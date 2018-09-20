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Быстрая игра пошла. Команды без проблем проходят середину поля.
Ерохин забил, но при приеме мяча сыграл рукой. Гол не засчитан.
После подачи с углового Иванович бил по воротам соперника, но мяч прошел выше створа.
«Копенгаген» начинает поддавливать «Зенит».
Пришлось «Зениту» отойти ближе к своим воротам.
Вновь интересный розыгрыш «стандарта»! Паредес с углового отдал передачу на Кузяева, который находился на линии штрафной. Перед ударом у Далера поехала нога, и он не смог подготовиться к точному удару.
После подачи с левого фланга на дальнюю штангу Мак простреливал в центр штрафной, но на пути мяча встал защитник «Копенгагена».
Датчане активно начали второй тайм. Хозяева владеют мячом и ищут пути к воротам Лунева.
Фишер нарушил правила на Кузяеве у штрафной «Зенита».
Штанга спасает «Зенит»! Сотириу получил передачу в штрафной и пробил в нижний угол!
И снова удар с дальней дистанции. На этот раз мяч не так далеко от ворот пролетел.
Жесткое столкновение в борьбе за верховой мяч! Нету нарушил правила на Н'Дойе. Вновь дальний штрафной.
Сотириу пробил головой после навеса с левого фланга! Мяч прошел далеко от ворот.
«Зенит» хорошо перекрывает зоны и не дает шансов хозяевам организовать опасную атаку.
Завладел мячом «Зенит». Трибуны датского стадиона свистит.
Еще один навес с правого фланга оказался неудачным. На этот раз Йоронен забрал мяч.
«Копенгаген» ведет по владению мячом — 55%:24%.
Смольников выполнил подачу в штрафную. Мяч подальше от ворот вынес защитник «Копенгагена».
И все таки Сков нанес удар, который был слишком неточен.
«Копенгаген» заработал штрафной удар. Для удара далековато.
Дриусси забрасывал на ход Маку, но пас был слишком сильным. Мяч ушел за лицевую.
Опасно у ворот гостей! Лунев выпрыгнул на перехват навесной передачи с фланга, но не смог зафиксировать мяч в руках. Хорошо, что рядом не было игроков «Копенгагена».
Снова Смольников пытается прострелить с фланга, но и сейчас передача не прошла.
Ерохин забегал за спины защитников, но вновь офсайд.
Становится опасно у ворот «Зенита». Сперва игрок «Копенгагена» едва не убежал от защитников, а потом опасный прострел не без труда Лунев перевел на угловой.
Заброс на Дзюбу мог закончится выходом один на один с вратарем, но боковой судья разглядел офсайд.
Паредес потерял мяч на своей половине поля. Партнеры по команде подстраховали аргентинца.
Фишер снова пробил издали. Теперь игрок «Копенгагена» не попал в створ.
Первые минуты матча проходят в равной борьбе.
Фишер из-за пределов штрафной нанес удар по воротам Лунева! Мяч полетел слабо, поэтому у вратаря гостей не было проблем с его приемом.
После неудачного выноса Смольников принял мяч и навесил на одинокого Ерохина. Полузащитник принял мяч, но удар ему пришлось наносить с острого угла. Мяч прошел мимо ворот.
Смольников пытался прострелил с правого фланга в штрафную площадь, но Вавро ему помешал.
Паредес сразу сделал дальнюю передачу вперед. Мяч забрал в руки голкипер хозяев.
Футболисты вышли на поле стадиона «Паркен».
Два российских клуба уже стартовали в Лиге Европы. «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром» со счетом 1:0, а московский «Спартак» уступил австрийскому «Рапиду» — 0:2.
Встречу обслужит болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.
Стартовый состав хозяев поля: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.
Сама встреча начнется в 22.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором встречаются петербургский «Зенит» и датский «Копенгаген».