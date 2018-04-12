Впрочем, по итогам прошедших на текущей неделе матчей Лиги чемпионов эта задача уже не кажется какой-то невозможной — чудо-камбек, напомнил, получился у «Ромы» и почти получился у «Ювентуса». Так что ждем чудес и от красно-синих!