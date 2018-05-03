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Битва за финал ЛЕ. «Атлетико» — «Арсенал». LIVE

Онлайн полуфинала ЛЕ «Атлетико» — «Арсенал»

«Атлетико» принимает в Мадриде лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   03 мая 22:05   |  1 тайм
Атлетико М
0:0
Арсенал
0:0
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
24 (з)   Хосе Мария
2 (з)   Диего Годин
5 (п)   Томас Парти
14 (п)    Габи
23 (п)    Витоло
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
7 (н)   Антуан Гризманн
18 (н)   Диего Коста
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни 12'
29 (п)   Гранит Джака
10 (п)   Джек Уилшир
8 (п)   Аарон Рэмси
11 (п)   Месут Озил
9 (н)   Александр Ляказетт
23 (н)   Дэнни Уэлбек
Запасной состав
25 (в)   Аксель Вернер
3 (з)   Филипе Луис
15 (з)   Стефан Савич
30 (п)   Роберто Олабе
9 (н)   Фернандо Торрес
11 (н)   Анхель Корреа
21 (н)   Кевин Гамейро
33 (в)   Петр Чех
21 (з)   Калум Чемберс 12'
31 (з)   Зеад Колашинац
77 (п)   Генрих Мхитарян
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17 (н)   Алекс Айуоби
62 (н)   Эдвард Нкетиа
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'15
Монреаль поддержал атаку слева и прострелил на свободного Ляказетта, но француз немного не подстроился.
'14
Очень низкий темп игры после продолжительной паузы. Команды заново входят в игру.
'11
Чемберс вышел в оборону.
'11
Косельни пришлось унести за пределы поля на носилках.
'8
Похоже, у Косельни серьёзная травма.
'7
Косельни получил травму и упал на газон.
'6
Диего Коста зацепился за мяч впереди, продавил Монреаля и ворвался в чужую штрафную, а затем нанёс неточный удар.
'5
Ляказетт сделал опасную подачу на ближнюю штангу, куда немного не успел Уилшир!
'4
Габи вовремя включился в отбор, помешав Уэлбеку разогнать контратаку «Арсенала».
'2
Оспине пришлось кулаками сыграть на выходе, чтобы отразить подачу Коке.
'1
Первая атака «Атлетико» переросла в угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Атлетико» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.