'90+2
'90+1
«Селтик» спокойно доигрывает этот матч, у «Зенита» же ничего не получается создать впереди даже со стандартов.
'90
Две минуты добавил Дамир Скомина к основному времени матча.
'90
'89
'88
'87
'87
'86
'85
'84
Последовала передача в штрафную площадь на Дембеле, мяч полетел слишком сильно, в итоге его на выходе забрал Лунёв.
'83
Кришито попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Селтика», защитники шотландского клуба перехватили мяч.
'82
И всё же «Селтик» дожал игроков «Зенита», есть время у питерского клуба для спасения этой встречи, но его осталось совсем немного. Надо идти вперёд.
'81
'81
Ещё один заброс последовал в штрафную площадь «Зенита», Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'80
Нтшан со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Зенита» выбили мяч подальше от своих ворот.
'79
'78
Последовала передача на ход Форресту, игрок «Селтика» оказался в офсайде.
'77
Угловой у ворот «Зенита». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Селтика» без всяких проблем отбились при этом стандарте.
'76
'76
'75
'74
Нтшан с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лунёв готов был сыграть на выходе, но Шимунович против него нарушил правила.
'73
Теперь уже падение состоялось в штрафной площади «Зенита», Дамир Скомина и тут промолчал.
'72
Дембеле в борьбе с Мамманой упал у штрафной площади «Зенита», Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'71
Тирни с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Зенита», игроки питерского клуба перехватили мяч.
'70
Паредес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'69
Тирни с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Зенита», а затем нарушил правила против Смольникова.
'68
Краневиттер в центре поля нарушил правила против Лустига. «Селтик» спокойно разыграл стандарт.
'67
Нтшан со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и мяч улетел за лицевую линию поля.
'66
'65
Нтшан пробил пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'64
'64
'63
'63
'62
Куасси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв отбил мяч перед собой, но его подстраховал Маммана.
'61
Второй тайм у нас всё же проходит уже более спокойно, видимо немного стала сказываться и усталость.
'60
Всё нормально с Ригони, готов игрок «Зенита» продолжить игру. Небольшую помощь также получил и игрок «Селтика» Куасси.
'59
Шимунич нагнал Ригони на правом фланге и выбил мяч в аут. Игроку «Зенита» при этом нужна помощь врачей.
'58
Куасси с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «Зенита» вновь выбили мяч в аут.
'57
'56
Форрест с правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Мамману и улетел в аут.
'55
Смольников упал на правом фланге у штрафной площади «Селтика», Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'54
Куасси выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, Лунёв здорово сыграл на выходе и спас тем самым «Зенит» от серьёзных проблем.
'53
Игроки «Зенита» в центре поля теперь катают мяч, болельщики на «Селтик Парк» сразу начали свистеть.
'52
Угловой у ворот «Селтика». Кришито выполнил подачу на ближнюю штангу, Кокорин головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'51
Макгрегор выполнил неудачную передачу с правого фланга на ближнюю штангу, Лунёв сыграл на выходе и мяч забрал.
'50
«Зенит» продолжает играть вторым номером и от обороны, очень непривычно наблюдать питерский клуб в таком формате.
'49
Против Аера были нарушены правила в центре поля. Игроки «Селтика» спокойно разыграли стандарт.
'48
«Селтик» вновь контролирует ход матча, но при этом «кельты» дальше центра поля не идут.
'47
Смольников получил небольшое повреждение в борьбе за мяч с Нтшамом, но защитник «Зенита» сам довольно быстро смог подняться.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма Дамир Скомина. «Селтик» на своём поле очень мощно смотрится, «Зенит» с очень большим трудом держит оборону и где-то пока лишь за счёт удачи питерский клуб не пропустил. Посмотрим, что будет дальше, но пока команда Роберто Манчини в этой встрече смотрится совсем невыразительно.
'44
И ещё один угловой у ворот «Зенита». Нтшан выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки питерского клуба выбили мяч к центру поля.
'43
Нтшан с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Зенита» вновь смогли отвести угрозу от своих ворот.
'42
Макгрегор выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, Лунёв ошибся на выходе и подарил угловой «Селтику».
'41
Форрест с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Дембеле завозился с мячом и не смог пробить по воротам.
'40
'39
Кузяев рвался вперёд по правому флангу, но Тирни его нагнал и в подкате выбил мяч в аут.
'38
Тирни с левого фланга выполнил передачу во вратарскую, Кокорин вернулся в оборону и помог своей команде не пропустить.
'37
Нтшан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'36
Перешла игра пока в центр поля, но преимущество по игре у «Селтика» огромное.
'35
С правого фланга последовал опаснейший прострел во вратарскую «Зенита», на наше счастье у «Селтика» сейчас никто не смог замкнуть.
'34
Нтшан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дембеле не смог головой пробить по воротам.
'33
Нтшан со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч попал в Ригони и ушёл на угловой.
'32
Кокорин на правом фланге сбил Форреста. Теперь уже «Селтик» заработал неплохой стандарт.
'31
Ригони со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, де Врис выбрал верную позицию и поймал мяч.
'30
Тирни на правом фланге нарушил правила против Заболотного. Относительно неплохой стандарт заработал «Зенит».
'29
Нтшан с углового на этот раз выполнил подачу на дальнюю штангу, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'28
На этот раз игроки «Селтика» решили разыграть корнер, после этого Нтшан с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, в последний момент Ерохин выбил мяч на угловой.
'27
Феррест прорвался по правому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Кришито и ушёл на угловой.
'26
Ерохин в центре поля нарушил правила против Нтшама. Игроки «Селтика» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'25
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Селтика», в исполнении Ерохина мяч полетел не очень сильно, в итоге его с помощью защитников смог перехватить де Врис.
'24
Дембеле сбрасывал мяч на линии штрафной площади на Куасси, удалось защитникам питерского клуба мяч перехватить.
'23
Против Форреста нарушили правила в центре поля. Игроки «Селтика» никуда не спеша разыграли стандарт.
'22
Макгрегор ворвался в штрафную площадь «Зенита» и в борьбе с Мамманой упал на газон, Дамир Скомина показал, что нужно играть дальше.
'21
Нужно «Зениту» отводить игру от своих ворот, а иначе «Селтик» рано или поздно сможет забить.
'20
Нтшан со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, продолжает «Зенит» с большим трудом отбиваться.
'19
Кришито на правом фланге нарушил правила против Форреста. «Селтик» заработал неплохой стандарт.
'18
Тирни с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Маммана выбил мяч в аут.
'17
Нтшан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'16
Кришито с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Заболотный в касание пробил по воротам, де Врис спас свою команду, Ерохин головой пытался добить мяч в ворота, но тут голкиперу помогли защитники «Селтика».
'15
Продолжают защитники «Зенита» терять мяч у своей штрафной площади, в итоге Макгрегор пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв был на месте.
'14
Последовала передача на ход Дембеле из центра поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'13
«Зенит» вторым номером ведь играет сегодня, такого против «Селтика» ожидать было трудно.
'12
Тирни прошёл по левому флангу и выполнил передачу к линии вратарской, Кришито головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'11
Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, «Селтик» при стандарте также пока отбивается без всяких проблем.
'10
Смольников с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'9
И вновь под прессингом защитники «Зенита» потеряли мяч, Дембеле выполнил передачу в штрафную площадь, Нтшан в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'8
Нтшан выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, Шимунович головой сбрасывал мяч, но мяч всё же ушёл за лицевую линию поля.
'7
Последовала передача на ход Форресту, Маммана не стал ничего лишнего придумывать и выбил мяч на угловой.
'6
Тяжёлый матч предстоит «Зениту» сегодня, «Селтик» даже не в самом боевом составе на своём поле будет давить до финального свистка.
'5
Тирни с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дембеле не смог обработать мяч.
'4
Нтшан с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Зенита» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'3
Дембеле с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч от защитника «Зенита» отскочил к Тирни, который пробил по воротам, мяч вновь попал в игрока питерского клуба и ушёл на угловой.
'2
«Селтик» на своём поле старается активно начинать встречу, но сегодня состав шотландского клуба немного непривычно выглядит, много и травмированных у «кельтов».
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Селтик» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.