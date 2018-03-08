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Эпизод матча «Лейпциг» — «Зенит» РИА Новости
Эпизод матча «Лейпциг» — «Зенит»

«Зенит» зацепился за Европу

«Зенит» уступил «Лейпцигу» в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Лейпциг» на своем поле одолел российский «Зенит». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   08 марта 23:05   |  закончен
РБ Лейпциг
2:1
Зенит
2:1
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Брума 56'
Вернер 77'
Юпамекано 85'
Кришито 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Петер Гулачи
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано 85'
16 (з)   Лукас Клостерман
4 (з)   Вилли Орбан
27 (п)   Конрад Лаймер 46'
31 (п)   Диего Демме
8 (п)   Наби Кейта
10 (п)   Эмиль Форсберг
17 (п)    Брума 75' 56'
29 (н)   Жан-Кевин Огустен 79'
11 (н)   Тимо Вернер 77'
99 (в)   Андрей Лунёв
60 (з)   Бранислав Иванович
30 (з)   Эмануэль Маммана
23 (з)   Миха Мевля
4 (з)   Доменико Кришито 86'
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Эмилиано Ригони 80'
9 (н)   Александр Кокорин
29 (н)   Антон Заболотный 57'
Запасной состав
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
3 (з)    Бернардо 46'
6 (з)   Ибраима Конате
7 (п)   Марсель Забитцер 75'
13 (п)   Штефан Ильзанкер
24 (п)   Доминик Кайзер
9 (н)   Юссуф Поульсен 79'
1 (в)   Юрий Лодыгин
80 (з)   Илья Скроботов
19 (з)   Игорь Смольников
7 (п)   Дмитрий Полоз 80'
49 (п)   Дмитрий Плетнев
18 (п)   Юрий Жирков
11 (н)   Себастьян Дриусси 57'
Удары
71%
По воротам: 14
В створ: 5
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 3
  • 10
Удары
29%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 4
  • 14
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию поединка. До новых встреч!

'90+4

Все, завершен матч — «Зенит» хоть и проиграл в Германии, однако перед ответной встречей сохраняет отличные шансы на выход в следующий раунд турнира.

'90+3

Прощают немцы «Зенит» на последних минутах — в очередной раз было близко к голу «Лейпцига», но вновь хозяев чуть точность подвела.

'90

Четыре минуты добавил судья к основному времени матча.

'88

Обескураженными выглядят немцы — с одной стороны, и атакуют они сейчас, однако явно лишил их гол итальянца уверенности. Важнейший мяч, конечно, забил Доменико.

'86

ГОООООООООООООООООЛ!!! Есть первый мяч России в 1/8 финала этой Лиги Европы!!! Кришито со штрафного положил!!!

'85

Юпамекано за фол у своей штрафной желтую только что получил.

'83

Пауза в матче возникла из-за повреждения Кришито — оказывается ему сейчас помощь, однако в игру он, кажется, должен вернуться.

'81

Замена и у «Зенита» — Дмитрий Полоз вышел вместо Ригони.

'80

Последняя замена у «Лейпцига»: Огустена сменил Юссуф Поульсен.

'77

Поймали немцы россиян на контратаке — Кейта отлично выдал на убегавшего в отрыв Тимо, и тот мастерски переиграл вышедшего из ворот Лунева. 0:2 — это уже действительно плохо.

'77

Гол. Второй мяч пропустил «Зенит». Вернер все-таки забил сегодня.

'75

Еще одна замена у хозяев: Брума уступил свое место на поле Марселю Забитцеру.

'73

Правда, и немцы в последние минуты уже не так опасно атакуют — кажется, что не так много сил осталось у них для поддержания того темпа, что ранее принес им успех.

'70

Совсем не получается у «Зенита» в атаке — «читает» все выпады немецкий клуб на постоянной основе.

'66

Форсберг не использовал явный шанс отдать передачу под гол — точно мог он куда лучше навесить с фланга, чему это вышло в реальности.

'63

Кокорин попытался пробить с более-менее перспективной позиции — заблокирована попытка была.

'61

Отметим, что сразу же после пропущенного «Зенитом» гола у команды Роберто Манчини произошла замена — Заболотного сменил Себастьян Дриусси.

'59

И едва сразу же еще один не забивают хозяева — Краневиттер совершил потерю у своей штрафной, позволив Вернеру выйти на рандеву с Луневым, однако классная игра вратаря вкупе с не самым лучшим исполнением удара от немца спасли россиян от второго пропущенного мяча!

'56

Очень красиво сейчас забили немцы — получив мяч у чужой штрафной, Вернер, стоя спиной к воротам, отдал идеальный пас пяткой на Бруму, и тот технично переиграл Лунева. Нужно забивать ответный!

'56

Гол. Открывает счет в матче «Лейпциг». Брума забил.

'52

И еще один момент у хозяев — Вернер здорово поделился мячом с Огустеном, и тот опасно пробил рядом со штангой!

'48

Лунев тащит после неприятного удара Форсберга в угол.

'46

В перерыве у немцев произошла замена — Бернардо сменил Лаймера.

'46

Стартовал второй тайм.

'45+1

Не стал ничего добавлять арбитр к первому тайму — перерыв в матче, в котором команды пока что играют без голов.

'44

Хитро разыграли стандарт хозяева — последовал неочевидный пас на Вернера в штрафную, в результате чего нападающий с близкой дистанции бил (правда, в падении). К счастью, точности его попытке не хватило.

'42

И еще один опасный штрафной зарабатывает немецкий клуб — много фолят россияне у своих владений.

'40

Маммана хорош при простреле соперников с фланга в центр штрафной.

'38

Очень давно уже вразумительно не атаковал «Зенит» — вынуждены тратить все силы нападающие россиян на защиту сейчас.

'36

Штанга спасает «Зенит»! Без шансов для Лунева пробил Форсберг сейчас — и лишь каркас ворот оставил счет неизменным.

'34

Еще один шанс у немцев — перспективный штрафной они только что заработали.

'32

Мевля прерывает перспективный навес соперников.

'30

Все опаснее и опаснее атакует «Лейпциг» — только что аж тремя волнами в одном владении созидали немцы, каждый раз входя в штрафную через пас или дриблинг, однако до удара так и не дошло дело.

'27

Ригони с углового закрутил в ворота — Гулачи был на месте, плюс судья фол свистнул.

'25

А вот это было уже действительно опасно! Вернера вывели здесь на ударную позицию — бил почти без сопротивления нападающий из-за пределов штрафной, но чуть мимо ворот мяч отправил. Впрочем, Лунев все контролировал.

'23

Мяч после удара Форсберга с многообещающего штрафного полетел сильно выше ворот.

'21

Судья никак не реагирует на падение Форсберга в чужой штрафной.

'19

Красиво в пас сейчас прошел «Лейпциг» путь от центра поля до чужих ворот — к счастью, в конце этого всего передача Огустена под гол была заблокирована.

'16

Пытались россияне сейчас убежать в контрвыпад — к сожалению, хорошая задумка с пасом на абсолютно свободного Ригони не была реализована из-за плохой точности передачи.

'14

Кришито очень мощно пробил издали — жаль, что мимо ворот в данном случае полетел мяч.

'12

Понемногу начали завладевать преимуществом хозяева — уже «Зенит» сейчас вынужден достаточно низко обороняться.

'9

Неприятно сейчас было для болельщиков «Зенита». Не самый опасный удар Брумы благодаря рикошету едва не стал голевым. Хорошо, что в итоге все-таки не хватило сантиметров для взятия ворот.

'7

Кокорин в сложной ситуации классно скинул головой под удар на Ригони — «выстрел» аргентинца угодил прямиком в одного из защитников немцев.

'5

Достаточно уверенно стартовал «Зенит» — именно российский клуб в начале матча играет первым номером.

'3

Первыми в матче по чужим воротам пробили футболисты «Зенита». Впрочем, опасным все это не смотрелось.

'1

Стартовал матч!

23:00

«Лейпциг». Стартовый состав: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, Демме, Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.

22:55

«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Заболотный, Кокорин.

22:50

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором российский «Зенит» в Германии сыграет с местным «Лейпцигом».