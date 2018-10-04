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Антон Заболотный в составе «Зенита» РИА Новости
Антон Заболотный в составе «Зенита»

Лига Европы. «Зенит» принимает «Славию». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Зенит» — «Славия»

Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает чешскую «Славию» в матче второго тура Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C. 2-й тур  |   04 октября 19:55   |  2 тайм
Зенит
0:0
Славия П
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Хюсейин Гечек (Стамбул, Турция)
Соучек 36'
Балутэ 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
5 (п)   Леандро Паредес
8 (п)   Матиас Краневиттер
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак 64'
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси 63'
1 (в)   Ондржей Коларж
5 (з)   Владимир Цоуфаль
18 (з)   Ян 
15 (з)   Ондржей Кудела
22 (п)   Томаш Соучек 36'
13 (п)   Майкл Нгаду-Нгаджуй
17 (п)   Мирослав Стох
10 (п)   Йозеф Гушбауэр
16 (п)   Ян Матоушек 53'
27 (п)   Ибрагим Траоре
8 (п)   Яромир Змрхаль
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
19 (з)   Игорь Смольников
23 (з)   Миха Мевля
14 (п)   Далер Кузяев 64'
17 (п)   Олег Шатов
9 (н)   Александр Кокорин 63'
29 (н)   Антон Заболотный
30 (в)   Мартин Вантруба
31 (в)   Пршемысл Коварж
12 (з)   Ярослав Зелены
19 (з)   Симон Дели
25 (з)   Михал Фрыдрых
20 (п)   Александру Балутэ 53' 60'
29 (п)   Матей Валента
Удары
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По воротам:
В створ:
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Удары
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Трансляция
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'65
С повторным навесом с углового увереннее справились хозяева.
'64
Соучек пробил головой под штангу после навеса с углового — Иванович заблокировал удар!
'64
Кузяев в игре.
'64
И Мак заменён.
'63
Кокорин вместо Дриусси.
'63
Двойная замена у «Зенита».
'63
Хлёстко пробил под перекладину Гушбауэр — Лунёв рукой в прыжке дотянулся до мяча и перевёл на угловой!
'62
ГОЛ забил «Зенит», но Дриусси в момент скидки Ерохина был в офсайде, так что взятие ворот не засчитано.
'61
После мощного удара Балутэ метров с 23 мяч пролетел рядом с левой штангой! Небольшой рикошет от Нету при этом был.
'60
Балутэ жёстко сыграл в борьбе с Паредесом в центре поля.
'59
Мяч после удара Гушбауэра с дальней дистанции полетел намного выше цели.
'57
Стох нанёс удар под перекладину — Лунёв всё контролировал.
'55
Цоуфаль неточно пробил из-за пределов штрафной.
'53
Балутэ вместо Матоушека.
'53
Первая замена в матче.
'52
Матоушек с правого фланга вошёл в штрафную и пробил низом в ближний угол — Лунёв начеку.
'50
С угловым защита уверенно справилась.
'50
Стох сильно пробил из-за пределов штрафной под левую штангу — Лунёв в красивом прыжке перевёл мяч на угловой!
'48
В момент навеса в штрафную «Славии» Дзюба был в офсайде.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Футболисты возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и дал свисток на перерыв. Очень мало атаковал «Зенит», «Славия» была гораздо ближе к голу, причём не один раз. Будем надеяться, что во второй половине игры хозяева прибавят.
'43
Пытается «Зенит» провести атаку по центру, но теряет мяч.
'41
Коларж спокойно перехватывает мяч в штрафной после дальнего навеса.
'39
Не добрался никто из партнёров до мяча после навеса Стоха с углового.
'38
Лунёв! После навеса в штрафную выбил он мяч на ногу Матоушеку, а затем в прыжке отразил его удар с ходу от линии штрафной под правую штангу!
'36
Соучек грубо сыграл в отборе.
'36
Мак с правого фланга прострелил во вратарскую — Коларж в падении накрыл мяч.
'35
Гушбауэр из-за штрафной сильно пробил по центру ворот — Лунёв со второго касания справился с ударом.
'34
Сначала «Зенит» потерял мяч в центре поля, потом «Славия» в контратаке тоже лишилась мяча.
'33
Слишком сильный навес с углового, мяч перелетел всех игроков в штрафной и покинул пределы поля.
'32
Нету блокирует удар Гушбауэра из-за штрафной, переводя мяч на угловой.
'31
Дриусси оказался в положении «вне игры».
'29
Едва не упустил Коларж мяч за лицевую после скидки защитника головой, но всё-таки успел остановить его на линии.
'27
Коларж в куче-мале поймал мяч после навеса с углового.
'26
Сильный удар Дриусси со средней дистанции заблокирован защитником. На угловой ушёл мяч.
'24
А сейчас Стох мощным ударом из-за пределов штрафной сотряс перекладину! Очень опасный момент был.
'22
После навеса с углового защита уверенно выбила мяч.
'21
Стох нанёс сильный удар под перекладину — Лунёв в прыжке перевёл мяч на угловой!
'19
Набиуллин получил мяч в левой части штрафной и пробил в направлении ближнего угла — рядом со штангой!
'17
Паредес выполнил подачу со стандарта, Краневиттер столкнулся с соперником в борьбе за мяч и упал. Пытается он апеллировать к арбитру, но тут он сам врезался.
'16
Борил нарушил правила на фланге неподалёку от штрафной.
'14
Дриусси закрутил мяч в штрафную в направлении Дзюбы, гости выбили мяч.
'12
Траоре попал в офсайд.
'10
Гости долго перепасовывались на правом фланге, в итоге последовал прострел вдоль ворот, и Лунёв накрыл мяч.
'9
Паредес хотел вырезать передачу в штрафную на Дриусси, но защитник в последний момент мяч выбил.
'7
Безадресный дальний заброс в штрафную гостей получился, Коларж спокойно поймал мяч.
'5
«Славия» попыталась атаковать правым флангом, но прострел к центру штрафной не прошёл.
'3
Ерохин с нарушением правил сыграл в центре поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Зенит» — «Славия». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.