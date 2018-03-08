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Трансляция
С конца
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'90+6
Матч завершён! «Динамо» добилось отличного результата, сыграв вничью с «Лацио» в Риме. Киевляне открыли счёт эффектным голом, после чего допустили две ошибки в обороне, которые позволили «орлам» выйти вперёд. Всё шло к победе римлян, но очередной классный гол «Динамо» вновь спутал карты сопернику. Впереди ответный матч в Киеве.
'90+6
'90+5
Иммобиле выскочил на скидку и подправил мяч в дальнюю штангу!
'90+3
Пароло открылся в штрафной на навес и головой срезал мяч в дальний угол, но Бойко сыграл надёжно.
'90+1
'90+1
Бойко попросил медицинскую помощь, а к матчу арбитр добавил четыре минуты.
'90
Милинкович-Савич ударом со штрафного не попал в створ, целясь в дальний нижний угол.
'88
Иммобиле сбили перед штрафной киевлян.
'87
Динамовцы заработали угловой, но извлечь из него пользу не получилось, итальянцы отбились.
'85
'85
'83
Мораес получил повреждение, схватившись за колено.
'82
Бойко перехватил длинную передачу Пароло, которая должна была вывести на ударную позицию Иммобиле.
'81
'79
'78
Пиварич не ускорился на заброс Цыганкова.
'76
Милинковичу-Савичу помешали обработать мяч перед штрафной «Динамо».
'74
'74
'74
'74
'72
Морозюк со стандарта пробил в стенку из «орлов», мяч после рикошета улетел на угловой.
'71
'71
Гармаш в простой ситуации ошибся с пасом налево.
'70
'69
'67
'67
'67
Стракоша спас! Пиварич выскочил на проникающий пас и пробил прямо в голкипера «Лацио»!
'65
Раду неточно пробил головой после навеса с углового.
'64
Андерсон ускорился через центр, ворвался в штрафную и пробил в ногу сыгравшего в подкате Кадара!
'63
'62
'60
Цыганков разыграл стеночку с Шапаренко, ворвался в штрафную после ответной передачи и сделал плохой пас, который испортил всё впечатление от атаки «Динамо».
'59
Бойко вовремя вышел из ворот, забрав опасную скидку Мургии.
'57
Шапаренко неточно сыграл направо, а затем включился в отбор, нарушив правила на пару с Бесединым.
'56
Милинкович-Савич отметился фолом против Гармаша.
'55
Лукас Лейва придержал Буяльского, который разворачивался в центре поля.
'54
'52
'50
Мургиа подыграл себе рукой, обрабатывая мяч в штрафной «Динамо».
'49
Морозюк пробросил мяч себе на ход по флангу, заработав аут.
'47
Шапаренко потерял мяч у края чужой штрафной и зацепил соперника, получив устное предупреждение.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Динамо» выстояло в первой половине римского матча, хотя нельзя сказать, что у «Лацио» было много голевых возможностей. Итальянцы строго сыграли в обороне, а в нападении показывали хаотичный футбол, допуская много ошибок. Перерыв.
'44
Пиварич разыграл комбинацию на левой бровке, прострелом в Басту заработав угловой.
'42
Шапаренко нарвался на жёсткий двойной прессинг. Тяжело «Динамо» даются позиционные атаки.
'40
Милинкович-Савич неточно пробил с линии штрафной «Динамо», пытаясь закрутить мяч в дальнюю девятку.
'39
Морозюк после неудачного розыгрыша углового решил пробить издали, однако мяч срезался с ноги капитана «Динамо», улетев за лицевую в сторону углового флажка.
'38
Цыганков разогнал отличную контратаку, в которой мяч дошёл до Морозюка, но последующий прострел Николая был прерван защитником!
'36
'35
Мургиа сделал обостряющий пас в штрафную, где партнёр забрался в офсайд.
'34
Беседин потерял мяч перед своей штрафной, но итальянцы не сориентировались, чтобы наказать гостей за этот брак.
'32
Милинкович-Савич в контратаке исполнил плохой заброс за спины защитникам киевлян, мяч достался Бойко.
'30
У Милинковича-Савича не получился удар с лёта после отличной диагонали Уоллеса.
'30
Милинкович-Савич неудачно обработал длинный пас Лукаса Лейвы.
'28
В стремительной атаке «Лацио» Баста поспешил с навесом, который получился слишком сильным.
'27
Беседин проиграл борьбу защитникам после навеса Морозюка.
'25
Бурда спас «Динамо» от неминуемого гола! Лукаку открылся на левом краю штрафной на диагональ и в падении сделал прострел во вратарскую на Иммобиле, которого в последний момент опередил Бурда!
'24
Баста опасно пробил из пределов штрафной, попав в партнёра по команде, который находился перед Бойко в офсайде!
'23
Иммобиле очень плохо обработал мяч, ухудшив себе позицию, после чего Чиро нарвался на отбор у лицевой линии.
'22
Бурда в подкате перехватил проникающий пас Лукаку, не дав мячу дойти до Иммобиле.
'20
Андерсон ворвался в штрафную «Динамо» и в простой ситуации совершил потерю.
'19
Шапаренко не успел за слишком сильным пасом по флангу.
'17
Оборона «Лацио» справилась с навесом Морозюка со штрафного.
'16
Милинкович-Савич решился на дальний удар, который получился немного выше цели.
'14
Андерсон забежал в штрафную на прострел Басты и пробил с ходу вблизи девятки ворот!
'12
Милинкович-Савич плохо обработал пас Иммобиле, отпустив мяч от себя, чем воспользовался соперник.
'11
Футболисты «Лацио» заработали два угловых подряд, которые ни к чему не привели.
'10
Бурда отразил подачу итальянцев со стандарта на угловой.
'9
Де Врей чуть не ошибся с пасом назад, сделав передачу вблизи подбежавшего Морозюка.
'7
Слишком много ошибок в передачах в исполнении игроков обеих команд.
'6
Бурда под прессингом «орлов» выдал длинный пас, который оказался безадресным.
'5
Уоллес опасно сыграл против Цыганкова, но обошлось без карточки.
'4
Иммобиле не зацепился за резкую передачу Андерсона.
'3
Морозюк подтолкнул Лукаку, проигрывая борьбу за верховой мяч.
'2
Шапаренко отметился нарушением на чужой половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Лацио» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.