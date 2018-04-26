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Арсенал Атлетико М

Полуфинал ЛЕ. «Арсенал» — «Атлетико». LIVE

Онлайн полуфинала «Арсенал» — «Атлетико» в ЛЕ

Лондонский «Арсенал» принимает на своем поле мадридский «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 1-й матч  |   26 апреля 22:05   |  2 тайм
Арсенал
0:0
Атлетико М
0:0
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Врсалько 2'
Врсалько 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни
29 (п)   Гранит Джака
10 (п)   Джек Уилшир
8 (п)   Аарон Рэмси
11 (п)   Месут Озил
9 (н)   Александр Ляказетт
23 (н)   Дэнни Уэлбек
13 (в)   Ян Облак
16 (з)   Шиме Врсалько 2' 10'
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
24 (з)   Хосе Мария
2 (з)   Диего Годин
5 (п)   Томас Парти
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
11 (н)   Анхель Корреа
7 (н)   Антуан Гризманн
21 (н)   Кевин Гамейро
Запасной состав
33 (в)   Петр Чех
16 (з)   Роб Холдинг
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17 (н)   Алекс Айуоби
62 (н)   Эдвард Нкетиа
25 (в)   Аксель Вернер
15 (з)   Стефан Савич
14 (п)    Габи
23 (п)    Витоло
30 (п)   Роберто Олабе
9 (н)   Фернандо Торрес
18 (н)   Диего Коста
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'58
Рэмси не дали пробить с края штрафной, а его последующий прострел пришёлся в Година.
'56
Озил забежал слева на диагональ Джаки, но не попал нормально по мячу. Будет удар от ворот.
'56
Коке отразил прострельную передачу Бельерина.
'55
Слишком много у лондонцев ошибок в передачах у чужой штрафной.
'53
Рэмси несильно пробил из-за пределов штрафной.
'52
Ляказетт не смог зацепиться за длинную передачу Косельни.
'50
Ляказетт ошибся с пасом на Бельерина.
'49
Рэмси потерял мяч в борьбе с Гризманном, а затем нарушил правила.
'48
Уилшир решил сделать подачу, но защитники «Атлетико» легко её перехватили.
'47
Коке через центр подбежал к штрафной «Арсенала» и сделал проникающий пас, который не прошёл.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Арсенал» выдал мощное начало, обрушив несколько перспективных атак на оборону мадридцев. А затем случилось ранее удаление, которое расслабило лондонцев. «Арсенал» так и не смог открыть счёт до перерыва.
'45+1
Рэмси подхватил подачу с углового на дальнем краю штрафной и пробил с лёта в защитника!
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'44
Корреа ворвался в штрафную «Арсенала» и пробил с лёта выше перекладины!
'43
Уилшир протолкнул мяч по краю штрафной на Монреаля, прострел которого угодил в защитника!
'40
Гамейро несильно ударил головой из пределов штрафной «Арсенала». Часто мадридцы оказываются на хороших позициях.
'39
Джака плохо пробил из-за пределов штрафной.
'37
Гризманн! Томас Парти отлично ворвался в штрафную «Арсенала» и откинул мяч на Гризманна, на опасный удар которого успел среагировать Оспина!
'36
Облак выбежал на заброс Джаки и опередил Уэлбека.
'35
Активный прессинг мадридцев помешал «Арсеналу» разогнать контратаку.
'33
Гризманн подхватил мяч перед чужой штрафной и с лёта пробил в правый угол, куда успешно выпрыгнул Оспина.
'32
Гамейро зацепился впереди за мяч, заработав аут.
'31
Ляказетт пяткой откинул мяч на дальний край штрафной на Монреаля, который с лёта пробил рядом с дальней штангой!
'28
Годин на опыте подставился под толчок Рэмси.
'27
Корреа получил повреждение в стыке с Рэмси. Обошлось без медицинской помощи.
'26
Одна из немногих атак «Атлетико» закончилась положением вне игры.
'25
Озил нанёс неточный обводящий удар из-за пределов штрафной.
'23
Арбитр не среагировал на падение Ляказетта в штрафной «Атлетико»!
'21
Ляказетт скинул мяч на дальнюю штангу, которую неудачно замкнул Косельни, промазав ударом с лёта.
'21
Уэлбек разыграл стеночку с Уилширом и выскочил почти на свидание с Облаком, пробив прямо в голкипера!
'19
Уилшир забежал на подачу Уэлбека и несильно пробил головой, послав мяч в руки Облаку.
'18
Хименес отразил опасную подачу Бельерина, а в следующей атаке Годин заблокировал удар Рэмси из центра штрафной!
'16
Ляказетт забежал на подачу Монреаля, однако хорошо пробить головой французу не дали.
'15
Косельни здорово накрыл Гамейро, который пытался убежать в контратаку.
'13
Бельерин грубо сыграл в отборе, а Диего Симеоне накричал на арбитра, который сразу же удалил главного тренера «Атлетико» на трибуны!
'12
Озил пошёл в прорыв, отметившись неточным пасом, мяч у Облака.
'10
Удаление! Ляказетт ошибся с пасом на своей половине поля и сразу же начал спасать ситуацию, получив по ногам от подбежавшего Врсалько. Арбитр решил показать вторую жёлтую карточку хорватскому защитнику!
'9
Уэлбек несильно пробил из-за пределов штрафной.
'7
Снова шанс был у Ляказетта! Монреаль включился слева и выдал подачу на Ляказетта, который пробил головой из пределов вратарской, но Облак выручил!
'6
Ляказетт! Уэлбек ускорился слева по свободному флангу и сделал подачу на Ляказетта, который без сопротивления пробил мимо ближней девятки ворот!
'5
Рэмси упустил мяч, пытаясь обыграть соперника у лицевой линии.
'4
Мадридцы отбились от подачи Джаки с углового, а в контратаке Гризманн далеко отпустил мяч.
'3
Лукас Эрнандес помешал Бельерину прорваться по флангу, хозяева заработали угловой.
'2
Врсалько потерял мяч на своей половине и откровенно пошёл в стык против Уилшира, получив жёлтую карточку за опасную игру.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Арсенал» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.