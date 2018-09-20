Курсы валют$ 66.30 (-0.394) 78.01 (+0.241)
Пенсионный советник
Москва: +14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Аякс АЕК Афины
3:0
закончен
19:55
Шахтёр Д Хоффенхайм
2:2
закончен
22:00
Бенфика Бавария
0:2
закончен
22:00
Манчестер Сити Лион
1:2
закончен
22:00
Реал Мадрид Рома
3:0
закончен
22:00
Виктория Пльзень ЦСКА
2:2
закончен
22:00
Янг Бойз Манчестер Юнайтед
0:3
закончен
22:00
Валенсия Ювентус
0:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьЗенит-2
0:1
закончен
17:00
ТюменьСочи
2:1
закончен
18:00
АрмавирФакел
4:1
закончен
18:00
Краснодар-2Спартак-2
0:3
закончен
18:30
ТамбовТомь
3:0
закончен
18:30
ШинникСКА-Хабаровск
1:1
закончен
19:00
МордовияАвангард К
1:4
закончен
19:00
Нижний НовгородХимки
1:1
закончен
19:30
ЧертановоЛуч
1:1
закончен
20:00
БалтикаРотор
1:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
СампдорияФиорентина
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо Р
2:3 (Б)
закончен
12:30
АмурСлован
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЦСКА
0:3
закончен
18:30
ЙокеритМеталлург Мг
5:3
закончен
19:30
СпартакТрактор
6:1
закончен
19:30
ХК СочиАвтомобилист
1:5
закончен
Лига Европы
19:55
Вильярреал Рейнджерс
2:2
закончен
19:55
Рапид В Спартак М
2:0
закончен
19:55
Севилья Стандард
5:1
закончен
19:55
Акхисар Беледиеспор Краснодар
0:1
закончен
19:55
Марсель Айнтрахт Ф
1:2
закончен
19:55
Лацио Аполлон Л
2:1
закончен
19:55
Динамо К Астана
2:2
закончен
19:55
Ренн Яблонец
2:1
закончен
19:55
Бешикташ Сарпсборг 08
3:1
закончен
19:55
Генк Мальмё
2:0
закончен
19:55
ПАОК Челси
0:1
закончен
19:55
Види БАТЭ
0:2
закончен
22:00
АЕК Ларнака Цюрих
0:1
2 тайм
22:00
Лудогорец Байер
2:2
2 тайм
22:00
РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург
1:2
2 тайм
22:00
Селтик Русенборг
0:0
2 тайм
22:00
Славия П Бордо
1:0
2 тайм
22:00
Копенгаген Зенит
1:1
2 тайм
22:00
Спартак Тр Андерлехт
0:0
2 тайм
22:00
Динамо З Фенербахче
4:1
2 тайм
22:00
Спортинг Карабах
1:0
2 тайм
22:00
Арсенал Ворскла
3:0
2 тайм
22:00
Дюделанж Милан
0:1
2 тайм
22:00
Олимпиакос Бетис
0:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвангард
1:3
закончен
19:00
ЛокомотивВитязь
4:3
закончен
19:00
СеверстальДинамо Мн
1:4
закончен
19:30
Динамо МСКА
0:4
закончен
Хроника /
10:00
Исполком WADA восстановил права РУСАДА
закончен
Италия / Серия А
21:30
СассуолоЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
ШтутгартФортуна
не начался
Франция / Лига 1
21:45
МонакоНим
не начался
Испания / Примера
22:00
УэскаРеал Сосьедад
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСлован
не начался
12:30
АмурЦСКА
не начался
18:30
ЙокеритАвтомобилист
не начался
19:00
НефтехимикАк Барс
не начался
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиТрактор
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Копенгаген Зенит

«Зенит» пропустил от «Копенгагена» в Лиге Европы. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Зенит»

Петербургский «Зенит» на выезде встречается с датским «Копенгагеном» в рамках первого матча группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 1-й тур  |   20 сентября 22:00   |  2 тайм
Копенгаген
1:1
Зенит
Стадион «Паркен», Копенгаген | Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария)
Бойлесен 37'
Сотириу 63'
Бьелланд 68'
Мак 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
21 (в)   Йессе Йоронен
22 (з)   Петер Анкерсен
20 (з)   Николай Бойлесен 37'
19 (з)   Денис Вавро
5 (з)   Андреас Бьелланд 68'
10 (п)    Зека
29 (п)   Роберт Сков
8 (п)   Николай Томсен 61'
7 (п)   Виктор Фишер
14 (н)   Даме Н'Дойе
28 (н)   Пиерос Сотириу 63'
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
2 (з)   Александр Анюков
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
5 (п)   Леандро Паредес
14 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак 58' 43'
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
1 (в)   Стефан Андерсен
3 (з)   Пьер Бенгтссон
4 (з)   Сотирис Папаяннопулос
33 (п)   Расмус Фальк 61'
6 (п)   Уильям Квист
16 (п)   Ян Грегуш
11 (н)   Кенан Кодро
1 (в)   Юрий Лодыгин
23 (з)   Миха Мевля
15 (з)   Эльмир Набиуллин
10 (п)   Клаудио Маркизио 58'
17 (п)   Олег Шатов
33 (п)    Эрнани
29 (н)   Антон Заболотный
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'71

Быстрая игра пошла. Команды без проблем проходят середину поля.

'69

Дзюба в падении пробил головой после подачи с фланга. В метре прошел мяч от дальней шанги!

'68

Бьелланд получил желтую карточку.

'66

Ерохин забил, но при приеме мяча сыграл рукой. Гол не засчитан.

'63

ГОЛ! «Копенгаген» сравнивает счет! Фишер, находясь на левом краю штрафной, прострелил во вратарскую на дальнюю штангу, где Сотириу без помех пробил в пустые ворота.

'61

Замена у хозяев. Вместо Томсена вышел Фальк.

'59

После подачи с углового Иванович бил по воротам соперника, но мяч прошел выше створа.

'58

Вместо Мака вышел Клаудио Маркизио.

'57

«Копенгаген» начинает поддавливать «Зенит».

'55

Лунев выручил! Датчане здорово разыграл мяч, в результате чего на рандеву с вратарем вышел Сотириу. Голкипер «Зенита» отбил мяч!

'53

Пришлось «Зениту» отойти ближе к своим воротам.

'51

Вновь интересный розыгрыш «стандарта»! Паредес с углового отдал передачу на Кузяева, который находился на линии штрафной. Перед ударом у Далера поехала нога, и он не смог подготовиться к точному удару.

'49

После подачи с левого фланга на дальнюю штангу Мак простреливал в центр штрафной, но на пути мяча встал защитник «Копенгагена».

'48

Датчане активно начали второй тайм. Хозяева владеют мячом и ищут пути к воротам Лунева.

'46

Стартовал второй тайм!

'45

И звучит свисток на перерыв! «Зенит» забил важный мяч в концовке тайма и повел в счете — 1:0!

'44

ГООЛ!!!! «Зенит» открыл счет! Благодаря передачи Дриусси Роберт Мак вышел один на один с вратарем и пробил в дальний угол! Гости ведут в счете!

'42

Фишер нарушил правила на Кузяеве у штрафной «Зенита».

'40

Штанга спасает «Зенит»! Сотириу получил передачу в штрафной и пробил в нижний угол!

'39

Какой момент! Вместо навеса в штрафную Паредес накатил мяч на находившегося на линии штрафной Кузяева! С ударом Далера справился вратарь, а на добивании гостям не удалось удачно сыграть.

'38

Бойлесен получил «горчичник» за опасную игру. Теперь штрафной у ворот «Копенгагена».

'37

И снова удар с дальней дистанции. На этот раз мяч не так далеко от ворот пролетел.

'36

Жесткое столкновение в борьбе за верховой мяч! Нету нарушил правила на Н'Дойе. Вновь дальний штрафной.

'35

Сотириу пробил головой после навеса с левого фланга! Мяч прошел далеко от ворот.

'33

«Зенит» хорошо перекрывает зоны и не дает шансов хозяевам организовать опасную атаку.

'31

Завладел мячом «Зенит». Трибуны датского стадиона свистит.

'29

Еще один навес с правого фланга оказался неудачным. На этот раз Йоронен забрал мяч.

'28

«Копенгаген» ведет по владению мячом — 55%:24%.

'26

Смольников выполнил подачу в штрафную. Мяч подальше от ворот вынес защитник «Копенгагена».

'24

И все таки Сков нанес удар, который был слишком неточен.

'23

«Копенгаген» заработал штрафной удар. Для удара далековато.

'22

Дриусси забрасывал на ход Маку, но пас был слишком сильным. Мяч ушел за лицевую.

'20

Опасно у ворот гостей! Лунев выпрыгнул на перехват навесной передачи с фланга, но не смог зафиксировать мяч в руках. Хорошо, что рядом не было игроков «Копенгагена».

'18

Снова Смольников пытается прострелить с фланга, но и сейчас передача не прошла.

'17

Ерохин забегал за спины защитников, но вновь офсайд.

'15

Становится опасно у ворот «Зенита». Сперва игрок «Копенгагена» едва не убежал от защитников, а потом опасный прострел не без труда Лунев перевел на угловой.

'11

Заброс на Дзюбу мог закончится выходом один на один с вратарем, но боковой судья разглядел офсайд.

'9

Паредес потерял мяч на своей половине поля. Партнеры по команде подстраховали аргентинца.

'8

Фишер снова пробил издали. Теперь игрок «Копенгагена» не попал в створ.

'7

Первые минуты матча проходят в равной борьбе.

'5

Фишер из-за пределов штрафной нанес удар по воротам Лунева! Мяч полетел слабо, поэтому у вратаря гостей не было проблем с его приемом.

'4

После неудачного выноса Смольников принял мяч и навесил на одинокого Ерохина. Полузащитник принял мяч, но удар ему пришлось наносить с острого угла. Мяч прошел мимо ворот.

'3

Смольников пытался прострелил с правого фланга в штрафную площадь, но Вавро ему помешал.

'1

Паредес сразу сделал дальнюю передачу вперед. Мяч забрал в руки голкипер хозяев.

'1

Матч начался!

21:58

Футболисты вышли на поле стадиона «Паркен».

21:55

Два российских клуба уже стартовали в Лиге Европы. «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром» со счетом 1:0, а московский «Спартак» уступил австрийскому «Рапиду» — 0:2.

21:50

Встречу обслужит болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым.

21:45

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

21:40

Стартовый состав хозяев поля: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.

21:35

Сама встреча начнется в 22.00 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором встречаются петербургский «Зенит» и датский «Копенгаген».