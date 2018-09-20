Акхисар Беледиеспор

'45+2

Ничего интересного в компенсированное время не произошло. Футболисты отправляются в раздевалку при минимальном преимуществе «Краснодара» в счёте. Конечно, хорошо бы гостям забить ещё для большего спокойствия, тем более что у «Акхисара» моменты тоже есть. Посмотрим, удастся ли «Краснодару» отличиться и во втором тайме.