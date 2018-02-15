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Игрок ФК «Атлетик» Андер Итурраспе и игрок ФК «Спартак» Денис Глушаков... Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Игрок ФК «Атлетик» Андер Итурраспе и игрок ФК «Спартак» Денис Глушаков (справа) в матче 1/16 финала Лиги Европы между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Атлетик» (Испания, Бильбао), 15 февраля 2018 год

Баски вылили холодный душ на «Спартак»

«Спартак» проиграл «Атлетику» в матче 1/16 финала ЛЕ

Московский «Спартак» проиграл на своем поле испанскому «Атлетику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч в составе красно-белых забил Луис Адриано. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала. 1-й матч  |   15 февраля 21:00   |  закончен
Спартак М
1:3
Атлетик Б
1:3
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Кутепов 37'
Зобнин 55'
Адриано 60'
Адриано 68'
Гарсия 15'
Адурис 22'
Адурис 39'
Кутепов 45+1' (авт)
Этчейта 56'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
5 (з)   Сердар Таски
29 (з)   Илья Кутепов 37' 45'
23 (з)   Дмитрий Комбаров
8 (п)   Денис Глушаков 75'
47 (п)   Роман Зобнин 55'
11 (п)   Лукас Фернандо
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 58'
10 (п)   Квинси Промес
12 (н)   Луис Адриано 60' 68'
13 (в)   Яго Эррерин
18 (з)   Оскар де
15 (з)   Иньиго Лекуэ
5 (з)   Ерай Альварес
16 (з)   Хавьер Этчейта 56'
17 (п)   Микель Рико
14 (п)   Маркел Сусаета 68'
8 (п)   Андер Итурраспе
22 (п)   Рауль Гарсия 15'
20 (н)   Ариц Адурис 22' 39'
11 (н)   Иньяки Уильямс 83'
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
92 (з)   Николай Рассказов
30 (п)   Софьян Ханни 75'
19 (п)   Александр Самедов
50 (п)   Марио Пашалич
9 (н)    Зе 58'
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Энрик Саборит
30 (з)   Унай Нуньес
6 (п)   Микель Сан-Хосе 68'
7 (п)   Эчебария Беньят
28 (п)   Иньиго Кордоба
19 (н)    Сабин 83'
Удары
50%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 5
  • 12
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 12
Трансляция
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23:00

На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!

22:55

Московский «Спартак» проиграл на своем поле «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:3 и оставил себе очень мало шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Слишком много ошибок в обороне позволили баскам едва не разгромить красно-белых.

'90+3

И все! Матч окончен. «Спартак» проиграл дома «Атлетику» со счетом 1:3.

'90+1

МОМЕНТ!!! Повезло красно-белым! Сабин вышел один на один с Ребровым, но пробил рядом со штангой.

'90+1

Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

'90

Зе Луиш едва не убежал в быструю атаку, но защитник успел выбить у него мяч.

'88

Снова в офсайд забрался нападающий «Атлетика».

'86

Промес с лицевой линии навесил во вратарскую на Зе Луиша, но верховую борьбу выиграли защитники.

'85

Ханни отдал опаснейшую передачу на Промеса в штрафную, но голландца оттеснил защитник.

'84

Замена у «Атлетика». Сабин вышел вместо Уильямса.

'82

Гости выбрались на половину поля соперника, но один из игроков забрался в офсайд, и вылазка оказалась недолгой.

'80

Глушаков упал в штрафной в борьбе за мяч, но судьи не увидели нарушения правил.

'79

Продолжает атаковать «Спартак». Промес сместился с левого фланга в центр, пробил, но защитник заблокировал удар.

'77

Рико замыкал навес в штрафную, но был в офсайде.

'75

Замена у «Спартака». Вместо Глушакова на поле выходит Софьян Ханни.

'73

Зе Луиш пробил с линии штрафной головой после подачи Зобнина, но голкипер на месте.

'72

Продолжают организованно играть в обороне баски и не пускают к своей штрафной спартаковцев.

'70

С мячом красно-белые, но в районе центрального круга.

'68

Адриано «горчичник» получает за удар по ногам соперника.

'66

Опасно! Уильямс вошел в штрафную, набросил мяч на Адуриса во вратарскую, но слишком сильно.

'65

Получил Промес мяч в штрафной, но слишком завозился с дриблингом и сорвал опасный момент.

'64

Продолжают нагнетать москвичи у штрафной соперника.

'62

Глушаков получил передачу по центру на линии штрафной, в касание послал мяч на Адриано, и тот с 11 метров расстрелял ворота соперника.

'61

ГОООООООООЛ!!! ЛУИС АДРИАНО! 1:3!

'59

Ой-ой-ой! Ребров спас «Спартак» от четвертого гола, опередив на мгновение Адуриса.

'59

Фернандо подал в штрафную, но борьбу наверху выиграли защитники.

'58

До ворот метров 25, но будет навес с правого фланга в штрафную.

'57

А теперь «горчичник» получает Эчейта за фол против Мельгарехо.

'55

Зобнин получает желтую за удар по ногам сзади.

'52

Пытаются дальними ударами пробить оборону гостей спартаковцы, но мяч неизменно попадает в защитников.

'51

Совсем пожарят в своей штрафной красно-белые. Не справляются даже с длинными неточными забросами, что создает дополнительное напряжение.

'50

Ох, едва опасную атаку не соорудили баски! Адурис отдавал передачу на ход партнеру в штрафную, но тот не совсем понял замысла ветерана и не пошел на мяч.

'49

Безраздельно владеют мячом хозяева, но пока это не приносит им дивидендов.

'47

Бросается «Спартак» исправлять положение, однако слишком цепко с самых же первых минут играют баски.

'46

Стартовал второй тайм! Болеем и надеемся.

'45

Да уж... Не на это надеялись болельщики «Спартака». Спокойно отразили стартовый натиск красно-белых гости, а затем положили три безответных мяча в ворота Реброва, поняв, как справляться с обороной «Спартака».

'45+3

И все! Завершен первый тайм.

'45+2

Уильямс прострелил вдоль ворот, Ребров был отыгран, Кутепов головой выбил мяч подальше от ворот, но Рико не промахнулся на подборе в пустые ворота.

'45+1

ГОЛ!!! Микель Рико! 0:3!

'45

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'43

ГЛУШАКОООВ!!! Замкнул головой навес в штрафную, находясь на «точке», но чуть-чуть не попал в ворота.

'42

Мельгарехо подал в штрафную, но мяч попал в голову защитнику.

'41

В 37 лет Ариц Адурис разбирает «Спартак» по косточкам.

'40

Сусаета пробил со штрафного, мяч попал в стенку, срикошетил прямо на ногу Адурису, и форвард легко расправился с трех метров с Ребровым.

'39

ГОЛ!!! Адурис! 0:2!

'37

Кутепов нарушает правила в 20 метрах от ворот и получает желтую карточку. Это опасно — прямо напротив ворот мяч.

'36

Быстрая контратака три в четыре прошла у басков, Уильямс получил мяч в штрафной, но Кутепов успел в подкате заблокировать удар.

'34

Снова в позиционной атаке «Спартак». Пытаются найти брешь в обороне «Атлетика», но пока не получается.

'32

ШТАНГА! Глушаков классно низом пробил с 20 метров, но попал в стойку, а бежавший на добивание Промес попал в офсайд.

'31

Комбаров навесил с левого фланга в штрафную, но мяч выбил защитник.

'30

Мельгарехо получил пас на линии штрафной, но нанести удар по воротам не смог.

'29

Сбивают скорость игры гости и очень грамотно действуют сейчас тактически.

'27

Стали плотнее обороняться баски, и уже не дают красно-белым спокойно владеть мячом на подходе к штрафной.

'24

Быстрая атака «Спартака» завершилась ударом через себя Луиса Адриано, но мяч улетел много выше ворот.

'23

Кинжальную атаку провели гости буквально на ровном месте. С правого фланга изумительную передачу на ход Адурису выдал Рауль Гарсия, а суперветеран ушел от Кутепова, уложил на газон Реброва и катнул мяч уже в пустые ворота.

'22

ГОЛ!!! Адурис! 0:1!

'21

В центре поля идет борьба.

'19

Баски подали в штрафную, но арбитр определил офсайд.

'18

Фернандо подыграл себе рукой метрах в 30 от ворот. И будет неприятный стандарт.

'17

МОМЕНТ! Глушаков мощно пробил метров с 22, смещаясь к центру, но Эррерин спас свою команду.

'16

Быструю атаку провели москвичи, Луис Адриано слишком сильно разогнался в штрафной и упустил мяч за лицевую линии.

'16

Рауль Гарсия отмахнулся от Кутепова, попав Илье локтем в лицо, и получил заслуженный «горчичник».

'14

Подали спартаковцы в штрафную, но мяч выбили защитники гостей.

'14

Пытался накрутить защитника Промес на своем левом фланге и заработал угловой.

'12

Заработали гости все-таки угловой, последовала подача, защита воздух выиграла, а позиционная атака у басков не удалась.

'11

У басков пока не получается зацепиться за мяч.

'9

Мельгарехо раскрутил быструю атаку справа, отдал передачу в штрафную на ход Адриано, но бразилец не добежал до мяча, который достался в итоге голкиперу.

'8

Промес ошибся в передаче в атаке, но здорово подстраховали полузащитники и позволили испанцам даже начать контратаку.

'6

С мячом спартаковцы — не позволяют сопернику перехватить инициативу.

'4

Ещенко нарушил правила в атаке на правом фланге.

'2

Первая атака москвичей! Начал ее на левом фланге Промес, затем отдал в центр на Ещенко, тот подал в штрафную на Глушаков, и Денис пробил «ножницами» по воротам, но попал в спину защитнику.

'1

Поехали!

20:58

Напомним, что московский ЦСКА позавчера уже открыл для российских клубов евровесну, сыграв вничью с «Црвеной Звездой» со счетом 0:0. Будем надеяться, что сегодня мы увидим голы.

20:56

Выходят команды из подтрибунного помещения на поле.

20:50

«Атлетик»: Эррерин, Ерай Альварес, Лекуэ, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Сусаета, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.

20:45

Уже известны стартовые составы команд.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано.

20:40

Вот так разминаются красно-белые за полчаса до матча.

20:35

Добро пожаловать на стадион «Спартака»! Здесь через 25 минут начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» из Бильбао.

10:10

Онлайн-трансляция матча стартует в 20:30 по московскому времени.

10:00

Московский «Спартак» встретится с «Атлетико» из Бильбао в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.