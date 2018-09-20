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Поцман влупил по ногам Ломовицкому. Штрафной в средней линии поля.
Последовал заброс из глубины на Ивана, тот ворвался в штрафную, но Боккетти вынес мяч на угловой. Ничем опасным «стандарт» австрийцев не закончился.
Дени Алар получил мяч у штрафной «Спартака», обработал его под левую и пробил. Сильно мимо ворот.
Мельгарехо выполнил навес в сторону Зе Луиша, но неточным оказался пас.
«Спартак» обозначил высокий прессинг, и приносит он свои плоды. Заставили красно-белые ошибиться защитников «Рапида».
Выходят команды на поле! Красочный перфоманс подготовили болельщики «Рапида».
Но сегодня не об этом. Сегодня только о футболе и о старте «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы, куда москвичи попали, выбыв из квалификации Лиги чемпионов.
Вместе с красно-белыми в Вену не поехали капитан команды Денис Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко после истории, которая буквально взорвалась сеть в последние дни.
«Спартак»:
Вратарь: Александр Максименко; Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Лукас Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша.
Стартовые составы команд. Начнем с хозяев поля, «Рапид»:
Вратарь: Ричард Штребингер; Марвин Поцман, Мерт Мюльдюр, Марио Зоннляйтнер, Матео Барач, Штефан Шваб, Томас Мург, Деян Любичич, Кристоф Кнасмюлльнер, Дени Алар, Андрей Иван.
Сама встреча начнется в 19.55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором встречаются московский «Спартак» и венский «Рапид».