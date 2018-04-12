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Лига Европы. ЦСКА давит в матче с «Арсеналом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал»

Московский ЦСКА сражается с лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала. 2-й матч  |   12 апреля 22:05   |  1 тайм
ЦСКА
1:0
Арсенал
1:0
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Чалов 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
4 (з)   Сергей Игнашевич
6 (з)   Алексей Березуцкий
24 (з)   Василий Березуцкий
89 (п)   Константин Кучаев
10 (п)   Алан Дзагоев 38'
25 (п)   Кристиян Бистрович
17 (п)   Александр Головин
7 (н)   Ахмед Муса
63 (н)   Фёдор Чалов 39'
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
8 (п)   Аарон Рэмси
10 (п)   Джек Уилшир
11 (п)   Месут Озил
23 (н)   Дэнни Уэлбек
9 (н)   Александр Ляказетт
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
8 (п)   Георги Миланов
66 (п)   Бибрас Натхо
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо 38'
75 (н)   Тимур 
54 (в)   Мэтт Мейси
4 (з)   Пер Мертезакер
16 (з)   Роб Холдинг
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
17 (н)   Алекс Айуоби
62 (н)   Эдвард Нкетиа
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'39

ГОООООООООООООООООООООООЛ!!!!! Вот это да!!!! Открыл счет ЦСКА!!!

'38

Заменили все-таки Дзагоева — вышел вместо него Витиньо.

'36

Бельерин пробил головой после подачи с углового — к счастью, мимо.

'34

Очень опасная контратака сейчас случилась у «Арсенала» — в ее завершении Рэмси уже готовился огорчать Акинфеева, однако чуть-чуть не дотянулся до мяча.

'32

Совсем все плохо у ЦСКА... Дзагоев попросил замену...

'30

Практически идеально по счету играют пока что лондонцы — очень далек на данный момент ЦСКА от чудо-камбека. Необходим армейцам гол в ближайшее время.

'28

В. Березуцкий травму получил в борьбе с соперником на «втором этаже» — однако уже спустя минуту был на ногах и продолжил матч.

'26

Дзагоев в завершении опасной атаки пробил из-за пределов штрафной — его попытку заблокировали, и тут же случился контрвыпад, в котором спас от гола хозяев Березуцкий. Особо не понравились действия Алана Акинфееву — что он тут же партнеру и высказал.

'24

Кучаев вполне себе на «горчичник» сфолил в центре поля — судья, впрочем, решил здесь обойтись без карточки.

'22

Бистрович решился на дальний удар — получилось плохо.

'20

Абсолютно равная игра без моментов проходит сейчас в Москве. Жаль лишь, что общий счет совсем не в пользу хозяев.

'18

Армейцы только что показали, что и они умеют обороняться при стандартах — впустую потратили лондонцы угловой.

'16

Впервые за сегодня надолго завладели мячом гости — впрочем, все это пока что происходит без остроты.

'14

В очередной раз здорово сыграли армейцы в разрушении на чужой половине поля, заработав себе контратаку — в ее ходе Дзагоев вновь подавал в штрафную, но вновь после его паса случилась потеря.

'12

Подача Дзагоева с перспективного штрафного адресата не достигла — надежно тут сыграли оборонцы гостей.

'10

В игре Уилшир в итоге — пришел он в себя достаточно быстро.

'9

Уилшир получил тяжелый нокдаун за авторством Мустафи. Слишком уж сильным получился вынос мяча защитника -— зачем-то посланный прямиком в лицо одноклубнику.

'7

Пожалуй, более всего пока что радует высокий прессинг от ЦСКА — классно в нем работают хозяева, и он отплачивает им потерями мяча англичанами.

'5

Устроили армейцы только что перепасовку на собственной половине поля — все было здорово ровно до того момента, как мяч ушел в аут без всякой «помощи» соперника.

'3

После отбора на чужой половине поля Дзагоев отдавал острый пас на Мусу — от своего опекуна нигериец оторвался, однако прибыть к мячу раньше Чеха не сумел.

'2

Тем временем в преддверии старта матча из стана ЦСКА пришли грустные новости.

'1

Стартовал матч!

22:00

Впрочем, по итогам прошедших на текущей неделе матчей Лиги чемпионов эта задача уже не кажется какой-то невозможной — чудо-камбек, напомнил, получился у «Ромы» и почти получился у «Ювентуса». Так что ждем чудес и от красно-синих!

21:55

Напомним, что в первом матче этих команд, который прошел в Лондоне на минувшей неделе, со счетом 4:1 победили хозяева — и теперь для прохода в следующий раунд армейцам нужно забивать минимум три мяча.

21:50

«Арсенал». Стартовый состав: Чех, Косельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшир, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

21:47

ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

21:45

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

21:40

Отметим, что сама встреча начнется в 20:05 по московскому времени.

21:35

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча четвертьфинала футбольной Лиги Европы, в котором московский ЦСКА дома сразится с лондонским «Арсеналом».