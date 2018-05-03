Ред Булл Зальцбург

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Трансляция
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'14
Самассеку пробил по воротам с дальней дистанции, на этот раз Пеле без всяких проблем забрал мяч в руки.
'13
Даббур со входа в штрафную площадь пробил по воротам, Пеле отбил мяч перед собой, но защитники французского клуба успели подстраховать своего голкипера.
'12
Угловой у ворот «Ред Булла». Пайет выполнил подачу в центр штрафной площади, Рами в борьбе за мяч упал в центре штрафной, но Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше, австрийский клуб в итоге смог отбиться.
'11
Шлагер в центре поля нарушил правила против Сансона. Игроки «Марселя» никуда не спеша разыграли стандарт.
'10
Ульмер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Рами принял мяч на себя.
'9
Айдара выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, Рами не очень удачно сыграл на выходе, но кулаками голкипер «Марселя» всё же выбил мяч подальше от своих ворот.
'8
Немного несогласованно пока играют между собой футболисты «Ред Булла», из-за этого австрийский клуб уже не первую атаку загубил на первых минутах.
'7
Пайет со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Рами в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'6
Чалета-Цар на правом фланге нарушил правила против Пайета. «Марсель» заработал относительно неплохой стандарт.
'5
Ульмер попытался пройти вперёд на этот раз по левому флангу, но игроки «Марселя» спокойно перехватили мяч.
'4
Шлагер с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, но никто из партнёров не успел добраться до мяча, чтобы довести атаку до удара.
'3
«Марсель» довольно бодро начинает этот матч, но и «Ред Булл» просто так сидеть в обороне конечно же не будет, команде из Австрии нужно забивать два мяча.
'2
Товен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Зальцбурга» не без труда, но всё же перехватили мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче победил «Марсель» — 2:0.