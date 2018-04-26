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Трансляция
С конца
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'52
'52
'50
Столкнулся Окампос с соперником и получил повреждение. Оказывают ему помощь.
'48
Пеле вовремя выскочил за пределы штрафной и успел опередить рвавшегося к мячу Даббура после дальнего заброса мяча.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Истекло компенсированное время. «Марсель» контролирует игру, хотя подавляющего преимущества у него нет. В принципе счёт 1:0 вполне отражает происходившее на поле. Подождём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Подключившийся к атаке Ульмер прошёл к штрафной и пробил метров с 22 — немного выше левой девятки полетел мяч.
'42
Хи Чан не использовал шанс в контратаке, не сумев обыграть защитника на правом фланге.
'40
Не получается атака левым флангом у «Марселя», защита соперника блокирует подачу в штрафную.
'38
Пайет прорвался вперёд по правому флангу и навесил в штрафную, где Окампос немного не добрался до мяча.
'36
Бериша выполнил навес к воротам с назначенного на правом фланге штрафного — Пеле забрал мяч в руки.
'34
«Зальцбург» контролирует мяч в районе центра поля, не торопясь идти в атаку.
'32
Вальке перехватил навесную передачу Товена с фланга, забрав мяч в руки.
'30
Лайнер плотно пробил из-за пределов штрафной площади — Пеле на месте.
'28
Чалета-Цар очень неточно пробил головой после подачи от угла поля.
'27
Митроглу пробил низом после разрезающей передачи Пайета в штрафную, но Вальке справился с ударом.
'25
Хи Чан нанёс несильный удар со средней дистанции — Пеле всё видел и забрал мяч.
'23
Навес к воротам у Пайета на этот раз не получился.
'22
'21
Оказали медицинскую помощь Даббуру, вернулся он в игру.
'20
'19
Сансон из-за пределов штрафной решил пробить по воротам — чуть неточно вышло.
'17
Сарр прошёл к штрафной и пробил со средней дистанции — рядом с воротами пролетел мяч и срикошетил от рекламного щита в сетку с внешней стороны.
'15
'14
Пайет навесил в штрафную с заработанного на левом фланге стандарта, голкипер выбил мяч, и последовало ещё одно нарушение — на углу штрафной почти.
'12
Пайет выполнил навес в штрафную — защита выбила мяч.
'10
Ляйнер рванул в штрафную после дальнего навеса, но мяч летел слишком сильно, и австриец к нему не успел.
'8
Не получилась разрезающая передача вперёд у Окампоса.
'6
Бериша со штрафного попал в «стенку».
'4
Митроглу зачем-то встал сзади всех защитников перед розыгрышем штрафного. Пошла прямая передача на него, он, конечно, был в офсайде — но успел принять мяч и пробить в ближний угол, а Вальке успел отразить удар.
'3
Штрафной напротив ворот соперника заработал «Марсель». Метров 30 до цели.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.