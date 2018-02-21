'90+3

И в этот момент арбитр даёт финальный свисток. Пришлось понервничать в концовке и болельщикам ЦСКА, и Виктору Гончаренко, и самим футболистам. Однако всё хорошо, что хорошо кончается. «Црвена Звезда» свои моменты не реализовала, и в итоге «армейцы», не пропустив ни одного гола за два матча, выходят в 1/8 финала Лиги Европы. Остальные российские клубы свои ответные матчи 1/16 финала проведут в четверг. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!