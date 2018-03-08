Атлетико М

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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!
Проиграв 0:3 в гостях «Атлетико», «Локомотив» на 99,9 процентов облегчил себе график на концовку сезона — победа в чемпионате России теперь еще ближе. Впрочем, чудесам есть место всегда и везде — так что официально называть «Атлетико» участником четвертьфинала этой Лиги Европы не будем пока что.
Нет, прямо в руки мяч вратарь хозяев Фернандеш отправляет.
Последний шанс у «Локомотива». Штрафной у ворот «Атлетико».
Потерял мяч Лысов на фланге при выходе из обороны, за что тут же его команду и наказали — Хуанфран прошелся к штрафной, отдал на Коке, и тот переиграл Гилерме. Все просто и действенно.
Впервые за сегодня провел «Локомотив» затяжную атаку — несколько раз в ее ходе мяч входил в штрафную «Атлетико», однако до удара дело так и не дошло.
Совсем уж низким стал градус матча: нет почти что эмоций на поле и — особенно — на трибунах.
Чорлука надежен в подкате на последнем рубеже — не дал он выбежать Гамейро на рандеву с Гилерме.
Вернер без особых проблем справляется с дальним ударом Лысова.
Заработали футболисты «Локомотива» право на штрафной, но Фернандеш плохо его исполнил.
Семин, не видя от своей команды вразумительных атак, показал только что всем, как нужно жонглировать мячом на бровке.
Сауль получил мяч примерно на линии штрафной, после чего пробил в надежде на дубль — как оказалось чуть позднее, для этого испанцу не хватило приблизительно метров десяти в точности.
Обязан сейчас был арбитр ставить пенальти в ворота «Локомотива» — руками прервал полет мяча только что Чорлука после удара Диего Косты, судья был рядом, но почему-то не стал указывать на «точку».
Совсем мало пользы своей команде приносит сегодня Эдер — едва ли не в каждом из микроэпизодов он уступает играющему с ним Хименесу.
Похоже, что что-то серьезное у Игнатьева — не может он подняться с газона, держась за лицо от боли. Уже готовиться к выходу на поле Лысов.
Ошибся Алексей Миранчук в данной ситуации, после чего мяч оказался у Сауля, тот отдал отличный пас на Гризманна, француз из выгодной позиции не сумел переиграть Гилерме, однако на добивании первым был Диего Коста. Жаль.
Чуть успокоились в концовке тайма поклонники хозяев, и тут же стало отчетливо слышно фанатов россиян — может, хоть это поможет «Локо» перевести игру на чужую половину поля. Впрочем, именно результат для представителей РФПЛ пока что не самый плохой.
Чорлука удачным отбором в своей штрафной приближает Корреа к скорой замене — именно у него сейчас был забран мяч.
Семин разочарован решением арбитра отдать мяч испанцам после падения Эдера у чужой штрафной — посчитал наставник, что именно на португальском форварде здесь сфолили, а не он сам.
Корреа продолжает удивлять непонятной игрой — только что получил он отличный шанс на создание гола, приняв великолепный пас от партнера, который оставил его в полном одиночестве на фланге вблизи штрафной. Но зачем-то решил просто «пальнуть» аргентинец вдоль ворот — сильно и плохо. Стадион разочарованно выдохнул.
Чуть успокоилась игра после гола — уже не идут так рьяно в атаку хозяева, из-за чего у «Локомотива» сейчас происходит некое подобие передышки.
Выдающийся удар удался только что молодому испанцу — оставили Сауля одного метрах в 30-и от ворот, тот осмотрелся и, не увидев достойных вариантов для паса, исполнил «пушку» прямиком в «девять». Без шансов для Гилерме.
Полумомент у «Локо»! Фернандеш после стандарта у чужих ворот классно поборолся с соперником, а затем отдал под удар на Игнатьева. Попытка Владислава из-за пределов штрафной, к сожалению, оказался не самой лучшей.
В то же время надо отдать должное «Локомотиву» в спокойствии обороны — с этим у подопечных Юрия Семина сейчас нет никаких проблем. Особенно это касается центральных защитников «железнодорожников».
Совсем редко пока что выходит у атакующих игроков «Локо» цепляться за мячи — из-за этого почти все время снарядом владеют хозяева.
Стоит отметить, что лишь на 50 процентов — на первый взгляд — заполнен сегодня стадион «Атлетико». Не столь большой интерес, похоже, вызывает у фанатов «матрасников» Лига Европы.
Осадили представители Примеры ворота россиян — тем лишь отчаянно обороняться остается пока что. Впрочем, к такому развитию событий команда Юрия Семина, вероятно, и готовилась.
Гелерме уверенно забирает мяч себе после подачи со стандарта от «Атлетико».
Очень тяжело россиянам на первых минутах — сразу же стал использовать свой фирменный прессинг «Атлетико», из-за чего у «Локо» сейчас немалые проблемы с выходом из обороны после редких отборов.
В плей-офф этой Лиги Европы сегодняшние соперники стартовали с побед над французской «Ниццой» и датским «Копенгагеном» соотвественно — представители Лиги 1 были обыграны «Локомотивом» с общим счетом 4:2, датчане крупно проиграли испанцам по сумме двух матчей (1:5).
На данный момент «железнодорожники» лидируют в турнирной таблице РФПЛ, по итогам 21-го тура опережая ближайшего преследователя — «Краснодар» — на семь очков. «Атлетико» пока что идет в Примере вторым — после 27 матчей отставание «матрасников» от «Барселоны» составляет восемь баллов.
«Атлетико». Стартовый состав: Вернер, Луис, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Парти, Коке, Сауль, Корреа, Гризманн, Диего Коста.
«Локомотив». Стартовый состав: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Сама встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором московский «Локомотив» в гостях сыграет с мадридским «Атлетико».