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Зенит РБ Лейпциг
Игрок ФК «РБ Лейпциг» Наби Кейта (справа) и игрок ФК «Зенит» Александр... РИА Новости
Игрок ФК «РБ Лейпциг» Наби Кейта (справа) и игрок ФК «Зенит» Александр Кокорин в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 между ФК «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) и ФК «Зенит»(Санкт-Петербург, Россия). Владимир Астапкович / РИА Новости

«Зенит» пропустил в матче с «Лейпцигом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»

«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает немецкий «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   15 марта 21:00   |  1 тайм
Зенит
0:1
РБ Лейпциг
0:1
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Демме 10'
Огустен 22'
Орбан 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
4 (з)   Доменико Кришито
60 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
5 (п)   Леандро Паредес
8 (п)   Матиас Краневиттер
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Эмилиано Ригони
9 (н)   Александр Кокорин 8'
11 (н)   Себастьян Дриусси
32 (в)   Петер Гулачи
16 (з)   Лукас Клостерман
3 (з)    Бернардо
4 (з)   Вилли Орбан 25'
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
31 (п)   Диего Демме 10'
10 (п)   Эмиль Форсберг
8 (п)   Наби Кейта
17 (п)    Брума
29 (н)   Жан-Кевин Огустен 22'
11 (н)   Тимо Вернер
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
71 (в)   Егор Бабурин
80 (з)   Илья Скроботов
21 (п)   Александр Ерохин
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
29 (н)   Антон Заболотный 8'
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
6 (з)   Ибраима Конате
13 (п)   Штефан Ильзанкер
24 (п)   Доминик Кайзер
27 (п)   Конрад Лаймер
44 (п)   Кевин Кампль
9 (н)   Юссуф Поульсен
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'38

Кришито получает «горчичник» за грубый подкат в центре поля.

'36

Заболотный! Жирков вспомнил свой 2005-й, разорвав на фланге соперников, после чего отдал фирменный пас под удар в центр штрафной — Заболотный бил плотно, однако точно в руки вратарю.

'35

Манчини, похоже, очень разозлился на Лунева после очередного нервного действия от последнего — и отправил разминаться Лодыгина.

'33

Взял немецкий клуб матч под свой контроль — после не самого убедительного старта у гостей сейчас все идеально. И счет, и сама игра.

'31

Лунев сейчас ошибся в простой ситуации, едва не подарив момент соперникам. К счастью, обошлось.

'28

Сильно нервничает Манчини — видно, что очень не хочет покидать итальянец Лигу Европы, приоритетный для него турнир, по словам самого специалиста.

'26

Перекладина спасает немцев! Идеально пробил со штрафного Паредес без шансов для вратаря — и лишь сантиметры спасли гостей от гола...

'24

Еще одна желтая у немцев — Орбан за нарушение правил на Заболотном у собственных ворот получил карточку. Шанс для «Зенита»!

'22

Второй волной атаки распечатали ворота Лунева гости — Вернер пошел в красочный слаломный проход по линии штрафной, после чего отдал филигранный пас на ворвавшегося во вратарскую партнера, и тот после разворота переиграл в ближнем сражении голкипера «Зенита». 0:1.

'22

Гол. К сожалению, все-таки пропускает «Зенит». Огустен отличился.

'21

Сейчас как раз попытались что-то придумать гости — однако встретили жесткое сопротивление как защитников «Зенита», так и местных болельщиков, создавших над стадионом какой-то невероятный свист. Словно в Турции матч проходит.

'19

Совсем мало комбинационных атак пока что у «Лейпцига» — на отбой больше играют на первых минутах немцы. Видно, что еще не вошли толком во встречу вице-чемпионы Германии.

'17

Полумомент у «Зенита»! Ригони на фланге классно разобрался с защитником, после чего прострелил в центр штрафной — но там качественно сыграли оборонцы гостей.

'15

Достаточно агрессивно начал «Зенит» — не сказать, что действуют первым номером хозяева, однако именно они игру сейчас ведут.

'13

Вот такой красочный перформанс подготовили сегодня фанаты «Зенита».

'11

Сам стандарт, правда, не самым лучшим образом исполнили хозяева.

'10

Первая желтая карточка в матче — Демме за фол вблизи собственной штрафной получает «горчичник».

'8

Вошел в игру Заболотный.

'7

Ужас... Плачет Кокорин, держась за колено... Возможно, что прямо сейчас сборная России потеряла своего ключевого игрока в преддверии чемпионата мира. Здоровья, Александр!

'5

Да, так и есть... Вновь на газоне Кокорин — теперь уж точно будет замена. Носилки на поле... Главное — чтобы не было ничего серьезного.

'4

На поле Кокорин, однако продолжает экстренно разминаться Заболотный — а значит, что все же может в ближайшее время произойти вынужденная замена. Видно, что тяжело пока что передвигается Александр.

'2

Сразу же получает травму Кокорин... Надеемся, что сможет продолжить он матч — но, кажется, все-таки должен вернуться в игру российский бомбардир.

'1

Стартовал матч!

20:55

На данный момент российское представительство в Лиге Европы — 2017/18 состоит из всего двух клубов — ЦСКА и «Зенита» опять же. «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» из турнира уже вылетели. Армейцы сыграют решающий матч с французским «Лионом» сегодня в 23.05 мск.

20:50

Напомним, что в первом матче этих команд, который проходил на минувшей неделе в Германии, победили хозяева — 2:1. То есть россиянам сегодня для прохода в четвертьфинал достаточно будет и минимальной виктории. Впрочем, и для оной нужно будет очень сильно постараться.

20:45

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Бернардо, Демме, Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.

20:42

«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин.

20:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий матч.

20:35

Отметим, что сама встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет немецкий «РБ Лейпциг».