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Гризманн активно прессингует Манданда прямо в штрафной «Марселя». Голкипер умело выходит из-под давления и отдает передачу на защитника — на этот раз партнер его не подводит.
Лукас Окампос пробил головой по воротам «Атлетико», метя в дальний угол: мяч красиво полетел по дуге, но приземлился на сетку ворот.
Флориан Товен выполнил заброс в штрафную «Атлетико», но первым на мяче оказался Облак. Что ж, французы на данный момент в атаке гораздо активнее в атаке, чем мадридцы.
Пайет, знаменитый своими дальними ударами, пробил из-за пределов штрафной по воротам Облака — получилось в створ, но не очень сильно. Вратарь без проблем забрал мяч.
Коке навесил прямо в центр штрафной площади, но партнеры подвели: на месте оказались только три защитник «Марселя».
Испанцы заработали опасный штрафной у ворот «Марселя». Коке устанавливает мяч.
«Марсель» спокойно владеет мячом в районе центрального круга. «Атлетико» не выбрасывается в прессинг.
Диего Коста разбирается с арбитром из-за того, что тот свистнул фол. Испанец ударил Рами плечом в лицо в борьбе за верховой мяч. Судья пока обходится без желтой карточки.
Гризманн протащил мяч почти до самой штрафной «Марселя», однако на входе его встретили два защитника. Пришлось отдавать пас на Анхеля Корреа, но и того тут же сбили с ног. Французы обороняются довольно агрессивно.
«Марсель» переместился на половину поля «Атлетико» и организует атаку за атакой.
«Марсель» сразу отправил мяч подальше на половину поля соперника — и, судя по всему, намеренно в аут, чтобы оказать на «Атлетико» прессинг, когда те введут снаряд в игру. Однако испанцы легко вышли из-под давления.
Капитаны команд решают, кто получит мяч первым. До начала встречи — считаные секунды!
На стадионе в самом разгаре грандиозное предматчевое шоу!
«Марсель» занял второе место в группе Лиги Европы, обогнав турецкий «Коньяспор» и португальскую «Виторию Гимараеш», однако пропустив вперед «Ред Булл Зальцбург». На стадии плей-офф французы справились с «Брагой», испанским «Атлетиком», немецким «РБ Лейпцигом» (который до этого выбил из турнира петербургский «Зенит»), а в полуфинале одолели «Зальцбург».
На пути к финалу мадридцы расправились с датским «Копенгагеном», московским «Локомотивом», португальским «Спортингом» и английским «Арсеналом». В групповом этапе Лиги Европы «матрасники» не участвовали, поскольку изначально выступали в Лиге чемпионов и опустились во второй по престижности еврокубок с третьего места группы ЛЧ.
Стартовый состав «Атлетико»: Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе-Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес, Анхель Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста и Антуан Гризманн.
Стартовый состав «Марселя»: Стив Манданда, Жордан Амави, Адиль Рами, Морган Сансон, Лукас Окампос, Флорьян Товен, Луис Густаво, Андре-Франк Ангисса, Димитри Пайет, Валер Жермен и Буна Сарр.
Начало матча в 21:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Лиги Европы. В Лионе сразятся французский «Марсель» и испанский «Атлетико».