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Эпизод матча между «Локомотивом» и «Атлетико» РИА Новости
Эпизод матча между «Локомотивом» и «Атлетико»

Лига Европы. «Локомотив» сравнял счет с «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»

Московский «Локомотив» на своем поле принимает мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   15 марта 19:00   |  перерыв
Локомотив М
1:1
Атлетико М
1:1
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Рыбусь 20'
Корреа 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Антон Коченков
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
31 (п)   Мацей Рыбусь 20'
4 (п)   Мануэл Фернандеш
59 (п)   Алексей Миранчук
18 (п)   Александр Коломейцев
27 (п)   Игорь Денисов
60 (п)   Антон Миранчук
8 (п)   Джефферсон Фарфан
84 (н)   Михаил Лысов
25 (в)   Аксель Вернер
20 (з)    Хуанфран
3 (з)   Филипе Луис
2 (з)   Диего Годин
24 (з)   Хосе Мария
14 (п)    Габи
6 (п)    Коке
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Тейе
11 (н)   Анхель Корреа 16'
9 (н)   Фернандо Торрес
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
5 (з)   Неманья Пейчинович
29 (з)   Виталий Денисов
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
23 (п)   Дмитрий Тарасов
24 (н)   Антонио Эдер
51 (в)   Мигель Сан
16 (з)   Шиме Врсалько
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
23 (п)    Витоло
30 (п)   Роберто Олабе
26 (п)   Хуан Морено
7 (н)   Антуан Гризманн
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'45

После первого тайма в матче «Локомотива» с «Атлетико» ничья — 1:1. Гости уже на 16-й минуте смогли открыть счет, благодаря шикарным индивидуальным действиям Корреа, но хозяева не стали падать духом, и уже через четыре минуты Рыбусь красивым ударом метров с 25 сравнял счет.

'45

Звучит свисток арбитра. Первый тайм окончен — ничего не добавил судья.

'45

Хуанфран с правого фланга подал в центр штрафной, но там Денисов уверенно сыграл и выбил мяч.

'43

Активно жестикулирует Юрий Семин, что-то объясняя своим подопечным. Это и понятно — не могут «железнодорожники» ничего противопоставить сейчас средней линии «Атлетико».

'41

Фарфан откликнулся на длинный заброс вперед, но не смог обойти по скорости защитника Хименеса.

'39

Удалось мадридцам сбить темп игры и охладить пыл соперника. Все чаще забирают мяч к себе испанцы и много перепасовываются в центре поля.

'37

Завладел мячом «Атлетико» в последние минуты.

'35

Кверквелия на линии штрафной выпрыгнул выше всех и пробил по воротам, но не сильно.

'33

Втроем пришлось мадридцам останавливать Фернандеша. Очень хорошо выглядит сегодня португалец.

'31

Активно прессингуют «железнодорожники» в центре поля. Как только кто-то из игроков гостей получает мяч, его тут же встречают.

'29

МОМЕНТ!!! Еще одна опасная атака хозяев! Буквально навалились «железнодорожники» на ворота соперника и несколько раз били по воротам, но защитники блокировали удары.

'27

Красивая атака получилась у «Локо»! После серии коротких пасов мяч оказался у Фернандеша, который с линии штрафной пробил под перекладину, но мяч пролетел чуть выше рамки.

'25

«Атлетико» немного сбил настрой хозяев. Завладели мячом мадридцы и стараются замедлить скорости в матче.

'23

Завелись «железнодорожники» и продолжили свой натиск.

'21

Рыбусь великолепным ударом метров с 25 пробил Акселя Вернера, который не видел момент удара и поздно среагировал на полет мяча.

'20

ГОООООООООЛ!!! РЫБУСЬ! 1:1!

'17

Анхель Корреа получил передачу у угла штрафной, спокойно обыграл защитника, вошел в штрафную и точно низом пробил по воротам. Коченков был бессилен.

'16

ГОЛ! Корреа! 0:1.

'15

Вот такой красивый перформанс устроили болельщики «Локо» перед матчем.

'14

Фарфана толкнули в спину в борьбе за мяч, но судья не зафиксировал нарушения правил.

'12

Фернандеш подал слева в штрафную соперника, но не слишком точно.

'10

Неплохая быстрая контратака прошла у «Локомотива» — Фарфан подхватил мяч в центре поля, нашел справа свободного Миранчука, но Алексей последнюю передачу сделал неточно.

'9

Гости провели затяжную позиционную атаку, которая завершилась навесом с левого фланга на голову защитника хозяев.

'6

Неплохая атака удалась хозяевам. Миранчук обыгрался с Фарфаном у штрафной площади соперника. Защитники «Атлетико» выбил мяч в аут.

'4

Стараются «железнодорожники» завладеть инициативой, однако мадридцы не позволяют сопернику подолгу владеть мячом.

'2

Гости сразу же завладели мячом, но быстро его потеряли.

'1

Матч стартовал!

18:58

Отыграл гимн Лиги Европы, и соперники готовы начать игру.

18:55

Состав гостей. «Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Тейе, Коке, Габи, Сауль, Корреа, Ф. Торрес.

Обращаем внимание, что главная звезда команды Антуан Гризманн находится в запасе из-за небольшого повреждения, и в заявке отсутствует еще один форвард Диего Коста.

18:50

Познакомимся с составами команд. «Локомотив»: Коченков, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

18:45

Подопечные Юрия Семина стоят перед крайне тяжелой задачей. В первой игре «Локо» уступил команде Диего Симеоне со счетом 0:3. Шансов забить три безответных мяча вице-лидеру чемпионата Испании очень мало. Но мы не забываем, что «Локомотив» — уверенный лидер РФПЛ.

18:40

Добро пожаловать на ответный матч 1/8 Лиги Европы между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Встреча состоится в непростых московских погодных условиях, так как в середине марта весна у нас еще не наступила.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 18:30 по московскому времени.

10:00

Московский «Локомотив» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.