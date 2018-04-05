Первый тайм получился огненным и, к сожалению для армейцев, прошел не по их сценарию. «Арсенал» здорово использовал свои шансы и ведет крупно, но и штрафной Александра Головина — шедевер. Забить бы еще хотя бы один и не пропустить, и тогда у ЦСКА будут шансы перед ответной встречей. Отдыхаем пока и возвращаемся во второй половине.