Курсы валют$ 57.60 (+0.198) 70.63 (+0.125)
Москва: +3°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
1:3
закончен
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
3:0
закончен
19:30
ТориноКротоне
4:1
закончен
19:30
МиланИнтер М
0:0
закончен
19:30
КьевоСассуоло
1:1
закончен
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
1:1
закончен
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
4:1
закончен
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
2:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
108:115
закончен
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
105:100
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
86:115
закончен
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
96:78
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
123:95
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
закончен
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
1
ХМАО-Югра-1
1:22,06
закончен
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
1:0
перерыв
22:05
Арсенал ЦСКА
4:1
перерыв
22:05
Атлетико М Спортинг
2:0
перерыв
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
1:1
перерыв
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
92:81
закончен
20:15
Фенербахче Уникаха
91:99
закончен
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
online
22:00
Баскония Анадолу Эфес
36:43
3 четверть
22:00
Барселона Химки
54:45
перерыв
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
80:82
закончен
18:00
Автодор УНИКС
78:80
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Ганновер-96Вердер
не начался
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Испания / Примера
22:00
ДепортивоМалага
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
не начался
Евролига
19:00
Олимпиакос Жальгирис
не начался
21:30
Валенсия Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Бамберг
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
не начался
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Атлетико М Спортинг
Лидер мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн Reuters
Лидер мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн

Лига Европы. «Атлетико» обыгрывает «Спортинг». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы «Атлетико» — «Спортинг»

Мадридский «Атлетико» на своем поле сражается с лиссабонским «Спортингом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 1-й матч  |   05 апреля 22:05   |  перерыв
Атлетико М
2:0
Спортинг
2:0
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Коке 1'
Сауль 25'
Гризманн 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
20 (з)    Хуанфран
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
15 (з)   Стефан Савич
2 (з)   Диего Годин
14 (п)    Габи
8 (п)    Сауль 25'
6 (п)    Коке 1'
11 (н)   Анхель Корреа
7 (н)   Антуан Гризманн 40'
18 (н)   Диего Коста
1 (в)   Руй Патрисиу
92 (з)   Кристиано Пиччини
5 (з)   Фабиу Коэнтрау
4 (з)   Себастьян Коатес
22 (з)   Жереми Матьё
14 (п)   Вилльям Карвалью 45'
16 (п)   Родриго Батталья
8 (п)   Бруну Фернандеш
77 (н)   Желсон Мартинш
28 (н)   Бас Дост
20 (н)   Брайан Руис
Запасной состав
25 (в)   Аксель Вернер
46 (з)   Антонио Монторо
5 (п)   Томас Парти
23 (п)    Витоло
30 (п)   Роберто Олабе
9 (н)   Фернандо Торрес
21 (н)   Кевин Гамейро
18 (в)   Ромен Сален
6 (з)   Андре Пинту
13 (з)   Стефан Ристовски
66 (п)   Жоау Палинья
7 (п)   Рубен Рибейру
9 (н)   Маркос Акунья 45'
40 (н)   Фредди Монтеро
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Атлетико» на своём поле уверенно переигрывает «Спортинг» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Португальскому клубу будет очень непросто перевернуть ход матча, но даже один забитый мяч в Мадриде может помочь команде из Лиссабона поправить своё положение.
'45
Одну минуту добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.
'45
Вошёл в игру Маркос Акунья.
'45
А пока замена в составе «Спортинга». С поля ушёл Вилльям Карвалью.
'44
В центр поля у нас перешла игра, обе команды сейчас совсем не против уже уйти на перерыв.
'43
Патрисиу сейчас оказался на линии штрафной площади под прессингом Косты, хорошо, что голкипер «Спортинга» пока себе не привозит голы и играет достаточно уверенно.
'42
Коэнтрау с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Облак без всяких проблем забрал мяч в руки.
'41
Просили мы от «Атлетико» второй мяч, мадридский клуб его забил, теперь у «Спортинга» появляются более серьёзные проблемы в этом противостоянии.
'40
ГОЛ! «Атлетико» увеличивает своё преимущество! Сауль выполнил передачу на ход Гризманну, Матьё не смог перехватить мяч, в итоге Антуан вышел на рандеву с Патрисиу и уверенно переиграл голкипера.
'39
Коке выполнил подачу к линии вратарской с углового на этот раз, игроки «Спортинга» выбили мяч за пределы штрафной площади, Эрнандес подхватил мяч и пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'38
Угловой у ворот «Спортинга». Коке выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники португальского клуба выбили мяч на повторный корнер.
'37
Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, для «Атлетико» было бы неплохо забить ещё один мяч перед перерывом.
'36
«Спортинг» катает мяч в центре поля, но пока подобраться к штрафной площади соперника португальскому клубу очень трудно.
'35
С мячом сейчас даже какие-то проблемы возникли, видимо один из них подспустил, Сергей Карасёв в итоге его заменил.
'34
Очень много Диего Коста как всегда возмущается, такими темпами он может дождаться своей жёлтой карточки.
'33
Сауль выполнил передачу в штрафную площадь на Косту, Диего в борьбе с защитником пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'32
Мартинш вырвался на рандеву с Облаком и пробил по воротам с линии штрафной площади, голкипер «Атлетико» спас свою команду.
'31
Коке с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Спортинга» вновь без всяких проблем отбились при стандарте.
'30
Корреа с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но его накрыл Карвалью и выбил мяч на угловой.
'29
Коке с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, Коэнтрау играл в подкате, мяч попал ему в руку, Сергей Карасёв вновь показал, что нужно играть дальше.
'28
Гризманн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'27
Карвалью выполнил перевод на Пиччини, мяч полетел слишком сильно, вновь «Атлетико» никуда не спеша вбросит аут.
'26
Коэнтрау принял странное решение выполнить передачу пяткой вперёд, передача получилась безадресной, а мяч ушёл в аут.
'25
Игрок «Атлетико» Сауль получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Руиса.
'25
Коста упал в штрафной площади «Спортинга» в борьбе с Фернандешом, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.
'24
Сауль попытался пройти вперёд по правому флангу, но сейчас в борьбе с соперником Сауль не смог сохранить мяч в поле и упустил его в аут.
'23
Мартинш с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Желсон слишком далеко отпустил от себя мяч, после этого Годин поставил ему корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'22
Коста перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади «Спортинга» и в итоге нарушил правила против Пиччини.
'21
Фернандеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Атлетико».
'20
Эрнандес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после скидки от Коке, мяч пролетел над перекладиной.
'19
Очень много следует подач в направлении Доста, но пока форварду «Спортинга» очень трудно бороться за мячи.
'18
Руис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Атлетико» вновь оказались первыми на мяче.
'17
Коэнтрау с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Облак уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'16
Батталья получил мяч на левом углу штрафной площади, но его сразу накрыли защитники «Атлетико» и выбили мяч в аут.
'15
Хуанфран в центре поля нарушил правила против Руиса. Игроки «Спортинга» спокойно разыграли стандарт.
'14
Пиччини здорово прорвался по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Дост головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'13
Коке с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Спортинга» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'12
Сауль с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Коэнтрау теперь пришлось выбить мяч на угловой.
'11
Из центра поля последовала передача на ход Мартиншу, на этот раз защитники «Атлетико» спокойно перехватили мяч.
'10
Коэнтрау пробил по воротам с дальней дистанции, Облак был на месте.
'9
Пиччини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Атлетико» очень уверенно отбились.
'8
Мартинш прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Савич сыграл на опережение и выбил мяч на угловой.
'7
Постепенно «Спортинг» приходит в себя в этом матче, сейчас португальский клуб старается развивать атаки за счёт длинных забросов.
'6
Габи в центре поля нарушил правила против Карвалью. Игроки «Спортинга» спокойно разыграли стандарт.
'5
Хуанфран с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Спортинга» на этот раз выбили мяч в аут.
'4
Очень мощно «Атлетико» начинает этот матч, «Спортинг» пока в Мадриде ничего не может поделать.
'3
Коке с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Годин головой пробил по воротам, Патрисиу в прыжке потащил, а игравший на добивании Диего Коста оказался в офсайде.
'2
Коста с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но на этот раз Пиччини его накрыл и выбил мяч на угловой.
'1
ГОЛ! «Атлетико» открывает счёт в матче! Коатес на своей половине поля подарил мяч Косте, Диего быстро выполнил передачу в центр штрафной площади на Коке, который принял мяч и отправил его в ворота.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Атлетико» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.