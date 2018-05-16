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Игроки «Атлетико» Анхель Корреа и Фернандо Торрес

Финал Лиги Европы. «Атлетико» неожиданно забил «Марселю». LIVE

Онлайн-трансляция финала Лиги Европы «Марсель» — «Атлетико»

«Марсель» и «Атлетико» сражаются в финале Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   16 мая 21:45   |  1 тайм
Марсель
0:1
Атлетико М
0:1
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Гризманн 21'
Врсалько 23'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Стив Манданда
18 (з)   Жордан Амави
23 (з)   Адиль Рами
8 (п)   Морган Сансон
19 (п)   Луис Густаво
29 (п)   Андре-Франк Ангисса
10 (п)   Димитри Пайет
5 (п)   Лукас Окампос
26 (п)   Флорьян Товен
17 (н)   Буна Сарр
28 (н)   Валер Жермен
13 (в)   Ян Облак
16 (з)   Шиме Врсалько 23'
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
24 (з)   Хосе Мария
2 (з)   Диего Годин
14 (п)    Габи
6 (п)    Коке
8 (п)    Сауль
7 (н)   Антуан Гризманн 21'
18 (н)   Диего Коста
11 (н)   Анхель Корреа
Запасной состав
16 (в)   Йоанн Пеле
2 (з)   Хироки Сакаи
4 (з)   Бубакар Камара
6 (з)    Роланду
27 (п)   Максим Лопес
11 (н)   Константинос Митроглу
14 (н)   Клинтон Н'Джие
25 (в)   Аксель Вернер
3 (з)   Филипе Луис
15 (з)   Стефан Савич
20 (з)    Хуанфран
5 (п)   Томас Парти
9 (н)   Фернандо Торрес
21 (н)   Кевин Гамейро
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'28

Гризманн активно прессингует Манданда прямо в штрафной «Марселя». Голкипер умело выходит из-под давления и отдает передачу на защитника — на этот раз партнер его не подводит.

'26

Момент! Корреа пробил головой из пределов штрафной «Марселя» после подачи со штрафного! Манданда сделал сейв, однако чуть позже арбитр все равно зафиксировал офсайд.

'24

Лукас Окампос пробил головой по воротам «Атлетико», метя в дальний угол: мяч красиво полетел по дуге, но приземлился на сетку ворот.

'23

Врсалько получает первую желтую карточку в матче за блокировку соперника.

'21

ГОООООЛ!!! Манданда отдал передачу на защитника Андре-Франка Ангисса, но тот почему-то пропустил мяч мимо себя. Мадридцы тут же завладели снарядом и вывели Гризманна на рандеву с голкипером. Нападающий не подвел — 1:0!

'20

Флориан Товен выполнил заброс в штрафную «Атлетико», но первым на мяче оказался Облак. Что ж, французы на данный момент в атаке гораздо активнее в атаке, чем мадридцы.

'19

Пайет, знаменитый своими дальними ударами, пробил из-за пределов штрафной по воротам Облака — получилось в створ, но не очень сильно. Вратарь без проблем забрал мяч.

'17

Жордан Амави грубо ошибся в центре поля, на ровном месте подарив мяч «матрасникам»! Однако защита «Марселя» бесцеремонно остановила порыв быстроногих испанцев, зажав в тисках убегающего Гризманна.

'15

Коке! Мяч заметался в штрафной «Марселя» и отлетел к полузащитнику, который красиво подпрыгнул и, уже находясь в воздухе, нанес удар по снаряду — выше ворот.

'14

Коке навесил прямо в центр штрафной площади, но партнеры подвели: на месте оказались только три защитник «Марселя».

'13

Испанцы заработали опасный штрафной у ворот «Марселя». Коке устанавливает мяч.

'12

Полузащитник «Марселя» Буна Сарр пробил издали в левый нижний угол! Мимо.

'11

«Марсель» спокойно владеет мячом в районе центрального круга. «Атлетико» не выбрасывается в прессинг.

'9

Диего Коста разбирается с арбитром из-за того, что тот свистнул фол. Испанец ударил Рами плечом в лицо в борьбе за верховой мяч. Судья пока обходится без желтой карточки.

'8

Гризманн протащил мяч почти до самой штрафной «Марселя», однако на входе его встретили два защитника. Пришлось отдавать пас на Анхеля Корреа, но и того тут же сбили с ног. Французы обороняются довольно агрессивно.

'6

Момент! Адиль Рами подобрал мяч после навеса в штрафную «Атлетико» и нанес опасный удар ногой с разворота — мяч прошел в сантиметрах от правой штанги испанцев!

'5

«Марсель» переместился на половину поля «Атлетико» и организует атаку за атакой.

'4

ОПАСНО! Валер Жермен вышел один на один с Облаком после шикарной передачи Пайета в коридор между двумя защитниками! Однако нападающий пробил выше ворот — даже не попал в створ!

'3

Вратарь «Марселя» Манданда в высоком прыжке перехватил мяч перед носом у Диего Косты! Нападающий «Атлетико» почти догнал снаряд после дальнего заброса.

'2

«Марсель» сразу отправил мяч подальше на половину поля соперника — и, судя по всему, намеренно в аут, чтобы оказать на «Атлетико» прессинг, когда те введут снаряд в игру. Однако испанцы легко вышли из-под давления.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

21:44

Капитаны команд решают, кто получит мяч первым. До начала встречи — считаные секунды!

21:42

На стадионе в самом разгаре грандиозное предматчевое шоу!

21:40

«Марсель» занял второе место в группе Лиги Европы, обогнав турецкий «Коньяспор» и португальскую «Виторию Гимараеш», однако пропустив вперед «Ред Булл Зальцбург». На стадии плей-офф французы справились с «Брагой», испанским «Атлетиком», немецким «РБ Лейпцигом» (который до этого выбил из турнира петербургский «Зенит»), а в полуфинале одолели «Зальцбург».

21:35

На пути к финалу мадридцы расправились с датским «Копенгагеном», московским «Локомотивом», португальским «Спортингом» и английским «Арсеналом». В групповом этапе Лиги Европы «матрасники» не участвовали, поскольку изначально выступали в Лиге чемпионов и опустились во второй по престижности еврокубок с третьего места группы ЛЧ.

21:30

Стартовый состав «Атлетико»: Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе-Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес, Анхель Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста и Антуан Гризманн.

21:25

Стартовый состав «Марселя»: Стив Манданда, Жордан Амави, Адиль Рами, Морган Сансон, Лукас Окампос, Флорьян Товен, Луис Густаво, Андре-Франк Ангисса, Димитри Пайет, Валер Жермен и Буна Сарр.

21:20

Начало матча в 21:45 мск.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Лиги Европы. В Лионе сразятся французский «Марсель» и испанский «Атлетико».