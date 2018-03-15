Курсы валют$ 57.46 (0) 70.61 (0)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖАнже
2:1
закончен
Лига чемпионов
20:00
Бешикташ Бавария
1:3
закончен
22:45
Барселона Челси
3:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
ЮвентусАталанта
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
4:6
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:7
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДаллас Старз
4:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
3:1
закончен
03:30
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
04:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
1:0
закончен
05:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:3 (Б)
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвангард
3:2 (ОТ)
закончен
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Гран Канария
online
20:15
Дарушшафака Будучность
online
22:30
Бавария УНИКС
91:81
закончен
22:30
Реджо-Эмилия Зенит
105:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
98:101
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
111:116
закончен
02:30
Атланта ХоуксОклахома-Сити Тандер
107:119
закончен
02:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
102:116
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
97:110
закончен
03:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
106:112
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансШарлотт Хорнетс
119:115
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
108:72
закончен
04:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
110:79
закончен
05:00
Финикс СанзКливленд Кавальерс
107:129
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
112:103
закончен
Лига Европы
19:00
Локомотив М Атлетико М
1:5
закончен
21:00
Динамо К Лацио
0:2
закончен
21:00
Зенит РБ Лейпциг
1:1
закончен
21:00
Атлетик Б Марсель
1:2
закончен
21:00
Виктория Пльзень Спортинг
2:1 (ДВ)
доп. время
23:05
Лион ЦСКА
0:0
1 тайм
23:05
Ред Булл Зальцбург Боруссия Д
0:0
1 тайм
23:05
Арсенал Милан
0:0
1 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
6:5 (Б)
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
4:3 (ОТ)
закончен
04:30
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
3:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
3:8
закончен
Евролига
20:45
Црвена Звезда Валенсия
106:90
закончен
22:00
Олимпиакос Барселона
online
22:00
Бамберг Анадолу Эфес
online
22:05
Маккаби Т-А Химки
53:59
3 четверть
22:45
Баскония Жальгирис
31:23
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
126:117
закончен
03:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
124:125
закончен
05:00
Сакраменто КингзМайами Хит
123:119
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
117:106
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Енисей
97:88
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Холменколлене
14:00
Спринт, женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
21:31,8 (1)
закончен
16:45
Спринт, мужчины
1
Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия)
26:10,3 (0)
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
не начался
23:00
Уникаха Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Лион ЦСКА
Игрок «Лиона» Марсело и футболист ЦСКА Ахмед Муса в матче 1/8 финала Лиги Европы РИА Новости
Игрок «Лиона» Марсело и футболист ЦСКА Ахмед Муса в матче 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы. «Лион» — ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Лион» — ЦСКА

Московский ЦСКА в гостях сражается с французским «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   15 марта 23:05   |  1 тайм
Лион
0:0
ЦСКА
0:0
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Набабкин 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антони Лопеш
23 (з)   Кенни Тете
20 (з)   Фернандо Марсал
6 (з)    Марсело
5 (з)   Муктар Дьякаби
29 (п)   Лука Тусар
12 (п)   Жордан Ферри
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
9 (н)    Мариано
27 (н)   Максвелл Корне
11 (н)   Мемфис Депай
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин 13'
24 (з)   Василий Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
6 (з)   Алексей Березуцкий
89 (п)   Константин Кучаев
10 (п)   Алан Дзагоев
66 (п)   Бибрас Натхо
3 (п)   Понтус Вернблум
17 (п)   Александр Головин
7 (н)   Ахмед Муса
Запасной состав
30 (в)   Матьё Горжелен
15 (з)   Жереми Морель
22 (з)   Ферлан Менди
8 (п)   Уссем Ауа
24 (п)   Папе Диоп
10 (н)   Бертран Траоре
17 (н)   Мизьян Маолида
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
8 (п)   Георги Миланов
25 (п)   Кристиян Бистрович
72 (п)   Астемир Гордюшенко
11 (н)    Витиньо
63 (н)   Фёдор Чалов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15

Головин едва не прорвался по левому флангу, но Марсело грамотно поставил корпус, и мяч ушел за лицевую линию.

'13

Желтую карточку получает Набабкин, за опасный подкат под соперника. Спорит Кирилл, но он действительно опоздал к мячу.

'11

Натхо пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но снаряд не попал в створ.

'10

Опасный штрафной пробьет ЦСКА — сбили Головина прямо у угла штрафной площади.

'8

Дзагоев послал мяч вперед на правый фланг, но там никого из партнеров не было.

'6

Ох, какая опасная контратака могла получиться у хозяев. Головин потерял мяч в центральном круге, и только своевременный перехват Березуцкого обостряющей передачи спас армейцев.

'5

Пока ощутимо лучше выглядят гости. Стараются проводить атаки на скорости, но пока не хватает точности в передачах.

'3

И еще один офсайд у армейцев — на это Вернблум, который играет сегодня на позиции центрфорварда, забрался за спины защитников.

'2

Сразу бросаются в атаку армейцы, передача на Мусу в штрафную была опасной, но нигериец оказался в офсайде.

'1

Начали!

23:00

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

22:55

Известны стартовые составы соперников.

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Дьякаби, Марсал, Ферри, Тусар, Н'Домбеле, Корне, Депай, Мариано.

22:50

В первой встрече, армейцы проиграли со счетом 0:1 на своем поле. Теперь ЦСКА необходимо как минимум забивать один мяч и не пропускать в свои ворота.

22:45

Добро пожаловать в прекрасный город Лион, где местный клуб принимает на своем поле московский ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 22:35 по московскому времени.

10:00

Московский ЦСКА в гостях сразится с французским «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.