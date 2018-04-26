'45+2

Закончился первый тайм. «Арсенал» выдал мощное начало, обрушив несколько перспективных атак на оборону мадридцев. А затем случилось ранее удаление, которое расслабило лондонцев. «Арсенал» так и не смог открыть счёт до перерыва.