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Эпизод матча «Атлетик» — «Спартак»

Лига Европы. «Спартак» близок к вылету из Лиги Европы. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак»

Московский «Спартак» играет в гостях с испанским «Атлетиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
1/16 финала. 2-й матч  |   22 февраля 23:05   |  закончен
Атлетик Б
1:2
Спартак М
1:2
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао | Главный судья: Тобиас Штилер (Оберхаузен, Германия)
Этчейта 57'
Сан-Хосе 86'
Адурис 90+3'
Боккетти 31'
Адриано 44'
Ещенко 67'
Глушаков 80'
Мельгарехо 85'
Комбаров 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яго Эррерин
15 (з)   Иньиго Лекуэ
3 (з)   Энрик Саборит
5 (з)   Ерай Альварес
16 (з)   Хавьер Этчейта 57'
18 (з)   Оскар де
8 (п)   Андер Итурраспе
17 (п)   Микель Рико 54'
22 (п)   Рауль Гарсия 84'
14 (п)   Маркел Сусаета
11 (н)   Иньяки Уильямс
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко 67'
5 (з)   Сердар Таски 11'
16 (з)   Сальваторе Боккетти 31'
23 (з)   Дмитрий Комбаров 90'
8 (п)   Денис Глушаков 80'
47 (п)   Роман Зобнин
50 (п)   Марио Пашалич 74'
30 (п)   Софьян Ханни 59'
10 (п)   Квинси Промес
12 (н)   Луис Адриано 44'
Запасной состав
1 (в)   Кепа Аррисабалага
12 (з)   Унай Нуньес
6 (п)   Микель Сан-Хосе 54' 86'
28 (п)   Иньиго Кордоба
7 (п)   Эчебария Беньят
20 (н)   Ариц Адурис 84' 90'
19 (н)    Сабин
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов 11'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 74' 85'
11 (п)   Лукас Фернандо
19 (п)   Александр Самедов
9 (н)    Зе 59'
99 (н)   Педро Роша
Удары
44%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 5
  • 9
Удары
56%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 19
Трансляция
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На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!

К сожалению, непонятное домашнее поражение стало для «Спартака» роковым — в гостях красно-белые отыграли хорошо, однако этого не хватило для выхода. Таким образом, команда Массимо Карреры оказывается единственным представителем России, которым не удалось преодолеть первый раунд плей-офф — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА ранее, напомним, свои противостояния выиграли.

'90+6

Все, конец — «Спартак» выиграл у «Атлетика» в гостях, однако вылетел из Лиги Европы.

'90+4

А вот и ответ Комбарову — ему тоже желтая. Но зачем сейчас? Ведь времени совсем мало...

'90+3

Желтая Адурису за грубую игру.

'90+2

Последняя замена произошла и у испанцев — Уильямса сменил Иньиго Кордоба.

'90

Четыре минуты добавил судья к основному времени матча.

'88

Очень опасную затяжную атаку провел «Спартак» — могли несколько раз бить по воротам москвичи, но завершилось все, к сожалению, офсайдом Зе Луиша.

'86

Сан-Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение.

'85

Было это так: Зе Луиш на высокой скорости получил в суматохе мяч и тут же технично отдал его Лоренсо — парагваец не стал бить сразу же, а сотворил мини-шедевр, перебросив мяч через Эррерина! Браво! нужен еще один!!!

'85

ГОООООООООООООООООООООЛ!!!!! Забил «Спартак» второй!!! Мельгарехо дает шанс красно-белым на спасение!!!

'85

Адурис неаккуратно сыграл в борьбе с Селиховым — Александр ему тут же высказал за это.

'84

Входит в игру «злой гений» «Спартака» Ариц Адурис, в первом матче придумавший дубль из пустоты. Рауль Гарсия чуть медленнее улитки уходит с поля тем временем.

'82

Совсем уж нагло стали тянуть время хозяева — делали они это и в первом матче, впрочем.

'80

Глушакову за жесткий фол достается «горчичник».

'78

Совсем не помогают «Спартаку» и постоянные остановки матча — их во втором тайме чрезмерно много.

'76

Эх, неплохо сейчас Зе Луиш скидывал на партнера после навеса Ещенко. Жаль, что партнера не оказалось там, где его ждал Зе.

'74

Последняя замена у «Спартака» — Пашалича сменил Лоренсо Мельгарехо.

'72

Очень грамотно баски «убивают» игру — совсем ничего нет у «Спартака» во втором тайме. Забить три (да и два) при таком футболе — почти нереально, справедливости ради.

'67

Ещенко получает желтую карточку за срыв атаки соперников.

'70

Тем временем страшные новости приходят из Испании — СМИ сообщают, что в столкновениях с фанатами «Спартака» погиб представитель баскской полиции.

'65

Зе Луиш из тяжелой борьбы пробил по воротам — никакой опасности в себе эта попытка не несла.

'62

Гарсия опасно бил из-за пределов штрафной — хорошо, что снаряд здесь угодил в одного из защитников «Спартака».

'59

Замена у «Спартака»: Ханни уступил свое место на поле Зе Луишу.

'57

Достаточно просто забили баски — чуть «проспали» вторую волну атаки соперников москвичи, позволив защитнику испанцев вполне себе из комфортной позиции пробить. Тот этим и воспользовался, переправив мяч в ворота головой.

'57

Гол. Жаль. 1:1. Сравнял счет Хавьер Этчейта.

'57

Стал подсаживаться «Спартак» слишком уж много — по-прежнему нет игры у красно-белых во втором тайме.

'55

Сменил его Микель Сан-Хосе.

'53

Пауза в матче возникла — травму получил Микель Рико.

'50

Пока что крайне уверенно владеет мячом «Атлетик» — не выходит у красно-белых вновь завладеть преимуществом.

'47

В перерыве команды, к слову, обошлись без замен.

'46

Возобновилась игра!

'45+5

Все, завершен первый тайм — после стартовой половины «Спартак» минимально выигрывает у «Атлетика», при этом уступая по сумме двух встреч. Перерыв!

'45+3

Луис Адриано сейчас очень старался в одиночку расправиться с чужой обороной в контратаке, но все-таки потерял мяч.

'45+1

Аж четыре минуты добавил судья ко второму тайму.

'45

Квинси достаточно жестко сыграл против Рауля Гарсии — тому нужно медпомощь теперь.

'44

Очень простая атака «Спартака» стала голевой — Комбарова упустили на фланге, он навесил в штрафную, а Луис Адриано в очередной раз напомнил, почему его приглашали в «Милан», уничтожив всех соперников в «воздухе»!!! Есть первый!

'44

ГОООООООООООООООООООООООЛ!!!! Открывает счет «Спартак»!!! Луис Адриано во второй раз за неделю с небольшим огорчает «Атлетик»!!!

'43

Пашалич сильно выше ворот бьет из-за пределов штрафной.

'41

Сам угловой при этом получился еще менее интересным — «Спартак» владеет мячом уже.

'40

Уильямс крайне бесхитростно сейчас пытался прорваться к воротам Селихова, банально по дуге убегая от всех защитников «Спартака» — Ещенко легко с этим справился, однако был зафиксирован угловой.

'38

Момент у «Спартака»! Наконец-то получилась у красно-белых вразумительная атака — трио Промес/Глушаков/Адриано легко раскатало всю оборону соперников, после чего голландец в одиночку разобрался с преследователем уже в штрафной и опасно пробил в угол! Сантиметров не хватило!

'36

Эррерин уверенно играет при подаче Промеса с углового, легко забирая мяч на выходе.

'34

И тут же Промес дает шанс Эррерину размяться дальним ударом.

'33

Опасно сейчас «Спартак» подходил в воротам «Атлетика» — Зобнин классно «стрелял» с фланга на Ханни, но тот, к сожалению, не сумел справиться со скоростью, пролетев мимо мяча.

'31

Первая желтая карточка в матче — Боккетти за срыв опасной атаки соперников получил «горчичник».

'31

Тем временем отчетливо звучит над ареной традиционный клич «Вперед, «Спартак!» — может, хоть он поможет?

'29

А вот это уже опасно было! У Зобнина удар из-за пределов штрафной получился по-настоящему страшным — с огромным трудом отбил здесь Эррерин.

'28

В конце концов все-таки довели это владение москвичи до удара — Глушаков «пальнул» издали. Мимо.

'26

Уже минуты две владеет мячом в районе центрального круга «Спартак» — продвижения здесь и близко нет.

'24

Кутепов здорово прервал контратаку сейчас. Правда, тут же она все-таки произошла — Глушаков неаккуратно сыграл пяткой, в результате чего испанцы убежали к воротам Селихова. Впрочем, отбились в итоге все же москвичи.

'22

Совсем обидно, что и с быстрыми выходами в атаку у спартаковцев сегодня все плохо — а ведь именно этим и славится команды Карреры. Сложно понять сейчас, за счет чего собираются оставаться в Лиге Европы красно-белые.

'20

При этом соперники стараются активно прессинговать сегодня — в первом матче команд такого и близко не было. «Спартак» с этим пока не справляется, частенько выбивая в аут.

'18

Квинси хлестко пробил из-за пределов штрафной — рядом со штангой мяч пролетел здесь.

'16

Кажется, стал чуть увереннее играть «Спартак» — наконец-то начали владеть мячом россияне как минимум. Осталось что-то придумать у чужих ворот.

'14

И тут же полумомент случился у красно-белых — Пашалич навесил в штрафную на Зобнина, и Роман неплохо пробил головой из борьбы. Жаль, что с фолом.

'13

Совсем не атакует «Спартак» пока что — так 1:3 отыграть не выйдет.

'11

СЕЛИХОВ!!! Есть у «Спартака» голкипер!!! Проиграли вчистую «воздух» красно-белые сейчас, позволив сопернику нанести разящий удар головой с линии вратарской в угол — Александр вытянулся в «струнку» и потащил. Затем уже с двух метров «расстреливал» ворота Уильямс (правда, уже из офсайда), но и тут спас вратарь!!!

'10

Вошел Кутепов вместо Сердара в игру.

'8

Мда. Тем временем у «Спартака» вынужденная замена — Таски получил травму и не может продолжить матч...

'7

С самого старта матча начали тянуть время испанцы — очень долго они идут за мячом при каждом из его выходов за пределы поля, а также крайне вдумчиво лежат на газоне после контактов.

'5

Комбаров попытался обрезать вообще всю оборону соперников одним проникающим пасом — очень плохой в итоге эта передача вышла.

'3

Напряженно было у ворот «Спартака» — после подачи со штрафного едва не удалось ударить из опасной позиции одному из испанцев. Хорошо, что Ещенко в самый последний момент успел помешать ему.

'1

Стартовал матч!!!

23:00

Теперь команде Массимо Карреры для выхода в следующий раунд турнира нужно забивать как минимум три — задача, мягко говоря, тяжелейшая.

22:55

Напомним, что в первом матче противостояния «Спартак» на своем поле уступил со счетом 1:3 — при достаточно блеклой игре приехавшие в Россию отбиваться испанцы каким-то образом умудрились забить чемпионам РФПЛ аж три мяча. Помогли баскам в этом Артем Ребров и Илья Кутепов, не самым выдающимся образом сыгравшие в ключевых эпизодах. Единственный мяч красно-белых тогда провел Луис Адриано.

22:50

«Атлетик». Стартовый состав: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Рауль Гарсия, Сусаета, Уильямс.

22:47

«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Адриано.

22:45

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

22:40

Отметим, что сама встреча начнется в 23:05 по московскому времени.

22:35

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы, в котором московский «Спартак» в гостях сыграет с испанским «Атлетиком». Для вас работает Александр Обносов.