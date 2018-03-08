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РИА Новости

«Динамо» вступило в перестрелку в Риме

«Лацио» и «Динамо» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Европы

Итальянский «Лацио» в Риме сыграл вничью с киевским «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   08 марта 23:05   |  закончен
Лацио
2:2
Динамо К
2:2
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Иммобиле 54'
Андерсон 62'
Мургиа 63'
Милинкович-Савич 71'
Баста 74'
Мургиа 74'
Лукаку 81'
Пиварич 36'
Цыганков 52'
Кадар 69'
Гармаш 70'
Мораес 79'
Бойко 90+1'
Гармаш 90+6'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томас Стракоша
8 (з)   Душан Баста 74' 74'
5 (з)   Джордан Лукаку 81'
26 (з)   Штефан Раду
3 (з)   Стефан де
13 (з)    Уоллес 85'
96 (п)   Алессандро Мургиа 74' 63' 74'
21 (п)   Сергей Милинкович-Савич 71'
10 (п)   Фелипе Андерсон 62'
6 (п)   Лукас Лейва
17 (н)   Чиро Иммобиле 54'
71 (в)   Денис Бойко 90'
94 (з)   Томаш Кендзёра
23 (з)   Йосип Пиварич 36'
26 (з)   Никита Бурда
44 (з)   Тамаш Кадар 69'
9 (п)   Николай Морозюк
29 (п)   Виталий Буяльский
15 (п)   Виктор Цыганков 52'
19 (п)   Денис Гармаш 70' 90'
40 (н)   Николай Шапаренко 67'
41 (н)   Артём Беседин
Запасной состав
23 (в)   Гуидо Гуерриери
4 (з)   Патрисио Габбарон 74' 74'
15 (з)    Баштуш
16 (п)   Марко Пароло
7 (п)    Нани 85'
18 (п)   Луис Альберто
20 (н)   Фелипе Кайседо
72 (в)   Артур Рудько
34 (з)   Евгений Хачериди
42 (з)   Виталий Мыколенко
8 (п)   Владимир Шепелев
46 (п)   Ахмед Алибеков
11 (н)   Жуниор Мораес 67' 79'
25 (н)   Дерлис Гонсалес
Удары
70%
По воротам: 14
В створ: 7
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 17
Удары
30%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 16
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'90+6
Матч завершён! «Динамо» добилось отличного результата, сыграв вничью с «Лацио» в Риме. Киевляне открыли счёт эффектным голом, после чего допустили две ошибки в обороне, которые позволили «орлам» выйти вперёд. Всё шло к победе римлян, но очередной классный гол «Динамо» вновь спутал карты сопернику. Впереди ответный матч в Киеве.
'90+6
Удаление после финального свистка! Арбитр наказал Гармаша за неспортивное поведение.
'90+5
Иммобиле выскочил на скидку и подправил мяч в дальнюю штангу!
'90+3
Пароло открылся в штрафной на навес и головой срезал мяч в дальний угол, но Бойко сыграл надёжно.
'90+1
Бойко после медицинской помощи решил ещё потянуть время, заставив арбитра показать жёлтую карточку.
'90+1
Бойко попросил медицинскую помощь, а к матчу арбитр добавил четыре минуты.
'90
Милинкович-Савич ударом со штрафного не попал в створ, целясь в дальний нижний угол.
'88
Иммобиле сбили перед штрафной киевлян.
'87
Динамовцы заработали угловой, но извлечь из него пользу не получилось, итальянцы отбились.
'85
Нани вышел.
'85
Уоллеса сняли с игры.
'83
Мораес получил повреждение, схватившись за колено.
'82
Бойко перехватил длинную передачу Пароло, которая должна была вывести на ударную позицию Иммобиле.
'81
Лукаку снёс соперника на фланге, получив жёлтую карточку.
'79
ГОЛ! Красивые голы получаются у «Динамо»! Мораес в безобидной ситуации развернулся перед чужой штрафной и резко выстрелил в дальнюю девятку, заставив капитулировать Стракошу!
'78
Пиварич не ускорился на заброс Цыганкова.
'76
Милинковичу-Савичу помешали обработать мяч перед штрафной «Динамо».
'74
Габбарон вышел.
'74
Баста покинул поле.
'74
Пароло вышел в опорную зону «Лацио».
'74
Мургиа заменён.
'72
Морозюк со стандарта пробил в стенку из «орлов», мяч после рикошета улетел на угловой.
'71
Милинкович-Савич сбил соперника у линии своей штрафной, арбитр наказал серба предупреждением.
'71
Гармаш в простой ситуации ошибся с пасом налево.
'70
Гармаш подтолкнул Иммобиле, за что был наказан «горчичником».
'69
Кадар нарушением остановил опасную контратаку «Лацио», получив жёлтую карточку.
'67
Жуниор Мораес в игре.
'67
Шапаренко ушёл.
'67
Стракоша спас! Пиварич выскочил на проникающий пас и пробил прямо в голкипера «Лацио»!
'65
Раду неточно пробил головой после навеса с углового.
'64
Андерсон ускорился через центр, ворвался в штрафную и пробил в ногу сыгравшего в подкате Кадара!
'63
Мургиа сбил Гармаша, получив предупреждение.
'62
ГОЛ! Вновь стремительная атака «Лацио» через центральную зону «Динамо» привела к голу. Милинкович-Савич сыграл на ход Андерсону, который выскочил на Бойко и пробил в дальний угол!
'60
Цыганков разыграл стеночку с Шапаренко, ворвался в штрафную после ответной передачи и сделал плохой пас, который испортил всё впечатление от атаки «Динамо».
'59
Бойко вовремя вышел из ворот, забрав опасную скидку Мургии.
'57
Шапаренко неточно сыграл направо, а затем включился в отбор, нарушив правила на пару с Бесединым.
'56
Милинкович-Савич отметился фолом против Гармаша.
'55
Лукас Лейва придержал Буяльского, который разворачивался в центре поля.
'54
ГОЛ! Иммобиле сразу же наказал киевскую команду за беспечность. Андерсон без сопротивления сделал проникающий пас через центр на Иммобиле, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол!
'52
ГОЛ! Один из лучших голов этой недели в Европе! Гармаш перевёл мяч налево на Пиварича, у которого получился высокий навес, позволивший Беседину скинуть мяч во вратарскую на Цыганкова, который технично принял мяч, находясь спиной к воротам, и пробил пяткой!
'50
Мургиа подыграл себе рукой, обрабатывая мяч в штрафной «Динамо».
'49
Морозюк пробросил мяч себе на ход по флангу, заработав аут.
'47
Шапаренко потерял мяч у края чужой штрафной и зацепил соперника, получив устное предупреждение.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Динамо» выстояло в первой половине римского матча, хотя нельзя сказать, что у «Лацио» было много голевых возможностей. Итальянцы строго сыграли в обороне, а в нападении показывали хаотичный футбол, допуская много ошибок. Перерыв.
'44
Пиварич разыграл комбинацию на левой бровке, прострелом в Басту заработав угловой.
'42
Шапаренко нарвался на жёсткий двойной прессинг. Тяжело «Динамо» даются позиционные атаки.
'40
Милинкович-Савич неточно пробил с линии штрафной «Динамо», пытаясь закрутить мяч в дальнюю девятку.
'39
Морозюк после неудачного розыгрыша углового решил пробить издали, однако мяч срезался с ноги капитана «Динамо», улетев за лицевую в сторону углового флажка.
'38
Цыганков разогнал отличную контратаку, в которой мяч дошёл до Морозюка, но последующий прострел Николая был прерван защитником!
'36
Пиварича наказали за умышленный фол.
'35
Мургиа сделал обостряющий пас в штрафную, где партнёр забрался в офсайд.
'34
Беседин потерял мяч перед своей штрафной, но итальянцы не сориентировались, чтобы наказать гостей за этот брак.
'32
Милинкович-Савич в контратаке исполнил плохой заброс за спины защитникам киевлян, мяч достался Бойко.
'30
У Милинковича-Савича не получился удар с лёта после отличной диагонали Уоллеса.
'30
Милинкович-Савич неудачно обработал длинный пас Лукаса Лейвы.
'28
В стремительной атаке «Лацио» Баста поспешил с навесом, который получился слишком сильным.
'27
Беседин проиграл борьбу защитникам после навеса Морозюка.
'25
Бурда спас «Динамо» от неминуемого гола! Лукаку открылся на левом краю штрафной на диагональ и в падении сделал прострел во вратарскую на Иммобиле, которого в последний момент опередил Бурда!
'24
Баста опасно пробил из пределов штрафной, попав в партнёра по команде, который находился перед Бойко в офсайде!
'23
Иммобиле очень плохо обработал мяч, ухудшив себе позицию, после чего Чиро нарвался на отбор у лицевой линии.
'22
Бурда в подкате перехватил проникающий пас Лукаку, не дав мячу дойти до Иммобиле.
'20
Андерсон ворвался в штрафную «Динамо» и в простой ситуации совершил потерю.
'19
Шапаренко не успел за слишком сильным пасом по флангу.
'17
Оборона «Лацио» справилась с навесом Морозюка со штрафного.
'16
Милинкович-Савич решился на дальний удар, который получился немного выше цели.
'14
Андерсон забежал в штрафную на прострел Басты и пробил с ходу вблизи девятки ворот!
'12
Милинкович-Савич плохо обработал пас Иммобиле, отпустив мяч от себя, чем воспользовался соперник.
'11
Футболисты «Лацио» заработали два угловых подряд, которые ни к чему не привели.
'10
Бурда отразил подачу итальянцев со стандарта на угловой.
'9
Де Врей чуть не ошибся с пасом назад, сделав передачу вблизи подбежавшего Морозюка.
'7
Слишком много ошибок в передачах в исполнении игроков обеих команд.
'6
Бурда под прессингом «орлов» выдал длинный пас, который оказался безадресным.
'5
Уоллес опасно сыграл против Цыганкова, но обошлось без карточки.
'4
Иммобиле не зацепился за резкую передачу Андерсона.
'3
Морозюк подтолкнул Лукаку, проигрывая борьбу за верховой мяч.
'2
Шапаренко отметился нарушением на чужой половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Лацио» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.