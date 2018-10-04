'45+1

Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и дал свисток на перерыв. Очень мало атаковал «Зенит», «Славия» была гораздо ближе к голу, причём не один раз. Будем надеяться, что во второй половине игры хозяева прибавят.