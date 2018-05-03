Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'15
Монреаль поддержал атаку слева и прострелил на свободного Ляказетта, но француз немного не подстроился.
'14
Очень низкий темп игры после продолжительной паузы. Команды заново входят в игру.
'11
'11
'8
Похоже, у Косельни серьёзная травма.
'7
Косельни получил травму и упал на газон.
'6
Диего Коста зацепился за мяч впереди, продавил Монреаля и ворвался в чужую штрафную, а затем нанёс неточный удар.
'5
Ляказетт сделал опасную подачу на ближнюю штангу, куда немного не успел Уилшир!
'4
Габи вовремя включился в отбор, помешав Уэлбеку разогнать контратаку «Арсенала».
'2
Оспине пришлось кулаками сыграть на выходе, чтобы отразить подачу Коке.
'1
Первая атака «Атлетико» переросла в угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Атлетико» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.