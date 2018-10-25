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Самый активный у «Бордо» пока определенно Карамо. Большая опасность для «Зенита».
А вот и огонь на поле! Завязалась потасовка между игроками «Зенита» и «Бордо». У судьи претензии к Калу и Паредесу. Слишком агрессивно аргентинец призывал подняться Калу.
Пундж получил от Мака прямой ногой от Мака — очень болезненно. Но все в порядке с французом.
МОМЕНТИЩЕ! Заработал «Зенит» угловой, в итоге абсолютно свободный Маммана то ли пробивал, то ли сбрасывал, но на дальней штанге не смогли замкнуть хозяева.
Поменялась у нас картина игры по сравнению с началом матча. Теперь «Бордо» не ограничивается острыми контрвыпадами, а предпочитает контролировать мяч. «Зенит» в шоке.
Очень долго подбирались гости к воротам «Зенита», в итоге Калу не увидел вариантов лучше, чем пробить издали. Высоко.
Все тот же Бриан в борьбе с Нету очень высоко выпрыгнул и выгрыз мяч для своей команды, но сыграл рукой. Это нарушение.
КАРАМООО!!! Калу очень спокойной обыграл Набиуллина в штрафной и навесил в центр, где оказался Калу. Нигериец с близкого расстояния пробивал головой, а «Зенит» спас только Иванович — именно в его филейную часть угодил мяч.
Очередной фол на Кузяеве в центре поля. Чуаэми пошел в жесткий отбор и попал по ноге Далеру. Судья зафиксировал нарушение правил.
ВОТ ЭТО МОМЕНТ! Набиуллин спокойной прошел Левчука и ворвался в штрафную, откуда простреливал в центр, там подставил ногу Кузяев — в сантиметрах пролетел мяч от ворот.
Мак с левого фланга красиво вырезал на Дзюбу, но оказался Артем закрыт.
КАК ОПАСНО БЫЛО! Игроки «Бордо» убегали в очень быструю контратаку, пас пошел в центр, откуда форвард гостей практически один на один находился с Луневым, но удар вышел совсем слабым.
Дриусси очень опасно врезался в Кунде. Лежит на газоне Жюль, но все в порядке с ним.
На правом фланге «Бордо» Левчук вопросительно размахивает руками, упрашивая партнером отпасовать ему. Но у французом пока все атаки идут преимущественно через левый фланг и центр, где располагается Маммана.
Ответили гости дальним ударом от Карамо. Получилось очень высоко и мимо.
ДРИУССИ!!! Первый удар по воротам! Иванович из аута вбросил в штрафную на Дзюбу, Артем скинул свободному аргентинцу — не получилось у Себастьяна действительно остро пробить.
Карамо очень жестко уронил Набиуллина на фланге. Непонятная агрессия от форварда гостей.
«Бордо» попытался огрызнуться стремительной атакой по центру, однако не смогли довести гости до удара. Мяч у Лунева.
«Зенит» стремиться к контролю мяча с первых минут — пока все получается. Но без подходов к воротам.
Сине-бело-голубые перед сегодняшней игрой возглавляют свой квартет в Лиге Европы, имея в копилке четыре балла. «Бордо» — на последнем месте с нулем в графе набранных очков.
Состав соперников! «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо. Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль.
Напомним, что в матче сегодня не сможет принять участие нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Нападающий отбывает арест в СИЗО №2 «Бутырка».
Состав петербургского клуба на игру! «Зенит»: Лунев, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси. Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный.
Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча петербургского «Зенита» против «Бордо» Лиги Европы.