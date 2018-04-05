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Лига Европы. «Арсенал» громит ЦСКА, несмотря на шедевр Головина. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА

Московский ЦСКА в гостях сражается с лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 1-й матч  |   05 апреля 22:05   |  перерыв
Арсенал
4:1
ЦСКА
4:1
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Павел Краловец (Домажлице, Чехия)
Рэмси 9'
Ляказетт 23' (пен)
Рэмси 28'
Ляказетт 35'
Головин 15'
Дзагоев 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни
29 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Месут Озил
8 (п)   Аарон Рэмси 9' 28'
10 (п)   Джек Уилшир
77 (п)   Генрих Мхитарян
9 (н)   Александр Ляказетт 23' 35'
35 (в)   Игорь Акинфеев
42 (з)   Георгий Щенников
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
6 (з)   Алексей Березуцкий
89 (п)   Константин Кучаев
10 (п)   Алан Дзагоев 31'
66 (п)   Бибрас Натхо
3 (п)   Понтус Вернблум
17 (п)   Александр Головин 15'
7 (н)   Ахмед Муса
Запасной состав
54 (в)   Мэтт Мейси
16 (з)   Роб Холдинг
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
17 (н)   Алекс Айуоби
23 (н)   Дэнни Уэлбек
1 (в)   Илья Помазун
8 (п)   Георги Миланов
25 (п)   Кристиян Бистрович
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо
63 (н)   Фёдор Чалов
75 (н)   Тимур 
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Первый тайм получился огненным и, к сожалению для армейцев, прошел не по их сценарию. «Арсенал» здорово использовал свои шансы и ведет крупно, но и штрафной Александра Головина — шедевер. Забить бы еще хотя бы один и не пропустить, и тогда у ЦСКА будут шансы перед ответной встречей. Отдыхаем пока и возвращаемся во второй половине.

'45+1

Все! Завершен первый тайм, ничего не добавил арбитр.

'44

Момент! Сохранили «канониры» мяч в атаке, разыграли комбинацию, в которой Кучаев снова не успел за Озилом. Удар с лета внешней стороной стопы с острого угла — немного над перекладиной.

'42

Проходит вертикальный пас Натхо на Мусу! Тот немного неудачно обработал в движении, но на скорости добежал до штрафной. Мог и должен был давать налево свободно набегавшему на ворота Щенникову, но решил ударить сам и, выгребая мяч из-под себя, пустил снаряд слабо и точно в руки Чеху.

'41

Еще один удар Дзагоева с хорошей позиции, но снова очень неточный.

'39

МОМЕНТ! Головин вырезал шикарный пас Мусе на ход во фланг, тот воспользовался скоростью, ушел от защитника и в стиле Озила выдал от лицевой на одиннадцатиметровую, где набежавший Дзагоев в касание выстрелил выше ворот.

'38

«Арсенал» сейчас отвечает быстрыми атаками на позиционное наступление армейцев. И это очень опасно. Сейчас, правда, ЦСКА мог создать момент, но Муса получил мяч в штрафной «Арсенала» в офсайде.

'36

ЦСКА пытается перевести игру на чужую половину поля. Конечно, развитие событий влияет на настроение команды. А ведь «Арсенал» забил, по сути, все, что создал. Даже, пожалуй, чуть больше.

'34

Не справляется оборона ЦСКА. Озил добежал до лицевой, развернулся и отдал на одиннадцатиметровую Ляказетту, который первым касанием принял, а вторым уложил под штангу!

'34

ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Ляказетт — 4:1!

'31

Дзагоев получает желтую карточку. Возмутился, посчитав, что Вернблум не фолил. Но Вернблум фолил, а арбитру не понравилось проявление эмоций Алана.

'30

Ого! ЦСКА создает момент в позиционной атаке. Муса пробрасывает мяч мимо защитника на левом краю, доходит до штрафной, пасует направо на Вернблума, который пяткой чуть назад ставит под удар... Василию Березуцкому! Выше ворот.

'28

Висело в воздухе напряжение в последние минуты, и в итоге атака «Арсенала» вновь поставила оборону в тупик. Озил сделал пас забытому на одной линии с защитниками уже в штрафной ЦСКА Рэмзи, который в прыжке пяткой с лета перебросил Акинфеева! Шедевр!

'28

ГООООООООООООООООООЛ! Аарон Рэмзи — 3:1!

'25

ЦСКА зарабатывает угловой, хитро его разыгрывает, но в итоге чуть не получает контратаку, потому что арбитр проморгал, как показалось, очевидный фол на Головине...

'23

Разводит Ляказетт Акинфеева и мяч по разным углам.

'23

ГОООООООООООООООЛ! Александр Ляказетт — 2:1!

'22

Пенальти! В ворота ЦСКА. Главный арбитр не указал на точку, но ему подсказал арбитр за воротами, и после паузы одиннадцатиметровый был назначен. Но, надо признать, фол был.

'20

ЦСКА окончательно освоился на поле. Очень тяжело «Арсеналу». Лондонцы сами тоже потенциально довольно опасно атакуют, но, когда ЦСКА с мячом, хозяев потряхивает.

'18

Поплыл «Арсенал». Атаку за атакой пропускает от армейцев, ошибка за ошибкой у хозяев. Надо наказывать!

'16

Момент! Муса получил мяч в штрафной, на смене движения обыграл защитника и выскочил к воротам под небольшим углом. Эх, если бы мяч был под правой, а не под левой... В сетку с внешней стороны приходится удар.

'15

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ШТРАФНОЙ ГОЛОВИНА! В ОБВОД СТЕНКИ В БЛИЖНИЙ УГОЛ, БЕЗ ШАНСОВ! КОНФЕТА!

'15

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН — 1:1!

'14

Опаснейший штрафной зарабатывает для ЦСКА Александр Головин. Это шанс.

'12

Тут же идет быстрая атака «Арсенала», и на правом фланге армейской обороны были бы серьезные проблемы из-за набравшего ход Мхитаряна, но тот был в офсайде.

'11

Штрафной для ЦСКА. Подача на дальнюю штангу, там Березуцкий выигрывает воздух и скидывает мяч точно в руки Чеху.

'9

Все-таки «Арсенал» открывает счет, и делает это все тот же Рэмзи. Шикарная атака, несколько раз взрезавшая оборону ЦСКА, который просто не успевал за темпом передач «канониров» в касание. В конечно фазе классный пас низом от Бельерина прошел через всю штрафную армейцев, ну а Рэмзи всадил под перекладину! Все в одно касание англичане делали. Всё!

'9

ГООООООООООООООООЛ! Аарон Рэмзи — 1:0!

'8

ЦСКА подал первый в матче угловой, но до остроты дело довести не смог.

'7

Классная атака «Арсенала» заканчивается голом Рэмзи после «стеночки» в штрафной с Озилом. Но это офсайд!

'6

Головин отбирает мяч в центре поля, протаскивает его по левому флангу, отдает Мусе, который простреливает. Никого в штрафной. Но атака ЦСКА продолжается, в итоге партнеры находят забытого на левом углу штрафной Щенникова, который решает подать в касание — очень неудачно.

'5

Бежал Ахмед Муса один на один с Чехом, но оказалось, что можно не спешить — офсайд.

'4

Момент! Вот и первый шанс «Арсенала»! Генрих Мхитарян лупил с левого угла штрафной — мяч попал в сетку у ближнего угла ворот, но с внешней стороны. Акинфеев вроде контролировал.

'3

Гранит Джака получил мяч на правом фланге в центре поля и тут же был затоптан небольшим табуном армейских футболистов, резво пошедших в борьбу.

'2

«Арсенал» контролирует мяч, прощупывает почву, но сейчас все еще свежие, и оборона ЦСКА выглядит стройно, а соперник не спешит форсировать события.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:05

Обслуживает встречу чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцем.

22:00

У «Арсенала» сегодня не сыграет Пьер-Эмерик Обамеянг, так как он не может выйти на поле в Лиге Европы, поскольку дортмундская «Боруссия», игравшая в группе в Лиге чемпионов, вылетела оттуда во второй по значимости еврокубок. Со следующего сезона это правило будет отменено.

21:55

«Иду смотреть футбол и не хотел бы говорить о политике. Для меня важна в первую очередь игра, а не грязные делишки Владимира Путина», — сказал «Газете.Ru» Джеймс Кортинг из BBC Radio Sport.

А еще «Арсенал» вспомнил в программке к матчу об Андрее Аршавине. Ну еще бы.

21:50

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, решил начать встречу следующим сочетанием:

Акинфеев — В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий — Кучаев, Щенников — Натхо, Дзагоев, Головин — Вернблум, Муса.

21:45

Составы команд уже известны, давайте посмотрим, кого выставили тренеры с первых минут. Арсен Венгер доверил начинать матч следующим футболистам «Арсенала»:

Чех — Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль — Джака, Рэмзи, Уилшер — Озил, Обамеянг, Мхитарян.

21:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой трансляции первого четвертьфинального матча Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и московским ЦСКА. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

21:35

Сама встреча начнется в 22:05 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА.