Напомним, что в первом матче этих команд, который проходил на минувшей неделе в Германии, победили хозяева — 2:1. То есть россиянам сегодня для прохода в четвертьфинал достаточно будет и минимальной виктории. Впрочем, и для оной нужно будет очень сильно постараться.