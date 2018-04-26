- 229500 просмотров Киев собрался защищать внутренние воды от «российской агрессии»
- 185936 просмотров В Армении распалась правящая коалиция
- 153495 просмотров Россия проиграла США в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
- 112489 просмотров Глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом заявление Никиты Михалкова
- 91058 просмотров «Ливерпуль» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов
- 90146 просмотров Кремль обсуждает беспрецедентное увеличение бюджетных расходов
- 75569 просмотров «Реал» обыграл «Баварию» в гостях в полуфинале Лиги чемпионов
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'58
Рэмси не дали пробить с края штрафной, а его последующий прострел пришёлся в Година.
'56
Озил забежал слева на диагональ Джаки, но не попал нормально по мячу. Будет удар от ворот.
'56
Коке отразил прострельную передачу Бельерина.
'55
Слишком много у лондонцев ошибок в передачах у чужой штрафной.
'53
Рэмси несильно пробил из-за пределов штрафной.
'52
Ляказетт не смог зацепиться за длинную передачу Косельни.
'50
Ляказетт ошибся с пасом на Бельерина.
'49
Рэмси потерял мяч в борьбе с Гризманном, а затем нарушил правила.
'48
Уилшир решил сделать подачу, но защитники «Атлетико» легко её перехватили.
'47
Коке через центр подбежал к штрафной «Арсенала» и сделал проникающий пас, который не прошёл.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Арсенал» выдал мощное начало, обрушив несколько перспективных атак на оборону мадридцев. А затем случилось ранее удаление, которое расслабило лондонцев. «Арсенал» так и не смог открыть счёт до перерыва.
'45+1
Рэмси подхватил подачу с углового на дальнем краю штрафной и пробил с лёта в защитника!
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'44
Корреа ворвался в штрафную «Арсенала» и пробил с лёта выше перекладины!
'43
Уилшир протолкнул мяч по краю штрафной на Монреаля, прострел которого угодил в защитника!
'40
Гамейро несильно ударил головой из пределов штрафной «Арсенала». Часто мадридцы оказываются на хороших позициях.
'39
Джака плохо пробил из-за пределов штрафной.
'37
Гризманн! Томас Парти отлично ворвался в штрафную «Арсенала» и откинул мяч на Гризманна, на опасный удар которого успел среагировать Оспина!
'36
Облак выбежал на заброс Джаки и опередил Уэлбека.
'35
Активный прессинг мадридцев помешал «Арсеналу» разогнать контратаку.
'33
Гризманн подхватил мяч перед чужой штрафной и с лёта пробил в правый угол, куда успешно выпрыгнул Оспина.
'32
Гамейро зацепился впереди за мяч, заработав аут.
'31
Ляказетт пяткой откинул мяч на дальний край штрафной на Монреаля, который с лёта пробил рядом с дальней штангой!
'28
Годин на опыте подставился под толчок Рэмси.
'27
Корреа получил повреждение в стыке с Рэмси. Обошлось без медицинской помощи.
'26
Одна из немногих атак «Атлетико» закончилась положением вне игры.
'25
Озил нанёс неточный обводящий удар из-за пределов штрафной.
'23
Арбитр не среагировал на падение Ляказетта в штрафной «Атлетико»!
'21
Ляказетт скинул мяч на дальнюю штангу, которую неудачно замкнул Косельни, промазав ударом с лёта.
'21
Уэлбек разыграл стеночку с Уилширом и выскочил почти на свидание с Облаком, пробив прямо в голкипера!
'19
Уилшир забежал на подачу Уэлбека и несильно пробил головой, послав мяч в руки Облаку.
'18
Хименес отразил опасную подачу Бельерина, а в следующей атаке Годин заблокировал удар Рэмси из центра штрафной!
'16
Ляказетт забежал на подачу Монреаля, однако хорошо пробить головой французу не дали.
'15
Косельни здорово накрыл Гамейро, который пытался убежать в контратаку.
'13
Бельерин грубо сыграл в отборе, а Диего Симеоне накричал на арбитра, который сразу же удалил главного тренера «Атлетико» на трибуны!
'12
Озил пошёл в прорыв, отметившись неточным пасом, мяч у Облака.
'10
'9
Уэлбек несильно пробил из-за пределов штрафной.
'7
Снова шанс был у Ляказетта! Монреаль включился слева и выдал подачу на Ляказетта, который пробил головой из пределов вратарской, но Облак выручил!
'6
Ляказетт! Уэлбек ускорился слева по свободному флангу и сделал подачу на Ляказетта, который без сопротивления пробил мимо ближней девятки ворот!
'5
Рэмси упустил мяч, пытаясь обыграть соперника у лицевой линии.
'4
Мадридцы отбились от подачи Джаки с углового, а в контратаке Гризманн далеко отпустил мяч.
'3
Лукас Эрнандес помешал Бельерину прорваться по флангу, хозяева заработали угловой.
'2
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Арсенал» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.