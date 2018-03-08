РБ Лейпциг

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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию поединка. До новых встреч!
Обескураженными выглядят немцы — с одной стороны, и атакуют они сейчас, однако явно лишил их гол итальянца уверенности. Важнейший мяч, конечно, забил Доменико.
Поймали немцы россиян на контратаке — Кейта отлично выдал на убегавшего в отрыв Тимо, и тот мастерски переиграл вышедшего из ворот Лунева. 0:2 — это уже действительно плохо.
Правда, и немцы в последние минуты уже не так опасно атакуют — кажется, что не так много сил осталось у них для поддержания того темпа, что ранее принес им успех.
Совсем не получается у «Зенита» в атаке — «читает» все выпады немецкий клуб на постоянной основе.
Форсберг не использовал явный шанс отдать передачу под гол — точно мог он куда лучше навесить с фланга, чему это вышло в реальности.
Кокорин попытался пробить с более-менее перспективной позиции — заблокирована попытка была.
Очень красиво сейчас забили немцы — получив мяч у чужой штрафной, Вернер, стоя спиной к воротам, отдал идеальный пас пяткой на Бруму, и тот технично переиграл Лунева. Нужно забивать ответный!
И еще один опасный штрафной зарабатывает немецкий клуб — много фолят россияне у своих владений.
Маммана хорош при простреле соперников с фланга в центр штрафной.
Очень давно уже вразумительно не атаковал «Зенит» — вынуждены тратить все силы нападающие россиян на защиту сейчас.
Еще один шанс у немцев — перспективный штрафной они только что заработали.
Мевля прерывает перспективный навес соперников.
Все опаснее и опаснее атакует «Лейпциг» — только что аж тремя волнами в одном владении созидали немцы, каждый раз входя в штрафную через пас или дриблинг, однако до удара так и не дошло дело.
Ригони с углового закрутил в ворота — Гулачи был на месте, плюс судья фол свистнул.
Мяч после удара Форсберга с многообещающего штрафного полетел сильно выше ворот.
Судья никак не реагирует на падение Форсберга в чужой штрафной.
Красиво в пас сейчас прошел «Лейпциг» путь от центра поля до чужих ворот — к счастью, в конце этого всего передача Огустена под гол была заблокирована.
Пытались россияне сейчас убежать в контрвыпад — к сожалению, хорошая задумка с пасом на абсолютно свободного Ригони не была реализована из-за плохой точности передачи.
Кришито очень мощно пробил издали — жаль, что мимо ворот в данном случае полетел мяч.
Понемногу начали завладевать преимуществом хозяева — уже «Зенит» сейчас вынужден достаточно низко обороняться.
Кокорин в сложной ситуации классно скинул головой под удар на Ригони — «выстрел» аргентинца угодил прямиком в одного из защитников немцев.
Достаточно уверенно стартовал «Зенит» — именно российский клуб в начале матча играет первым номером.
Первыми в матче по чужим воротам пробили футболисты «Зенита». Впрочем, опасным все это не смотрелось.
«Лейпциг». Стартовый состав: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, Демме, Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.
«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Заболотный, Кокорин.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором российский «Зенит» в Германии сыграет с местным «Лейпцигом».