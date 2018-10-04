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Краснодар Севилья

Лига Европы. «Краснодар» сражается с «Севильей». LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура Лиги Европы «Краснодар» — «Севилья»

В матче второго тура Лиги Европы «Краснодар» принимает на своем поле испанскую «Севилью» с Квинси Промесом. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа J. 2-й тур  |   04 октября 22:00   |  перерыв
Краснодар
0:1
Севилья
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Мартин Стрембергсон (Евле, Швеция)
Нолито 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
20 (п)   Кристиан Куэва
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
1 (в)   Томаш Вацлик
23 (з)   Гильерме Арана
24 (з)   Жорис Ньяньон
4 (з)   Симон Кьер
3 (з)   Серджи Гомес
16 (п)   Хесус Навас
7 (п)   Роке Меса
10 (п)   Эвер Банега
8 (н)    Нолито 43'
21 (н)   Квинси Промес
14 (н)   Луис Мурьель
Запасной состав
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
49 (з)   Роман Шишкин
33 (п)   Маурисио Перейра
70 (п)   Торнике Окриашвили
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
13 (в)   Хуан Сориано
37 (з)   Хуан Беррокаль
17 (п)   Пабло Сарабия
20 (п)   Борха Лассо
22 (п)   Франко Васкес
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
12 (н)   Андре Силва
Самоечитаемое
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'45+2
Свисток на перерыв прозвучал! «Краснодар» за тайм дважды прошёлся мячом по перекладине, а «Севилья» свой момент после подачи корнера реализовала — 0:1 на табло.
'45+1
Рамирес слишком сильную разрезающую передачу в штрафную гостей отдал — Каборе до мяча не успел.
'45
Испанцы на волне успеха атакуют. Две минуты будет добавлено к первому тайму.
'43
ГОЛ! Прострел Банеги низом прямо от углового флажка в центр штрафной, Нолито пробил в касание, а мяч от ноги Каборе отрикошетил в ворота!
'41
Атака «Севильи» через правый край, Навас ударил по воротам от угла штрафной, после рикошета мяч ушёл на угловой.
'39
Куэва откровенно плохо пробил с близкого расстояния, но под острым углом — мяч в Кьера попал на линии вратарской!
'38
Промес с левого угла штрафной пробивал — Спаич мяч блокировал!
'36
Вандерсон мяч перехватил в центре поля, постарался разогнать контратаку, но выжали его к бровке, где удалось заработать лишь аут в пользу своей команды.
'34
Арана с дальней дистанции решил зарядить — мимо!
'33
Куэва не подстроился под удар в касание из штрафной после прострела с правого фланга.
'31
Банега пробил со стандарта, но поднял мяч слишком высоко над воротами.
'30
Спаич сбил с ног Мурьеля — фол. Банега у мяча. До ворот примерно тридцать метров.
'28
Промес вновь взял игру на себя, но его остановили на подходе к штрафной площади.
'26
Промес напомнил о себе, но удар хорошим у Квински не получился.
'25
Скидка мяча от Классона на линию штрафной прямо по центру ворот, Каборе исполнял «щекой» — перекладина!
'23
«Краснодар» опять забирает себе мяч. Качельный такой футбол пока у нас.
'21
Мамаев от ближнего угла вратарской подрезал мяч головой после подачи корнера
в исполнении Куэвы— перекладина!
'20
Навас неудачно скинул мяч на вратаря — угловой для хозяев.
'19
Вандерсон на правом краю штрафной с мячом оказался, но при попытке обыграть защитника подскользнулся.
'18
Заброс в расчёте на Мамаева из центра поля в штрафную гостей — чуть сильнее нужного.
'16
Угловой «Краснодара». Вандерсон сделал подачу точно на голову Кьера, мяч покинул штрафную площадь испанцев.
'14
Жёстко сыграл Мамаев против Нолито — фол, но без карточки.
'13
Опасно! Арана на дальний угол вратарской сделал передачу, Мурьель в падении пробивал — рядом со штангой мяч пролетел!
'11
Арана с левого края навесил в штрафную соперника, Петров в падении головой мяч выбил.
'9
Первую затяжную атаку гости провели, покружив у чужой штрафной, но к воротам дело не дошло.
'7
Куэва залез в офсайд. Никаких споров с решением линейного арбитра.
'5
Старается «Севилья» освоиться на чужом поле, но пока мяч не держится в ногах.
'3
И вновь прессинг «Краснодара» сработал! Классон после перехвата мяча пробивал в касание из-за штрафной — промах!
'2
Едва не потеряли мяч гости у своей штрафной! Прессинг от хозяев заставил испанцев понервничать.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли краснодарцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Краснодар» — «Севилья». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.