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8
ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Марсело. Ответная встреча...

Французы преуспели в морозной Москве

ЦСКА проиграл «Лиону» в Москве в Лиге Европы

Французский «Лион» победил в Москве ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   08 марта 21:00   |  закончен
ЦСКА
0:1
Лион
0:1
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Набабкин 30'
Натхо 59'
Марсело 68'
Тусар 88'
Корне 90+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
14 (з)   Кирилл Набабкин 30'
4 (з)   Сергей Игнашевич
6 (з)   Алексей Березуцкий
89 (п)   Константин Кучаев
3 (п)   Понтус Вернблум
17 (п)   Александр Головин
10 (п)   Алан Дзагоев 82'
8 (п)   Георги Миланов 73'
66 (п)   Бибрас Натхо 59'
7 (н)   Ахмед Муса 87'
1 (в)   Антони Лопеш
23 (з)   Кенни Тете
20 (з)   Фернандо Марсал
6 (з)    Марсело 68'
15 (з)   Жереми Морель
29 (п)   Лука Тусар 88'
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
8 (п)   Уссем Ауа
9 (н)    Мариано 89'
10 (н)   Бертран Траоре 76'
11 (н)   Мемфис Депай 85'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
25 (п)   Кристиян Бистрович 82'
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо 73'
63 (н)   Фёдор Чалов 87'
30 (в)   Матьё Горжелен
22 (з)   Ферлан Менди 89'
4 (з)    Рафаэл
5 (з)   Муктар Дьякаби
12 (п)   Жордан Ферри
27 (н)   Максвелл Корне 76' 90'
17 (н)   Мизьян Маолида 85'
Удары
56%
По воротам: 10
В створ: 9
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 17
Удары
44%
По воротам: 11
В створ: 7
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 12
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Матч окончен

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

Матч окончен

И да, пропустив впервые в 2018 году, ЦСКА терпит и первое поражение в весенней части сезона. 0:1 — «Лион» победил, хотя по игре не выглядел сильнее. Но так бывает. Французы добыли положительный результат в морозной Москве и еще на шажок приблизились к домашнему финалу Лиги Европы.

'90+4

Заканчивается игра, вот-вот прозвучит финальный свисток испанца Лаоса...

'90+3

Натхо хорошо отдавал Кучаеву налево, в открытую зону, но Константин сохранить мяч у себя не сумел.

'90+3

Есть подача в штрафную, есть скидка — и есть бросок Лопеша за мячом.

90+2

Идет в наступление ЦСКА. Корне за фол получил предупреждение, кстати.

'90+1

Нарушили правила на Витиньо. Но все это очень далеко от ворот.

'90

«Лион» контролирует мяч. А Лаос добавил четыре минуты.

'88

Тусар сфолил в центре поля. Натхо подал в штрафную, только что вышедший на замену Федор Чалов скидывал мяч головой на дальнюю штангу... Добавить там не дали, Лопеш в прыжке зафиксировал мяч.

'87

Головин пытался обыграть оппонента на фланге, потерял мяч и фактически организовал атаку на свои ворота. Хорошо еще, удар получился не сильным, Акинфеев справился.

'86

Таят, неумолимо таят шансы ЦСКА как на спасение этой игры, так и на проход в 1/4 финала по сумме двух матчей.

'85

Замена у «Лиона»: Мизьян Маолида вместо Депая.

'84

Успешно отводит «Лион» игру от своих ворот.

'82

Замена у ЦСКА. Бистрович, новичок из Хорватии, вышел вместо Дзагоева.

'81

Выгоднейший момент не использовали армейцы! Возникла сутолока к штрафной гостей, к мячу тянулись и Муса, и Витиньо, и Вернблум пробить пытался. Все тщетно — не дали. Ээээх...

'81

Диас пробил по воротам! Акинфеев мяч забрал.

'80

Не получается атака у ЦСКА, вдобавок Набабкин теряет мяч.

'79

Но вроде бы все нормально с бразильцем. И продолжается игра. С мячом футболисты в синих майках и красных трусах.

'79

Марсалу досталось.

'78

Сейчас Набабкин столкнулся с соперником. Тот лежит на газоне, не в силах встать.

'77

Худе после перерыва действуют армейцы, чем до. Да и судья тут постоянно свистит.

'76

Да, расстроилась игра ЦСКА. Это неоспоримый факт.

'74

Право на штрафной получает ЦСКА. Бить вызывается Витиньо, и делает это плохо.

'73

Замена у хозяев: Витиньо вместо Миланова, который сыграл посредственно.

'71

В некотором шоке ЦСКА. Приходит в себя.

'69

Как бы ни окончился это матч, ехать в Лион, имея в багаже пропущенный домашний мяч, — не самая радужная перспектива.

'68

ГОЛ. Ох, ЦСКА пропустил впервые в 2018 году... Ничто не предвещало, но случилось. Случилась подача Депаем углового на дальнюю штангу, а там Марсело без проблем кивком головы оставил Акинфеева не у дел. Проиграл позицию Алексей Березуцкий. Ну почему никто не мешал лионцу, находившемуся во вратарской?!

'65

Запасные «Лиона» кутаются на скамейке. Им очень холодно.

'64

«Локомотив» тем временем «горит» в Мадриде уже со счетом 0:2.

'63

Вернблум на газоне. Железного шведа сломить не так-то просто. Но французам это удалось.

'62

Да, это было зрелищно. И мигом взорвались фанаты, гонят своих вперед.

'61

Ой-ой-ой! Вы видели, вы это видели?! Акинфеев совершил «суперсейв», вытащив мяч, летевший впритирку со штрангой. Слетать в угол пришлось опытному киперу. Классный момент!

'60

набабкин наступил на ногу Ауа. Дело было прямо у линии штрафной, и будет опаснейший «стандарт». Не согласен с решением Лаоса Гончаренко, хотя все по делу.

'59

Угловой в исполнении Натхо. Удара не следует.

'58

Опа, Мусу пытались отправить в забег. Не смог он отклеиться от опекуна, явно не в лучших кондициях нигериец. Способен не большее, конечно.

'57

В центре поля Лаос прерывает встречу. Там было нарушение правил.

'55

Хороший перехват удался ЦСКА, но Дзагоев не сумел убежать от соперников. Гости тоже очень быстро мяч потеряли.

'53

Без замен в перерыве обошлись тренеры команд Гончаренко и Бруно Женезио, кстати говоря.

'51

Статистика первого тайма вашему вниманию. Кстати, милые люди, отвечающие за твиттер «Лиона», убеждены, что дело происходит на... «Арене Химки»!

'50

Сразу двоих завалили армейцы в центре поля, в том числе Траоре. Остановка игру поэтому.

'48

Идут вперед гости. Это всегда опасно.

'46

Стартовал второй тайм. Сразу запели трибуны.

Перерыв

Первый тайм прошел в равной борьбе. Чуть лучше поначалу выглядели гости, но ЦСКА выстроил игру на контратаках и имел пару острых эпизодов. Ни в чем стараются хозяева не уступать сопернику. В целом счет по делу.

'45

Не стал ничего компенсировать изрядно подмерзший арбитр Лаос. На перерыв разбегаются команды.

'44

Чуть ранее Игнашевич бил головой после «стандарта». Но и это — семечки для вратаря.

'43

Депай хорошо пытался вывести на удар Траоре, пасуя вразрез, но тот к мячу не успел.

'41

Чуть не пропустили мы «горчичник» для Набабкина. Грубо сыграл против Депая.

'40

Разбилась игра на отдельные эпизоды.

'37

Муса действует без мяча. Не пускают его соперники.

'36

Это сами гости ошиблись на самом деле. Почти получился контрответ хозяевам.

'36

Трибуны пытаются заглушить свистом атаку «Лиона». Получается!

'35

Последовал розыгрыш углового, и затем аут.

'34

Опс, еще один удар Головина, но теперь с более близкого расстояния и низом! С трудом Лопеш вытащил. Хороший шанс!

'33

Игнашевич разрядил ситуацию после того, как Траоре вновь опасно прорвался в штрафную москвичей.

'32

Но вот мяч перешел к красно-синим. Ненадолго, правда. Зато состоялся удар в створ. Издали приложился Головин. Прямо по центру, что не стало проблемой для Лопеша.

'31

Несколько упал темп.

'30

На трибуне президент ЦСКА Евгений Гинер мерзнет в компании министра обороны Сергея Шойгу.

'27

В параллельном матче «Локомотив» уже проигрывает «Атлетико» в гостях, 0:1.

'25

Развивается игра. Мяч, как и в начале, редко покидает кончики бутс игроков «Лиона».

'23

Траоре протащил мяч и пробил в дальний угол! Мимо.

'23

Частенько красно-синие перехватывают мяч. Но комбинационный футбол у них не особо клеится.

'22

Гончаренко на бровке весьма озадачен. Сложно понять, удовлетворяет его его дебют игры.

'21

Миланов выбрасывает мяч из аута прямо в штрафную, но там расторопны гостевые беки. Вторым темпом следует фланговая подача болгарина. И вновь на отлично действуют «ткачи».

'20

Еще один контрвыпад не удался ЦСКА. В позиционную стадию перетекла атака.

'19

Неплохие скорости в матче, кстати.

'18

В основном с мячом по-прежнему французы. Армейцы предпочитают действовать на контратаках.

'17

А теперь мяч после «стандарта» отскочил к одиноко стоявшему во вратарской Вернблуму! Лайнсмен зафиксировал офсайд.

'16

Первый голевой момент в матче! Дзагоев нашел в штрафной Мусу, то бил с близкого расстояния, но бесхитростно, прямо во вратаря.

'14

Вернблум нарушил правила в атаке. Пауза в игре.

'13

Ох, могло быть опасно. Но нерасторопен оказался Муса, не хватает ему тонуса явно, уверенности в своих силах.

'12

Катают мяч гости. Плетут кружева.

'11

Газон пока держит. Хотя выглядит не очень...

'10

Девять градусов мороза сейчас в Москве.

'9

Вернблум активничал на переднем краю — он сегодня форвард. Не удалось выйти на ударную позицию армейцам.

'8

Есть удар по воротам Акинфеева, но неопасно. Тете приложился.

'5

Кстати, ЦСКА еще не пропускал в официальных матчах 2018 года. Обнадеживающая статистика. Хотя атака «Лиона» очень грозна.

'4

Финал сезона состоится в Лионе, кстати говоря. Естественно, клуб, у которого не клеится в чемпионате, кровь из носу рвется в решающий матч.

'3

По-хозяйски начали матч французы. Контролируют территорию.

'2

Немало народа собралось на трибуне, но аншлага нет.

'1

Состоялась минута молчания в память об умершем Давиде Астори. И прозвучал стартовый свисток!

20:50

Игроки размялись и вновь убежали в подтрибунное помещение, чтобы совсем скоро появиться на поле вновь.

20:40

Напомним, в 1/16 финала подопечные Виктора Гончаренко с огромным трудом прошли сербскую «Црвену Звезду» (0:0 в гостях, 1:0 дома). «Лион» уверенно разобрался с испанским «Вильярреалом» (3:1 дома, 1:0 в гостях).

20:38

У ЦСКА много травм, особенно в обороне. Надолго выбыли Васин, Фернандес, продолжает восстановление Щенников.

20:37

В красно-синем выйдут москвичи.

20:36

Совещание тренерского штаба ЦСКА прямо на кромке поля.

20:35

Ну и состав московских армейцев! Тут много интересностей. В защите — подзабытый Набабкин и великовозрастный Игнашевич. В нападении — профессиональный опорник Вернблум. Ну дела!

20:31

«Лион» представил своих запасных.

20:30

пробуют игроки промерзлый газон, где совсем скоро предстоит им демонстрировать свое мастерство.

20:25

Испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом будет обслуживать поединок.

20:20

В белой выездной форме будут играть французы.

20:15

Совсем немного времени осталось до стартового свистка на стадионе «ЦСКА Арена». «Лион» уже огласил свой стартовый состав.

10:10

Начало онлайна в 20.30 мск.

10:00

Текстовая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА — «Лион».