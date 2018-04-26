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Марсель Ред Булл Зальцбург

Лига Европы. «Марсель» забил «Зальцбургу». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Марсель» — «Зальцбург»

Французский «Марсель» на своем поле принимает австрийский «Зальцбург» в первом матче полуфинала футбольной Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/2 финала. 1-й матч  |   26 апреля 22:05   |  2 тайм
Марсель
1:0
Ред Булл Зальцбург
1:0
Стадион «Велодром», Марсель | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Товен 15'
Лопес 20'
Вольф 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Йоанн Пеле
18 (з)   Жордан Амави
23 (з)   Адиль Рами
8 (п)   Морган Сансон
19 (п)   Луис Густаво
27 (п)   Максим Лопес 20'
10 (п)   Димитри Пайет
5 (п)   Лукас Окампос 52'
26 (п)   Флорьян Товен 15'
17 (н)   Буна Сарр
11 (н)   Константинос Митроглу
33 (в)   Александер Вальке
17 (з)   Андреас Ульмер
15 (з)   Андре Рамальо
5 (з)   Дуйе Чалета-Цар
22 (п)   Штефан Ляйнер
8 (п)   Диади Самассеку
4 (п)   Амаду Айдара
13 (п)   Ханнес Вольф 22'
14 (п)   Валон Бериша
9 (н)   Мунас Даббур
19 (н)   Хван Хи
Запасной состав
40 (в)   Флориан Эскале
6 (з)    Роланду
12 (з)   Анри Бедимо
22 (з)   Грегори Сертич
29 (п)   Андре-Франк Ангисса 52'
14 (н)   Клинтон Н'Джие
28 (н)   Валер Жермен
1 (в)   Чичан Станкович
6 (з)   Жером Онген
34 (з)   Марин Понграчич
7 (п)   Рейнольд Ябо
42 (п)   Ксавер Шлагер
18 (н)   Такуми Минамино
21 (н)   Фредрик Гульбрандсен
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'52
Замбо Ангисса вместо него.
'52
Окампос заменён.
'50
Столкнулся Окампос с соперником и получил повреждение. Оказывают ему помощь.
'48
Пеле вовремя выскочил за пределы штрафной и успел опередить рвавшегося к мячу Даббура после дальнего заброса мяча.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Истекло компенсированное время. «Марсель» контролирует игру, хотя подавляющего преимущества у него нет. В принципе счёт 1:0 вполне отражает происходившее на поле. Подождём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Подключившийся к атаке Ульмер прошёл к штрафной и пробил метров с 22 — немного выше левой девятки полетел мяч.
'42
Хи Чан не использовал шанс в контратаке, не сумев обыграть защитника на правом фланге.
'40
Не получается атака левым флангом у «Марселя», защита соперника блокирует подачу в штрафную.
'38
Пайет прорвался вперёд по правому флангу и навесил в штрафную, где Окампос немного не добрался до мяча.
'36
Бериша выполнил навес к воротам с назначенного на правом фланге штрафного — Пеле забрал мяч в руки.
'34
«Зальцбург» контролирует мяч в районе центра поля, не торопясь идти в атаку.
'32
Вальке перехватил навесную передачу Товена с фланга, забрав мяч в руки.
'30
Лайнер плотно пробил из-за пределов штрафной площади — Пеле на месте.
'28
Чалета-Цар очень неточно пробил головой после подачи от угла поля.
'27
Митроглу пробил низом после разрезающей передачи Пайета в штрафную, но Вальке справился с ударом.
'25
Хи Чан нанёс несильный удар со средней дистанции — Пеле всё видел и забрал мяч.
'23
Навес к воротам у Пайета на этот раз не получился.
'22
Вольф жёстко заехал Окампосу по ногам в подкате.
'21
Оказали медицинскую помощь Даббуру, вернулся он в игру.
'20
Жёлтая карточка Лопесу. Грубо сбил он Даббура в центре поля.
'19
Сансон из-за пределов штрафной решил пробить по воротам — чуть неточно вышло.
'17
Сарр прошёл к штрафной и пробил со средней дистанции — рядом с воротами пролетел мяч и срикошетил от рекламного щита в сетку с внешней стороны.
'15
ГОЛ! Пайет навесил со штрафного на линию вратарской, к дальней штанге, Товен оказался расторопнее всех и, выиграв позицию у Ульмера, головой с пары метров переправил мяч в сетку!
'14
Пайет навесил в штрафную с заработанного на левом фланге стандарта, голкипер выбил мяч, и последовало ещё одно нарушение — на углу штрафной почти.
'12
Пайет выполнил навес в штрафную — защита выбила мяч.
'10
Ляйнер рванул в штрафную после дальнего навеса, но мяч летел слишком сильно, и австриец к нему не успел.
'8
Не получилась разрезающая передача вперёд у Окампоса.
'6
Бериша со штрафного попал в «стенку».
'4
Митроглу зачем-то встал сзади всех защитников перед розыгрышем штрафного. Пошла прямая передача на него, он, конечно, был в офсайде — но успел принять мяч и пробить в ближний угол, а Вальке успел отразить удар.
'3
Штрафной напротив ворот соперника заработал «Марсель». Метров 30 до цели.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.