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Трансляция
С конца
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'37
Иммобиле не сумел зацепиться за длинную проникающую передачу Луиса Альберто.
'35
Пауза в матче из-за повреждения Беседина.
'34
Бойко отразил опасный удар Луиса Альберто с углового, сумел испанец закрутить мяч в створ!
'33
Кендзёра выбил мяч на угловой, перехватывая заброс оппонента.
'32
Шепелев ворвался в штрафную, уйдя от двоих соперников, но третий игрок обороны сыграл более надёжно.
'30
Цыганков забрался в положение вне игры.
'29
Цыганков! Беседин здорово сыграл в подкате у чужой штрафной, выбив мяч на Морозюка, который сразу сыграл на Цыганкова, но у молодого таланта «Динамо» не получился удар в створ с линии штрафной.
'27
Беседин не зацепился за длинную передачу через всё поле.
'25
У Морозюка не получился навес в атаке вторым темпом после плохого розыгрыша углового.
'25
Арбитр не среагировал на падение Иммобиле в штрафной киевлян!
'23
'22
Пароло забежал в штрафную на навес Лулича и скинул мяч в центр нам Иммобиле, но Чиро наглухо закрыл Бурда.
'20
Цыганков ускорился слева и поспешил с прострелом, не дождавшись партнёра.
'20
Буяльский занял правильную позицию в своей штрафной, перехватив навес Габбарона.
'18
'17
Луис Альберто после нескольких обманных движений нанёс слишком простой удар.
'16
Луис Альберто после розыгрыша стандарта сделал навес, который был отбит защитником «Динамо» на Иммобиле, но лучший форвард «орлов» плохо пробил по мячу.
'15
Мораес налетел на Пароло в середине поля.
'13
«Лацио» отбился после розыгрыша углового «Динамо».
'12
Морозюк неудачно пробил со стандарта.
'11
Беседина сбили вблизи края чужой штрафной, игра переместила на половину поля «Лацио».
'11
Иммобиле подключил справа Габбарона, прострел которого киевляне с трудом отбили.
'9
Рамос отметился неточным ударом головой после навеса с углового.
'8
Иммобиле выскочил на свидание с Бойко, обыграл его и пробил по пустым воротам, которые успел защитить Кадар!
'7
Андерсон ворвался в штрафную «Динамо» и сместился к лицевой, откуда прострелил в сыгравшего в подкате Пиварича!
'6
Бурда без труда отразил подачу Габбарона.
'5
Луис Альберто отыграл на Андерсона, который неточно пробил из-за пределов штрафной.
'3
Андерсон не сумел обыграть соперника в прорыве по лицевой, будет удар от ворот.
'2
Лулич неудачно перевёл мяч направо. «Динамо» перешло в позиционное нападение.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Лацио». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.