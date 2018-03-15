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Манчини, похоже, очень разозлился на Лунева после очередного нервного действия от последнего — и отправил разминаться Лодыгина.
Взял немецкий клуб матч под свой контроль — после не самого убедительного старта у гостей сейчас все идеально. И счет, и сама игра.
Лунев сейчас ошибся в простой ситуации, едва не подарив момент соперникам. К счастью, обошлось.
Сильно нервничает Манчини — видно, что очень не хочет покидать итальянец Лигу Европы, приоритетный для него турнир, по словам самого специалиста.
Второй волной атаки распечатали ворота Лунева гости — Вернер пошел в красочный слаломный проход по линии штрафной, после чего отдал филигранный пас на ворвавшегося во вратарскую партнера, и тот после разворота переиграл в ближнем сражении голкипера «Зенита». 0:1.
Сейчас как раз попытались что-то придумать гости — однако встретили жесткое сопротивление как защитников «Зенита», так и местных болельщиков, создавших над стадионом какой-то невероятный свист. Словно в Турции матч проходит.
Совсем мало комбинационных атак пока что у «Лейпцига» — на отбой больше играют на первых минутах немцы. Видно, что еще не вошли толком во встречу вице-чемпионы Германии.
Достаточно агрессивно начал «Зенит» — не сказать, что действуют первым номером хозяева, однако именно они игру сейчас ведут.
Вот такой красочный перформанс подготовили сегодня фанаты «Зенита».
Сам стандарт, правда, не самым лучшим образом исполнили хозяева.
Ужас... Плачет Кокорин, держась за колено... Возможно, что прямо сейчас сборная России потеряла своего ключевого игрока в преддверии чемпионата мира. Здоровья, Александр!
Да, так и есть... Вновь на газоне Кокорин — теперь уж точно будет замена. Носилки на поле... Главное — чтобы не было ничего серьезного.
На поле Кокорин, однако продолжает экстренно разминаться Заболотный — а значит, что все же может в ближайшее время произойти вынужденная замена. Видно, что тяжело пока что передвигается Александр.
На данный момент российское представительство в Лиге Европы — 2017/18 состоит из всего двух клубов — ЦСКА и «Зенита» опять же. «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» из турнира уже вылетели. Армейцы сыграют решающий матч с французским «Лионом» сегодня в 23.05 мск.
Напомним, что в первом матче этих команд, который проходил на минувшей неделе в Германии, победили хозяева — 2:1. То есть россиянам сегодня для прохода в четвертьфинал достаточно будет и минимальной виктории. Впрочем, и для оной нужно будет очень сильно постараться.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Бернардо, Демме, Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.
«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий матч.
Отметим, что сама встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет немецкий «РБ Лейпциг».