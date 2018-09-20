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Трансляция
С конца
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'88
Цыганков получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'86
Русин мог убежать в быструю контратаку по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Рукавина.
'84
Неудачно разыграли угловой футболисты «Астаны». Вообще толком не получаются у гостей сегодня стандартные положения.
'82
'82
'81
'80
'80
'79
'79
'77
Момент у «Динамо»! Буяльский прорвался к чужой штрафной по центру, опасно пробил с линии штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Эрича.
'75
Цыганков приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, мощно пробил в ближний угол ворот, но Эрич сумел парировать мяч в сторону за лицевую линию поля.
'73
Классная контратака могла получиться у «Динамо» два в одного, но Русин после входа в чужую штрафную с фланга отдал передачу в ноги сопернику.
'71
Томасов вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался выстрелить в направлении дальней девятки ворот, но мяч полетел мимо створа ворот.
'69
Кендзера исполнил длинную передачу вперед по правому флангу атаки в направлении Гармаша, но тому в борьбе с защитником удалось заработать лишь аут.
'67
Момент у «Динамо»! Прошла подача от Цыганкова на Гармаша в чужую штрафную, но Денис с выгодной позиции пробил головой выше створа ворот.
'65
Кабананга забрался во вне игры поблизости от штрафной «Динамо» во время быстрой атаки «Астаны».
'63
Повреждение получил Денис Гармаш. Пауза у нас в игре.
'61
Передача низом была исполнена на Русина к штрафной «Астаны», но здорово против Назария в подкате сыграл Аничич.
'59
Момент у «Динамо». Вербич прошел вперед по левому флангу, исполнил подачу в центр на линию штрафной, откуда пробил Цыганков, но выручил свою команду Эрич.
'56
После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Динамо» неожиданно попытался нанести удар в падении через себя Педро Энрике, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'54
Длительное время контролируют мяч футболисты «Астаны» в эти минуты матча. Однако, до обострений у ворот Дениса Бойко пока не доходит.
'52
Алмейда попытался головой сбросить мяч в чужую штрафную в направлении Кабананги, но тому не удалось опередить соперника в этом эпизоде.
'50
Педро Энрике откликнулся на подачу в чужой штрафной и опасно пробил, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'48
Длинная передача была исполнена в штрафную «Астаны» в направлении Гармаша, но вовремя вышел из ворот Эрич, уверенно сыграв на выходе.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча! Уверенную игру показали киевляне до перерыва и вполне заслуженно ушли в раздевалку ведя в счете. Нужно прибавлять после перерыва уже «Астане».
'45+2
'45
Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'43
'41
Томасов на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, но здорово против него в решающий момент в подкате сыграл Кадар.
'39
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля, обе команды предпочитают лишний раз не рисковать.
'37
Кадар исполнил заброс на левый фланг атаки своей команды, где против Вербича надежно сыграл на опережение Рукавина.
'35
Сидорчук попытался забросить мяч с правого фланга атаки в чужую штрафную, где вовремя вышел из ворот Эрич, забрав мяч в руки.
'33
Длительное время контролируют мяч футболисты киевского «Динамо» в районе центра поля. Однако, продвижение к чужой штрафной толком не получается сейчас.
'31
Кабананга приблизился к чужой штрафной по центру, но отдал затем невразумительную передачу низом прямо на ближайшего соперника.
'29
Прошла передача на правый край штрафной «Астаны», откуда прострелил во вратарскую Виктор Цыганков, но там первым на мяче был один из соперников.
'27
Длительное время контролируют мяч футболисты «Астаны» в эти минуты матча. Теперь уже в некоторой растерянности пребывают хозяева поля.
'25
Кляйнхайслер здорово приложился по мячу метров с 25-ти, но в красивом прыжке спас свою команду голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко.
'23
Бурда обрезался на своей половине поля. В результате Томасов получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но пробил затем в касание далеко от створа ворот.
'21
'21
Аничич исполнил длинную передачу из глубины поля в чужую штрафную, где на опережение против Кабананги сыграл Кадар.
'19
Толком не получаются атаки у «Астаны» на первых минутах нашего матча. Пока толком не пришли в себя гости после пропущенного гола.
'17
Пиварич подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где Гармаш в прыжке немного не дотянулся до мяча.
'15
Томасов выиграл борьбу у Пиварича на правом краю чужой штрафной, нанес удар в ближний угол ворот, но там уверенно в рамке ворот сыграл голкипер Бойко.
'13
Важный быстрый гол удалось провести сегодня киевскому «Динамо». Теперь уже не смогут просто отсиживаться в обороне гости и вынуждены будут раскрываться.
'11
'9
Больше контролируют мяч футболисты киевского «Динамо» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться сейчас гости.
'7
Кендзера оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил по воротам, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'5
Цыганков на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, убрал с пути Шомко и низом нанес удар, но прямо в руки голкиперу.
'3
Гармаш получил повреждение в жестком столкновении с Маевским поблизости от центра поля. Однако, сможет продолжить игру хавбек «Динамо».
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Динамо».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Астана». Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.