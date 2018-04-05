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Первый тайм получился огненным и, к сожалению для армейцев, прошел не по их сценарию. «Арсенал» здорово использовал свои шансы и ведет крупно, но и штрафной Александра Головина — шедевер. Забить бы еще хотя бы один и не пропустить, и тогда у ЦСКА будут шансы перед ответной встречей. Отдыхаем пока и возвращаемся во второй половине.
Еще один удар Дзагоева с хорошей позиции, но снова очень неточный.
ЦСКА пытается перевести игру на чужую половину поля. Конечно, развитие событий влияет на настроение команды. А ведь «Арсенал» забил, по сути, все, что создал. Даже, пожалуй, чуть больше.
Не справляется оборона ЦСКА. Озил добежал до лицевой, развернулся и отдал на одиннадцатиметровую Ляказетту, который первым касанием принял, а вторым уложил под штангу!
Висело в воздухе напряжение в последние минуты, и в итоге атака «Арсенала» вновь поставила оборону в тупик. Озил сделал пас забытому на одной линии с защитниками уже в штрафной ЦСКА Рэмзи, который в прыжке пяткой с лета перебросил Акинфеева! Шедевр!
ЦСКА зарабатывает угловой, хитро его разыгрывает, но в итоге чуть не получает контратаку, потому что арбитр проморгал, как показалось, очевидный фол на Головине...
Разводит Ляказетт Акинфеева и мяч по разным углам.
Пенальти! В ворота ЦСКА. Главный арбитр не указал на точку, но ему подсказал арбитр за воротами, и после паузы одиннадцатиметровый был назначен. Но, надо признать, фол был.
ЦСКА окончательно освоился на поле. Очень тяжело «Арсеналу». Лондонцы сами тоже потенциально довольно опасно атакуют, но, когда ЦСКА с мячом, хозяев потряхивает.
Поплыл «Арсенал». Атаку за атакой пропускает от армейцев, ошибка за ошибкой у хозяев. Надо наказывать!
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ШТРАФНОЙ ГОЛОВИНА! В ОБВОД СТЕНКИ В БЛИЖНИЙ УГОЛ, БЕЗ ШАНСОВ! КОНФЕТА!
Опаснейший штрафной зарабатывает для ЦСКА Александр Головин. Это шанс.
Штрафной для ЦСКА. Подача на дальнюю штангу, там Березуцкий выигрывает воздух и скидывает мяч точно в руки Чеху.
Все-таки «Арсенал» открывает счет, и делает это все тот же Рэмзи. Шикарная атака, несколько раз взрезавшая оборону ЦСКА, который просто не успевал за темпом передач «канониров» в касание. В конечно фазе классный пас низом от Бельерина прошел через всю штрафную армейцев, ну а Рэмзи всадил под перекладину! Все в одно касание англичане делали. Всё!
ЦСКА подал первый в матче угловой, но до остроты дело довести не смог.
Головин отбирает мяч в центре поля, протаскивает его по левому флангу, отдает Мусе, который простреливает. Никого в штрафной. Но атака ЦСКА продолжается, в итоге партнеры находят забытого на левом углу штрафной Щенникова, который решает подать в касание — очень неудачно.
Гранит Джака получил мяч на правом фланге в центре поля и тут же был затоптан небольшим табуном армейских футболистов, резво пошедших в борьбу.
«Арсенал» контролирует мяч, прощупывает почву, но сейчас все еще свежие, и оборона ЦСКА выглядит стройно, а соперник не спешит форсировать события.
Обслуживает встречу чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцем.
У «Арсенала» сегодня не сыграет Пьер-Эмерик Обамеянг, так как он не может выйти на поле в Лиге Европы, поскольку дортмундская «Боруссия», игравшая в группе в Лиге чемпионов, вылетела оттуда во второй по значимости еврокубок. Со следующего сезона это правило будет отменено.
«Иду смотреть футбол и не хотел бы говорить о политике. Для меня важна в первую очередь игра, а не грязные делишки Владимира Путина», — сказал «Газете.Ru» Джеймс Кортинг из BBC Radio Sport.
А еще «Арсенал» вспомнил в программке к матчу об Андрее Аршавине. Ну еще бы.
Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, решил начать встречу следующим сочетанием:
Акинфеев — В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий — Кучаев, Щенников — Натхо, Дзагоев, Головин — Вернблум, Муса.
Составы команд уже известны, давайте посмотрим, кого выставили тренеры с первых минут. Арсен Венгер доверил начинать матч следующим футболистам «Арсенала»:
Чех — Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль — Джака, Рэмзи, Уилшер — Озил, Обамеянг, Мхитарян.
Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой трансляции первого четвертьфинального матча Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и московским ЦСКА. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Сама встреча начнется в 22:05 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА.