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Матч Лиги Европы «Селтик» — «Зенит» Reuters
Матч Лиги Европы «Селтик» — «Зенит»

«Зенит» пропустил прямой от Макгрегора

«Зенит» проиграл «Селтику» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Петербургский «Зенит» проиграл на выезде шотландскому «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Автором единственного мяча стал Каллум Макгрегор. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала. 1-й матч  |   15 февраля 23:05   |  закончен
Селтик
1:0
Зенит
1:0
Стадион «Селтик Парк», Глазго | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Нтшан 56'
Куасси 73'
Макгрегор 78'
Браун 83'
Дембеле 84'
Лустиг 85'
Кузяев 36'
Кузяев 62'
Ригони 62'
Кришито 64'
Смольников 76'
Паредес 83'
Краневиттер 87'
Подробная статистика матча
Основные составы
24 (в)   Дорус де
23 (з)   Микаэль Лустиг 85'
63 (з)   Киран Тирни
5 (з)   Йозо Шимунович
35 (п)   Кристоффер Аер
21 (п)   Жюль Нтшан 56'
49 (п)   Джеймс Форрест
8 (п)   Скотт Браун 83'
42 (п)   Каллум Макгрегор 78'
88 (п)   Эбу Куасси 73' 73'
10 (н)   Мусса Дембеле 84' 84'
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников 76'
4 (з)   Доменико Кришито 64'
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
5 (п)   Леандро Паредес 83'
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев 62' 36' 62'
10 (п)   Эмилиано Ригони 62' 62'
9 (н)   Александр Кокорин
29 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
29 (в)   Скотт Бэйн
4 (з)   Джек Хендри
67 (п)   Шарли Мусонда 73'
11 (п)   Скотт Синклейр
18 (п)   Томас Рогич
22 (н)   Одсонн Эдуард 84'
59 (н)   Келвин Миллер
1 (в)   Юрий Лодыгин
3 (з)   Денис Терентьев
60 (з)   Бранислав Иванович
8 (п)   Матиас Краневиттер 62' 62' 87'
18 (п)   Юрий Жирков
7 (п)   Дмитрий Полоз
11 (н)   Себастьян Дриусси
Удары
60%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 3
  • 16
Удары
40%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 14
Трансляция
С начала С конца
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'90+2
Эдуард вошёл в штрафную площадь с левого фланга, продавил Мевлю, но Лунёв успел сыграть на выходе и не дать сопернику пробить по воротам. После этого Дамир Скомина дал финальный свисток. «Зенит» на выезде потерпел минимальное поражение от шотландского «Селтика» 0:1. Для двухматчевого противостояния — это поражение может быть не такое страшное, но по игре питерский клуб сегодня смотрелся крайне посредственно, если за неделю Роберто Манчини ничего не поменяет, рассчитывать на выход в следующую стадию плей-офф Лиги Европы будет очень трудно.
'90+1
«Селтик» спокойно доигрывает этот матч, у «Зенита» же ничего не получается создать впереди даже со стандартов.
'90
Две минуты добавил Дамир Скомина к основному времени матча.
'90
Теперь уже игрок «Зенита» Матиас Краневиттер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Брауна.
'89
Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Дриусси.
'88
Форвард «Селтика» Мусса Дембеле получил ещё и жёлтую карточку, слишком долго он покидал поле.
'87
Доигрывать матч будет Одсонн Эдуард.
'87
В составе «Селтика» произошла замена. С поля ушёл Мусса Дембеле.
'86
Игрок «Зенита» Леандро Паредес также получил горчичник за неспортивное поведение.
'85
Игрок «Селтика» Скотт Браун получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
'84
Последовала передача в штрафную площадь на Дембеле, мяч полетел слишком сильно, в итоге его на выходе забрал Лунёв.
'83
Кришито попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Селтика», защитники шотландского клуба перехватили мяч.
'82
И всё же «Селтик» дожал игроков «Зенита», есть время у питерского клуба для спасения этой встречи, но его осталось совсем немного. Надо идти вперёд.
'81
ГОЛ! «Селтик» открывает счёт в матче! Дембеле прошёл вперёд по левому флангу, затем последовала передача на Мусанда, который выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, а оттуда Макгрегор расстрелял Лунёва.
'81
Ещё один заброс последовал в штрафную площадь «Зенита», Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'80
Нтшан со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Зенита» выбили мяч подальше от своих ворот.
'79
Защитник «Зенита» Игорь Смольников получил жёлтую карточку за грубую игру против Мусонда на левом фланге. «Селтик» заработал опасный стандарт.
'78
Последовала передача на ход Форресту, игрок «Селтика» оказался в офсайде.
'77
Угловой у ворот «Зенита». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Селтика» без всяких проблем отбились при этом стандарте.
'76
Вошёл в игру Шарли Мусонда.
'76
И в составе «Селтика» произошла замена. С поля ушёл всё тот же Эбу Куасси.
'75
Игрок «Селтика» Эбу Куасси получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Смольникова.
'74
Нтшан с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лунёв готов был сыграть на выходе, но Шимунович против него нарушил правила.
'73
Теперь уже падение состоялось в штрафной площади «Зенита», Дамир Скомина и тут промолчал.
'72
Дембеле в борьбе с Мамманой упал у штрафной площади «Зенита», Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'71
Тирни с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Зенита», игроки питерского клуба перехватили мяч.
'70
Паредес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'69
Тирни с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Зенита», а затем нарушил правила против Смольникова.
'68
Краневиттер в центре поля нарушил правила против Лустига. «Селтик» спокойно разыграл стандарт.
'67
Нтшан со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и мяч улетел за лицевую линию поля.
'66
Защитник «Зенита» Доменико Кришито получил жёлтую карточку за грубую игру против Куасси.
'65
Нтшан пробил пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'64
Появился на поле Матиас Краневиттер.
'64
И сразу вторую замену провёл «Зенит». Ушёл отдыхать Далер Кузяев.
'63
Вошёл в игру Себастьян Дриусси.
'63
В составе «Зенита» произошла замена. С поля ушёл Эмилиано Ригони.
'62
Куасси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв отбил мяч перед собой, но его подстраховал Маммана.
'61
Второй тайм у нас всё же проходит уже более спокойно, видимо немного стала сказываться и усталость.
'60
Всё нормально с Ригони, готов игрок «Зенита» продолжить игру. Небольшую помощь также получил и игрок «Селтика» Куасси.
'59
Шимунич нагнал Ригони на правом фланге и выбил мяч в аут. Игроку «Зенита» при этом нужна помощь врачей.
'58
Куасси с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «Зенита» вновь выбили мяч в аут.
'57
Игрок «Селтика» Жюль Нтшан получил жёлтую карточку за грубую игру против Ерохина на половине поля «Зенита».
'56
Форрест с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Мамману и улетел в аут.
'55
Смольников упал на правом фланге у штрафной площади «Селтика», Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'54
Куасси выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, Лунёв здорово сыграл на выходе и спас тем самым «Зенит» от серьёзных проблем.
'53
Игроки «Зенита» в центре поля теперь катают мяч, болельщики на «Селтик Парк» сразу начали свистеть.
'52
Угловой у ворот «Селтика». Кришито выполнил подачу на ближнюю штангу, Кокорин головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'51
Макгрегор выполнил неудачную передачу с правого фланга на ближнюю штангу, Лунёв сыграл на выходе и мяч забрал.
'50
«Зенит» продолжает играть вторым номером и от обороны, очень непривычно наблюдать питерский клуб в таком формате.
'49
Против Аера были нарушены правила в центре поля. Игроки «Селтика» спокойно разыграли стандарт.
'48
«Селтик» вновь контролирует ход матча, но при этом «кельты» дальше центра поля не идут.
'47
Смольников получил небольшое повреждение в борьбе за мяч с Нтшамом, но защитник «Зенита» сам довольно быстро смог подняться.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма Дамир Скомина. «Селтик» на своём поле очень мощно смотрится, «Зенит» с очень большим трудом держит оборону и где-то пока лишь за счёт удачи питерский клуб не пропустил. Посмотрим, что будет дальше, но пока команда Роберто Манчини в этой встрече смотрится совсем невыразительно.
'44
И ещё один угловой у ворот «Зенита». Нтшан выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки питерского клуба выбили мяч к центру поля.
'43
Нтшан с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Зенита» вновь смогли отвести угрозу от своих ворот.
'42
Макгрегор выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, Лунёв ошибся на выходе и подарил угловой «Селтику».
'41
Форрест с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Дембеле завозился с мячом и не смог пробить по воротам.
'40
А игрок «Зенита» Далер Кузяев получил жёлтую карточку за споры с судьями.
'39
Кузяев рвался вперёд по правому флангу, но Тирни его нагнал и в подкате выбил мяч в аут.
'38
Тирни с левого фланга выполнил передачу во вратарскую, Кокорин вернулся в оборону и помог своей команде не пропустить.
'37
Нтшан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'36
Перешла игра пока в центр поля, но преимущество по игре у «Селтика» огромное.
'35
С правого фланга последовал опаснейший прострел во вратарскую «Зенита», на наше счастье у «Селтика» сейчас никто не смог замкнуть.
'34
Нтшан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дембеле не смог головой пробить по воротам.
'33
Нтшан со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч попал в Ригони и ушёл на угловой.
'32
Кокорин на правом фланге сбил Форреста. Теперь уже «Селтик» заработал неплохой стандарт.
'31
Ригони со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, де Врис выбрал верную позицию и поймал мяч.
'30
Тирни на правом фланге нарушил правила против Заболотного. Относительно неплохой стандарт заработал «Зенит».
'29
Нтшан с углового на этот раз выполнил подачу на дальнюю штангу, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'28
На этот раз игроки «Селтика» решили разыграть корнер, после этого Нтшан с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, в последний момент Ерохин выбил мяч на угловой.
'27
Феррест прорвался по правому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Кришито и ушёл на угловой.
'26
Ерохин в центре поля нарушил правила против Нтшама. Игроки «Селтика» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'25
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Селтика», в исполнении Ерохина мяч полетел не очень сильно, в итоге его с помощью защитников смог перехватить де Врис.
'24
Дембеле сбрасывал мяч на линии штрафной площади на Куасси, удалось защитникам питерского клуба мяч перехватить.
'23
Против Форреста нарушили правила в центре поля. Игроки «Селтика» никуда не спеша разыграли стандарт.
'22
Макгрегор ворвался в штрафную площадь «Зенита» и в борьбе с Мамманой упал на газон, Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'21
Нужно «Зениту» отводить игру от своих ворот, а иначе «Селтик» рано или поздно сможет забить.
'20
Нтшан со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, продолжает «Зенит» с большим трудом отбиваться.
'19
Кришито на правом фланге нарушил правила против Форреста. «Селтик» заработал неплохой стандарт.
'18
Тирни с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Маммана выбил мяч в аут.
'17
Нтшан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'16
Кришито с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Заболотный в касание пробил по воротам, де Врис спас свою команду, Ерохин головой пытался добить мяч в ворота, но тут голкиперу помогли защитники «Селтика».
'15
Продолжают защитники «Зенита» терять мяч у своей штрафной площади, в итоге Макгрегор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв был на месте.
'14
Последовала передача на ход Дембеле из центра поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'13
«Зенит» вторым номером ведь играет сегодня, такого против «Селтика» ожидать было трудно.
'12
Тирни прошёл по левому флангу и выполнил передачу к линии вратарской, Кришито головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'11
Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, «Селтик» при стандарте также пока отбивается без всяких проблем.
'10
Смольников с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'9
И вновь под прессингом защитники «Зенита» потеряли мяч, Дембеле выполнил передачу в штрафную площадь, Нтшан в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'8
Нтшан выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, Шимунович головой сбрасывал мяч, но мяч всё же ушёл за лицевую линию поля.
'7
Последовала передача на ход Форресту, Маммана не стал ничего лишнего придумывать и выбил мяч на угловой.
'6
Тяжёлый матч предстоит «Зениту» сегодня, «Селтик» даже не в самом боевом составе на своём поле будет давить до финального свистка.
'5
Тирни с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дембеле не смог обработать мяч.
'4
Нтшан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Зенита» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'3
Дембеле с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч от защитника «Зенита» отскочил к Тирни, который пробил по воротам, мяч вновь попал в игрока питерского клуба и ушёл на угловой.
'2
«Селтик» на своём поле старается активно начинать встречу, но сегодня состав шотландского клуба немного непривычно выглядит, много и травмированных у «кельтов».
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Селтик» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.