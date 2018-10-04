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Трансляция
С конца
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'65
С повторным навесом с углового увереннее справились хозяева.
'64
Соучек пробил головой под штангу после навеса с углового — Иванович заблокировал удар!
'64
'64
'63
'63
'63
Хлёстко пробил под перекладину Гушбауэр — Лунёв рукой в прыжке дотянулся до мяча и перевёл на угловой!
'62
ГОЛ забил «Зенит», но Дриусси в момент скидки Ерохина был в офсайде, так что взятие ворот не засчитано.
'61
После мощного удара Балутэ метров с 23 мяч пролетел рядом с левой штангой! Небольшой рикошет от Нету при этом был.
'60
'59
Мяч после удара Гушбауэра с дальней дистанции полетел намного выше цели.
'57
Стох нанёс удар под перекладину — Лунёв всё контролировал.
'55
Цоуфаль неточно пробил из-за пределов штрафной.
'53
'53
'52
Матоушек с правого фланга вошёл в штрафную и пробил низом в ближний угол — Лунёв начеку.
'50
С угловым защита уверенно справилась.
'50
Стох сильно пробил из-за пределов штрафной под левую штангу — Лунёв в красивом прыжке перевёл мяч на угловой!
'48
В момент навеса в штрафную «Славии» Дзюба был в офсайде.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Футболисты возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и дал свисток на перерыв. Очень мало атаковал «Зенит», «Славия» была гораздо ближе к голу, причём не один раз. Будем надеяться, что во второй половине игры хозяева прибавят.
'43
Пытается «Зенит» провести атаку по центру, но теряет мяч.
'41
Коларж спокойно перехватывает мяч в штрафной после дальнего навеса.
'39
Не добрался никто из партнёров до мяча после навеса Стоха с углового.
'38
Лунёв! После навеса в штрафную выбил он мяч на ногу Матоушеку, а затем в прыжке отразил его удар с ходу от линии штрафной под правую штангу!
'36
'36
Мак с правого фланга прострелил во вратарскую — Коларж в падении накрыл мяч.
'35
Гушбауэр из-за штрафной сильно пробил по центру ворот — Лунёв со второго касания справился с ударом.
'34
Сначала «Зенит» потерял мяч в центре поля, потом «Славия» в контратаке тоже лишилась мяча.
'33
Слишком сильный навес с углового, мяч перелетел всех игроков в штрафной и покинул пределы поля.
'32
Нету блокирует удар Гушбауэра из-за штрафной, переводя мяч на угловой.
'31
Дриусси оказался в положении «вне игры».
'29
Едва не упустил Коларж мяч за лицевую после скидки защитника головой, но всё-таки успел остановить его на линии.
'27
Коларж в куче-мале поймал мяч после навеса с углового.
'26
Сильный удар Дриусси со средней дистанции заблокирован защитником. На угловой ушёл мяч.
'24
А сейчас Стох мощным ударом из-за пределов штрафной сотряс перекладину! Очень опасный момент был.
'22
После навеса с углового защита уверенно выбила мяч.
'21
Стох нанёс сильный удар под перекладину — Лунёв в прыжке перевёл мяч на угловой!
'19
Набиуллин получил мяч в левой части штрафной и пробил в направлении ближнего угла — рядом со штангой!
'17
Паредес выполнил подачу со стандарта, Краневиттер столкнулся с соперником в борьбе за мяч и упал. Пытается он апеллировать к арбитру, но тут он сам врезался.
'16
Борил нарушил правила на фланге неподалёку от штрафной.
'14
Дриусси закрутил мяч в штрафную в направлении Дзюбы, гости выбили мяч.
'12
Траоре попал в офсайд.
'10
Гости долго перепасовывались на правом фланге, в итоге последовал прострел вдоль ворот, и Лунёв накрыл мяч.
'9
Паредес хотел вырезать передачу в штрафную на Дриусси, но защитник в последний момент мяч выбил.
'7
Безадресный дальний заброс в штрафную гостей получился, Коларж спокойно поймал мяч.
'5
«Славия» попыталась атаковать правым флангом, но прострел к центру штрафной не прошёл.
'3
Ерохин с нарушением правил сыграл в центре поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Зенит» — «Славия». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.