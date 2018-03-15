Локомотив М

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После первого тайма в матче «Локомотива» с «Атлетико» ничья — 1:1. Гости уже на 16-й минуте смогли открыть счет, благодаря шикарным индивидуальным действиям Корреа, но хозяева не стали падать духом, и уже через четыре минуты Рыбусь красивым ударом метров с 25 сравнял счет.
Хуанфран с правого фланга подал в центр штрафной, но там Денисов уверенно сыграл и выбил мяч.
Активно жестикулирует Юрий Семин, что-то объясняя своим подопечным. Это и понятно — не могут «железнодорожники» ничего противопоставить сейчас средней линии «Атлетико».
Удалось мадридцам сбить темп игры и охладить пыл соперника. Все чаще забирают мяч к себе испанцы и много перепасовываются в центре поля.
Завладел мячом «Атлетико» в последние минуты.
Кверквелия на линии штрафной выпрыгнул выше всех и пробил по воротам, но не сильно.
Втроем пришлось мадридцам останавливать Фернандеша. Очень хорошо выглядит сегодня португалец.
Активно прессингуют «железнодорожники» в центре поля. Как только кто-то из игроков гостей получает мяч, его тут же встречают.
«Атлетико» немного сбил настрой хозяев. Завладели мячом мадридцы и стараются замедлить скорости в матче.
Завелись «железнодорожники» и продолжили свой натиск.
Рыбусь великолепным ударом метров с 25 пробил Акселя Вернера, который не видел момент удара и поздно среагировал на полет мяча.
Анхель Корреа получил передачу у угла штрафной, спокойно обыграл защитника, вошел в штрафную и точно низом пробил по воротам. Коченков был бессилен.
ГОЛ! Корреа! 0:1.
Фарфана толкнули в спину в борьбе за мяч, но судья не зафиксировал нарушения правил.
Фернандеш подал слева в штрафную соперника, но не слишком точно.
Гости провели затяжную позиционную атаку, которая завершилась навесом с левого фланга на голову защитника хозяев.
Неплохая атака удалась хозяевам. Миранчук обыгрался с Фарфаном у штрафной площади соперника. Защитники «Атлетико» выбил мяч в аут.
Стараются «железнодорожники» завладеть инициативой, однако мадридцы не позволяют сопернику подолгу владеть мячом.
Гости сразу же завладели мячом, но быстро его потеряли.
Отыграл гимн Лиги Европы, и соперники готовы начать игру.
Состав гостей. «Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Тейе, Коке, Габи, Сауль, Корреа, Ф. Торрес.
Обращаем внимание, что главная звезда команды Антуан Гризманн находится в запасе из-за небольшого повреждения, и в заявке отсутствует еще один форвард Диего Коста.
Познакомимся с составами команд. «Локомотив»: Коченков, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Подопечные Юрия Семина стоят перед крайне тяжелой задачей. В первой игре «Локо» уступил команде Диего Симеоне со счетом 0:3. Шансов забить три безответных мяча вице-лидеру чемпионата Испании очень мало. Но мы не забываем, что «Локомотив» — уверенный лидер РФПЛ.
Добро пожаловать на ответный матч 1/8 Лиги Европы между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Встреча состоится в непростых московских погодных условиях, так как в середине марта весна у нас еще не наступила.
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 18:30 по московскому времени.
Московский «Локомотив» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.