Опасно! Комбаров отдал проникающую передачу на Зобнина, тот обыграл двоих, но мяч потерял. Правда, тот отскочил обратно к Комбарову, Дмитрий пробил с острого угла — Фернандес отбил. Затем на подборе сыграл Ломовицкий, но у Александра удар не получился. Да и офсайд зафиксирован в итоге у Комбарова.