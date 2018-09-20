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Акхисар Беледиеспор Краснодар

«Краснодар» обыгрывает «Акхисар» в Турции. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Акхисар» — «Краснодар»

«Краснодар» на выезде встречается с турецким «Акхисаром» в рамках первого матча группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа J. 1-й тур  |   20 сентября 19:55   |  2 тайм
Акхисар Беледиеспор
0:1
Краснодар
Стадион «Спор Тото - Акхисар-Арена», Акхисар | Главный судья: Вилле Невалайнен (Финляндия)
Селезнёв 11'
Классон 26'
Каборе 37'
Мартынович 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Фатих Озтурк
2 (з)   Авдия Вршаевич
89 (з)   Кадир Келеш 81'
88 (з)   Джанер Османпаша
22 (з)   Мустафа Юмлу
20 (п)   Абдулваид Сиссоко
34 (п)   Адриен Регаттен
77 (п)    Сержиньо
27 (п)    Жозуэ
10 (п)   Гюрай Вурал
9 (н)   Евгений Селезнёв 11'
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович 81'
5 (з)   Урош 
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе 37'
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
16 (п)   Виктор Классон 26'
9 (н)    Ари
7 (н)    Вандерсон
Запасной состав
1 (в)   Милан Лукач
24 (з)   Дани Нункеу
5 (п)   Билал Кыса
6 (п)   Айкут Джевикер
8 (п)   Эрай Атасевен
28 (н)   Элвис 
11 (н)   Онур Айик 81'
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
49 (з)   Роман Шишкин
33 (п)   Маурисио Перейра
20 (п)   Кристиан Куэва
98 (п)   Сергей Петров
Самоечитаемое
Трансляция
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'86
Кыса мощно пробил по воротам от линии штрафной, Крицюк отразил удар в сторону. Вурал подобрал мяч на фланге, но это он зря сделал, потому что был в офсайде.
'84
Петров вышел на замену.
'84
Ари покинул поле.
'83
Не получился у хозяев навес в штрафную с левого фланга, за ворота улетел мяч.
'82
Мартынович сорвал атаку «Акхисара» фолом в центре поля.
'81
Айик вышел вместо Келеша. Нападающий вместо защитника, то есть.
'81
Последняя замена у хозяев.
'79
Куэва на поле.
'79
Вандерсон ушёл отдыхать.
'78
Вршаевич получил мяч на фланге, но оказался в офсайде.
'77
Озтурк забрал мяч в руки после прострела Перейры.
'75
Похоже, постепенно кончаются силы у хозяев. Атаки у них почти не получаются уже.
'73
Легко отбились хозяева после навеса Перейры от угла поля.
'72
Удар Классона с линии штрафной пришёлся защитнику в голову. Угловой будет.
'70
Гол не засчитан! Получил мяч перед штрафной Перейра и мягко навесил на Газинского, который в два касания пробил в угол мимо голкипера! Но офсайд был у Юрия.
'69
Перейра вместо него.
'69
Мамаев отправляется отдыхать.
'67
Болельщики чем-то кидаются на поле.
'66
Маню сильно пробил от линии штрафной правее ворот.
'64
Какой момент! Выбили краснодарцы мяч из штрафной после углового, но атака «Акхисара» на этом не завершилась, и Вршаевич мощным ударом сотряс перекладину!
'62
Селезнёв рано ускорился и попал в офсайд.
'60
Маню на поле.
'60
И Регаттен заменён.
'60
Кыса вместо Жозуэ.
'60
Двойная замена у хозяев поля.
'59
А вот угловой Вурал подал совсем неточно.
'58
Крицюк! Вурал вошёл в штрафную и нанёс плотный удар в ближний угол на средней высоте, но Станислав сумел перевести мяч на угловой!
'56
Селезнёв упал на подступах к штрафной в борьбе с Мартыновичем, но он сам первым нарушил правила, прихватив соперника сзади руками.
'54
Справились хозяева с опасным навесом Стоцкого с углового.
'53
Классон сильно пробил из-за пределов штрафной, но защитник головой выбил мяч, летевший в угол ворот.
'51
Селезнёв убежал было к воротам «Краснодара», но прозвучал свисток — офсайд.
'49
Вандерсон от угла вратарской пробил головой рядом с левой штангой!
'48
Озтурк спокойно поймал мяч после удара Ари из штрафной по центру ворот.
'46
Замены в перерыве тренеры делать не стали.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Ничего интересного в компенсированное время не произошло. Футболисты отправляются в раздевалку при минимальном преимуществе «Краснодара» в счёте. Конечно, хорошо бы гостям забить ещё для большего спокойствия, тем более что у «Акхисара» моменты тоже есть. Посмотрим, удастся ли «Краснодару» отличиться и во втором тайме.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Неудачный навес со штрафного — мяч пролетел мимо всех игроков и покинул пределы поля.
'44
Рамирес получил по ногам на левом фланге в атаке.
'42
Опасно! Отличный навес с левого фланга в штрафную «Краснодара!» получился, Селезнёв выпрыгнул и пробил головой почти с линии вратарской, но направил мяч выше ворот!
'41
Вернулся на поле Евгений. Продолжается матч.
'40
Пауза в матче. Селезнёву оказывают помощь после столкновения.
'39
Ари в очередной раз попал в положение «вне игры».
'38
Опасный удар Сержиньо головой из центра штрафной потащил Крицюк, но он в любом случае не считался — офсайд.
'37
Сиссоко упал после контакта с бежавшим сзади Каборе.
'36
Пытались хозяева пройти вперёд сначала правым флангом, потом левым, но в итоге просто потеряли мяч.
'35
Стоцкий навесил в штрафную, защитник выбил мяч.
'34
Озтурк перевёл прострел Вандерсона с правого фланга на угловой на всякий случай.
'32
Хозяева заработали угловой, но ничего опасного с него не создали.
'31
Теперь в офсайде оказался Ари.
'30
Ари нарушил правила в атаке. Обошлось без карточки.
'28
Крицюк поймал мяч после удара — навеса Регаттена из правой части штрафной.
'26
ГОЛ! Каборе получил мяч перед штрафной и покатил его на Классона, который дал защитнику дёрнуться вправо и вторым касанием сильно пробил низом в ближний угол! Озтурк не дотянулся.
'25
Дальний удар Рамиреса застал вратаря врасплох, но мяч полетел немного левее штанги.
'24
Ари из штрафной пробил правее ворот, однако там в любом случае офсайд был.
'23
Селезнёв! Мяч остался у «Акхисара», Евгений выиграл борьбу в центре штрафной после навеса и сильно пробил в дальний угол, но попал в штангу!
'22
Опасно было! Убежали хозяева в быструю контратаку после углового, Вурал пробил по воротам, но Мартынович заблокировал удар!
'21
Стоцкий закрутил мяч к линии вратарской со штрафного — кто-то из защитников выбил на угловой.
'20
Вурал навесил в штрафную, где Крицюк спокойно забрал мяч в руки.
'18
Озтурк уверенно поймал мяч в прыжке после дальнего навеса.
'17
Упустили краснодарцы мяч за боковую линию на правом фланге. Ответная атака хозяев завершилась офсайдом Селезнёва.
'15
Импозантный вратарь хозяев, Озтурк, ловит мяч после удара Вандерсона низом. Слабовато пробил бразилец.
'13
Пытался «Акхисар» провести атаку по центру, но потерял мяч.
'11
Селезнёв жёстко вёл борьбу за мяч после дальнего заброса и получил «горчичник».
'10
Следующая атака «Краснодара» завершилась фолом в атаке.
'9
Какой момент! Ари выскочил один на один с голкипером после отличной передачи, перебросил его подрезкой, но не попал в ворота по ширине!
'7
Келеш мощно пробил со штрафного, но очень неточно получилось.
'6
Стоцкий в жёстком подкате сбил соперника метрах в десяти от своей штрафной.
'5
Легко справляются хозяева с навесом с углового.
'3
Жозуэ обыграл двух соперников и сильно пробил со средней дистанции — левее штанги пролетел мяч.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.