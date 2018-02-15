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Московский «Спартак» проиграл на своем поле «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:3 и оставил себе очень мало шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Слишком много ошибок в обороне позволили баскам едва не разгромить красно-белых.
Зе Луиш едва не убежал в быструю атаку, но защитник успел выбить у него мяч.
Промес с лицевой линии навесил во вратарскую на Зе Луиша, но верховую борьбу выиграли защитники.
Ханни отдал опаснейшую передачу на Промеса в штрафную, но голландца оттеснил защитник.
Глушаков упал в штрафной в борьбе за мяч, но судьи не увидели нарушения правил.
Продолжает атаковать «Спартак». Промес сместился с левого фланга в центр, пробил, но защитник заблокировал удар.
Продолжают организованно играть в обороне баски и не пускают к своей штрафной спартаковцев.
С мячом красно-белые, но в районе центрального круга.
Адриано «горчичник» получает за удар по ногам соперника.
Опасно! Уильямс вошел в штрафную, набросил мяч на Адуриса во вратарскую, но слишком сильно.
Продолжают нагнетать москвичи у штрафной соперника.
Глушаков получил передачу по центру на линии штрафной, в касание послал мяч на Адриано, и тот с 11 метров расстрелял ворота соперника.
Фернандо подал в штрафную, но борьбу наверху выиграли защитники.
До ворот метров 25, но будет навес с правого фланга в штрафную.
Пытаются дальними ударами пробить оборону гостей спартаковцы, но мяч неизменно попадает в защитников.
Совсем пожарят в своей штрафной красно-белые. Не справляются даже с длинными неточными забросами, что создает дополнительное напряжение.
Ох, едва опасную атаку не соорудили баски! Адурис отдавал передачу на ход партнеру в штрафную, но тот не совсем понял замысла ветерана и не пошел на мяч.
Безраздельно владеют мячом хозяева, но пока это не приносит им дивидендов.
Бросается «Спартак» исправлять положение, однако слишком цепко с самых же первых минут играют баски.
Да уж... Не на это надеялись болельщики «Спартака». Спокойно отразили стартовый натиск красно-белых гости, а затем положили три безответных мяча в ворота Реброва, поняв, как справляться с обороной «Спартака».
Уильямс прострелил вдоль ворот, Ребров был отыгран, Кутепов головой выбил мяч подальше от ворот, но Рико не промахнулся на подборе в пустые ворота.
Мельгарехо подал в штрафную, но мяч попал в голову защитнику.
В 37 лет Ариц Адурис разбирает «Спартак» по косточкам.
Сусаета пробил со штрафного, мяч попал в стенку, срикошетил прямо на ногу Адурису, и форвард легко расправился с трех метров с Ребровым.
Снова в позиционной атаке «Спартак». Пытаются найти брешь в обороне «Атлетика», но пока не получается.
Комбаров навесил с левого фланга в штрафную, но мяч выбил защитник.
Мельгарехо получил пас на линии штрафной, но нанести удар по воротам не смог.
Сбивают скорость игры гости и очень грамотно действуют сейчас тактически.
Стали плотнее обороняться баски, и уже не дают красно-белым спокойно владеть мячом на подходе к штрафной.
Быстрая атака «Спартака» завершилась ударом через себя Луиса Адриано, но мяч улетел много выше ворот.
Кинжальную атаку провели гости буквально на ровном месте. С правого фланга изумительную передачу на ход Адурису выдал Рауль Гарсия, а суперветеран ушел от Кутепова, уложил на газон Реброва и катнул мяч уже в пустые ворота.
В центре поля идет борьба.
Быструю атаку провели москвичи, Луис Адриано слишком сильно разогнался в штрафной и упустил мяч за лицевую линии.
Подали спартаковцы в штрафную, но мяч выбили защитники гостей.
У басков пока не получается зацепиться за мяч.
Мельгарехо раскрутил быструю атаку справа, отдал передачу в штрафную на ход Адриано, но бразилец не добежал до мяча, который достался в итоге голкиперу.
Промес ошибся в передаче в атаке, но здорово подстраховали полузащитники и позволили испанцам даже начать контратаку.
С мячом спартаковцы — не позволяют сопернику перехватить инициативу.
Ещенко нарушил правила в атаке на правом фланге.
Первая атака москвичей! Начал ее на левом фланге Промес, затем отдал в центр на Ещенко, тот подал в штрафную на Глушаков, и Денис пробил «ножницами» по воротам, но попал в спину защитнику.
Напомним, что московский ЦСКА позавчера уже открыл для российских клубов евровесну, сыграв вничью с «Црвеной Звездой» со счетом 0:0. Будем надеяться, что сегодня мы увидим голы.
Выходят команды из подтрибунного помещения на поле.
«Атлетик»: Эррерин, Ерай Альварес, Лекуэ, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Сусаета, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.
Уже известны стартовые составы команд.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано.
Вот так разминаются красно-белые за полчаса до матча.
Добро пожаловать на стадион «Спартака»! Здесь через 25 минут начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» из Бильбао.
Онлайн-трансляция матча стартует в 20:30 по московскому времени.
Московский «Спартак» встретится с «Атлетико» из Бильбао в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.