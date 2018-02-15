'90+2

Эдуард вошёл в штрафную площадь с левого фланга, продавил Мевлю, но Лунёв успел сыграть на выходе и не дать сопернику пробить по воротам. После этого Дамир Скомина дал финальный свисток. «Зенит» на выезде потерпел минимальное поражение от шотландского «Селтика» 0:1. Для двухматчевого противостояния — это поражение может быть не такое страшное, но по игре питерский клуб сегодня смотрелся крайне посредственно, если за неделю Роберто Манчини ничего не поменяет, рассчитывать на выход в следующую стадию плей-офф Лиги Европы будет очень трудно.