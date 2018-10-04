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Классно сыграл Зе Луиш на перехвате, дошел до штрафной и уткнулся в Бонеру. Слишком легко потерял мяч нападающий.
Комбаров дошел до лицевой и навесил во вратарскую. Защитники гостей мяч вынесли, на подборе сыграл Фернандо. Бразилец решился на дальний удар, но мяч прошел мимо ворот.
Бонера грубо сфолил на Зе Луише, ударив ему по лицу и по колену. Держится за ногу нападающий «Спартака».
Фернандо отдал на Мельгарехо, и понесся Лоренсо в штрафную. Хотел парагваец обыграться «в стенку» с Зе Луишем. Немного не получилось.
Продолжают атакующий натиск красно-белые. Гол придал команде уверенности, определенно.
ПЕНАЛЬТИ! Ломовицкий подавал в штрафную, и Сансоне сыграл рукой!
Мельгарехо технично сыграл в чужой штрафной, попытался финтом он обыграть двоих защитников. Не получилось.
Фернандо сильно пробил, но выше ворот пролетел мяч.
Классный забег организовал Игнатов, дошел до штрафной и в итоге заставил сфолить на себе. Тригерос прихватил спартаковцы за футболку. Штрафной.
Фернандо чуть не потерял мяч на своей половине поля, мяч от Мори отскочил к Максименко. Тот разрядил ситуацию точной передачей на Ломовицкого.
Опасно могло быть! Мог пробить с линии штрафной Игнатов, но решил продолжить атаку через правый край, отдав на Ломовицкого. Тот навесил на дальнюю штангу — сильно и неточно.
Тригерос пробил издали. Неопасно, Максименко легко забирает мяч в руки.
Свалил с ног Зе Луиша Фунеса Мори. Аргентинец немного полежал на газоне, держась за колено, но затем поднялся.
Фернандо длинным забросом отправил мяч на Ломовицкого, Александр сделал скидку на Зе Луиша, но кабовердинец чуть-чуть не успел до передачи.
Джикия классным подкатом в центре поля прервал атаку «Вильярреала» в самом ее зарождении.
Комбаров попытался сделать длинную передачу на Зобнина, но очень сильно и очень неточно.
Самуэль пробил на технику из-за пределов штрафной. Выше ворот.
Зе Луиш попытался попрессинговать Фернандеса и добился успеха: вратарь неточно вынес мяч к центру поля, где его перехватил Фернандо. Правда, диагональная передача у бразильца совсем не получилась.
Последовала подача в сторону Зе Луиша. Неточно, Зе верховую борьбу проиграл.
Владеет преимуществом «Спартак» в первые минуты, но много брака в передачах у штрафной.
Вновь Мельгарехо активен. Дал Лоренсо пас на ход Ломовицкому, но немного неточно. Александр пробить не сумел.
Мельгарехо заковырялся с мячом в центре поля, но все-таки смог выкатить на свободную зону, где находился Зе Луиш. Форвард отдал обратно парагвайцу, тот заработал угловой.
Вышли команды на поле. Звучит гимн Лиги Европы.
Обслуживает сегодняшнюю встречу немецкая бригада арбитров по главе с рефери Даниэлем Зибертом.
В первом туре группы G «Спартак» потерпел обидное поражение в Вене, уступив местному «Рапиду» со счетом 0:2. «Вильярреал» же дома сыграл вничью с «Рейнджерс» из Глазго — 2:2.
Снова удивил своим выбором Массимо Каррера. Будет очень интересно понаблюдать за Игнатовым в центре поля с первых минут матча. Отметим, что в запасе у красно-белых остались и Попов, и Тимофеев, и Ханни.
«Вильярреал»:
Вратарь: Андрес Фернандес; Марио Гаспар, Рамиро Мори, Даниэле Бонера, Виктор Руис, Альфонсо Педраса, Самуэль Чуквизе, Мануэль Тригерос, Пабло Форнальс, Карл Токо Экамби, Никола Сансоне.
Стартовые составы команд! Начнем с хозяев поля. «Спартак»:
Вратарь: Александр Максименко; Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Лукас Фернандо, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш.
Матч начнется в 22.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» принимает дома испанский «Вильярреал».