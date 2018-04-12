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Спортинг Атлетико М

Лига Европы. «Спортинг» — «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в гостях сражается с лиссабонским «Спортингом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   12 апреля 22:05   |  1 тайм
Спортинг
1:0
Атлетико М
1:0
Стадион «Жозе Алваладе», Лиссабон | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Монтеро 28'
Ристовски 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
13 (з)   Стефан Ристовски 29'
22 (з)   Жереми Матьё 26'
6 (з)   Андре Пинту
4 (з)   Себастьян Коатес
16 (п)   Родриго Батталья
8 (п)   Бруну Фернандеш
9 (н)   Маркос Акунья
20 (н)   Брайан Руис
77 (н)   Желсон Мартинш
40 (н)   Фредди Монтеро 28'
13 (в)   Ян Облак
2 (з)   Диего Годин
15 (з)   Стефан Савич
20 (з)    Хуанфран
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
6 (п)    Коке
23 (п)    Витоло
8 (п)    Сауль
14 (п)    Габи
18 (н)   Диего Коста
7 (н)   Антуан Гризманн
Запасной состав
18 (в)   Ромен Сален
25 (п)   Радосав Петрович 26'
66 (п)   Жоау Палинья
94 (п)   Рафаэл Барбоза
7 (п)   Рубен Рибейру
88 (н)   Сейду Думбия
89 (н)   Elves Umar
25 (в)   Аксель Вернер
16 (з)   Шиме Врсалько
24 (з)   Хосе Мария
5 (п)   Томас Парти
21 (н)   Кевин Гамейро
11 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Фернандо Торрес
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'40
Из глубины поля последовала передача на ход Косте, форвард «Атлетико» вновь оказался в офсайде.
'39
Ристовски в центре поля нарушил правила против Эрнандеса. Игроки «Атлетико» спокойно разыграли стандарт.
'38
Акунья выполнил передачу в центр штрафной площади «Атлетико» из центра поля, Савич спокойно выбил мяч в аут.
'37
Руис со входа в штрафную площадь пробил в ближний угол ворот, мяч задел игрока «Атлетико», а затем его спокойно забрал Облак.
'36
Угловой у ворот «Атлетико». Руис выполнил подачу на ближнюю штангу, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'35
Совсем нежелательно «Спортингу» сегодня пропускать конечно же, один мяч на выезде очень сильно поможет «Атлетико» в этом противостоянии.
'34
Габи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Патрисиу не дал мячу уйти за пределы поля.
'33
Коке выполнил передачу на ход Косте, Диего принял мяч на левом фланге, помощи от партнёров не дождался, в итоге его накрыл Коатес и выбил мяч в аут.
'32
Вроде бы пока Эрнандес вернулся в игру. «Атлетико» тем временем старается устроить небольшой навал на ворота «Спортинга».
'31
Гризманн выполнил слишком сильную передачу в штрафную площадь «Спортинга», мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'30
Лукас-Франсуа Эрнандес получил серьёзное повреждение, довольно долго с ним работают врачи, Диего Симеоне также интересуется, нужна ли замена его футболисту.
'29
Защитник «Спортинга» Стефан Ристовски получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Эрнандеса.
'28
ГОЛ! «Спортинг» открывает счёт в матче! Фернандеш разыграл очередной угловой с Ристовски, а затем с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Облак не смог «смахнуть» мяч и в итоге его получил Монтеро, который спокойно с ближней дистанции поразил ворота «Атлетико».
'28
Жереми Матьё повредил голеностоп, теперь остаётся надеяться, что травма будет не столь серьёзна и в остальных матчах защитник «Спортинга» сможет помочь своей команде.
'27
Из центра поля последовала передача в штрафную площадь «Спортинга» на ход Витоло, Патрисиу уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'26
Вошёл в игру Радосав Петрович.
'26
И всё же замена в составе «Спортинга». Покинул поле Жереми Матьё.
'26
Защитник «Спортинга» Жереми Матьё получил повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи команды из Лиссабона, будем надеяться, что французский футболист сможет вернуться в игру.
'26
Акунья с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандеш головой пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'25
Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, пришлось игрокам «Атлетико» вновь постараться, чтобы отвести угрозу от своих ворот.
'24
Мартинш с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Витоло и ушёл на угловой.
'23
Коке из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Спортинга» на ход Косте, форвард «Атлетико» также оказался в офсайде.
'22
Патрисиу из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Монтеро немного не уследил за защитниками «Атлетико» и в итоге оказался в офсайде.
'21
Угловой у ворот «Атлетико» вновь. Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтеро в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Витоло.
'20
Руис с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтеро головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'19
Мартинш теперь хотел по центру войти в штрафную площадь «Атлетико», но Савич и тут был хорош при отборе.
'18
Ристовски с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Савич головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'17
Настоящий ливень идёт в Лиссабоне, такими темпами мяч на отдельных участках поля может скоро совсем плохо проходить.
'16
Угловой у ворот «Спортинга». Коке выполнил подачу на ближнюю штангу, хозяева поля также не без проблем, но всё же отвели угрозу от своих ворот.
'15
Против Косты нарушили правила в центре поля. Игроки «Атлетико» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'14
Ристовски ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Хуанфраном фланговый защитник «Спортинга» упустил мяч за лицевую линию поля.
'13
«Спортинг» очень хорошо выглядит на поле в первые минуты матча, действительно португальская команда сегодня настроена биться только на победу.
'12
Акунья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной площади, Матьё пробил по воротам, но мяч попал в защитника «Атлетико».
'11
Монтеро подхватил мяч на левом углу штрафной площади и попытался выполнить передачу в центр, успел его накрыть Эрнандес и выбить мяч на повторный корнер.
'10
Угловой у ворот «Атлетико». Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади, Коатес головой пробил в угол ворот, Облак в прыжке потащил очень тяжёлый мяч.
'9
Мартинш с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Облак уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'8
Последовала передача к штрафной площади «Спортинга» на ход Гризманну, форвард «Атлетико» оказался в офсайде.
'7
Сауль по правому флангу попытался прорваться к штрафной площади «Спортинга», но его догнал Акунья и выбил мяч в аут.
'6
Против Коке нарушили правила в центре поля. Игроки «Атлетико» никуда не спеша разыграли стандарт.
'5
«Атлетико» сразу провёл ответную атаку. Коке с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Коста в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ристовски.
'4
Руис с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Акунья головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'3
Мартинш попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Габи и выбил мяч в аут.
'2
В Лиссабоне сегодня идёт сильный дождь, при этом стадион «Жозе Алваладе» заполнен очень хорошо, болельщики «Спортинга» конечно же верят, что их команда на своём поле способная одержать победу и выйти в полуфинал Лиги Европы.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы: «Спортинг» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче победил «Атлетико» — 2:0.