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Спартак М Вильярреал

Лига Европы. «Спартак» забил «Вильярреалу». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал»

В матче второго тура Лиги Европы московский «Спартак» принимает испанский «Вильярреал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа G. 2-й тур  |   04 октября 22:00   |  перерыв
Спартак М
1:1
Вильярреал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Зе Луиш 34' (пен)
Токо Экамби 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
14 (з)   Георгий Джикия
23 (п)   Дмитрий Комбаров
11 (п)   Лукас Фернандо
22 (п)   Михаил Игнатов
47 (п)   Роман Зобнин
27 (п)   Александр Ломовицкий
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (н)    Зе 34'
13 (в)   Андрес Фернандес
2 (з)   Марио Гаспар
4 (з)   Рамиро Мори
23 (з)   Даниэле Бонера
6 (з)   Виктор Руис
16 (п)   Альфонсо Педраса
30 (п)   Samuel Chimerenka
14 (п)   Мануэль Тригерос
8 (п)   Пабло Форнальс
17 (н)   Карл Токо 13'
10 (н)   Никола Сансоне
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
46 (з)   Артём Мамин
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
71 (п)   Ивелин Попов
88 (п)   Александр Ташаев
94 (п)   Софьян Ханни
1 (в)   Серхио Асенхо
3 (з)   Альваро Гонсалес
11 (з)   Коста Хауме
24 (з)   Мигель Лаюн
19 (п)   Санти Касорла
7 (н)   Херар Морено
9 (н)   Карлос Бакка
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'46

Стартовал второй тайм.

'45+1

И звучит свисток на перерыв. 1:1, отдыхаем.

'45+1

Одна минута добавлена к первому тайму.

'45

Момент! Ломовицкий здорово обыграл Педрасу на фланге и отдал в сторону 11-метровой отметки, где дежурили Зобнин и Зе Луиш. Роман на мяче оказался первым и пробил. Сильно выше ворот, на небеса отправил мяч. А ведь можно было оставить Зе Луишу...

'44

Классно сыграл Зе Луиш на перехвате, дошел до штрафной и уткнулся в Бонеру. Слишком легко потерял мяч нападающий.

'42

Комбаров дошел до лицевой и навесил во вратарскую. Защитники гостей мяч вынесли, на подборе сыграл Фернандо. Бразилец решился на дальний удар, но мяч прошел мимо ворот.

'41

Бонера грубо сфолил на Зе Луише, ударив ему по лицу и по колену. Держится за ногу нападающий «Спартака».

'39

Фернандо отдал на Мельгарехо, и понесся Лоренсо в штрафную. Хотел парагваец обыграться «в стенку» с Зе Луишем. Немного не получилось.

'37

Продолжают атакующий натиск красно-белые. Гол придал команде уверенности, определенно.

'34

ГОООЛ! К мячу подошел Зе Луиш и точно пробил в левый от себя угол! Вратарь угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

'34

ПЕНАЛЬТИ! Ломовицкий подавал в штрафную, и Сансоне сыграл рукой!

'33

МОМЕНТ! Зобнин в падении пробил в дальний нижний угол, но Фернандес перевел мяч на угловой!

'31

Мельгарехо технично сыграл в чужой штрафной, попытался финтом он обыграть двоих защитников. Не получилось.

'30

Фернандо сильно пробил, но выше ворот пролетел мяч.

'29

Классный забег организовал Игнатов, дошел до штрафной и в итоге заставил сфолить на себе. Тригерос прихватил спартаковцы за футболку. Штрафной.

'27

Фернандо чуть не потерял мяч на своей половине поля, мяч от Мори отскочил к Максименко. Тот разрядил ситуацию точной передачей на Ломовицкого.

'25

Момент! Экамби ворвался в штрафную и сделал передачу во вратарскую. У Сансоне удар головой не получился.

'24

Опасно могло быть! Мог пробить с линии штрафной Игнатов, но решил продолжить атаку через правый край, отдав на Ломовицкого. Тот навесил на дальнюю штангу — сильно и неточно.

'23

Тригерос пробил издали. Неопасно, Максименко легко забирает мяч в руки.

'21

Свалил с ног Зе Луиша Фунеса Мори. Аргентинец немного полежал на газоне, держась за колено, но затем поднялся.

'20

Фернандо длинным забросом отправил мяч на Ломовицкого, Александр сделал скидку на Зе Луиша, но кабовердинец чуть-чуть не успел до передачи.

'18

Джикия классным подкатом в центре поля прервал атаку «Вильярреала» в самом ее зарождении.

'16

Комбаров попытался сделать длинную передачу на Зобнина, но очень сильно и очень неточно.

'13

ГОЛ! «Спартак» пропускает! Экамби получил разрезающую передачу, вошел в штрафную, накрутил троих и пробил в дальнюю «девять»! 1:0, испанцы повели.

'12

Опасно! Комбаров отдал проникающую передачу на Зобнина, тот обыграл двоих, но мяч потерял. Правда, тот отскочил обратно к Комбарову, Дмитрий пробил с острого угла — Фернандес отбил. Затем на подборе сыграл Ломовицкий, но у Александра удар не получился. Да и офсайд зафиксирован в итоге у Комбарова.

'11

Самуэль пробил на технику из-за пределов штрафной. Выше ворот.

'9

Зе Луиш попытался попрессинговать Фернандеса и добился успеха: вратарь неточно вынес мяч к центру поля, где его перехватил Фернандо. Правда, диагональная передача у бразильца совсем не получилась.

'8

Последовала подача в сторону Зе Луиша. Неточно, Зе верховую борьбу проиграл.

'7

Владеет преимуществом «Спартак» в первые минуты, но много брака в передачах у штрафной.

'4

Вновь Мельгарехо активен. Дал Лоренсо пас на ход Ломовицкому, но немного неточно. Александр пробить не сумел.

'3

Мельгарехо заковырялся с мячом в центре поля, но все-таки смог выкатить на свободную зону, где находился Зе Луиш. Форвард отдал обратно парагвайцу, тот заработал угловой.

'1

Звучит стартовый свисток. Поехали!

21:58

Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

21:50

Обслуживает сегодняшнюю встречу немецкая бригада арбитров по главе с рефери Даниэлем Зибертом.

21:45

В первом туре группы G «Спартак» потерпел обидное поражение в Вене, уступив местному «Рапиду» со счетом 0:2. «Вильярреал» же дома сыграл вничью с «Рейнджерс» из Глазго — 2:2.

21:43

Снова удивил своим выбором Массимо Каррера. Будет очень интересно понаблюдать за Игнатовым в центре поля с первых минут матча. Отметим, что в запасе у красно-белых остались и Попов, и Тимофеев, и Ханни.

21:41

«Вильярреал»:

Вратарь: Андрес Фернандес; Марио Гаспар, Рамиро Мори, Даниэле Бонера, Виктор Руис, Альфонсо Педраса, Самуэль Чуквизе, Мануэль Тригерос, Пабло Форнальс, Карл Токо Экамби, Никола Сансоне.

21:40

Стартовые составы команд! Начнем с хозяев поля. «Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко; Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Лукас Фернандо, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш.

21:35

Матч начнется в 22.00 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» принимает дома испанский «Вильярреал».