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Рапид В Спартак М

«Лайки» в сторону: «Спартак» стартует в Лиге Европы. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Рапид» — «Спартак»

Московский «Спартак» на выезде встречается с венским «Рапидом» в рамках первого матча группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 1-й тур  |   20 сентября 19:55   |  1 тайм
Рапид В
0:0
Спартак М
Стадион «Альянц», Вена | Главный судья: Ален Бьери (Швейцария)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ричард Штребингер
19 (з)   Марвин Поцман
3 (з)   Мерт Мюльдюр
6 (з)   Марио Зоннляйтнер
4 (з)   Матео Барач
8 (п)   Штефан Шваб
10 (п)   Томас Мург
39 (п)   Деян Любичич
28 (п)   Кристоф Кнасмюлльнер
29 (н)   Дени Алар
97 (н)   Андрей Иван
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
14 (з)   Георгий Джикия
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
11 (п)   Лукас Фернандо
40 (п)   Артём Тимофеев
47 (п)   Роман Зобнин
27 (п)   Александр Ломовицкий
9 (н)    Зе
99 (н)   Педро Роша
Запасной состав
21 (в)   Тобиас Кнофлах
24 (з)   Штефан 
15 (п)   Мануэль Мартич
25 (п)   Александар Костич
9 (н)   Ветон Бериша
22 (н)   Андрия Павлович
20 (н)   Максимильян Хофман
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
19 (п)   Александр Самедов
22 (п)   Михаил Игнатов
23 (п)   Дмитрий Комбаров
71 (п)   Ивелин Попов
88 (п)   Александр Ташаев
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'8

Поцман влупил по ногам Ломовицкому. Штрафной в средней линии поля.

'7

Последовал заброс из глубины на Ивана, тот ворвался в штрафную, но Боккетти вынес мяч на угловой. Ничем опасным «стандарт» австрийцев не закончился.

'6

Быструю контратаку оформили гости, Зобнин отдал на открытого Педру Рошу, но тот поспешил и попал в офсайд.

'4

Дени Алар получил мяч у штрафной «Спартака», обработал его под левую и пробил. Сильно мимо ворот.

'3

Мельгарехо выполнил навес в сторону Зе Луиша, но неточным оказался пас.

'2

«Спартак» обозначил высокий прессинг, и приносит он свои плоды. Заставили красно-белые ошибиться защитников «Рапида».

'1

Звучит стартовый свисток. Поехали!

19:55

Выходят команды на поле! Красочный перфоманс подготовили болельщики «Рапида».

19:43

Но сегодня не об этом. Сегодня только о футболе и о старте «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы, куда москвичи попали, выбыв из квалификации Лиги чемпионов.

19:42

Вместе с красно-белыми в Вену не поехали капитан команды Денис Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко после истории, которая буквально взорвалась сеть в последние дни.

19:41

«Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко; Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Лукас Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша.

19:40

Стартовые составы команд. Начнем с хозяев поля, «Рапид»:

Вратарь: Ричард Штребингер; Марвин Поцман, Мерт Мюльдюр, Марио Зоннляйтнер, Матео Барач, Штефан Шваб, Томас Мург, Деян Любичич, Кристоф Кнасмюлльнер, Дени Алар, Андрей Иван.

19:30

Сама встреча начнется в 19.55 мск.

19:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором встречаются московский «Спартак» и венский «Рапид».