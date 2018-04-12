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Совсем все плохо у ЦСКА... Дзагоев попросил замену...
Практически идеально по счету играют пока что лондонцы — очень далек на данный момент ЦСКА от чудо-камбека. Необходим армейцам гол в ближайшее время.
Дзагоев в завершении опасной атаки пробил из-за пределов штрафной — его попытку заблокировали, и тут же случился контрвыпад, в котором спас от гола хозяев Березуцкий. Особо не понравились действия Алана Акинфееву — что он тут же партнеру и высказал.
Кучаев вполне себе на «горчичник» сфолил в центре поля — судья, впрочем, решил здесь обойтись без карточки.
Бистрович решился на дальний удар — получилось плохо.
Абсолютно равная игра без моментов проходит сейчас в Москве. Жаль лишь, что общий счет совсем не в пользу хозяев.
Впервые за сегодня надолго завладели мячом гости — впрочем, все это пока что происходит без остроты.
В очередной раз здорово сыграли армейцы в разрушении на чужой половине поля, заработав себе контратаку — в ее ходе Дзагоев вновь подавал в штрафную, но вновь после его паса случилась потеря.
Подача Дзагоева с перспективного штрафного адресата не достигла — надежно тут сыграли оборонцы гостей.
В игре Уилшир в итоге — пришел он в себя достаточно быстро.
Пожалуй, более всего пока что радует высокий прессинг от ЦСКА — классно в нем работают хозяева, и он отплачивает им потерями мяча англичанами.
Устроили армейцы только что перепасовку на собственной половине поля — все было здорово ровно до того момента, как мяч ушел в аут без всякой «помощи» соперника.
После отбора на чужой половине поля Дзагоев отдавал острый пас на Мусу — от своего опекуна нигериец оторвался, однако прибыть к мячу раньше Чеха не сумел.
Тем временем в преддверии старта матча из стана ЦСКА пришли грустные новости.
Впрочем, по итогам прошедших на текущей неделе матчей Лиги чемпионов эта задача уже не кажется какой-то невозможной — чудо-камбек, напомнил, получился у «Ромы» и почти получился у «Ювентуса». Так что ждем чудес и от красно-синих!
Напомним, что в первом матче этих команд, который прошел в Лондоне на минувшей неделе, со счетом 4:1 победили хозяева — и теперь для прохода в следующий раунд армейцам нужно забивать минимум три мяча.
«Арсенал». Стартовый состав: Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Отметим, что сама встреча начнется в 20:05 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча четвертьфинала футбольной Лиги Европы, в котором московский ЦСКА дома сразится с лондонским «Арсеналом».