Атлетико М

Проиграв 0:3 в гостях «Атлетико», «Локомотив» на 99,9 процентов облегчил себе график на концовку сезона — победа в чемпионате России теперь еще ближе. Впрочем, чудесам есть место всегда и везде — так что официально называть «Атлетико» участником четвертьфинала этой Лиги Европы не будем пока что.