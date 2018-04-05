Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Атлетико» на своём поле уверенно переигрывает «Спортинг» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Португальскому клубу будет очень непросто перевернуть ход матча, но даже один забитый мяч в Мадриде может помочь команде из Лиссабона поправить своё положение.
'45
Одну минуту добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.
'45
'45
'44
В центр поля у нас перешла игра, обе команды сейчас совсем не против уже уйти на перерыв.
'43
Патрисиу сейчас оказался на линии штрафной площади под прессингом Косты, хорошо, что голкипер «Спортинга» пока себе не привозит голы и играет достаточно уверенно.
'42
Коэнтрау с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Облак без всяких проблем забрал мяч в руки.
'41
Просили мы от «Атлетико» второй мяч, мадридский клуб его забил, теперь у «Спортинга» появляются более серьёзные проблемы в этом противостоянии.
'40
'39
Коке выполнил подачу к линии вратарской с углового на этот раз, игроки «Спортинга» выбили мяч за пределы штрафной площади, Эрнандес подхватил мяч и пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'38
Угловой у ворот «Спортинга». Коке выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники португальского клуба выбили мяч на повторный корнер.
'37
Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, для «Атлетико» было бы неплохо забить ещё один мяч перед перерывом.
'36
«Спортинг» катает мяч в центре поля, но пока подобраться к штрафной площади соперника португальскому клубу очень трудно.
'35
С мячом сейчас даже какие-то проблемы возникли, видимо один из них подспустил, Сергей Карасёв в итоге его заменил.
'34
Очень много Диего Коста как всегда возмущается, такими темпами он может дождаться своей жёлтой карточки.
'33
Сауль выполнил передачу в штрафную площадь на Косту, Диего в борьбе с защитником пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'32
Мартинш вырвался на рандеву с Облаком и пробил по воротам с линии штрафной площади, голкипер «Атлетико» спас свою команду.
'31
Коке с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Спортинга» вновь без всяких проблем отбились при стандарте.
'30
Корреа с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но его накрыл Карвалью и выбил мяч на угловой.
'29
Коке с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, Коэнтрау играл в подкате, мяч попал ему в руку, Сергей Карасёв вновь показал, что нужно играть дальше.
'28
Гризманн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'27
Карвалью выполнил перевод на Пиччини, мяч полетел слишком сильно, вновь «Атлетико» никуда не спеша вбросит аут.
'26
Коэнтрау принял странное решение выполнить передачу пяткой вперёд, передача получилась безадресной, а мяч ушёл в аут.
'25
'25
Коста упал в штрафной площади «Спортинга» в борьбе с Фернандешом, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.
'24
Сауль попытался пройти вперёд по правому флангу, но сейчас в борьбе с соперником Сауль не смог сохранить мяч в поле и упустил его в аут.
'23
Мартинш с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Желсон слишком далеко отпустил от себя мяч, после этого Годин поставил ему корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'22
Коста перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади «Спортинга» и в итоге нарушил правила против Пиччини.
'21
Фернандеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Атлетико».
'20
Эрнандес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после скидки от Коке, мяч пролетел над перекладиной.
'19
Очень много следует подач в направлении Доста, но пока форварду «Спортинга» очень трудно бороться за мячи.
'18
Руис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Атлетико» вновь оказались первыми на мяче.
'17
Коэнтрау с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Облак уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'16
Батталья получил мяч на левом углу штрафной площади, но его сразу накрыли защитники «Атлетико» и выбили мяч в аут.
'15
Хуанфран в центре поля нарушил правила против Руиса. Игроки «Спортинга» спокойно разыграли стандарт.
'14
Пиччини здорово прорвался по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Дост головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'13
Коке с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Спортинга» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'12
Сауль с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Коэнтрау теперь пришлось выбить мяч на угловой.
'11
Из центра поля последовала передача на ход Мартиншу, на этот раз защитники «Атлетико» спокойно перехватили мяч.
'10
Коэнтрау пробил по воротам с дальней дистанции, Облак был на месте.
'9
Пиччини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Атлетико» очень уверенно отбились.
'8
Мартинш прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Савич сыграл на опережение и выбил мяч на угловой.
'7
Постепенно «Спортинг» приходит в себя в этом матче, сейчас португальский клуб старается развивать атаки за счёт длинных забросов.
'6
Габи в центре поля нарушил правила против Карвалью. Игроки «Спортинга» спокойно разыграли стандарт.
'5
Хуанфран с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Спортинга» на этот раз выбили мяч в аут.
'4
Очень мощно «Атлетико» начинает этот матч, «Спортинг» пока в Мадриде ничего не может поделать.
'3
Коке с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Годин головой пробил по воротам, Патрисиу в прыжке потащил, а игравший на добивании Диего Коста оказался в офсайде.
'2
Коста с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но на этот раз Пиччини его накрыл и выбил мяч на угловой.
'1
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Атлетико» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.