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Игрок ЦСКА Ахмед Муса в матче 1/16 финала Лиги Европы РИА Новости
Игрок ЦСКА Ахмед Муса в матче 1/16 финала Лиги Европы

Армейский прорыв в Лиге Европы

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в 1/16 финала Лиги Европы

Московский ЦСКА обыграл на своем поле белградскую «Црвену Звезду» с минимальным счетом в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Автором единственного мяча стал Алан Дзагоев. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала. 2-й матч  |   21 февраля 20:00   |  закончен
ЦСКА
1:0
Црвена Звезда
1:0
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Мануэл Жорже Соуза (Порту, Португалия)
Дзагоев 45+1'
Вернблум 51'
В. Березуцкий 66'
Кучаев 83'
Ле Таллек 49'
Стойкович 69'
Йовичич 88'
Радоньич 88'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
5 (з)   Виктор Васин 26'
4 (з)   Сергей Игнашевич
24 (з)   Василий Березуцкий 66'
89 (п)   Константин Кучаев 83'
10 (п)   Алан Дзагоев 45'
66 (п)   Бибрас Натхо
3 (п)   Понтус Вернблум 51'
7 (н)   Ахмед Муса
11 (н)    Витиньо 77'
82 (в)   Милан Борян
30 (з)   Филип Стойкович 69'
23 (з)   Милан Родич
90 (з)   Вуядин Савич
20 (п)   Митчелл Дональд 78'
4 (п)   Дамьен Ле 49'
3 (п)   Бранко Йовичич 88' 88'
7 (п)   Ненад Крстичич
31 (н)   Эль-Фарду Бен
45 (н)   Александар Пешич
49 (н)   Неманья Радоньич 88' 88'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
14 (з)   Кирилл Набабкин 26'
8 (п)   Георги Миланов 77'
25 (п)   Кристиян Бистрович
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
63 (н)   Фёдор Чалов
27 (в)   Неманья Супич
15 (з)   Срджян Бабич
55 (п)   Славолюб Срнич 78'
6 (п)   Урош Рачич 88' 88'
11 (п)   Лука Аджич
10 (п)   Ненад Милияш
77 (п)   Марко Гобелич
Удары
89%
По воротам: 12
В створ: 8
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 2
  • 15
Удары
11%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 6
  • 13
Трансляция
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'90+3
И в этот момент арбитр даёт финальный свисток. Пришлось понервничать в концовке и болельщикам ЦСКА, и Виктору Гончаренко, и самим футболистам. Однако всё хорошо, что хорошо кончается. «Црвена Звезда» свои моменты не реализовала, и в итоге «армейцы», не пропустив ни одного гола за два матча, выходят в 1/8 финала Лиги Европы. Остальные российские клубы свои ответные матчи 1/16 финала проведут в четверг. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Последняя атака «Црвены Звезды». Кучаев выбивает мяч головой, гости на подборе, следует передачу в штрафную, Бен Набуан пытается прострелить к воротам от лицевой линии, но Дзагоеву удаётся прервать передачу так, что мяч катится к боковой линии.
'90+2
Разыгрывать угловой «армейцы» не стали, последовал навес Миланова, с которым защита легко справилась.
'90+1
ЦСКА удалось закрепиться на чужой половине поля. Угловой заработан.
'90
Две минуты осталось играть командам.
'90
Вот это момент! Бен Набуан после передачи между защитниками выскочил один на один с Акинфеевым и пробил почти от линии вратарской в направлении дальнего угла, но немного не попал!
'88
Аджич в игре.
'88
И Радоньич заменён.
'88
Рачич вместо него.
'88
Йовичич ушёл с поля.
'87
Двойная замена готовится у гостей.
'85
«Црвена Звезда» активизировалась в последние минуты, пытаясь сравнять счёт под занавес матча.
'83
Жёлтая Кучаеву за срыв атаки.
'83
Миланов поздно ускорился и не догнал мяч в штрафной после навеса Дзагоева.
'81
Какой момент! Срнич прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, Пешич выскочил из-под защитника и, едва дотянувшись, коленом направил мяч мимо Акинфеева из вратарской, но тот полетел немного левее ворот!
'79
Срнич вместо Дональда.
'79
А вот и первая замена у гостей.
'77
Радоньич пробил низом из-за пределов штрафной, направив мяч в левый угол. Акинфеев легко среагировал.
'77
Миланов в игре.
'77
Витиньо как раз и отправляется отдыхать.
'75
Защита «Црвены Звезды» легко справилась с навесом Витиньо с угла поля.
'74
Витиньо мягко покатил мяч в штрафную под открывание Кучаева, но получилась слишком уж слабой передача. Константина опередил защитник и выбил мяч на угловой.
'72
У ЦСКА, кстати, Миланов готовится к выходу на поле.
'71
Без замен до сих пор играет «Црвена Звезда», несмотря на то, что счёт гостей не устраивает.
'70
Борян справился с не самым сильным ударом Мусы, забрав мяч в руки.
'69
Стойкович жёстко пошёл в отбор и получил жёлтую карточку.
'67
Фернандес выбил мяч из штрафной после навеса со стандарта.
'66
Березуцкий с нарушением правил не дал Радоньичу пройти по флангу. Следующий матч в Лиге Европы Василий пропустит.
'64
Опасно как! Угловой не очень опасным получился у ЦСКА, зато в следующей атаке Витиньо с левого фланга навесил точно на голову Дзагоеву, который в прыжке пробил из вратарской — голкипер среагировал и вытащил мяч!
'63
Угловой заработал ЦСКА. Витиньо готовится подавать.
'61
Пешич попал в положение «вне игры»,
'59
Березуцкий с правого фланга выполнил передачу в штрафную, Кучаев нанёс удар, но в цель не попал.
'57
Кучаев навесил в штрафную — кто-то из защитников выбил мяч головой.
'55
Витиньо нанёс плотный удар низом со средней дистанции — Борян был готов и поймал мяч.
'53
Бен Набуан обработал мяч перед штрафной и едва пробил, как прозвучал свисток — офсайд.
'51
Теперь уже Вернблум получил «горчичник». Заехал он Радоньичу по ногам.
'49
Ле Таллек сорвал атаку ЦСКА, завалив Вернблума на газон.
'47
Вернблум попал в офсайд.
'46
В перерыве замен не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
И тут же свисток на перерыв прозвучал. С преимуществом ЦСКА проходил первый тайм, но в основном оно сводилось к владению мячом и заблокированным ударам. Однако в последней атаке, уже в компенсированное время удалось пробить оборону «Црвены Звезды», и теперь сербам нужно атаковать и раскрываться.
'45+1
ГОЛ! Кучаев на левом фланге получил мяч и выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Дзагоев в касание переправил мяч в сетку!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Неточным получился удар Витиньо с дальней дистанции, выше цели мяч полетел.
'41
Муса немного пострадал в стыке с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь.
'39
Последовал прострел в штрафную «Црвены Звезды», но кто-то из защитников его прервал.
'37
Пешич оказался в офсайде после дальнего навеса.
'35
Нужно отметить, что лежавший на газоне Муса в этом эпизоде по мячу тоже рукой попал, чего арбитры не заметили.
'34
Опасно! Борян на выходе сыграл неудачно, отбив мяч рукой на соперника. После нескольких передач Кучаев нанёс удар в дальний угол, но немного не попал!
'32
Березщуцкий не дал Стойковичу пройти с мячом по флангу.
'30
Муса нанёс удар головой после навеса с фланга, однако пробил слабо — голкипер легко взял мяч.
'28
Осадили «армейцы» чужую штрафную, но несколько ударов подряд было заблокировано.
'26
Набабкин вместо него.
'26
Васин не может продолжать игру.
'26
А теперь в офсайд попал Радоньич. Оставили его там защитники в момент передачи от центральной линии.
'25
Пешич убежал в контратаку после потери мяча «армейцами», прострелил направо, там Бен Набуан обработать мяч не смог, споткнувшись вдобавок о Васина, но отскочил футбольный снаряд обратно к Пешичу, который пробил из штрафной — чуть левее ворот!
'23
Кучаев подхватил мяч в штрафной после того, как Дональд неудачно прервал навес, но сам обработал «круглого» далеко не лучшим образом, отпустив его очень далеко от себя. Вратарь среагировал и забрал мяч.
'21
Витиньо снова пробил из-за штрафной и снова в соперника попал.
'19
Радоньич выполнил проникающую передачу к воротам ЦСКА. Едва не получился опасный момент, но Березуцкий успел перехватить мяч в последний момент!
'17
Вернблум принял мяч перед штрафной, обработал его и выполнил передачу на Мусу, но того оставили в офсайде.
'16
Витиньо нарушил правила в атаке, прихватив соперника руками.
'14
Витиньо не дали пройти в штрафную, и он пробил с дальней дистанции, попав в соперника.
'12
Дальний навес последовал, ничего опасного не получилось из этого эпизода.
'11
Ещё один штрафной заработал ЦСКА. На фланге, далеко от штрафной в этот раз.
'10
Муса на левом фланге получил мяч, рванул в штрафную и прострелил в направлении Вернблума, но Борян прочитал этот эпизод и перехватил передачу.
'8
Кучаев нанёс удар со средней дистанции и попал в соперника.
'6
Гости получили мяч, ЦСКА тут же ушёл в плотную оборону, пройти которую не удалось.
'4
Натхо навесил в штрафную — защита сербов выбила мяч.
'3
Родич жёстко заехал Витиньо по ногам недалеко от штрафной.
'1
Поехали!
'0
Команды вышли на поле. Всё готово к началу игры.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: ЦСКА — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.