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Головин едва не прорвался по левому флангу, но Марсело грамотно поставил корпус, и мяч ушел за лицевую линию.
Натхо пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но снаряд не попал в створ.
Дзагоев послал мяч вперед на правый фланг, но там никого из партнеров не было.
Пока ощутимо лучше выглядят гости. Стараются проводить атаки на скорости, но пока не хватает точности в передачах.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.
Известны стартовые составы соперников.
«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Дьякаби, Марсал, Ферри, Тусар, Н'Домбеле, Корне, Депай, Мариано.
В первой встрече, армейцы проиграли со счетом 0:1 на своем поле. Теперь ЦСКА необходимо как минимум забивать один мяч и не пропускать в свои ворота.
Добро пожаловать в прекрасный город Лион, где местный клуб принимает на своем поле московский ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 22:35 по московскому времени.
Московский ЦСКА в гостях сразится с французским «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.