Бордо» убегали в очень быструю контратаку, пас пошел в центр, откуда форвард гостей практически один на один находился с Луневым, но удар вышел совсем слабым.

`14

Дриусси очень опасно врезался в Кунде. Лежит на газоне Жюль, но все в порядке с ним.

`12

На правом фланге «Бордо» Левчук вопросительно размахивает руками, упрашивая партнером отпасовать ему. Но у французом пока все атаки идут преимущественно через левый фланг и центр, где располагается Маммана.

`10

Ответили гости дальним ударом от Карамо. Получилось очень высоко и мимо.

`8

ДРИУССИ!!! Первый удар по воротам! Иванович из аута вбросил в штрафную на Дзюбу, Артем скинул свободному аргентинцу — не получилось у Себастьяна действительно остро пробить.

`7

Карамо очень жестко уронил Набиуллина на фланге. Непонятная агрессия от форварда гостей.

`5

«Бордо» попытался огрызнуться стремительной атакой по центру, однако не смогли довести гости до удара. Мяч у Лунева.

`3

«Зенит» стремиться к контролю мяча с первых минут — пока все получается. Но без подходов к воротам.

`1

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

19:45

Сине-бело-голубые перед сегодняшней игрой возглавляют свой квартет в Лиге Европы, имея в копилке четыре балла. «Бордо» — на последнем месте с нулем в графе набранных очков.

19:35

Состав соперников! «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо. Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль.

19:20

Напомним, что в матче сегодня не сможет принять участие нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Нападающий отбывает арест в СИЗО №2 «Бутырка».

19:25

Состав петербургского клуба на игру! «Зенит»: Лунев, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси. Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный.

19:10

Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча петербургского «Зенита» против «Бордо» Лиги Европы.