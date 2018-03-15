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Сакраменто КингзМайами Хит
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05:30
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ЛевантеЭйбар
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
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ЦСКАЙокерит
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Фенербахче ЦСКА
не начался
23:00
Уникаха Панатинаикос
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
не начался
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Арсенал Милан
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма Getty Images
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма

Лига Европы. «Арсенал» — «Милан». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Арсенал» — «Милан»

Лондонский «Арсенал» принимает итальянский «Милан» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   15 марта 23:05   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Милан
0:0
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Юнас Эрикссон (Сигтуна, Швеция)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни 11'
29 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Месут Озил
8 (п)   Аарон Рэмси
10 (п)   Джек Уилшир
77 (п)   Генрих Мхитарян
23 (н)   Дэнни Уэлбек
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
68 (з)   Рикардо Родригес
19 (з)   Леонардо Бонуччи
13 (з)   Алессио Романьоли
18 (п)   Риккардо Монтоливо
10 (п)   Хакан Чалханоглу
79 (п)   Франк Кессье
11 (н)   Фабио Борини
63 (н)   Патрик Кутроне
8 (н)    Сусо
9 (н)   Андре Силва
Запасной состав
33 (в)   Петр Чех
21 (з)   Калум Чемберс 11'
31 (з)   Зеад Колашинац
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
17 (н)   Алекс Айуоби
62 (н)   Эдвард Нкетиа
30 (в)   Марко Сторари
17 (з)   Кристиан Сапата
22 (з)   Матео Мусаккио
5 (п)   Джакомо Бонавентура
21 (п)   Лукас Билья
73 (п)   Мануэль Локателли
7 (н)   Никола Калинич
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Трансляция
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'17
Озил выпустил мяч в аут, стараясь разогнать атаку «Арсенала».
'15
Бонуччи перехватил прострел Мхитаряна, который предназначался Уилширу.
'12
Уэлбек был близок к тому, чтобы накрыть Доннарумму в штрафной «Милана»!
'11
Чемберс появился в обороне «Арсенала».
'11
Косельни заменён.
'10
Косельни попросил медицинскую помощь из-за повреждения спины.
'8
Мхитарян открылся слева на диагональ, но угодил в офсайд.
'7
Сусо убежал от Монреаля по флангу и исполнил плохой навес.
'6
Кутроне подыграл себе рукой, ведя борьбу с Мустафи.
'5
Косельни неточно пробил головой после навеса Мхитаряна с углового.
'5
Родригес заблокировал прострел Бельерина, будет угловой.
'4
Мхитарян и Монреаяль потеряли мяч, разыгрывая комбинацию.
'3
Бельерин догнал мяч на фланге и прострелил в штрафную, где все партнёры были разобраны защитниками.
'1
Андре Силва открылся на краю штрафной на прострел с фланга и пробил мимо ворот, целясь в ближний угол!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Арсенал» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 2:0