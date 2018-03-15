Локомотив М

После первого тайма в матче «Локомотива» с «Атлетико» ничья — 1:1. Гости уже на 16-й минуте смогли открыть счет, благодаря шикарным индивидуальным действиям Корреа, но хозяева не стали падать духом, и уже через четыре минуты Рыбусь красивым ударом метров с 25 сравнял счет.