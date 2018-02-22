На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!
К сожалению, непонятное домашнее поражение стало для «Спартака» роковым — в гостях красно-белые отыграли хорошо, однако этого не хватило для выхода. Таким образом, команда Массимо Карреры оказывается единственным представителем России, которым не удалось преодолеть первый раунд плей-офф — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА ранее, напомним, свои противостояния выиграли.
Было это так: Зе Луиш на высокой скорости получил в суматохе мяч и тут же технично отдал его Лоренсо — парагваец не стал бить сразу же, а сотворил мини-шедевр, перебросив мяч через Эррерина! Браво! нужен еще один!!!
Адурис неаккуратно сыграл в борьбе с Селиховым — Александр ему тут же высказал за это.
Совсем уж нагло стали тянуть время хозяева — делали они это и в первом матче, впрочем.
Совсем не помогают «Спартаку» и постоянные остановки матча — их во втором тайме чрезмерно много.
Эх, неплохо сейчас Зе Луиш скидывал на партнера после навеса Ещенко. Жаль, что партнера не оказалось там, где его ждал Зе.
Очень грамотно баски «убивают» игру — совсем ничего нет у «Спартака» во втором тайме. Забить три (да и два) при таком футболе — почти нереально, справедливости ради.
Тем временем страшные новости приходят из Испании — СМИ сообщают, что в столкновениях с фанатами «Спартака» погиб представитель баскской полиции.
Зе Луиш из тяжелой борьбы пробил по воротам — никакой опасности в себе эта попытка не несла.
Гарсия опасно бил из-за пределов штрафной — хорошо, что снаряд здесь угодил в одного из защитников «Спартака».
Достаточно просто забили баски — чуть «проспали» вторую волну атаки соперников москвичи, позволив защитнику испанцев вполне себе из комфортной позиции пробить. Тот этим и воспользовался, переправив мяч в ворота головой.
Стал подсаживаться «Спартак» слишком уж много — по-прежнему нет игры у красно-белых во втором тайме.
Пока что крайне уверенно владеет мячом «Атлетик» — не выходит у красно-белых вновь завладеть преимуществом.
В перерыве команды, к слову, обошлись без замен.
Луис Адриано сейчас очень старался в одиночку расправиться с чужой обороной в контратаке, но все-таки потерял мяч.
Очень простая атака «Спартака» стала голевой — Комбарова упустили на фланге, он навесил в штрафную, а Луис Адриано в очередной раз напомнил, почему его приглашали в «Милан», уничтожив всех соперников в «воздухе»!!! Есть первый!
Пашалич сильно выше ворот бьет из-за пределов штрафной.
Уильямс крайне бесхитростно сейчас пытался прорваться к воротам Селихова, банально по дуге убегая от всех защитников «Спартака» — Ещенко легко с этим справился, однако был зафиксирован угловой.
И тут же Промес дает шанс Эррерину размяться дальним ударом.
Опасно сейчас «Спартак» подходил в воротам «Атлетика» — Зобнин классно «стрелял» с фланга на Ханни, но тот, к сожалению, не сумел справиться со скоростью, пролетев мимо мяча.
Тем временем отчетливо звучит над ареной традиционный клич «Вперед, «Спартак!» — может, хоть он поможет?
В конце концов все-таки довели это владение москвичи до удара — Глушаков «пальнул» издали. Мимо.
Уже минуты две владеет мячом в районе центрального круга «Спартак» — продвижения здесь и близко нет.
Кутепов здорово прервал контратаку сейчас. Правда, тут же она все-таки произошла — Глушаков неаккуратно сыграл пяткой, в результате чего испанцы убежали к воротам Селихова. Впрочем, отбились в итоге все же москвичи.
Совсем обидно, что и с быстрыми выходами в атаку у спартаковцев сегодня все плохо — а ведь именно этим и славится команды Карреры. Сложно понять сейчас, за счет чего собираются оставаться в Лиге Европы красно-белые.
При этом соперники стараются активно прессинговать сегодня — в первом матче команд такого и близко не было. «Спартак» с этим пока не справляется, частенько выбивая в аут.
Квинси хлестко пробил из-за пределов штрафной — рядом со штангой мяч пролетел здесь.
Кажется, стал чуть увереннее играть «Спартак» — наконец-то начали владеть мячом россияне как минимум. Осталось что-то придумать у чужих ворот.
И тут же полумомент случился у красно-белых — Пашалич навесил в штрафную на Зобнина, и Роман неплохо пробил головой из борьбы. Жаль, что с фолом.
Совсем не атакует «Спартак» пока что — так 1:3 отыграть не выйдет.
С самого старта матча начали тянуть время испанцы — очень долго они идут за мячом при каждом из его выходов за пределы поля, а также крайне вдумчиво лежат на газоне после контактов.
Комбаров попытался обрезать вообще всю оборону соперников одним проникающим пасом — очень плохой в итоге эта передача вышла.
Напряженно было у ворот «Спартака» — после подачи со штрафного едва не удалось ударить из опасной позиции одному из испанцев. Хорошо, что Ещенко в самый последний момент успел помешать ему.
Теперь команде Массимо Карреры для выхода в следующий раунд турнира нужно забивать как минимум три — задача, мягко говоря, тяжелейшая.
Напомним, что в первом матче противостояния «Спартак» на своем поле уступил со счетом 1:3 — при достаточно блеклой игре приехавшие в Россию отбиваться испанцы каким-то образом умудрились забить чемпионам РФПЛ аж три мяча. Помогли баскам в этом Артем Ребров и Илья Кутепов, не самым выдающимся образом сыгравшие в ключевых эпизодах. Единственный мяч красно-белых тогда провел Луис Адриано.
«Атлетик». Стартовый состав: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Рауль Гарсия, Сусаета, Уильямс.
«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Адриано.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Отметим, что сама встреча начнется в 23:05 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы, в котором московский «Спартак» в гостях сыграет с испанским «Атлетиком». Для вас работает Александр Обносов.