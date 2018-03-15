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Трансляция
С конца
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'17
Озил выпустил мяч в аут, стараясь разогнать атаку «Арсенала».
'15
Бонуччи перехватил прострел Мхитаряна, который предназначался Уилширу.
'12
Уэлбек был близок к тому, чтобы накрыть Доннарумму в штрафной «Милана»!
'11
'11
'10
Косельни попросил медицинскую помощь из-за повреждения спины.
'8
Мхитарян открылся слева на диагональ, но угодил в офсайд.
'7
Сусо убежал от Монреаля по флангу и исполнил плохой навес.
'6
Кутроне подыграл себе рукой, ведя борьбу с Мустафи.
'5
Косельни неточно пробил головой после навеса Мхитаряна с углового.
'5
Родригес заблокировал прострел Бельерина, будет угловой.
'4
Мхитарян и Монреаяль потеряли мяч, разыгрывая комбинацию.
'3
Бельерин догнал мяч на фланге и прострелил в штрафную, где все партнёры были разобраны защитниками.
'1
Андре Силва открылся на краю штрафной на прострел с фланга и пробил мимо ворот, целясь в ближний угол!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Арсенал» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 2:0