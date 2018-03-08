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8
Московский "Локомотив" проиграл мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей...

Поезд дальше не идет: «Локо» унизили в Мадриде

«Атлетико» разгромил «Локомотив» в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил московский «Локомотив», отправив в ворота россиян три безответных мяча. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   08 марта 21:00   |  закончен
Атлетико М
3:0
Локомотив М
3:0
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
Сауль 22'
Коста 47'
Корреа 66'
Корреа 75'
Коста 75'
Сауль 84'
Коке 90'
Миранчук 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Аксель Вернер
24 (з)   Хосе Мария
19 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
20 (з)    Хуанфран
3 (з)   Филипе Луис
8 (п)    Сауль 22' 84'
5 (п)   Томас Тейе
6 (п)    Коке 90'
11 (н)   Анхель Корреа 75' 66' 75'
18 (н)   Диего Коста 75' 47' 75'
7 (н)   Антуан Гризманн 67'
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Неманья Пейчинович
20 (п)   Владислав Игнатьев 53'
31 (п)   Мацей Рыбусь
4 (п)   Мануэл Фернандеш
27 (п)   Игорь Денисов
60 (п)   Антон Миранчук 71'
59 (п)   Алексей Миранчук 34'
24 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
53 (в)   Алехандро Дос
46 (з)   Антонио Монторо
16 (з)   Шиме Врсалько
23 (п)    Витоло 67'
14 (п)    Габи
21 (н)   Кевин Гамейро 75' 75'
9 (н)   Фернандо Торрес
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
18 (п)   Александр Коломейцев 71'
36 (п)   Дмитрий Баринов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
84 (н)   Михаил Лысов 53'
Удары
88%
По воротам: 9
В створ: 7
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 4
  • 13
Удары
13%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 14
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!

Проиграв 0:3 в гостях «Атлетико», «Локомотив» на 99,9 процентов облегчил себе график на концовку сезона — победа в чемпионате России теперь еще ближе. Впрочем, чудесам есть место всегда и везде — так что официально называть «Атлетико» участником четвертьфинала этой Лиги Европы не будем пока что.

'90+5

Все, завершен матч.

'90+4

Нет, прямо в руки мяч вратарь хозяев Фернандеш отправляет.

'90+3

Последний шанс у «Локомотива». Штрафной у ворот «Атлетико».

'90+1

Четыре минуты добавил судья к основному времени матча.

'90

Потерял мяч Лысов на фланге при выходе из обороны, за что тут же его команду и наказали — Хуанфран прошелся к штрафной, отдал на Коке, и тот переиграл Гилерме. Все просто и действенно.

'90

Гол. 0:3. Это все — такое, вероятно, уже не отыграет «Локомотив». Забил Коке.

'88

Впервые за сегодня провел «Локомотив» затяжную атаку — несколько раз в ее ходе мяч входил в штрафную «Атлетико», однако до удара дело так и не дошло.

'86

Торрес вышел один на один с Гилерме и уже готов был забивать, но услышал свисток по поводу офсайда.

'84

Сауль схватил Миранчука за майку в борьбе — и получил за это «горчичник».

'83

Совсем уж низким стал градус матча: нет почти что эмоций на поле и — особенно — на трибунах.

'81

Чорлука надежен в подкате на последнем рубеже — не дал он выбежать Гамейро на рандеву с Гилерме.

'79

Вернер без особых проблем справляется с дальним ударом Лысова.

'77

Заработали футболисты «Локомотива» право на штрафной, но Фернандеш плохо его исполнил.

'74

А у «Атлетико» и вовсе двойная замена: Кевин Гамейро и Фернандо Торрес сменили Диего Косту с Корреа.

'71

Вторая замена у россиян: Александр Коломейцев сменил Антона Миранчука.

'69

Уже седьмой угловой «Атлетико» никаких дивидендов команде не приносит.

'67

Замена у «Атлетико»: Гризманна сменил Витоло.

'66

Корреа за срыв опасной контратаки россиян получает желтую карточку.

'63

Семин, не видя от своей команды вразумительных атак, показал только что всем, как нужно жонглировать мячом на бровке.

'61

Сауль получил мяч примерно на линии штрафной, после чего пробил в надежде на дубль — как оказалось чуть позднее, для этого испанцу не хватило приблизительно метров десяти в точности.

'58

Обязан сейчас был арбитр ставить пенальти в ворота «Локомотива» — руками прервал полет мяча только что Чорлука после удара Диего Косты, судья был рядом, но почему-то не стал указывать на «точку».

'56

Совсем мало пользы своей команде приносит сегодня Эдер — едва ли не в каждом из микроэпизодов он уступает играющему с ним Хименесу.

'53

В игре Лысов.

'52

Похоже, что что-то серьезное у Игнатьева — не может он подняться с газона, держась за лицо от боли. Уже готовиться к выходу на поле Лысов.

'50

Игнатьев лежит на газоне после столкновения с Саулем — очень больно россиянину. Возможно, потребуется замена ему.

'47

Ошибся Алексей Миранчук в данной ситуации, после чего мяч оказался у Сауля, тот отдал отличный пас на Гризманна, француз из выгодной позиции не сумел переиграть Гилерме, однако на добивании первым был Диего Коста. Жаль.

'47

И сразу же второй пропускает «Локомотив»... Диего Коста забивает. 2:0 в пользу «Атлетико».

'46

Возобновилась игра.

'45+1

На этом все с первым таймом — минимально по его итогам уступает «Локомотив» «Атлетико» в Мадриде. Перерыв!

'43

Чуть успокоились в концовке тайма поклонники хозяев, и тут же стало отчетливо слышно фанатов россиян — может, хоть это поможет «Локо» перевести игру на чужую половину поля. Впрочем, именно результат для представителей РФПЛ пока что не самый плохой.

'41

Чорлука удачным отбором в своей штрафной приближает Корреа к скорой замене — именно у него сейчас был забран мяч.

'39

Семин разочарован решением арбитра отдать мяч испанцам после падения Эдера у чужой штрафной — посчитал наставник, что именно на португальском форварде здесь сфолили, а не он сам.

'36

И вновь Гилерме дарит подарок Гризманну, словно поздравляя того зачем-то с 8 марта. Хорошо, что звездный француз этим не пользуется опять — вероятно хочется ему забить без чей-то немалой помощи.

'34

Первая желтая карточка в матче — Алексей Миранчук получил ее за симуляцию.

'32

Корреа продолжает удивлять непонятной игрой — только что получил он отличный шанс на создание гола, приняв великолепный пас от партнера, который оставил его в полном одиночестве на фланге вблизи штрафной. Но зачем-то решил просто «пальнуть» аргентинец вдоль ворот — сильно и плохо. Стадион разочарованно выдохнул.

'30

Гилерме... Едва сейчас не привез гол вратарь — пошел он на фланге зачем-то обыгрывать Гризманна, потерял мяч, после чего смотрел, как снаряд летит в сторону ворот. К счастью, летел он лишь в сторону, но не в створ.

'27

Момент у испанцев! Диего Коста ворвался в чужую штрафную, увидел Гризманна и попытался отдать тому под гол — к счастью, заблокировали это защитники «Локо».

'25

Чуть успокоилась игра после гола — уже не идут так рьяно в атаку хозяева, из-за чего у «Локомотива» сейчас происходит некое подобие передышки.

'22

Выдающийся удар удался только что молодому испанцу — оставили Сауля одного метрах в 30-и от ворот, тот осмотрелся и, не увидев достойных вариантов для паса, исполнил «пушку» прямиком в «девять». Без шансов для Гилерме.

'22

Гол. Открывает счет «Атлетико». Сауль забил.

'20

Полумомент у «Локо»! Фернандеш после стандарта у чужих ворот классно поборолся с соперником, а затем отдал под удар на Игнатьева. Попытка Владислава из-за пределов штрафной, к сожалению, оказался не самой лучшей.

'18

В то же время надо отдать должное «Локомотиву» в спокойствии обороны — с этим у подопечных Юрия Семина сейчас нет никаких проблем. Особенно это касается центральных защитников «железнодорожников».

15

Совсем редко пока что выходит у атакующих игроков «Локо» цепляться за мячи — из-за этого почти все время снарядом владеют хозяева.

'13

Стоит отметить, что лишь на 50 процентов — на первый взгляд — заполнен сегодня стадион «Атлетико». Не столь большой интерес, похоже, вызывает у фанатов «матрасников» Лига Европы.

'10

Осадили представители Примеры ворота россиян — тем лишь отчаянно обороняться остается пока что. Впрочем, к такому развитию событий команда Юрия Семина, вероятно, и готовилась.

'8

И еще одна опасная атака от «Атлетико»! Просто блестяще в короткий пас испанцы разобрались со всей обороной «Локо» — в завершении этого всего Корреа, стоя почти на линии штрафной, был обязан отдавать под гол на абсолютно свободного Хуанфрана, однако сильно пожадничал, пробив прямиком в Чорлуку.

'6

Гелерме уверенно забирает мяч себе после подачи со стандарта от «Атлетико».

'4

Очень тяжело россиянам на первых минутах — сразу же стал использовать свой фирменный прессинг «Атлетико», из-за чего у «Локо» сейчас немалые проблемы с выходом из обороны после редких отборов.

'2

И сразу напряженно у ворот «Локо» — классно в пас прошлись через все поле хозяева, доведя мяч почти до чужой вратарской. Повезло, что Гризманн зачем-то решил почеканить снаряд — и это привело к потере.

'1

Стартовал матч!

20:55

В плей-офф этой Лиги Европы сегодняшние соперники стартовали с побед над французской «Ниццой» и датским «Копенгагеном» соотвественно — представители Лиги 1 были обыграны «Локомотивом» с общим счетом 4:2, датчане крупно проиграли испанцам по сумме двух матчей (1:5).

20:50

На данный момент «железнодорожники» лидируют в турнирной таблице РФПЛ, по итогам 21-го тура опережая ближайшего преследователя — «Краснодар» — на семь очков. «Атлетико» пока что идет в Примере вторым — после 27 матчей отставание «матрасников» от «Барселоны» составляет восемь баллов.

20:45

«Атлетико». Стартовый состав: Вернер, Луис, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Парти, Коке, Сауль, Корреа, Гризманн, Диего Коста.

20:42

«Локомотив». Стартовый состав: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

20:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

20:35

Сама встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором московский «Локомотив» в гостях сыграет с мадридским «Атлетико».