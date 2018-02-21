'90+3
И в этот момент арбитр даёт финальный свисток. Пришлось понервничать в концовке и болельщикам ЦСКА, и Виктору Гончаренко, и самим футболистам. Однако всё хорошо, что хорошо кончается. «Црвена Звезда» свои моменты не реализовала, и в итоге «армейцы», не пропустив ни одного гола за два матча, выходят в 1/8 финала Лиги Европы. Остальные российские клубы свои ответные матчи 1/16 финала проведут в четверг. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Последняя атака «Црвены Звезды». Кучаев выбивает мяч головой, гости на подборе, следует передачу в штрафную, Бен Набуан пытается прострелить к воротам от лицевой линии, но Дзагоеву удаётся прервать передачу так, что мяч катится к боковой линии.
'90+2
Разыгрывать угловой «армейцы» не стали, последовал навес Миланова, с которым защита легко справилась.
'90+1
ЦСКА удалось закрепиться на чужой половине поля. Угловой заработан.
'90
Две минуты осталось играть командам.
'90
Вот это момент! Бен Набуан после передачи между защитниками выскочил один на один с Акинфеевым и пробил почти от линии вратарской в направлении дальнего угла, но немного не попал!
'88
'88
'88
'88
'87
Двойная замена готовится у гостей.
'85
«Црвена Звезда» активизировалась в последние минуты, пытаясь сравнять счёт под занавес матча.
'83
'83
Миланов поздно ускорился и не догнал мяч в штрафной после навеса Дзагоева.
'81
Какой момент! Срнич прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, Пешич выскочил из-под защитника и, едва дотянувшись, коленом направил мяч мимо Акинфеева из вратарской, но тот полетел немного левее ворот!
'79
'79
'77
Радоньич пробил низом из-за пределов штрафной, направив мяч в левый угол. Акинфеев легко среагировал.
'77
'77
'75
Защита «Црвены Звезды» легко справилась с навесом Витиньо с угла поля.
'74
Витиньо мягко покатил мяч в штрафную под открывание Кучаева, но получилась слишком уж слабой передача. Константина опередил защитник и выбил мяч на угловой.
'72
У ЦСКА, кстати, Миланов готовится к выходу на поле.
'71
Без замен до сих пор играет «Црвена Звезда», несмотря на то, что счёт гостей не устраивает.
'70
Борян справился с не самым сильным ударом Мусы, забрав мяч в руки.
'69
'67
Фернандес выбил мяч из штрафной после навеса со стандарта.
'66
'64
Опасно как! Угловой не очень опасным получился у ЦСКА, зато в следующей атаке Витиньо с левого фланга навесил точно на голову Дзагоеву, который в прыжке пробил из вратарской — голкипер среагировал и вытащил мяч!
'63
Угловой заработал ЦСКА. Витиньо готовится подавать.
'61
Пешич попал в положение «вне игры»,
'59
Березуцкий с правого фланга выполнил передачу в штрафную, Кучаев нанёс удар, но в цель не попал.
'57
Кучаев навесил в штрафную — кто-то из защитников выбил мяч головой.
'55
Витиньо нанёс плотный удар низом со средней дистанции — Борян был готов и поймал мяч.
'53
Бен Набуан обработал мяч перед штрафной и едва пробил, как прозвучал свисток — офсайд.
'51
'49
'47
Вернблум попал в офсайд.
'46
В перерыве замен не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
И тут же свисток на перерыв прозвучал. С преимуществом ЦСКА проходил первый тайм, но в основном оно сводилось к владению мячом и заблокированным ударам. Однако в последней атаке, уже в компенсированное время удалось пробить оборону «Црвены Звезды», и теперь сербам нужно атаковать и раскрываться.
'45+1
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Неточным получился удар Витиньо с дальней дистанции, выше цели мяч полетел.
'41
Муса немного пострадал в стыке с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь.
'39
Последовал прострел в штрафную «Црвены Звезды», но кто-то из защитников его прервал.
'37
Пешич оказался в офсайде после дальнего навеса.
'35
Нужно отметить, что лежавший на газоне Муса в этом эпизоде по мячу тоже рукой попал, чего арбитры не заметили.
'34
Опасно! Борян на выходе сыграл неудачно, отбив мяч рукой на соперника. После нескольких передач Кучаев нанёс удар в дальний угол, но немного не попал!
'32
Березщуцкий не дал Стойковичу пройти с мячом по флангу.
'30
Муса нанёс удар головой после навеса с фланга, однако пробил слабо — голкипер легко взял мяч.
'28
Осадили «армейцы» чужую штрафную, но несколько ударов подряд было заблокировано.
'26
'26
'26
А теперь в офсайд попал Радоньич. Оставили его там защитники в момент передачи от центральной линии.
'25
Пешич убежал в контратаку после потери мяча «армейцами», прострелил направо, там Бен Набуан обработать мяч не смог, споткнувшись вдобавок о Васина, но отскочил футбольный снаряд обратно к Пешичу, который пробил из штрафной — чуть левее ворот!
'23
Кучаев подхватил мяч в штрафной после того, как Дональд неудачно прервал навес, но сам обработал «круглого» далеко не лучшим образом, отпустив его очень далеко от себя. Вратарь среагировал и забрал мяч.
'21
Витиньо снова пробил из-за штрафной и снова в соперника попал.
'19
Радоньич выполнил проникающую передачу к воротам ЦСКА. Едва не получился опасный момент, но Березуцкий успел перехватить мяч в последний момент!
'17
Вернблум принял мяч перед штрафной, обработал его и выполнил передачу на Мусу, но того оставили в офсайде.
'16
Витиньо нарушил правила в атаке, прихватив соперника руками.
'14
Витиньо не дали пройти в штрафную, и он пробил с дальней дистанции, попав в соперника.
'12
Дальний навес последовал, ничего опасного не получилось из этого эпизода.
'11
Ещё один штрафной заработал ЦСКА. На фланге, далеко от штрафной в этот раз.
'10
Муса на левом фланге получил мяч, рванул в штрафную и прострелил в направлении Вернблума, но Борян прочитал этот эпизод и перехватил передачу.
'8
Кучаев нанёс удар со средней дистанции и попал в соперника.
'6
Гости получили мяч, ЦСКА тут же ушёл в плотную оборону, пройти которую не удалось.
'4
Натхо навесил в штрафную — защита сербов выбила мяч.
'3
Родич жёстко заехал Витиньо по ногам недалеко от штрафной.
'1
Поехали!
'0
Команды вышли на поле. Всё готово к началу игры.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: ЦСКА — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.